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вакцина (3815) Игорь Кузин (282) COVID-19 (18599)

Карательные меры в отношении невакцинированных применять не будут, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Общество

Карательные меры в отношении невакцинированных применять не будут, - Кузин

Привитым людям однозначно будет проще пользоваться услугами, посещать публичные мероприятия.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы вводить любые карательные меры, надо убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации. То есть сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры.

Однако, я уверен, что в Украине не будут применять какие-то карательные меры", - отметил он.

По словам Кузина, одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда вакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты, а результат приносить работодателю.

"То есть принцип вакцинируйся или тестируйся", - подчеркнул он.

Читайте: Ревакцинацию от COVID-19 планируют проводить через год, - Кузин

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Более жесткие меры - мне интересно а какие? Будут желтые звезди рисовать на одежде? Коды на руках выбивать? Было такое уже. Те кто так делал - плохо закончили.
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27.08.2021 12:20
+14
І як "карательные меры" описані в Конституції України?
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27.08.2021 12:21
+10
З.Ы.: Ага, вот такая "демократия". Тот же совок, только колбаса не по 2.20 а по 500.
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27.08.2021 12:21
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Правила форума Совет форумчан
А чё,пускай попробуют
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27.08.2021 12:19 Ответить
Без введення особливого правового режиму Воєнного стану всі обмеження прав та свобод громадян України та осіб які в законний спосіб перебувають на території України є антиконституційними та незаконними!
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27.08.2021 13:12 Ответить
Могут сказать, что МВФ приказало всех без исключения вакцинировать, иначе не дадут денег.
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27.08.2021 14:57 Ответить
Более жесткие меры - мне интересно а какие? Будут желтые звезди рисовать на одежде? Коды на руках выбивать? Было такое уже. Те кто так делал - плохо закончили.
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27.08.2021 12:20 Ответить
Пусть для начала этот придурок почитает Нюрбергский кодекс,где написано,что вакцинация,дело добровольное.
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27.08.2021 14:17 Ответить
З.Ы.: Ага, вот такая "демократия". Тот же совок, только колбаса не по 2.20 а по 500.
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27.08.2021 12:21 Ответить
Так майже по всій Європі вже така "демократія". Там теж совок?
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27.08.2021 23:23 Ответить
Там еще хуже. 1984 во всей красе с местным колоритом в виде сжигания ведьм.
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28.08.2021 10:10 Ответить
Карательных мер не будет, будет принудиловка. Принуждение к...
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27.08.2021 12:21 Ответить
І як "карательные меры" описані в Конституції України?
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27.08.2021 12:21 Ответить
Можно подумать Зеленая плесень выполняет Конституцию.
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27.08.2021 12:25 Ответить
Нет, поэтому будут только делать милую татуировку на лбу "ЗЕБИЛ".
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27.08.2021 13:58 Ответить
А в європейських країнах, де вакцинація вже стала "добровільно - примусовою", яке татуювання будуть робити?
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27.08.2021 23:25 Ответить
Под санкции РНБО. Лишать гражданства...ну или расстрелять!
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27.08.2021 12:24 Ответить
или гипс снять... с трупа, но я думаю до этого не дойдёт... Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 9711
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27.08.2021 12:45 Ответить
А к уколотым?
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27.08.2021 12:24 Ответить
В стране катастрофическая ситуация с туберкулезом, который куда опаснее чем этот распиаренный "грипп". С ним как бороться будете?
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27.08.2021 12:25 Ответить
Установки на счет туберкулёза не было, есть только одна болезнь, все остальные исчезли..
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27.08.2021 12:37 Ответить
Её нет,просто придумали название.
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27.08.2021 13:09 Ответить
Учи матчасть.
За год от тубика в Украине умирает 3400-3500 человек.
От ковида с конца июня 2020 по конец июня 2021 умерла 51 тыс человек.
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27.08.2021 12:37 Ответить
Мат. часть есть в моем профил в ФБ в виде картинки. Ковид всего лишь точка на графике смертности по сравнению с другими болезнями.
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27.08.2021 12:48 Ответить
Ты бы еще в ФБ аудиофайл разместил, где ты изобразил, как поет Хворостовский.
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27.08.2021 15:03 Ответить
Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 5482
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27.08.2021 17:24 Ответить
Это какой-то шутник на этой диаграмме слово "Война" заменил на "коронавирус" Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 8339
Оригинал тут https://forinsurer.com/news/16/03/01/33580
Британская организация National Health Service представила инфографику, иллюстрирующую самые частые причины смерти в Великобритании, пишет издание "Зожник".

Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 9843
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27.08.2021 17:43 Ответить
а знаете что самое смешное? Что суть диаграммы от этой замены никак не поменялась.
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27.08.2021 18:41 Ответить
Смертности в Украине она совершенно не соответствует. И єто не смешно.

От инфекционных болезней погибли 8,9 тысяч человек. Больше всего - от СПИДа и различных форм туберкулеза.

Такие данные можно увидеть в новом инструменте интерактивной визуализации Причины смерти в Украине - 2018.

То, что от ковида с конца июня 2020 по конец июня 2021 умерла 51 тыс человек можно посмотреть на https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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27.08.2021 18:50 Ответить
о да, я помню те волшебные времена прошлого года, когда ради ковид-доплат даже умершим от 4 стадии рака отягченного диабетом рисовали ковид, и не только у нас в стране. Хотя если быть совсем честным, то возможно без ковида они бы прожили на день дольше, но это не точно.
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27.08.2021 19:02 Ответить
Подтверждаю. Сотрудница умерла от инсульта, а написали - ковид
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27.08.2021 21:38 Ответить
Почему вывели инфекции отдельно и орви отдельно
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27.08.2021 18:42 Ответить
Потому что не все инфекции респираторные.
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27.08.2021 19:04 Ответить
Вопрос был конкретный по туберкулезу. Вот статистика по туберкулезу легких.
Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 7653

https://www.slovoidilo.ua/2021/06/08/infografika/suspilstvo/tuberkuloz-********-skilky-osib-zaxvorily-ta-pomerly-6-rokiv
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27.08.2021 15:09 Ответить
Ладно. Болезни органов сердечно-сосудистой системы. Онкологические заболевания.
Давай запретим ВСЕ канцерогены?))
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27.08.2021 13:00 Ответить
Кстати. Коллеги сходили на Пфайзер... на следующий день ни один на работу не вышел. Поплохело, температура.
Многие не вышли и сегодня.
Ну то такое. Интересно - а попадут ли они в статистику побочек?
Спойлер: НЕТ.
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27.08.2021 13:03 Ответить
Такие побочки от любой вакцины есть. после вакцины от гриппа 1 вечер была температура небольшая. господи, помоги этим безмозглым научится пользоваться мозгом, если они у них есть.
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27.08.2021 14:03 Ответить
Так есть, конечно. Но я обращаю внимание на другое.
Вот смотри.
Главный санврач на пару с производителем говорит, что побочные эффекты редки (доли процента от общего кол-ва) и слабые, типа 37,2 и все у одного на сотню.
Я лично своими глазами наблюдаю 100% невышедших из-за плохого состояния вакцинированных людей в отделе - на следующий день после вакцинации. По компании цифра близка к этой, я во время обеда прошелся... пообщался...
Температура 38,5. Растет постепенно, в теле ломота, слабость, ужасающе болит рука в которую делали укол - краткий анамнез большинства случаев.
На сегодня, 2ой день после вакцинации - где-то 40% не вышло из-за того же.

Как думаешь. По ВСЕ эти случаи, которые я вижу своими глазами - они попадут в нашу самую честную статистику? Нет. А что еще туда не попадет, а? Подумай сам, используй мозг.
ИТОГ: Куча народу слушает всяких чиновников... а они лгут.
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27.08.2021 14:20 Ответить
Не совсем правильные выводы.
1. Зная наших людей, считайте что 50% не вышедших просто откосили под предлогом вакцинации.
2. Температура 38-39 после второй вакцинации где-то у 10%. У большинства это 37-37.5.
3. Температура выше у молодежи где иммунитет выше и ответ имунный более мощный.
4. Рука болит, но не ужасающе. очень многие преувеличивают эту боль. болит, как после удара и синяка на руке.

5. И самое главное, те кто уже переболел Ковидом, никогда не захотят болеть им второй раз. тем более Дельтой. ( если конечно мозговая деятельность не атрофирована у человека ).
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27.08.2021 16:31 Ответить
1. Ок. 50% из примерно 100 человек не вышедших - откосили. Но остальные? Напоминаю - 50%! У них-то побочки были! И представь - если бы производители сразу бы сказали что побочки будут у половины. Как бы изменилось число желающих отвакцинироваться?
2. Ты приводишь официальные данные. Реальная картина окружающих меня людей иная. Кому я больше поверю, как думаешь?
3. В основном сотрудникам 35+ лет, молодых мало.
4. Болевой порог разный. Но ведь говорят что болит редко... а оно у всех. Понимаешь?
Сложи п.1-4 вместе и представь если бы сразу обо всем этом сказали - по всем тем каналам по которым рекламировали бы крутую вакцину пфайзер (кололи им), которая безопасна и крайне редко имеет побочки. Просто представь... сколько было бы реально желающих на укол. Минимум.

5. Вакцина не защищает от заражения. Ни одна из них. Вакцина не прерывает цепочку инфицирования - вакцинированные заражают других ровно так же. Ни одна из них. Она лишь в лучшем случае дает 95% гарантии мол не заболеешь тяжело. Но тут нюанс. И без нее доля тяжких случаев не превышает 5%.
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27.08.2021 16:50 Ответить
Побочки были, но лучше 2 дня потерпеть, чем зимой заболеть. я лично болел год назад и ни за что бы не согласился отказаться от вакцинирования. и сейчас у меня есть гарантия, что я не заболею в той форме в какой болел ранее. врагу не пожелаешь заболеть ковидом.
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27.08.2021 18:39 Ответить
Ты не путай. У тебя не гарантия (вакцина вообще ничего не гарантирует, ибо гарантия - это 100% а ни одна вакцина такого не дает), у тебя заявление производителя, причем безотносительно тебя.
У производителя утверждение, что 95% из тех, кто вакцинируются его вакциной - не будут болеть в тяжелой форме. Попадешь ли ты в 95% или же в оставшиеся 5% кто таки заболеет - вопрос открытый, тут или-или. Это раз.
Шанс попасть в заветные 5% тяжелых - у тебя и так и эдак около 5%. С вакциной и без.
Заметь - говоря "с вакциной" - я говорю о типа лучшей, о Пфайзере. А есть и другие...
Так вот. Что с ней, что без нее... шансы в 5%. Попасть в тяжелые случаи (забавно, что шансы при других вакцинах выше базового шанса).
И это безотносительно дельты.
Вот и думай. Что на деле ты сделал. И помни, что далеко не все побочки выявляются сразу и тем более в первом поколении. Это конечно если о потомках заботишься. Читай на эту тему ... литературы масса.
И главное. Решения принимай САМ. Мне лично - пофигу какие, хочешь колись хочешь не колись.
Но решай сам. А не позволяй это делать за тебя чиновникам/сми и прочим...
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27.08.2021 18:51 Ответить
Одно дело выходной у начальства под благовидным предлогом тяпнуть, а другое - сообщить семейному врачу о побочке. Ибо там могут приехать и температуру померить. Вот потому и нет сообщений о побочке.
У нас коллектив уже две дозы Пфайзера получил. Пропусков работы не было. Рука у многих побаливала (у меня тоже), но не критично.
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27.08.2021 14:39 Ответить
Ага. И все 100% придумали вместе благовидный предлог. Ерунда.
Я вот сча спросил одну из тех кто сегодня все же вышел: "А почему не позвонила и не сообщила?"
Ответ: "А зачем? Что это даст? Ничего не даст".
Говорю - так хоть производитель реальную картину по побочкам получит (в теории... послушал вот тебя...).
В ответ только снисходительный смех.
Это - адепт вакцинации к слову.
Антип, да ей пофигу. Дядя в кабмине сказал шо надо делать, а иначе в аллинклюзив не пустят и в кафе. Она и сделала.
Картина типичная. Ты - скорее исключение.
По словам еще одной сторонницы вакцинации (которая не вышла сегодня... при том что она реально трудоголик) - у отца на работе картина та же.
Заметь... в отчеты ничего из этого не попадет.
А что ЕЩЕ не попадет, Антип? Скажем... любое заболевание через месяц которое предположим - только на минуту предположим гарантированно связано с прививкой - НЕ попадет в отчет и мы оба это понимаем.

Ах да. Знаешь, что семейный врач по температуре той девочке сказал: Мол не сбивайте (даже больше 38) а то или иммунитет не сформируется или будете дольше вот так торбиться... и в итоге изза просаженного иммунитета заболеете уже по-настоящему. Феерично.
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27.08.2021 15:09 Ответить
Передам. Сам тоже так думаю.
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27.08.2021 15:25 Ответить
У невакционированных будут изымать компьютеры и смартфоны, а приложения заражать вирусом.
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27.08.2021 12:25 Ответить
колхоз - дело добровольное. Хочешь - вступай, не хочешь - расстреляем
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27.08.2021 12:26 Ответить
Интересно, а Кузя с охраной передвигается или без?
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27.08.2021 12:30 Ответить
Придурки, зробіть серйозну, докладну, періодичну діагностику з раннього віку і до старості для якнайчіткішого визначення протипоказань до щеплення. Візьміть відповідальність за прививки. Тоді ніяка пропаганда і ніякі факти не будуть підривати в людей довіру до щеплення. А то каже карательні заходи не засьосують, а в кінці статті про концтабір для останніх невакцинованих. Совдепія і баранізм.
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27.08.2021 12:31 Ответить
Бгг. Производители ВСЕХ вакцин от ковид - не несут ответственности за последствия.
И ни один врач в мире не несет персональной ответственности за такие последствия.
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27.08.2021 13:01 Ответить
Ну так ни один родитель в мире не несет ответственности за синдром внезапной детской смерти. Но как только такое событие случайно совпадает с днем прививки... Австралийцы подсчитали у них в год два-три таких совпадения у детей происходят. А совпадений через день - уже 4-6 за год. А в течение недели - 14-21.
Представляете, как в таких случаях врачей кошмарят?
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27.08.2021 14:48 Ответить
Антип. Когда ты, с одной стороны, говоришь "...внезапной детской смерти"... Я вижу:
1) Вся сила современной медицинской науки НЕ МОЖЕТ определить причину смерти.
То есть говоря проще - умер и не понимаем почему.
2) В то же время... это точно, ну вот 100500% что не от прививки.
Понимаешь?
Мы не знаем почему это произошло, но точно знаем, что это не потому что мы что-то с организмом сделали. Это вот ну точно не потому, что мы ввели в него некое вещество (это если не вспоминать, что безопасность этого вещества оценивалась не в сравнении с плацебо а с аналогичным веществом - мы разбирались по этому поводу и соотв. ссылки я тебе приводил на то как в РКИ вместо плацебо использовалась вакцина).
Еще больше упрощая.
Мы кое-что сделали с организмом. Потом он умер. Мы не знаем от чего именно и почему. ВОт просто - внезапно взял и умер. После того как мы ему в организм ввели некое вещество. Но это точно не от него. Вот ну точно.

Логика... её нет. Извини.

На счет ответственности родителей... знаешь... а если родители отвакцинены? Ты вот можешь гарантированно заявить, что вакцина в разрезе 3-5 поколений НИКАК не влияет на организмы? Опыты на мышах показали кстати... в общем что имеет и не самое хорошее.
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27.08.2021 15:18 Ответить
Логика есть. Если обнаружено воспаление миокарда, или кровеизлияние или повышенное содержание сердечных гликозидов в левом желудочке - то можно такие же симптомы отслеживать и в когорте невакцинированных и сравнивать частоту. Если у вакцинированных будет больше - искать связь. А если СВДС с одинаковой частотой происходит и у невкцинированных и вакцинированных - то очевидно, что связи нет.
Или ты считаешь, что если автомобиль перестал заводиться после того, как протерли лобовое стекло, то это и есть причина поломки?
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27.08.2021 15:27 Ответить
Погоди-погоди. Каюсь, чего-то я не понял.
Ты пишешь - если обнаружена причина (смерти), то можно сравнить частоту у вакцинированных и нет.
Это если обнаружена, тут я не спорю.
Но если нет? СДВС врачи реально не знают причины смерти (иначе бы они писали не СДВС а эту самую причину, нет?).
Сравнивать - насколько часто врачи не знают причин у вакцинированных и нет? Это нам даст только понимание того, насколько профессиональны эти самые врачи, и частично - их отношение к вакцинации (последнее - если сильно притянуть за уши, признаю). Та и то - пальцем в небо, потому как их незнание причин смерти может означать как их глупость, так и просто отсуствие у них нужного оборудования...
Это будет определение показателей врачей, не пациентов.
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27.08.2021 15:35 Ответить
Да, ты немного неправильно понимаешь. СВДС - это смерть, причины которой, при добросовестном использовании всех принятых средств медицины установить не удалось, а не процент недообследованных причин от нерадивых врачей.
Вот тут можно почитать по поводу вакцин и СВДС
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/sids.html#rel
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27.08.2021 17:17 Ответить
Дело не в нерадивых.
Я просто вот сейчас перед глазами вижу больничку на Богатырской, где медсестры выпрашивали бинтики для красивой картинки для ТВ.
И ... твои слова о добросовестном использовании и так далее.
Не сходится, понимаешь? Какое там добросовестное использование всех известных МЕДИЦИНЕ методов? У них банально ни знаний ни оборудования.
И я банально не верю, что врачи в условной Австралии вот прям бьются, ночей не спят, лишь бы узнать причину смерти какого-нить рядового гражданина. И что техническое оснащение больниц там тоже разное - думаю.
А диагнозы такие и у нас и у них - ставятся.
А инфу о том, как оно должно быть - благо дарю. Почитаю. Хоть в теории.
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27.08.2021 17:51 Ответить
По определению
Sudden infant death syndrome (SIDS), also known as cot death or crib death, is the sudden unexplained death of a child of less than one year of age.[1] Diagnosis requires that the death remain unexplained even after a thorough autopsy and detailed death scene investigation.[4]

А домысливать можно разное. У нас пару лет назад и о ПЦР анализе тоже мало кто слышал. Хотя я тут спорил тогда с одним антиваксером Александро на эту тему.
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27.08.2021 18:08 Ответить
Благодарю за пояснения.
Просто пойми - теория / законы / регламенты и т.д. - это одно. Картинка в СМИ - второе.
А реальность - вообще третье.

Меня для принятия решений о своей жизни больше интересует реальность. Для пояснения с теми же бинтиками.
По законам / регламентам / отчетам - в больнице они есть, выделяются в рамках финансирования и регулярно списываются.
По сообщениям СМИ - они там и вправду есть, пусть и не везде (возможности пациентов в плане поделиться бинтиками - не безграничны).
В реальности их там нету вот вообще. Потемкинская деревня своего рода.

Вот и по вакцине. Банально то что вижу вокруг. Пошла толпа коллег вакцинироваться.
По законам / нормативам / исследованиям - побочки крайне редки считай что нету и вааще не боись.
По данным СМИ - все же иногда случаются, но типа не страшные.
В реальности из под сотню вакцинировавшихся они так или иначе есть у всех.
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27.08.2021 18:36 Ответить
Это не домыслы. Это просто экстраполяция опыта. Несовпадения норм/новостей/реальности.
Если б они совпадали хотя бы в 90% случаев или хрен бы с ним - в 80%... я бы первей тебя вакцинировался).
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27.08.2021 18:37 Ответить
"То есть принцип вакцинируйся или тестируйся", - подчеркнул он.Источник: https://censor.net/ru/n3284856

Т е бабло с тебя срубят по любому.)
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27.08.2021 12:31 Ответить
Ну почему так мрачно. Можешь смотрителем маяка устроиться или лесником. А лечиться у знахарей. Обмани фарммафию.
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27.08.2021 17:49 Ответить
зеленые каратели Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 7731
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27.08.2021 12:33 Ответить
"То есть принцип вакцинируйся или тестируйся".
Шо всполошились, тестироваться тоже не подходит?
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27.08.2021 12:35 Ответить
За счет зебилов готов хоть каждую неделю. За ваши деньги - любой каприз (с). Но тратить свои на "тестирование" барановируса я не имею ни малейшего желания.
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27.08.2021 12:50 Ответить
Ублюдки всё никак не уймутся, хотят сделать конц-лагеря для невакцинированных..
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27.08.2021 12:36 Ответить
та все уже поняли что ты конченый ковид бот, можешь больше не писать высеры.
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27.08.2021 12:51 Ответить
Я обращаюсь к зэбаранам и пiд-рашкам. Ты кто из них? Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 6504
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27.08.2021 12:53 Ответить
Уважаемый админ,Валерий грефф пишет одно и тоже везде и провоцируе людей,можно его в бан!
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27.08.2021 13:40 Ответить
_Карательные меры?! К несовершавшим никакого преступления, без суда и следствия?! Вы там вкрай уху ели, что ли? Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 2386
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27.08.2021 12:43 Ответить
зе- конченые... Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін - Цензор.НЕТ 3659
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27.08.2021 12:50 Ответить
Я даже не знаю как это комментировать. Нет, я конечно в курсе что 3***** конституцию не читали, и вообще класть на нее хотели, но с чего они взяли что им удастся повторить "подвиги" Адольфа, только в 2021 году?
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27.08.2021 12:52 Ответить
Зебіли керують всіма Європейськими країнами?
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27.08.2021 23:30 Ответить
Ты сам это сказал.
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28.08.2021 10:32 Ответить
До кого каратєльниє мєри? Неширнуті ж, ніби, мають повмирати від ковідли.
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27.08.2021 12:56 Ответить
Карательных пока не надо, необходимы ограничительные.
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27.08.2021 13:01 Ответить
да, для ширнувшися переносчиков.
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27.08.2021 14:00 Ответить
Зачем карать, если этих инфузорий зимой ковид покарает?
пусть не прививаются, нормальным людям больше вакцин достанется.
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27.08.2021 14:06 Ответить
в инфузорию ты превратишься... чучело ширнутое
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27.08.2021 14:21 Ответить
Я тебе свою отдам,забирай бесплатно!
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27.08.2021 14:35 Ответить
а вы суки... рискните ввести......
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27.08.2021 14:20 Ответить
Ублюдок.
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27.08.2021 14:33 Ответить
мій знайомий лікар вже третій день з температурою під сорок валяється в ліжку від другої прививки.
дружина каже що нічого їсти не хоче і "хреново" йому.
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27.08.2021 14:34 Ответить
Моего тестя двинули шмурдяком,так он неделю помирал,ели выжил,скорая за скорой врач за врачем.вторую делать не будет.повелся безплатно,позвонили,пригласили,,немного запугали.а много ли надо пожилому человеку по ушам поездить и все.
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27.08.2021 14:48 Ответить
Интересно умерших от бактериальных осложнений ковида на ВИЧ проверяли?
Какое соотношение вич инфицированных и не вичинфицированных...аналогично среди тех кто попал на ИВЛ...
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27.08.2021 19:08 Ответить
 
 