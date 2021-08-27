Рух у центрі Києва перекриють для забігу пам'яті загиблих воїнів

28 серпня, в суботу на центральних вулицях столиці відбудеться забіг "Поважаю воїнів, біжу за героїв України". Через це на маршруті бігунів буде обмежено рух автомобільного транспорту.

Про це повідомляє КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Забіг відбудеться з 9:45 до 14:00. Його маршрут - вулиця Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні) - вулиця Велика Васильківська - вулиця Павла Скоропадського - вулиця Басейна - вулиця Еспланадна - територія НСК "Олімпійський" - вулиця Саксаганського - вулиця Шота Руставелі - вулиця Басейна - вулиця Павла Скоропадського - вулиця Велика Васильківська - вулиця Хрещатик.

Всі бажаючі можуть пробігти 2,5 або 10 км за будь-кого з українських воїнів, які загинули, захищаючи країну на Донбасі. Участь у заході - безкоштовна.

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