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Рух у центрі Києва перекриють для забігу пам'яті загиблих воїнів

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Рух у центрі Києва перекриють для забігу пам'яті загиблих воїнів

28 серпня, в суботу на центральних вулицях столиці відбудеться забіг "Поважаю воїнів, біжу за героїв України". Через це на маршруті бігунів буде обмежено рух автомобільного транспорту.

Про це повідомляє КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Забіг відбудеться з 9:45 до 14:00. Його маршрут - вулиця Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні) - вулиця Велика Васильківська - вулиця Павла Скоропадського - вулиця Басейна - вулиця Еспланадна - територія НСК "Олімпійський" - вулиця Саксаганського - вулиця Шота Руставелі - вулиця Басейна - вулиця Павла Скоропадського - вулиця Велика Васильківська - вулиця Хрещатик.

Всі бажаючі можуть пробігти 2,5 або 10 км за будь-кого з українських воїнів, які загинули, захищаючи країну на Донбасі. Участь у заході - безкоштовна.

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Автор: Анастасія Потіха
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В честь памяти - ЗАБЕГ.... яка - гидота... В честь пам"яті( президент США) : Ми відшукаємо їх і - знищемо.... а в Україні побігають по Хрещатику....
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27.08.2021 18:00 Відповісти
А можно все эти мероприятия проводить где-то на окраине? Ну чтоб не перекрывать движение.
То есть не конкретно это а вообще все?
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27.08.2021 18:08 Відповісти
В пам'ять забіг!
А виділити кошти сім'ям загиблих не кошерно?
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27.08.2021 18:23 Відповісти
Это будет очень дорого. Как говорится: "Денег нет, но вы держитесь"
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27.08.2021 20:30 Відповісти
Наши воины никогда, ни от кого не бегали.
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27.08.2021 19:30 Відповісти
 
 