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Харків (3880) малярія (12)

Завезений випадок тропічної малярії зафіксували в Харкові

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Завезений випадок тропічної малярії зафіксували в Харкові

У Харкові зафіксували завезений випадок тропічної малярії. Інфекцію виявлено у 42-річної місцевої жительки, яка повернулася з Нігерії 16 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив Харківський обласний лабораторний центр.

"Під час перебування у вищезгаданій країні малярією не хворіла, але відзначала укуси комарів. Індивідуальну хіміопрофілактику до виїзду і під час перебування не проводила", - йдеться в повідомленні.

Під час епідеміологічного обстеження встановлено, що 20 серпня у жінки з'явилися клінічні ознаки захворювання: загальна слабкість, головний біль, підвищення температури. Однак по допомогу вона звернулася лише 24 серпня. Жінку госпіталізували, під час обстеження у неї був виявлений збудник тропічної малярії.

Фахівці Харківської міської філії лабораторного центру провели епідеміологічне розслідування та комплекс протиепідемічних заходів за місцем проживання пацієнтки.

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Малярія - інфекційна хвороба, яка найбільш поширена в країнах з тропічним кліматом і протікає із загальним нездужанням, нападами ознобу, підвищенням температури тіла, порушеннями різних органів і систем організму.

Перед відвідуванням країн з тропічним і субтропічним кліматом, де поширена малярія, необхідно пройти курс профілактичного лікування (хіміопрофілактики). Препарат визначається лікарем з урахуванням ступеня поширеності малярії в кожній конкретній місцевості. Профілактичних щеплень проти малярії не існує.

Автор: Наталя Джума
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27.08.2021 09:53 Відповісти
та до дупи та профілактіка проти малярії. Це реально. Наприкінці 90-х було відрядження до Анголи. Обдовбали проти всього, срака була шо той барабан у всіх (4-ро військових). Мене пронесло, а інші троє підхопили малярію. Спали в одному модулі.
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27.08.2021 10:08 Відповісти
Это еще раз доказывает, что не бывает общего иммунитета, как и нет двух одинаковых людей
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27.08.2021 12:18 Відповісти
Ще не написали? Ця 42-річна тьотка - виборець зелебоби ужасного, одна з 73% стада. Інфа - 100%.
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27.08.2021 10:11 Відповісти
ну тогда ничего удивтельного, комары теперь как мухи, летят на дерьмо.
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27.08.2021 10:42 Відповісти
І навіщо вам та Нігерія, в нас не гірше!
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27.08.2021 10:35 Відповісти
"Нє хадітє баби в Африку гулять..." (с)

Завезений випадок тропічної малярії зафіксували в Харкові - Цензор.НЕТ 7201
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27.08.2021 14:51 Відповісти
Сделайте ей прививку!
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27.08.2021 12:17 Відповісти
 
 