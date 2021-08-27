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Движение в центре Киева перекроют для забега памяти погибших воинов

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Движение в центре Киева перекроют для забега памяти погибших воинов

28 августа, в субботу на центральных улицах столицы состоится забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины". Из-за этого на маршруте бегунов будет ограничено движение автомобильного транспорта.

Об этом сообщает КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Забег пройдет с 9:45 до 14:00. Его маршрут - улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни) - улица Большая Васильковская - улица Павла Скоропадского - улица Бассейная - улица Эспланадная - территория НСК "Олимпийский" - улица Саксаганского - улица Шота Руставели - улица Бассейная - улица Павла Скоропадского - улица Большая Васильковская - улица Крещатик.

Все желающие могут пробежать 2,5 или 10 км за кого-либо из украинских воинов, погибших, защищая страну на Донбассе. Участие в мероприятии - бесплатное.

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Автор: Ольга Лузан
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В честь памяти - ЗАБЕГ.... яка - гидота... В честь пам"яті( президент США) : Ми відшукаємо їх і - знищемо.... а в Україні побігають по Хрещатику....
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27.08.2021 18:00 Ответить
А можно все эти мероприятия проводить где-то на окраине? Ну чтоб не перекрывать движение.
То есть не конкретно это а вообще все?
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27.08.2021 18:08 Ответить
В пам'ять забіг!
А виділити кошти сім'ям загиблих не кошерно?
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27.08.2021 18:23 Ответить
Это будет очень дорого. Как говорится: "Денег нет, но вы держитесь"
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27.08.2021 20:30 Ответить
Наши воины никогда, ни от кого не бегали.
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27.08.2021 19:30 Ответить
 
 