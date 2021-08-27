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Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін

Щепленим людям однозначно буде простіше користуватися послугами, відвідувати публічні заходи.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб запроваджувати будь-які каральні заходи, треба переконатися, що кожна людина мала доступ до вакцинації. Тобто спочатку треба всіх забезпечити вакцинами. Вже після того, як залишилися самі противники вакцинації, застосовувати більш жорсткі заходи.

Однак, я впевнений, що в Україні не будуть застосовувати якісь каральні заходи", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ревакцинацію від COVID-19 планують проводити через рік, - Кузін

За словами Кузіна, одним із шляхів, як балансувати між забороною та дозволами, є варіант, коли вакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести, а результат приносити роботодавцю.

"Тобто принцип вакцинуйся або тестуйся", - підкреслив він.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Более жесткие меры - мне интересно а какие? Будут желтые звезди рисовать на одежде? Коды на руках выбивать? Было такое уже. Те кто так делал - плохо закончили.
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27.08.2021 12:20
+14
І як "карательные меры" описані в Конституції України?
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27.08.2021 12:21
+10
З.Ы.: Ага, вот такая "демократия". Тот же совок, только колбаса не по 2.20 а по 500.
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27.08.2021 12:21
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А чё,пускай попробуют
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27.08.2021 12:19 Відповісти
Без введення особливого правового режиму Воєнного стану всі обмеження прав та свобод громадян України та осіб які в законний спосіб перебувають на території України є антиконституційними та незаконними!
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27.08.2021 13:12 Відповісти
Могут сказать, что МВФ приказало всех без исключения вакцинировать, иначе не дадут денег.
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27.08.2021 14:57 Відповісти
Более жесткие меры - мне интересно а какие? Будут желтые звезди рисовать на одежде? Коды на руках выбивать? Было такое уже. Те кто так делал - плохо закончили.
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27.08.2021 12:20 Відповісти
Пусть для начала этот придурок почитает Нюрбергский кодекс,где написано,что вакцинация,дело добровольное.
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27.08.2021 14:17 Відповісти
З.Ы.: Ага, вот такая "демократия". Тот же совок, только колбаса не по 2.20 а по 500.
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27.08.2021 12:21 Відповісти
Так майже по всій Європі вже така "демократія". Там теж совок?
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27.08.2021 23:23 Відповісти
Там еще хуже. 1984 во всей красе с местным колоритом в виде сжигания ведьм.
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28.08.2021 10:10 Відповісти
Карательных мер не будет, будет принудиловка. Принуждение к...
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27.08.2021 12:21 Відповісти
І як "карательные меры" описані в Конституції України?
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27.08.2021 12:21 Відповісти
Можно подумать Зеленая плесень выполняет Конституцию.
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27.08.2021 12:25 Відповісти
Нет, поэтому будут только делать милую татуировку на лбу "ЗЕБИЛ".
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27.08.2021 13:58 Відповісти
А в європейських країнах, де вакцинація вже стала "добровільно - примусовою", яке татуювання будуть робити?
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27.08.2021 23:25 Відповісти
Под санкции РНБО. Лишать гражданства...ну или расстрелять!
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27.08.2021 12:24 Відповісти
или гипс снять... с трупа, но я думаю до этого не дойдёт... Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 9711
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27.08.2021 12:45 Відповісти
А к уколотым?
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27.08.2021 12:24 Відповісти
В стране катастрофическая ситуация с туберкулезом, который куда опаснее чем этот распиаренный "грипп". С ним как бороться будете?
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27.08.2021 12:25 Відповісти
Установки на счет туберкулёза не было, есть только одна болезнь, все остальные исчезли..
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27.08.2021 12:37 Відповісти
Её нет,просто придумали название.
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27.08.2021 13:09 Відповісти
Учи матчасть.
За год от тубика в Украине умирает 3400-3500 человек.
От ковида с конца июня 2020 по конец июня 2021 умерла 51 тыс человек.
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27.08.2021 12:37 Відповісти
Мат. часть есть в моем профил в ФБ в виде картинки. Ковид всего лишь точка на графике смертности по сравнению с другими болезнями.
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27.08.2021 12:48 Відповісти
Ты бы еще в ФБ аудиофайл разместил, где ты изобразил, как поет Хворостовский.
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27.08.2021 15:03 Відповісти
Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 5482
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27.08.2021 17:24 Відповісти
Это какой-то шутник на этой диаграмме слово "Война" заменил на "коронавирус" Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 8339
Оригинал тут https://forinsurer.com/news/16/03/01/33580
Британская организация National Health Service представила инфографику, иллюстрирующую самые частые причины смерти в Великобритании, пишет издание "Зожник".

Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 9843
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27.08.2021 17:43 Відповісти
а знаете что самое смешное? Что суть диаграммы от этой замены никак не поменялась.
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27.08.2021 18:41 Відповісти
Смертности в Украине она совершенно не соответствует. И єто не смешно.

От инфекционных болезней погибли 8,9 тысяч человек. Больше всего - от СПИДа и различных форм туберкулеза.

Такие данные можно увидеть в новом инструменте интерактивной визуализации Причины смерти в Украине - 2018.

То, что от ковида с конца июня 2020 по конец июня 2021 умерла 51 тыс человек можно посмотреть на https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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27.08.2021 18:50 Відповісти
о да, я помню те волшебные времена прошлого года, когда ради ковид-доплат даже умершим от 4 стадии рака отягченного диабетом рисовали ковид, и не только у нас в стране. Хотя если быть совсем честным, то возможно без ковида они бы прожили на день дольше, но это не точно.
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27.08.2021 19:02 Відповісти
Подтверждаю. Сотрудница умерла от инсульта, а написали - ковид
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27.08.2021 21:38 Відповісти
Почему вывели инфекции отдельно и орви отдельно
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27.08.2021 18:42 Відповісти
Потому что не все инфекции респираторные.
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27.08.2021 19:04 Відповісти
Вопрос был конкретный по туберкулезу. Вот статистика по туберкулезу легких.
Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 7653

https://www.slovoidilo.ua/2021/06/08/infografika/suspilstvo/tuberkuloz-********-skilky-osib-zaxvorily-ta-pomerly-6-rokiv
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27.08.2021 15:09 Відповісти
Ладно. Болезни органов сердечно-сосудистой системы. Онкологические заболевания.
Давай запретим ВСЕ канцерогены?))
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27.08.2021 13:00 Відповісти
Кстати. Коллеги сходили на Пфайзер... на следующий день ни один на работу не вышел. Поплохело, температура.
Многие не вышли и сегодня.
Ну то такое. Интересно - а попадут ли они в статистику побочек?
Спойлер: НЕТ.
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27.08.2021 13:03 Відповісти
Такие побочки от любой вакцины есть. после вакцины от гриппа 1 вечер была температура небольшая. господи, помоги этим безмозглым научится пользоваться мозгом, если они у них есть.
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27.08.2021 14:03 Відповісти
Так есть, конечно. Но я обращаю внимание на другое.
Вот смотри.
Главный санврач на пару с производителем говорит, что побочные эффекты редки (доли процента от общего кол-ва) и слабые, типа 37,2 и все у одного на сотню.
Я лично своими глазами наблюдаю 100% невышедших из-за плохого состояния вакцинированных людей в отделе - на следующий день после вакцинации. По компании цифра близка к этой, я во время обеда прошелся... пообщался...
Температура 38,5. Растет постепенно, в теле ломота, слабость, ужасающе болит рука в которую делали укол - краткий анамнез большинства случаев.
На сегодня, 2ой день после вакцинации - где-то 40% не вышло из-за того же.

Как думаешь. По ВСЕ эти случаи, которые я вижу своими глазами - они попадут в нашу самую честную статистику? Нет. А что еще туда не попадет, а? Подумай сам, используй мозг.
ИТОГ: Куча народу слушает всяких чиновников... а они лгут.
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27.08.2021 14:20 Відповісти
Не совсем правильные выводы.
1. Зная наших людей, считайте что 50% не вышедших просто откосили под предлогом вакцинации.
2. Температура 38-39 после второй вакцинации где-то у 10%. У большинства это 37-37.5.
3. Температура выше у молодежи где иммунитет выше и ответ имунный более мощный.
4. Рука болит, но не ужасающе. очень многие преувеличивают эту боль. болит, как после удара и синяка на руке.

5. И самое главное, те кто уже переболел Ковидом, никогда не захотят болеть им второй раз. тем более Дельтой. ( если конечно мозговая деятельность не атрофирована у человека ).
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27.08.2021 16:31 Відповісти
1. Ок. 50% из примерно 100 человек не вышедших - откосили. Но остальные? Напоминаю - 50%! У них-то побочки были! И представь - если бы производители сразу бы сказали что побочки будут у половины. Как бы изменилось число желающих отвакцинироваться?
2. Ты приводишь официальные данные. Реальная картина окружающих меня людей иная. Кому я больше поверю, как думаешь?
3. В основном сотрудникам 35+ лет, молодых мало.
4. Болевой порог разный. Но ведь говорят что болит редко... а оно у всех. Понимаешь?
Сложи п.1-4 вместе и представь если бы сразу обо всем этом сказали - по всем тем каналам по которым рекламировали бы крутую вакцину пфайзер (кололи им), которая безопасна и крайне редко имеет побочки. Просто представь... сколько было бы реально желающих на укол. Минимум.

5. Вакцина не защищает от заражения. Ни одна из них. Вакцина не прерывает цепочку инфицирования - вакцинированные заражают других ровно так же. Ни одна из них. Она лишь в лучшем случае дает 95% гарантии мол не заболеешь тяжело. Но тут нюанс. И без нее доля тяжких случаев не превышает 5%.
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27.08.2021 16:50 Відповісти
Побочки были, но лучше 2 дня потерпеть, чем зимой заболеть. я лично болел год назад и ни за что бы не согласился отказаться от вакцинирования. и сейчас у меня есть гарантия, что я не заболею в той форме в какой болел ранее. врагу не пожелаешь заболеть ковидом.
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27.08.2021 18:39 Відповісти
Ты не путай. У тебя не гарантия (вакцина вообще ничего не гарантирует, ибо гарантия - это 100% а ни одна вакцина такого не дает), у тебя заявление производителя, причем безотносительно тебя.
У производителя утверждение, что 95% из тех, кто вакцинируются его вакциной - не будут болеть в тяжелой форме. Попадешь ли ты в 95% или же в оставшиеся 5% кто таки заболеет - вопрос открытый, тут или-или. Это раз.
Шанс попасть в заветные 5% тяжелых - у тебя и так и эдак около 5%. С вакциной и без.
Заметь - говоря "с вакциной" - я говорю о типа лучшей, о Пфайзере. А есть и другие...
Так вот. Что с ней, что без нее... шансы в 5%. Попасть в тяжелые случаи (забавно, что шансы при других вакцинах выше базового шанса).
И это безотносительно дельты.
Вот и думай. Что на деле ты сделал. И помни, что далеко не все побочки выявляются сразу и тем более в первом поколении. Это конечно если о потомках заботишься. Читай на эту тему ... литературы масса.
И главное. Решения принимай САМ. Мне лично - пофигу какие, хочешь колись хочешь не колись.
Но решай сам. А не позволяй это делать за тебя чиновникам/сми и прочим...
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27.08.2021 18:51 Відповісти
Одно дело выходной у начальства под благовидным предлогом тяпнуть, а другое - сообщить семейному врачу о побочке. Ибо там могут приехать и температуру померить. Вот потому и нет сообщений о побочке.
У нас коллектив уже две дозы Пфайзера получил. Пропусков работы не было. Рука у многих побаливала (у меня тоже), но не критично.
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27.08.2021 14:39 Відповісти
Ага. И все 100% придумали вместе благовидный предлог. Ерунда.
Я вот сча спросил одну из тех кто сегодня все же вышел: "А почему не позвонила и не сообщила?"
Ответ: "А зачем? Что это даст? Ничего не даст".
Говорю - так хоть производитель реальную картину по побочкам получит (в теории... послушал вот тебя...).
В ответ только снисходительный смех.
Это - адепт вакцинации к слову.
Антип, да ей пофигу. Дядя в кабмине сказал шо надо делать, а иначе в аллинклюзив не пустят и в кафе. Она и сделала.
Картина типичная. Ты - скорее исключение.
По словам еще одной сторонницы вакцинации (которая не вышла сегодня... при том что она реально трудоголик) - у отца на работе картина та же.
Заметь... в отчеты ничего из этого не попадет.
А что ЕЩЕ не попадет, Антип? Скажем... любое заболевание через месяц которое предположим - только на минуту предположим гарантированно связано с прививкой - НЕ попадет в отчет и мы оба это понимаем.

Ах да. Знаешь, что семейный врач по температуре той девочке сказал: Мол не сбивайте (даже больше 38) а то или иммунитет не сформируется или будете дольше вот так торбиться... и в итоге изза просаженного иммунитета заболеете уже по-настоящему. Феерично.
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27.08.2021 15:09 Відповісти
Передам. Сам тоже так думаю.
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27.08.2021 15:25 Відповісти
У невакционированных будут изымать компьютеры и смартфоны, а приложения заражать вирусом.
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27.08.2021 12:25 Відповісти
колхоз - дело добровольное. Хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем
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27.08.2021 12:26 Відповісти
Интересно, а Кузя с охраной передвигается или без?
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27.08.2021 12:30 Відповісти
Придурки, зробіть серйозну, докладну, періодичну діагностику з раннього віку і до старості для якнайчіткішого визначення протипоказань до щеплення. Візьміть відповідальність за прививки. Тоді ніяка пропаганда і ніякі факти не будуть підривати в людей довіру до щеплення. А то каже карательні заходи не засьосують, а в кінці статті про концтабір для останніх невакцинованих. Совдепія і баранізм.
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27.08.2021 12:31 Відповісти
Бгг. Производители ВСЕХ вакцин от ковид - не несут ответственности за последствия.
И ни один врач в мире не несет персональной ответственности за такие последствия.
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27.08.2021 13:01 Відповісти
Ну так ни один родитель в мире не несет ответственности за синдром внезапной детской смерти. Но как только такое событие случайно совпадает с днем прививки... Австралийцы подсчитали у них в год два-три таких совпадения у детей происходят. А совпадений через день - уже 4-6 за год. А в течение недели - 14-21.
Представляете, как в таких случаях врачей кошмарят?
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27.08.2021 14:48 Відповісти
Антип. Когда ты, с одной стороны, говоришь "...внезапной детской смерти"... Я вижу:
1) Вся сила современной медицинской науки НЕ МОЖЕТ определить причину смерти.
То есть говоря проще - умер и не понимаем почему.
2) В то же время... это точно, ну вот 100500% что не от прививки.
Понимаешь?
Мы не знаем почему это произошло, но точно знаем, что это не потому что мы что-то с организмом сделали. Это вот ну точно не потому, что мы ввели в него некое вещество (это если не вспоминать, что безопасность этого вещества оценивалась не в сравнении с плацебо а с аналогичным веществом - мы разбирались по этому поводу и соотв. ссылки я тебе приводил на то как в РКИ вместо плацебо использовалась вакцина).
Еще больше упрощая.
Мы кое-что сделали с организмом. Потом он умер. Мы не знаем от чего именно и почему. ВОт просто - внезапно взял и умер. После того как мы ему в организм ввели некое вещество. Но это точно не от него. Вот ну точно.

Логика... её нет. Извини.

На счет ответственности родителей... знаешь... а если родители отвакцинены? Ты вот можешь гарантированно заявить, что вакцина в разрезе 3-5 поколений НИКАК не влияет на организмы? Опыты на мышах показали кстати... в общем что имеет и не самое хорошее.
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27.08.2021 15:18 Відповісти
Логика есть. Если обнаружено воспаление миокарда, или кровеизлияние или повышенное содержание сердечных гликозидов в левом желудочке - то можно такие же симптомы отслеживать и в когорте невакцинированных и сравнивать частоту. Если у вакцинированных будет больше - искать связь. А если СВДС с одинаковой частотой происходит и у невкцинированных и вакцинированных - то очевидно, что связи нет.
Или ты считаешь, что если автомобиль перестал заводиться после того, как протерли лобовое стекло, то это и есть причина поломки?
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27.08.2021 15:27 Відповісти
Погоди-погоди. Каюсь, чего-то я не понял.
Ты пишешь - если обнаружена причина (смерти), то можно сравнить частоту у вакцинированных и нет.
Это если обнаружена, тут я не спорю.
Но если нет? СДВС врачи реально не знают причины смерти (иначе бы они писали не СДВС а эту самую причину, нет?).
Сравнивать - насколько часто врачи не знают причин у вакцинированных и нет? Это нам даст только понимание того, насколько профессиональны эти самые врачи, и частично - их отношение к вакцинации (последнее - если сильно притянуть за уши, признаю). Та и то - пальцем в небо, потому как их незнание причин смерти может означать как их глупость, так и просто отсуствие у них нужного оборудования...
Это будет определение показателей врачей, не пациентов.
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27.08.2021 15:35 Відповісти
Да, ты немного неправильно понимаешь. СВДС - это смерть, причины которой, при добросовестном использовании всех принятых средств медицины установить не удалось, а не процент недообследованных причин от нерадивых врачей.
Вот тут можно почитать по поводу вакцин и СВДС
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/sids.html#rel
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27.08.2021 17:17 Відповісти
Дело не в нерадивых.
Я просто вот сейчас перед глазами вижу больничку на Богатырской, где медсестры выпрашивали бинтики для красивой картинки для ТВ.
И ... твои слова о добросовестном использовании и так далее.
Не сходится, понимаешь? Какое там добросовестное использование всех известных МЕДИЦИНЕ методов? У них банально ни знаний ни оборудования.
И я банально не верю, что врачи в условной Австралии вот прям бьются, ночей не спят, лишь бы узнать причину смерти какого-нить рядового гражданина. И что техническое оснащение больниц там тоже разное - думаю.
А диагнозы такие и у нас и у них - ставятся.
А инфу о том, как оно должно быть - благо дарю. Почитаю. Хоть в теории.
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27.08.2021 17:51 Відповісти
По определению
Sudden infant death syndrome (SIDS), also known as cot death or crib death, is the sudden unexplained death of a child of less than one year of age.[1] Diagnosis requires that the death remain unexplained even after a thorough autopsy and detailed death scene investigation.[4]

А домысливать можно разное. У нас пару лет назад и о ПЦР анализе тоже мало кто слышал. Хотя я тут спорил тогда с одним антиваксером Александро на эту тему.
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27.08.2021 18:08 Відповісти
Благодарю за пояснения.
Просто пойми - теория / законы / регламенты и т.д. - это одно. Картинка в СМИ - второе.
А реальность - вообще третье.

Меня для принятия решений о своей жизни больше интересует реальность. Для пояснения с теми же бинтиками.
По законам / регламентам / отчетам - в больнице они есть, выделяются в рамках финансирования и регулярно списываются.
По сообщениям СМИ - они там и вправду есть, пусть и не везде (возможности пациентов в плане поделиться бинтиками - не безграничны).
В реальности их там нету вот вообще. Потемкинская деревня своего рода.

Вот и по вакцине. Банально то что вижу вокруг. Пошла толпа коллег вакцинироваться.
По законам / нормативам / исследованиям - побочки крайне редки считай что нету и вааще не боись.
По данным СМИ - все же иногда случаются, но типа не страшные.
В реальности из под сотню вакцинировавшихся они так или иначе есть у всех.
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27.08.2021 18:36 Відповісти
Это не домыслы. Это просто экстраполяция опыта. Несовпадения норм/новостей/реальности.
Если б они совпадали хотя бы в 90% случаев или хрен бы с ним - в 80%... я бы первей тебя вакцинировался).
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27.08.2021 18:37 Відповісти
"То есть принцип вакцинируйся или тестируйся", - подчеркнул он.Источник: https://censor.net/ru/n3284856

Т е бабло с тебя срубят по любому.)
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27.08.2021 12:31 Відповісти
Ну почему так мрачно. Можешь смотрителем маяка устроиться или лесником. А лечиться у знахарей. Обмани фарммафию.
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27.08.2021 17:49 Відповісти
зеленые каратели Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 7731
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27.08.2021 12:33 Відповісти
"То есть принцип вакцинируйся или тестируйся".
Шо всполошились, тестироваться тоже не подходит?
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27.08.2021 12:35 Відповісти
За счет зебилов готов хоть каждую неделю. За ваши деньги - любой каприз (с). Но тратить свои на "тестирование" барановируса я не имею ни малейшего желания.
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27.08.2021 12:50 Відповісти
Ублюдки всё никак не уймутся, хотят сделать конц-лагеря для невакцинированных..
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27.08.2021 12:36 Відповісти
та все уже поняли что ты конченый ковид бот, можешь больше не писать высеры.
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27.08.2021 12:51 Відповісти
Я обращаюсь к зэбаранам и пiд-рашкам. Ты кто из них? Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 6504
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27.08.2021 12:53 Відповісти
Уважаемый админ,Валерий грефф пишет одно и тоже везде и провоцируе людей,можно его в бан!
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27.08.2021 13:40 Відповісти
_Карательные меры?! К несовершавшим никакого преступления, без суда и следствия?! Вы там вкрай уху ели, что ли? Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 2386
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27.08.2021 12:43 Відповісти
зе- конченые... Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 3659
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27.08.2021 12:50 Відповісти
Я даже не знаю как это комментировать. Нет, я конечно в курсе что 3***** конституцию не читали, и вообще класть на нее хотели, но с чего они взяли что им удастся повторить "подвиги" Адольфа, только в 2021 году?
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27.08.2021 12:52 Відповісти
Зебіли керують всіма Європейськими країнами?
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27.08.2021 23:30 Відповісти
Ты сам это сказал.
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28.08.2021 10:32 Відповісти
До кого каратєльниє мєри? Неширнуті ж, ніби, мають повмирати від ковідли.
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27.08.2021 12:56 Відповісти
Карательных пока не надо, необходимы ограничительные.
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27.08.2021 13:01 Відповісти
да, для ширнувшися переносчиков.
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27.08.2021 14:00 Відповісти
Зачем карать, если этих инфузорий зимой ковид покарает?
пусть не прививаются, нормальным людям больше вакцин достанется.
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27.08.2021 14:06 Відповісти
в инфузорию ты превратишься... чучело ширнутое
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27.08.2021 14:21 Відповісти
Я тебе свою отдам,забирай бесплатно!
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27.08.2021 14:35 Відповісти
а вы суки... рискните ввести......
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27.08.2021 14:20 Відповісти
Ублюдок.
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27.08.2021 14:33 Відповісти
мій знайомий лікар вже третій день з температурою під сорок валяється в ліжку від другої прививки.
дружина каже що нічого їсти не хоче і "хреново" йому.
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27.08.2021 14:34 Відповісти
Моего тестя двинули шмурдяком,так он неделю помирал,ели выжил,скорая за скорой врач за врачем.вторую делать не будет.повелся безплатно,позвонили,пригласили,,немного запугали.а много ли надо пожилому человеку по ушам поездить и все.
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27.08.2021 14:48 Відповісти
Интересно умерших от бактериальных осложнений ковида на ВИЧ проверяли?
Какое соотношение вич инфицированных и не вичинфицированных...аналогично среди тех кто попал на ИВЛ...
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27.08.2021 19:08 Відповісти
 
 