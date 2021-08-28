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Після півторарічної паузи Україна і Молдова відновлюють залізничне сполучення

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Після півторарічної паузи Україна і Молдова відновлюють залізничне сполучення

"Укрзалізниця" в межах поновлення міжнародного залізничного сполучення України з 28 серпня 2021 відновлює курсування поїзда Одеса - Кишинів (Республіка Молдова).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниця".

Поїзд № 642/641 курсуватиме щоденно. Перший рейс у напрямку Кишинева відправиться 28 серпня, в напрямку Одеси - з 29 серпня. З Одеси поїзд відправлятиметься о 18:36, прибуватиме до Кишинева о 22:33. Відправлення з Кишинева о 7:09, прибуття до Одеси о 10:55.

Пасажиропотік між Україною та Молдовою в 2019 році перевищував 90 тис. 18 березня 2020 сполучення припинилося через карантинні обмеження. І після 1,5-річної зупинки з ініціативи АТ "Укрзалізниця" та за підтримки Calea Ferata din Moldova досягнуто домовленість відновити сполучення Одеса - Кишинів.

Квитки на цей поїзд можна придбати в касах вокзалів АТ "Укрзалізниця" і "Залізниця Молдови".

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Топ коментарі
+4
Застарілий КГБ-шний анекдот.
Подівіться на Президента Молдови, і на Президента України!
Так який народ розумніший?
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27.08.2021 18:48
+2
Шоб Чауса дешевле катать? После 1,5-летней паузы Украины и Молдова возобновляют железнодорожное сообщение - Цензор.НЕТ 2874
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27.08.2021 18:06
+1
Тряпочный дизель-поезд Одесса-Кишинев?
Внимание дизель-поезд Одесса-Кишинев отправляется со второго пути, для молдавского населения нашей области повторяем дизель-поезд Одесса-Кишинев отправляется по 3-й и 4-й рельсе
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27.08.2021 18:12
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Щоб резидентура ФСБ могла вільно рухатись в обох напрямках.....
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27.08.2021 18:04 Відповісти
Шоб Чауса дешевле катать? После 1,5-летней паузы Украины и Молдова возобновляют железнодорожное сообщение - Цензор.НЕТ 2874
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27.08.2021 18:06 Відповісти
Тряпочный дизель-поезд Одесса-Кишинев?
Внимание дизель-поезд Одесса-Кишинев отправляется со второго пути, для молдавского населения нашей области повторяем дизель-поезд Одесса-Кишинев отправляется по 3-й и 4-й рельсе
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27.08.2021 18:12 Відповісти
Застарілий КГБ-шний анекдот.
Подівіться на Президента Молдови, і на Президента України!
Так який народ розумніший?
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27.08.2021 18:48 Відповісти
Вообще то в основе этих анекдототв молдавский фольклёр...Пэкалэ и Тындалэ..и молдаване начали их рассказывать про советских военных которых там засилие...Кстати про совковых военных даже очень подходит...ЖМИ
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27.08.2021 18:55 Відповісти
Це не важливо.
А от що дійсно важливо, так це те, аби не знецінювати, і не зневажати інші народи, які дружньо до нас відносяться!
Стільки разів, скільки я, коли був у Молдові на їхніх Президентських виборах восени, відповідав "Героям слава", я давно вже не казав в Україні!
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27.08.2021 22:58 Відповісти
А Почему 4 часа?'Это атавизм какой-то..Черепаха быстрее доберется.Если мы хотим сотрудничать,то нужно создававть условия.Каждый въезжающий должен сдавать генетический материал в базу данных.Сверять с данными биометрического паспорта ,для поимки криминалитета и агентов ФСБ.Прохождение границы должно занимать с одной стороны не более 20 мин.Увеличить количество поездов.Разрешить вывоз всего,кроме оружия и наркотиков.Мы должны расположить к себе законопослушных молдован,а не устраивать треш..
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27.08.2021 18:26 Відповісти
Скорее всего будет ехать в объезд Тирасполя, вкруговую через Басарабяску
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27.08.2021 19:49 Відповісти
Ну допустим Бессарабия уже связана напрямую. По сути можно смело кататься с Измаила, Рени, Болград (Зализничное) Белгорода..На севере с Черновцов, жмеринки
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27.08.2021 23:14 Відповісти
Как только Зеленский не смог улететь в Молдову самолетом, так сразу туда пускают поезд 😏
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27.08.2021 18:29 Відповісти
Интересно, как этот поезд будет ехать - через пэмээровский Тирасполь, или в объезд, через Басарабяску? Скорее всего в объезд, потому что слишком долгое время движения для поездки через Тирасполь
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27.08.2021 19:47 Відповісти
 
 