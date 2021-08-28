Після півторарічної паузи Україна і Молдова відновлюють залізничне сполучення

"Укрзалізниця" в межах поновлення міжнародного залізничного сполучення України з 28 серпня 2021 відновлює курсування поїзда Одеса - Кишинів (Республіка Молдова).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниця".

Поїзд № 642/641 курсуватиме щоденно. Перший рейс у напрямку Кишинева відправиться 28 серпня, в напрямку Одеси - з 29 серпня. З Одеси поїзд відправлятиметься о 18:36, прибуватиме до Кишинева о 22:33. Відправлення з Кишинева о 7:09, прибуття до Одеси о 10:55.

Пасажиропотік між Україною та Молдовою в 2019 році перевищував 90 тис. 18 березня 2020 сполучення припинилося через карантинні обмеження. І після 1,5-річної зупинки з ініціативи АТ "Укрзалізниця" та за підтримки Calea Ferata din Moldova досягнуто домовленість відновити сполучення Одеса - Кишинів.

Квитки на цей поїзд можна придбати в касах вокзалів АТ "Укрзалізниця" і "Залізниця Молдови".

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