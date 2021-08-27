Карательные меры в отношении невакцинированных применять не будут, - Кузин
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Привитым людям однозначно будет проще пользоваться услугами, посещать публичные мероприятия.
Об этом в интервью BBC News Украина заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"Для того, чтобы вводить любые карательные меры, надо убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации. То есть сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры.
Однако, я уверен, что в Украине не будут применять какие-то карательные меры", - отметил он.
По словам Кузина, одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда вакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты, а результат приносить работодателю.
"То есть принцип вакцинируйся или тестируйся", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
За год от тубика в Украине умирает 3400-3500 человек.
От ковида с конца июня 2020 по конец июня 2021 умерла 51 тыс человек.
Оригинал тут https://forinsurer.com/news/16/03/01/33580
Британская организация National Health Service представила инфографику, иллюстрирующую самые частые причины смерти в Великобритании, пишет издание "Зожник".
От инфекционных болезней погибли 8,9 тысяч человек. Больше всего - от СПИДа и различных форм туберкулеза.
Такие данные можно увидеть в новом инструменте интерактивной визуализации Причины смерти в Украине - 2018.
То, что от ковида с конца июня 2020 по конец июня 2021 умерла 51 тыс человек можно посмотреть на https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
https://www.slovoidilo.ua/2021/06/08/infografika/suspilstvo/tuberkuloz-********-skilky-osib-zaxvorily-ta-pomerly-6-rokiv
Давай запретим ВСЕ канцерогены?))
Многие не вышли и сегодня.
Ну то такое. Интересно - а попадут ли они в статистику побочек?
Спойлер: НЕТ.
Вот смотри.
Главный санврач на пару с производителем говорит, что побочные эффекты редки (доли процента от общего кол-ва) и слабые, типа 37,2 и все у одного на сотню.
Я лично своими глазами наблюдаю 100% невышедших из-за плохого состояния вакцинированных людей в отделе - на следующий день после вакцинации. По компании цифра близка к этой, я во время обеда прошелся... пообщался...
Температура 38,5. Растет постепенно, в теле ломота, слабость, ужасающе болит рука в которую делали укол - краткий анамнез большинства случаев.
На сегодня, 2ой день после вакцинации - где-то 40% не вышло из-за того же.
Как думаешь. По ВСЕ эти случаи, которые я вижу своими глазами - они попадут в нашу самую честную статистику? Нет. А что еще туда не попадет, а? Подумай сам, используй мозг.
ИТОГ: Куча народу слушает всяких чиновников... а они лгут.
1. Зная наших людей, считайте что 50% не вышедших просто откосили под предлогом вакцинации.
2. Температура 38-39 после второй вакцинации где-то у 10%. У большинства это 37-37.5.
3. Температура выше у молодежи где иммунитет выше и ответ имунный более мощный.
4. Рука болит, но не ужасающе. очень многие преувеличивают эту боль. болит, как после удара и синяка на руке.
5. И самое главное, те кто уже переболел Ковидом, никогда не захотят болеть им второй раз. тем более Дельтой. ( если конечно мозговая деятельность не атрофирована у человека ).
2. Ты приводишь официальные данные. Реальная картина окружающих меня людей иная. Кому я больше поверю, как думаешь?
3. В основном сотрудникам 35+ лет, молодых мало.
4. Болевой порог разный. Но ведь говорят что болит редко... а оно у всех. Понимаешь?
Сложи п.1-4 вместе и представь если бы сразу обо всем этом сказали - по всем тем каналам по которым рекламировали бы крутую вакцину пфайзер (кололи им), которая безопасна и крайне редко имеет побочки. Просто представь... сколько было бы реально желающих на укол. Минимум.
5. Вакцина не защищает от заражения. Ни одна из них. Вакцина не прерывает цепочку инфицирования - вакцинированные заражают других ровно так же. Ни одна из них. Она лишь в лучшем случае дает 95% гарантии мол не заболеешь тяжело. Но тут нюанс. И без нее доля тяжких случаев не превышает 5%.
У производителя утверждение, что 95% из тех, кто вакцинируются его вакциной - не будут болеть в тяжелой форме. Попадешь ли ты в 95% или же в оставшиеся 5% кто таки заболеет - вопрос открытый, тут или-или. Это раз.
Шанс попасть в заветные 5% тяжелых - у тебя и так и эдак около 5%. С вакциной и без.
Заметь - говоря "с вакциной" - я говорю о типа лучшей, о Пфайзере. А есть и другие...
Так вот. Что с ней, что без нее... шансы в 5%. Попасть в тяжелые случаи (забавно, что шансы при других вакцинах выше базового шанса).
И это безотносительно дельты.
Вот и думай. Что на деле ты сделал. И помни, что далеко не все побочки выявляются сразу и тем более в первом поколении. Это конечно если о потомках заботишься. Читай на эту тему ... литературы масса.
И главное. Решения принимай САМ. Мне лично - пофигу какие, хочешь колись хочешь не колись.
Но решай сам. А не позволяй это делать за тебя чиновникам/сми и прочим...
У нас коллектив уже две дозы Пфайзера получил. Пропусков работы не было. Рука у многих побаливала (у меня тоже), но не критично.
Я вот сча спросил одну из тех кто сегодня все же вышел: "А почему не позвонила и не сообщила?"
Ответ: "А зачем? Что это даст? Ничего не даст".
Говорю - так хоть производитель реальную картину по побочкам получит (в теории... послушал вот тебя...).
В ответ только снисходительный смех.
Это - адепт вакцинации к слову.
Антип, да ей пофигу. Дядя в кабмине сказал шо надо делать, а иначе в аллинклюзив не пустят и в кафе. Она и сделала.
Картина типичная. Ты - скорее исключение.
По словам еще одной сторонницы вакцинации (которая не вышла сегодня... при том что она реально трудоголик) - у отца на работе картина та же.
Заметь... в отчеты ничего из этого не попадет.
А что ЕЩЕ не попадет, Антип? Скажем... любое заболевание через месяц которое предположим - только на минуту предположим гарантированно связано с прививкой - НЕ попадет в отчет и мы оба это понимаем.
Ах да. Знаешь, что семейный врач по температуре той девочке сказал: Мол не сбивайте (даже больше 38) а то или иммунитет не сформируется или будете дольше вот так торбиться... и в итоге изза просаженного иммунитета заболеете уже по-настоящему. Феерично.
Если она сказала правду, ей надо менять семейного врача.
Высокая температура после вакцинации
Повышение температуры тела после вакцинации - обычное явление, которое как правило происходит в течение двух дней (48 часов) после вакцинации и проходит в течение двух дней. 8 После введения второй дозы вакцины вероятность того, у вас повысится температура, увеличивается. Если вы чувствуете дискомфорт, примите парацетамол или ибупрофен, как указано на упаковке и в инструкции. Если вы обеспокоены, обратитесь за медицинской помощью.
И ни один врач в мире не несет персональной ответственности за такие последствия.
Представляете, как в таких случаях врачей кошмарят?
1) Вся сила современной медицинской науки НЕ МОЖЕТ определить причину смерти.
То есть говоря проще - умер и не понимаем почему.
2) В то же время... это точно, ну вот 100500% что не от прививки.
Понимаешь?
Мы не знаем почему это произошло, но точно знаем, что это не потому что мы что-то с организмом сделали. Это вот ну точно не потому, что мы ввели в него некое вещество (это если не вспоминать, что безопасность этого вещества оценивалась не в сравнении с плацебо а с аналогичным веществом - мы разбирались по этому поводу и соотв. ссылки я тебе приводил на то как в РКИ вместо плацебо использовалась вакцина).
Еще больше упрощая.
Мы кое-что сделали с организмом. Потом он умер. Мы не знаем от чего именно и почему. ВОт просто - внезапно взял и умер. После того как мы ему в организм ввели некое вещество. Но это точно не от него. Вот ну точно.
Логика... её нет. Извини.
На счет ответственности родителей... знаешь... а если родители отвакцинены? Ты вот можешь гарантированно заявить, что вакцина в разрезе 3-5 поколений НИКАК не влияет на организмы? Опыты на мышах показали кстати... в общем что имеет и не самое хорошее.
Или ты считаешь, что если автомобиль перестал заводиться после того, как протерли лобовое стекло, то это и есть причина поломки?
Ты пишешь - если обнаружена причина (смерти), то можно сравнить частоту у вакцинированных и нет.
Это если обнаружена, тут я не спорю.
Но если нет? СДВС врачи реально не знают причины смерти (иначе бы они писали не СДВС а эту самую причину, нет?).
Сравнивать - насколько часто врачи не знают причин у вакцинированных и нет? Это нам даст только понимание того, насколько профессиональны эти самые врачи, и частично - их отношение к вакцинации (последнее - если сильно притянуть за уши, признаю). Та и то - пальцем в небо, потому как их незнание причин смерти может означать как их глупость, так и просто отсуствие у них нужного оборудования...
Это будет определение показателей врачей, не пациентов.
Вот тут можно почитать по поводу вакцин и СВДС
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/sids.html#rel
Я просто вот сейчас перед глазами вижу больничку на Богатырской, где медсестры выпрашивали бинтики для красивой картинки для ТВ.
И ... твои слова о добросовестном использовании и так далее.
Не сходится, понимаешь? Какое там добросовестное использование всех известных МЕДИЦИНЕ методов? У них банально ни знаний ни оборудования.
И я банально не верю, что врачи в условной Австралии вот прям бьются, ночей не спят, лишь бы узнать причину смерти какого-нить рядового гражданина. И что техническое оснащение больниц там тоже разное - думаю.
А диагнозы такие и у нас и у них - ставятся.
А инфу о том, как оно должно быть - благо дарю. Почитаю. Хоть в теории.
Sudden infant death syndrome (SIDS), also known as cot death or crib death, is the sudden unexplained death of a child of less than one year of age.[1] Diagnosis requires that the death remain unexplained even after a thorough autopsy and detailed death scene investigation.[4]
А домысливать можно разное. У нас пару лет назад и о ПЦР анализе тоже мало кто слышал. Хотя я тут спорил тогда с одним антиваксером Александро на эту тему.
Просто пойми - теория / законы / регламенты и т.д. - это одно. Картинка в СМИ - второе.
А реальность - вообще третье.
Меня для принятия решений о своей жизни больше интересует реальность. Для пояснения с теми же бинтиками.
По законам / регламентам / отчетам - в больнице они есть, выделяются в рамках финансирования и регулярно списываются.
По сообщениям СМИ - они там и вправду есть, пусть и не везде (возможности пациентов в плане поделиться бинтиками - не безграничны).
В реальности их там нету вот вообще. Потемкинская деревня своего рода.
Вот и по вакцине. Банально то что вижу вокруг. Пошла толпа коллег вакцинироваться.
По законам / нормативам / исследованиям - побочки крайне редки считай что нету и вааще не боись.
По данным СМИ - все же иногда случаются, но типа не страшные.
В реальности из под сотню вакцинировавшихся они так или иначе есть у всех.
Если б они совпадали хотя бы в 90% случаев или хрен бы с ним - в 80%... я бы первей тебя вакцинировался).
Т е бабло с тебя срубят по любому.)
Шо всполошились, тестироваться тоже не подходит?
пусть не прививаются, нормальным людям больше вакцин достанется.
дружина каже що нічого їсти не хоче і "хреново" йому.
Какое соотношение вич инфицированных и не вичинфицированных...аналогично среди тех кто попал на ИВЛ...