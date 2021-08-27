МОЗ планує проводити ревакцинацію через рік, - Кузін

Міністерство охорони здоров'я передбачає проведення додаткової вакцинації від COVID-19 через рік після основного курсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар Ігор Кузін, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в телеграмі.

За словами Кузіна, з приводу ревакцинації від COVID-19 йде багато дискусій, і немає достовірних статей у наукових журналах і офіційних позицій міжнародних організацій, бустерна доза вакцини рекомендована чи обов'язкова, є тільки заяви деяких фармкомпаній, що ревакцинація викликає велику імунну відповідь.

"Тобто ми поки не робимо бустерної дози. Зараз наша основна стратегія - це ревакцинація через рік", - заявив Кузін.

За його прогнозом, нові дані про ефективність бустерної дози з'являться наприкінці вересня.

Також Кузін зазначив, що під час ревакцинації вакцину можна буде міняти, але рекомендацій немає.

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