Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін
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Щепленим людям однозначно буде простіше користуватися послугами, відвідувати публічні заходи.
Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.
"Для того, щоб запроваджувати будь-які каральні заходи, треба переконатися, що кожна людина мала доступ до вакцинації. Тобто спочатку треба всіх забезпечити вакцинами. Вже після того, як залишилися самі противники вакцинації, застосовувати більш жорсткі заходи.
Однак, я впевнений, що в Україні не будуть застосовувати якісь каральні заходи", - зазначив він.
За словами Кузіна, одним із шляхів, як балансувати між забороною та дозволами, є варіант, коли вакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести, а результат приносити роботодавцю.
"Тобто принцип вакцинуйся або тестуйся", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
За год от тубика в Украине умирает 3400-3500 человек.
От ковида с конца июня 2020 по конец июня 2021 умерла 51 тыс человек.
Оригинал тут https://forinsurer.com/news/16/03/01/33580
Британская организация National Health Service представила инфографику, иллюстрирующую самые частые причины смерти в Великобритании, пишет издание "Зожник".
От инфекционных болезней погибли 8,9 тысяч человек. Больше всего - от СПИДа и различных форм туберкулеза.
Такие данные можно увидеть в новом инструменте интерактивной визуализации Причины смерти в Украине - 2018.
То, что от ковида с конца июня 2020 по конец июня 2021 умерла 51 тыс человек можно посмотреть на https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
https://www.slovoidilo.ua/2021/06/08/infografika/suspilstvo/tuberkuloz-********-skilky-osib-zaxvorily-ta-pomerly-6-rokiv
Давай запретим ВСЕ канцерогены?))
Многие не вышли и сегодня.
Ну то такое. Интересно - а попадут ли они в статистику побочек?
Спойлер: НЕТ.
Вот смотри.
Главный санврач на пару с производителем говорит, что побочные эффекты редки (доли процента от общего кол-ва) и слабые, типа 37,2 и все у одного на сотню.
Я лично своими глазами наблюдаю 100% невышедших из-за плохого состояния вакцинированных людей в отделе - на следующий день после вакцинации. По компании цифра близка к этой, я во время обеда прошелся... пообщался...
Температура 38,5. Растет постепенно, в теле ломота, слабость, ужасающе болит рука в которую делали укол - краткий анамнез большинства случаев.
На сегодня, 2ой день после вакцинации - где-то 40% не вышло из-за того же.
Как думаешь. По ВСЕ эти случаи, которые я вижу своими глазами - они попадут в нашу самую честную статистику? Нет. А что еще туда не попадет, а? Подумай сам, используй мозг.
ИТОГ: Куча народу слушает всяких чиновников... а они лгут.
1. Зная наших людей, считайте что 50% не вышедших просто откосили под предлогом вакцинации.
2. Температура 38-39 после второй вакцинации где-то у 10%. У большинства это 37-37.5.
3. Температура выше у молодежи где иммунитет выше и ответ имунный более мощный.
4. Рука болит, но не ужасающе. очень многие преувеличивают эту боль. болит, как после удара и синяка на руке.
5. И самое главное, те кто уже переболел Ковидом, никогда не захотят болеть им второй раз. тем более Дельтой. ( если конечно мозговая деятельность не атрофирована у человека ).
2. Ты приводишь официальные данные. Реальная картина окружающих меня людей иная. Кому я больше поверю, как думаешь?
3. В основном сотрудникам 35+ лет, молодых мало.
4. Болевой порог разный. Но ведь говорят что болит редко... а оно у всех. Понимаешь?
Сложи п.1-4 вместе и представь если бы сразу обо всем этом сказали - по всем тем каналам по которым рекламировали бы крутую вакцину пфайзер (кололи им), которая безопасна и крайне редко имеет побочки. Просто представь... сколько было бы реально желающих на укол. Минимум.
5. Вакцина не защищает от заражения. Ни одна из них. Вакцина не прерывает цепочку инфицирования - вакцинированные заражают других ровно так же. Ни одна из них. Она лишь в лучшем случае дает 95% гарантии мол не заболеешь тяжело. Но тут нюанс. И без нее доля тяжких случаев не превышает 5%.
У производителя утверждение, что 95% из тех, кто вакцинируются его вакциной - не будут болеть в тяжелой форме. Попадешь ли ты в 95% или же в оставшиеся 5% кто таки заболеет - вопрос открытый, тут или-или. Это раз.
Шанс попасть в заветные 5% тяжелых - у тебя и так и эдак около 5%. С вакциной и без.
Заметь - говоря "с вакциной" - я говорю о типа лучшей, о Пфайзере. А есть и другие...
Так вот. Что с ней, что без нее... шансы в 5%. Попасть в тяжелые случаи (забавно, что шансы при других вакцинах выше базового шанса).
И это безотносительно дельты.
Вот и думай. Что на деле ты сделал. И помни, что далеко не все побочки выявляются сразу и тем более в первом поколении. Это конечно если о потомках заботишься. Читай на эту тему ... литературы масса.
И главное. Решения принимай САМ. Мне лично - пофигу какие, хочешь колись хочешь не колись.
Но решай сам. А не позволяй это делать за тебя чиновникам/сми и прочим...
У нас коллектив уже две дозы Пфайзера получил. Пропусков работы не было. Рука у многих побаливала (у меня тоже), но не критично.
Я вот сча спросил одну из тех кто сегодня все же вышел: "А почему не позвонила и не сообщила?"
Ответ: "А зачем? Что это даст? Ничего не даст".
Говорю - так хоть производитель реальную картину по побочкам получит (в теории... послушал вот тебя...).
В ответ только снисходительный смех.
Это - адепт вакцинации к слову.
Антип, да ей пофигу. Дядя в кабмине сказал шо надо делать, а иначе в аллинклюзив не пустят и в кафе. Она и сделала.
Картина типичная. Ты - скорее исключение.
По словам еще одной сторонницы вакцинации (которая не вышла сегодня... при том что она реально трудоголик) - у отца на работе картина та же.
Заметь... в отчеты ничего из этого не попадет.
А что ЕЩЕ не попадет, Антип? Скажем... любое заболевание через месяц которое предположим - только на минуту предположим гарантированно связано с прививкой - НЕ попадет в отчет и мы оба это понимаем.
Ах да. Знаешь, что семейный врач по температуре той девочке сказал: Мол не сбивайте (даже больше 38) а то или иммунитет не сформируется или будете дольше вот так торбиться... и в итоге изза просаженного иммунитета заболеете уже по-настоящему. Феерично.
Если она сказала правду, ей надо менять семейного врача.
Высокая температура после вакцинации
Повышение температуры тела после вакцинации - обычное явление, которое как правило происходит в течение двух дней (48 часов) после вакцинации и проходит в течение двух дней. 8 После введения второй дозы вакцины вероятность того, у вас повысится температура, увеличивается. Если вы чувствуете дискомфорт, примите парацетамол или ибупрофен, как указано на упаковке и в инструкции. Если вы обеспокоены, обратитесь за медицинской помощью.
И ни один врач в мире не несет персональной ответственности за такие последствия.
Представляете, как в таких случаях врачей кошмарят?
1) Вся сила современной медицинской науки НЕ МОЖЕТ определить причину смерти.
То есть говоря проще - умер и не понимаем почему.
2) В то же время... это точно, ну вот 100500% что не от прививки.
Понимаешь?
Мы не знаем почему это произошло, но точно знаем, что это не потому что мы что-то с организмом сделали. Это вот ну точно не потому, что мы ввели в него некое вещество (это если не вспоминать, что безопасность этого вещества оценивалась не в сравнении с плацебо а с аналогичным веществом - мы разбирались по этому поводу и соотв. ссылки я тебе приводил на то как в РКИ вместо плацебо использовалась вакцина).
Еще больше упрощая.
Мы кое-что сделали с организмом. Потом он умер. Мы не знаем от чего именно и почему. ВОт просто - внезапно взял и умер. После того как мы ему в организм ввели некое вещество. Но это точно не от него. Вот ну точно.
Логика... её нет. Извини.
На счет ответственности родителей... знаешь... а если родители отвакцинены? Ты вот можешь гарантированно заявить, что вакцина в разрезе 3-5 поколений НИКАК не влияет на организмы? Опыты на мышах показали кстати... в общем что имеет и не самое хорошее.
Или ты считаешь, что если автомобиль перестал заводиться после того, как протерли лобовое стекло, то это и есть причина поломки?
Ты пишешь - если обнаружена причина (смерти), то можно сравнить частоту у вакцинированных и нет.
Это если обнаружена, тут я не спорю.
Но если нет? СДВС врачи реально не знают причины смерти (иначе бы они писали не СДВС а эту самую причину, нет?).
Сравнивать - насколько часто врачи не знают причин у вакцинированных и нет? Это нам даст только понимание того, насколько профессиональны эти самые врачи, и частично - их отношение к вакцинации (последнее - если сильно притянуть за уши, признаю). Та и то - пальцем в небо, потому как их незнание причин смерти может означать как их глупость, так и просто отсуствие у них нужного оборудования...
Это будет определение показателей врачей, не пациентов.
Вот тут можно почитать по поводу вакцин и СВДС
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/sids.html#rel
Я просто вот сейчас перед глазами вижу больничку на Богатырской, где медсестры выпрашивали бинтики для красивой картинки для ТВ.
И ... твои слова о добросовестном использовании и так далее.
Не сходится, понимаешь? Какое там добросовестное использование всех известных МЕДИЦИНЕ методов? У них банально ни знаний ни оборудования.
И я банально не верю, что врачи в условной Австралии вот прям бьются, ночей не спят, лишь бы узнать причину смерти какого-нить рядового гражданина. И что техническое оснащение больниц там тоже разное - думаю.
А диагнозы такие и у нас и у них - ставятся.
А инфу о том, как оно должно быть - благо дарю. Почитаю. Хоть в теории.
Sudden infant death syndrome (SIDS), also known as cot death or crib death, is the sudden unexplained death of a child of less than one year of age.[1] Diagnosis requires that the death remain unexplained even after a thorough autopsy and detailed death scene investigation.[4]
А домысливать можно разное. У нас пару лет назад и о ПЦР анализе тоже мало кто слышал. Хотя я тут спорил тогда с одним антиваксером Александро на эту тему.
Просто пойми - теория / законы / регламенты и т.д. - это одно. Картинка в СМИ - второе.
А реальность - вообще третье.
Меня для принятия решений о своей жизни больше интересует реальность. Для пояснения с теми же бинтиками.
По законам / регламентам / отчетам - в больнице они есть, выделяются в рамках финансирования и регулярно списываются.
По сообщениям СМИ - они там и вправду есть, пусть и не везде (возможности пациентов в плане поделиться бинтиками - не безграничны).
В реальности их там нету вот вообще. Потемкинская деревня своего рода.
Вот и по вакцине. Банально то что вижу вокруг. Пошла толпа коллег вакцинироваться.
По законам / нормативам / исследованиям - побочки крайне редки считай что нету и вааще не боись.
По данным СМИ - все же иногда случаются, но типа не страшные.
В реальности из под сотню вакцинировавшихся они так или иначе есть у всех.
Если б они совпадали хотя бы в 90% случаев или хрен бы с ним - в 80%... я бы первей тебя вакцинировался).
Т е бабло с тебя срубят по любому.)
Шо всполошились, тестироваться тоже не подходит?
пусть не прививаются, нормальным людям больше вакцин достанется.
дружина каже що нічого їсти не хоче і "хреново" йому.
Какое соотношение вич инфицированных и не вичинфицированных...аналогично среди тех кто попал на ИВЛ...