Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін

Щепленим людям однозначно буде простіше користуватися послугами, відвідувати публічні заходи.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"Для того, щоб запроваджувати будь-які каральні заходи, треба переконатися, що кожна людина мала доступ до вакцинації. Тобто спочатку треба всіх забезпечити вакцинами. Вже після того, як залишилися самі противники вакцинації, застосовувати більш жорсткі заходи.

Однак, я впевнений, що в Україні не будуть застосовувати якісь каральні заходи", - зазначив він.

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За словами Кузіна, одним із шляхів, як балансувати між забороною та дозволами, є варіант, коли вакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести, а результат приносити роботодавцю.

"Тобто принцип вакцинуйся або тестуйся", - підкреслив він.