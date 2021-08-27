МОЗ планує проводити ревакцинацію через рік, - Кузін
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я передбачає проведення додаткової вакцинації від COVID-19 через рік після основного курсу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар Ігор Кузін, повідомляє Міністерство охорони здоров'я в телеграмі.
За словами Кузіна, з приводу ревакцинації від COVID-19 йде багато дискусій, і немає достовірних статей у наукових журналах і офіційних позицій міжнародних організацій, бустерна доза вакцини рекомендована чи обов'язкова, є тільки заяви деяких фармкомпаній, що ревакцинація викликає велику імунну відповідь.
"Тобто ми поки не робимо бустерної дози. Зараз наша основна стратегія - це ревакцинація через рік", - заявив Кузін.
За його прогнозом, нові дані про ефективність бустерної дози з'являться наприкінці вересня.
Також Кузін зазначив, що під час ревакцинації вакцину можна буде міняти, але рекомендацій немає.
Будь ласка, зачекайте...