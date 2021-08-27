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Харьков (6515) малярия (17)

Завозной случай тропической малярии зафиксировали в Харькове

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Завозной случай тропической малярии зафиксировали в Харькове

В Харькове зафиксировали завозной случай тропической малярии. Инфекция обнаружена у 42-летней местной жительницы, которая вернулась из Нигерии 16 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил Харьковский областной лабораторный центр.

"Во время пребывания в вышеупомянутой стране малярией не болела, но отмечала укусы комаров. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания не проводила", - говорится в сообщении.

Во время эпидемиологического обследования установлено, что 20 августа у женщины появились клинические признаки заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры. Однако за помощью она обратилась лишь 24 августа. Женщину госпитализировали, во время обследования у нее был обнаружен возбудитель тропической малярии.

Специалисты Харьковского городского филиала лабцентра провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий по месту жительства пациентки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пятеро украинских моряков заболели малярией, один умер, - ЦОЗ

Малярия - инфекционная болезнь, которая наиболее распространена в странах с тропическим климатом и протекает с общим недомоганием, приступами озноба, повышением температуры тела, нарушениями различных органов и систем организма.

Перед посещением стран с тропическим и субтропическим климатом, где распространена малярия, необходимо пройти курс профилактического лечения (химиопрофилактики). Препарат определяется врачом с учетом степени распространенности малярии в каждой конкретной местности. Профилактических прививок против малярии не существует.
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Нехай щастить.
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27.08.2021 09:53 Ответить
та до дупи та профілактіка проти малярії. Це реально. Наприкінці 90-х було відрядження до Анголи. Обдовбали проти всього, срака була шо той барабан у всіх (4-ро військових). Мене пронесло, а інші троє підхопили малярію. Спали в одному модулі.
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27.08.2021 10:08 Ответить
Это еще раз доказывает, что не бывает общего иммунитета, как и нет двух одинаковых людей
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27.08.2021 12:18 Ответить
Ще не написали? Ця 42-річна тьотка - виборець зелебоби ужасного, одна з 73% стада. Інфа - 100%.
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27.08.2021 10:11 Ответить
ну тогда ничего удивтельного, комары теперь как мухи, летят на дерьмо.
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27.08.2021 10:42 Ответить
І навіщо вам та Нігерія, в нас не гірше!
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27.08.2021 10:35 Ответить
"Нє хадітє баби в Африку гулять..." (с)

Завезений випадок тропічної малярії зафіксували в Харкові - Цензор.НЕТ 7201
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27.08.2021 14:51 Ответить
Сделайте ей прививку!
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27.08.2021 12:17 Ответить
 
 