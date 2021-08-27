Движение в центре Киева перекроют для забега памяти погибших воинов

28 августа, в субботу на центральных улицах столицы состоится забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины". Из-за этого на маршруте бегунов будет ограничено движение автомобильного транспорта.

Об этом сообщает КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Забег пройдет с 9:45 до 14:00. Его маршрут - улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни) - улица Большая Васильковская - улица Павла Скоропадского - улица Бассейная - улица Эспланадная - территория НСК "Олимпийский" - улица Саксаганского - улица Шота Руставели - улица Бассейная - улица Павла Скоропадского - улица Большая Васильковская - улица Крещатик.

Все желающие могут пробежать 2,5 или 10 км за кого-либо из украинских воинов, погибших, защищая страну на Донбассе. Участие в мероприятии - бесплатное.

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