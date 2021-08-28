УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9583 відвідувача онлайн
Новини Економіка
7 763 67
зерно (1231) металургія (317) експорт (721) метал (108)

Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження

Економіка України за підсумком кризового 2020 року могла впасти ще більше, ніж вийшло за фактом. Підтримали металурги, забезпечивши приплив валюти у країну і завантаживши роботою підприємства з інших галузей.

Про роль ГМК в економіці України написали журналісти РБК-Україна в дослідженні "Опора економіки. Як металургія стала ключовою галуззю в Україні", передає Цензор.НЕТ.

Ще минулого року на початку економічної кризи, спровокованої локдаунами через пандемію, провідні світові фінансові інституції, як от МВФ, пророкували Україні набагато більше падіння економіки. Але за фактом спад у 2020 році виявився досить помірним – на 4%. Ба більше, багато країн із сильними економіками (наприклад, деякі країни ЄС) впали куди помітніше, ніж Україна, пише видання.

"Нас же виручила "експортна" структура економіки, серед іншого за рахунок продовольства і продукції ГМК. Той же Китай, відновившись раніше інших країн, розігнав попит на метали та залізорудну сировину, чим, природно, скористалися й українські підприємства. За підсумком року галузь сплатила до бюджетів різних рівнів приблизно 1,6 млрд доларів. Крім того, металурги набагато рідше мали доступ до всіляких держпреференцій, ніж, скажімо, аграрії, які не зовсім справедливо монополізували за собою статус "локомотивів" економіки", - зазначають журналісти.

Чорні метали та вироби з них – один з основних базисів промисловості та економіки України. Ця продукція разом із залізною рудою становить майже третину всього експорту з країни за підсумками минулого року. У грошах це майже 13 млрд доларів. Тобто кожен третій експортний долар забезпечив сектор ГМК, порахували в РБК-Україна. "А у 2019 році ця галузь забезпечила 10,6% у структурі ВВП або 15,2 млрд доларів. Причому половину вкладу у ВВП забезпечили суміжні з ГМК галузі та споживчі витрати працівників.

Наприклад, минулого року підприємства ГМК сформували майже 40% залізничних вантажних перевезень – 120 млн тонн. Ще 66 млн тонн металургійної продукції та сировини було оброблено у морпортах, 3,4 млн тонн – у річкових портах", - наводить цифри видання. Що ж стосується співробітників підприємств, то у гірничо-металургійному комплексі зайнято майже 600 тисяч осіб, а це кожен 13-й найманий працівник у країні.

При цьому зарплата у металургів на 20% вища, ніж середня по країні. Не кажучи вже про те, що у галузі низький відсоток тіньової зайнятості. Саме в ГМК офіційно виплачується кожна 10-та гривня зарплат по країні, зазначають журналісти.

Раніше експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна витримала економічну кризу завдяки високим світовим цінам на сировину, зокрема на руду і зерно. Однак ці ціни почали падати, і найгіршим кроком влади зараз буде посилення податкового тиску на промисловість.

Як відомо, після стрибка цін на аграрну і металургійну продукцію, який почався в четвертому кварталі минулого року, почалося зниження попиту і цін на кукурудзу і руду. Ф'ючерси на руду впали одразу на 10% - до $134 за тонну, це мінімуму за останні 8 місяців. Економісти вже попередили українську владу, що зниження світових цін призведе до падіння валютної виручки, тому потрібно готуватися до ослаблення курсу гривні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Бюджетникам, котрі в більшості своїй так любили галабародька, приготуватися до "покращення" життя. Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 5151
Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 5126
показати весь коментар
28.08.2021 10:41
+12
Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 272
показати весь коментар
28.08.2021 10:41
+10
Доброго ранку браття і сестри по Пороху! Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 99
показати весь коментар
28.08.2021 10:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так, тут є ще над чим залішанській агентурі працювати!
показати весь коментар
28.08.2021 10:40 Відповісти
Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 272
показати весь коментар
28.08.2021 10:41 Відповісти
За сприянням ПрезЕдента Україин. Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 5766
показати весь коментар
28.08.2021 13:20 Відповісти
Чомусь не згадали, що біля 15 млрд.дол. щорічно... переправляють в Україну трудові мігранти?
Вони також стали одним з основних джерел припливу валюти в Україну?
Чомусь не згадали, що олігархи, бариги, політики, корупціонери переправляють в офшори не меншу суму валюти, що трудові мігранти в Україну?

Чому руйнівна проблема офшорів зникла з українського інформпростору?
показати весь коментар
28.08.2021 14:06 Відповісти
Потому, что главный офшорных афер мастер, благодаря тупому люмпену, посадил в кресло президента свою ручную куклу. Вот и нет проблемы.
показати весь коментар
28.08.2021 14:44 Відповісти
Шо за фігня??!!
Как он мог служть в Очистке??
показати весь коментар
28.08.2021 10:41 Відповісти
Бюджетникам, котрі в більшості своїй так любили галабародька, приготуватися до "покращення" життя. Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 5151
Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 5126
показати весь коментар
28.08.2021 10:41 Відповісти
https://m.censor.net/ru/news/3284909/zelenskiyi_podpisal_zakon_o_restrukturizatsii_gazovyh_dolgov_na_100_mlrd_grn
Читай уважно
показати весь коментар
28.08.2021 10:48 Відповісти
Велика фірташизація

кредитом МВФ закриє?
показати весь коментар
28.08.2021 10:50 Відповісти
что читать ?
зеленский и его шобла на прикорме у фирташа и охметова ...
ну да, фирташ отпрыгивает потихоньку
показати весь коментар
28.08.2021 10:55 Відповісти
Добре, що в нас є експерти Alex Uzh , які розкажуть простому наріду™ як йому насправді пощастило. Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 8005
показати весь коментар
28.08.2021 10:55 Відповісти
Фирташ подельник Пети и рыгов.
" разрешить предприятиям реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа с последующим списанием начисленной пени"

Реструктуризируют задолженность коммунальных установ перед облгазами за потребленный газ с 2014 при производстве тепла для бытовых потребителей

правда что тебе объяснять если шоколад вместо мозгов
показати весь коментар
28.08.2021 11:03 Відповісти
Фсе...
Змотаюсь в Віденську оперу на горнятко кави..
🤑
показати весь коментар
28.08.2021 10:44 Відповісти
какая опера? твой удел сидеть на бутылке с горнятком бояры Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 4837
показати весь коментар
28.08.2021 10:58 Відповісти
Поліграф Поліграфіч Шаріков Ваш дєдушко атец??!!
Вже б Своєю ДНК б не і не пишалися..
🤗
показати весь коментар
28.08.2021 11:07 Відповісти
На балалаЛаЛайкє посмикайся...Кака твой дєдкшка..))
показати весь коментар
28.08.2021 11:11 Відповісти
Ты как и любой другой лишнехромосомный кацапский дебил палишься на незнании значения слова "Полиграф" Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 5564На Лахте курс гугления уже проходят? Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 8125
показати весь коментар
28.08.2021 11:52 Відповісти
Украина уже пережила экономический кризис????????
Ну посмотрим следующие серии....
показати весь коментар
28.08.2021 10:44 Відповісти
Доброго ранку браття і сестри по Пороху! Украина пережила экономический кризис благодаря экспорту металла и зерна, - исследование - Цензор.НЕТ 99
показати весь коментар
28.08.2021 10:44 Відповісти
Гроші заробітчан принесли в державу не менше валюти.
А якщо надавати данні про надходження, то потрібно озвучувати ВСІ цифри і чий концерн робив експорт.
А ще мені цікаво - ПДВ їм повертають? Бо мені з 2002 так і не повернули...
показати весь коментар
28.08.2021 10:47 Відповісти
В статті є пара цифр з інформацією. З них виходить що у металургів податкове навантаження 12% і формують близько 4% бюджету. Середні по Україні податки близько 40%!
Гроші закордонних робітників дають Україні в рази більше.
показати весь коментар
28.08.2021 11:00 Відповісти
Все трошки не так..
В Україні існує кілька законних засобів платити менше податків. Це поверненні ПДВ при експорті, це фірми з "іноземним-офшорним" капіталом, це фірми без ПДВ.
Ви, заради сміху, для себе з'ясуйте у бугалтера, Скільки від заробленої тисячі вам треба заплатити податків, і скільки ви з них отримаєте на руки. Потім ви йдете до магазину і знову сплачуєте всі податки, закладені в собівартість товару. Податкова система настільки затримує розвиток країни, що ви собі не уявляєте! Бо ви змушені платити всі податки... А хтось ні.
Саме податкова система - головний якір розвитку. Але вона не пускає інозамний капітал - хто бажає працювати в країні, з такою податковою системою?
Тому працюють "схеми".... Де деякі отримують законне відшкодування, а інші - ні.
показати весь коментар
28.08.2021 11:36 Відповісти
де чесним виробникам та торговцям не відшкодовують пдв, і де окремі керівники податкової беруть величезні відкати за повернення пдв
показати весь коментар
28.08.2021 18:39 Відповісти
Тяжєлыя годы ухххходят
В барьбе за добробут страны!
За німи другія пріходют..
Ані тоже будуть трудни..
показати весь коментар
28.08.2021 10:51 Відповісти
Ну вот. А говорили, что зерно мыши съели.
показати весь коментар
28.08.2021 10:54 Відповісти
Дефицит торгового баланса Украины снизился в разы за последние два года. При Порошенко дефицит рос каждый год и в 2018-м и 2019-м стал просто катастрофическим.
показати весь коментар
28.08.2021 10:55 Відповісти
при Порошенко было удвоение цен на металл и зерно?
и посмотри на увеличение размера внешнего и внутреннего долга, а также дефицита бюджета.
показати весь коментар
28.08.2021 11:00 Відповісти
при порошенко был обвал гривны в три раза и фирташевскому Надра Банку лярды выделил перед банкротством
показати весь коментар
28.08.2021 11:14 Відповісти
Если бы ещё всех слуг народа с главным экспортировать, вообще б зажили как в ОАЭ
показати весь коментар
28.08.2021 10:57 Відповісти
А до слуг мы жили как в ОАЭ?
показати весь коментар
28.08.2021 11:03 Відповісти
до слуг экономика росла.

А экономика не может вырасти за 1 день как думают 73%, на это надо годы.. Польше например понадобилось 10 лет что б она достигла того уровня, который у неё сейчас
показати весь коментар
28.08.2021 13:19 Відповісти
Ты спутал рост цен с ростом економики. Економика растет когда народ довольный и сытый а не когда мешками деньги носит чтобы хлеб купить. То что 73% послали прошлого президента на**** говорит само за себя о росте економики
показати весь коментар
28.08.2021 13:48 Відповісти
Какой экспорт металлов? Вы цены на руду видели? Упал спрос на всё, и говнометал ахметова-кучмы никому и даром не нужен. Ну разве что в ООН, чтобы эти негры зубы себе железные повставляли.
показати весь коментар
28.08.2021 10:58 Відповісти
вот вам цены на металлы, падение есть, но это еще не тренд
показати весь коментар
28.08.2021 18:41 Відповісти
Украина пережила экономический кризис вопреки коррумпированности и общей неадекватности руководства страны.
показати весь коментар
28.08.2021 10:59 Відповісти
А что не благодаря зекрысе?)это напоминает,когда люди сдают бриллианты в ломбард с концами...
показати весь коментар
28.08.2021 10:59 Відповісти
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
показати весь коментар
28.08.2021 11:00 Відповісти
А Украина разве пережила економический кризис? По мойму мы в нем всю жизнь живем. Еще ни разу на Новый год ниодин президент не похвастался что мы прожили год замечательно. Все время: прошлый год был трудный, мечтаем о лучшем, готовимся к еще худшему.
показати весь коментар
28.08.2021 11:01 Відповісти
Т.е. с каменного века палка-копалка и собирательство рулят. Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 4010

А эти снобы со своими высокими технологичми и добавочной стоимостью - просто завидущие неудачники.
показати весь коментар
28.08.2021 11:02 Відповісти
Ахметов исследование заказал?
Типа если бы не он, не его комбинаты и ГОКи, которые он захватил с бандой после совка, некому было бы продавать за границу украинское сырье, поэтому он не вор, а спаситель нации.
И кто сказал, что кризис закончился?
Зе-Шапито уже много раз побеждало ковид, теперь вот решило, что победило кризис
показати весь коментар
28.08.2021 11:04 Відповісти
Зачем вам тот металл. Лучше делайте пенопласт. Один лист пенопласта стоит как телевизор. Чтобы в селе утеплить дом нужно его продать и доложить еще стоимость двух домов, чтобы утеплить дом. Дожили бл...
показати весь коментар
28.08.2021 11:08 Відповісти
шо за бред? Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 1564
Пенопласт 25 BauGut EPS-80 1м х 1м 100 мм

цена:

170₴
показати весь коментар
28.08.2021 11:25 Відповісти
Зеленому гавну продали лист пенопласта по цене телевизора Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 5511 Вот он и пришел нам похвастаться Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 8107
показати весь коментар
28.08.2021 11:53 Відповісти
170грн за лист воздуха, который всегда был бесплатным ето по твоему мало? Да и пенопласт пенопласту рознь. Нашел видимо самый дешевый который в руках сыпется. Хоть бы поинтересовался сколько стоит нормально утеплить дом.
показати весь коментар
28.08.2021 13:43 Відповісти
кацапа,а почем у вас телевизоры? Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 8320ну,для сравнения...
показати весь коментар
28.08.2021 15:56 Відповісти
Украина пережила экономический кризис благодаря обдиралову украинского народа на тарифах и повышению цен на продукты питания ,медпрепараты и т.д
показати весь коментар
28.08.2021 11:10 Відповісти
"по факту спад в 2020 году оказался весьма умеренным - на 4%. Более того, многие страны с сильными экономиками (например, некоторые страны ЕС) упали куда заметнее, чем Украина" Источник: https://censor.net/ru/n3285022

А економіка деяких африканських країн взагалі кризи не помітила... Щоб було зрозуміліше - проведіть експеремент:
Залізьте на першу сходинку драбини висотою метрів з 10. Потім попросіть когось потрясти ту драбину. На скільки ви впадете? А тепер залізьте на середину драбини і най потрусять, а потім на самий вершечок і повторіть експеремент.
Сидячі на дупі на неї вже не впадеш.
показати весь коментар
28.08.2021 11:19 Відповісти
любые отрасли экономики важны...независимо от того,олигархи ими правят или фопы...
показати весь коментар
28.08.2021 11:22 Відповісти
Угу.Заголовок "Могло бути й гірше".Ще буде.
"Майже всі експерти погоджуються: крім болючого зростання цін в українських крамницях, від цієї ситуації є й позитив: Україна, як експортер продовольства - виграє від того, що її продукція дорожчає у світі, причому вся одразу. Від зерна і олії до яєць і птиці. Це більші доходи фермерів, краще наповнення бюджету, більше валюти в економіці, а відтак і міцніша українська гривня. "https://www.radiosvoboda.org/a/********-tsiny-produkty-inflatsiya-apk-export/31429974.html

Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 9388
показати весь коментар
28.08.2021 11:25 Відповісти
те що фермири мають надприбутки - це фігня. бо фермерсво не створює мультиплікаційного ефекту. Яка користь всім іншим селянам якщо десяток фермерів і сотні їх працівників у прибутках? Рослинництво не створює робочих місць . ******* іноземна сільгосп техніка дає можливість обробляти сотні гектарів однією людиною. Всі інші в селі живуть натуральним господарством.
Треба розвивати садівництво і тваринництво, а з ними насінництво та племінне тваринництво (частина мультіефекту) тоді буде запит на робочі руки і село буде жити !
показати весь коментар
28.08.2021 12:18 Відповісти
И нюанс еще вот в чем.
В Украине громадная доля теневого ВВП и именно теневая экономика пострадала от локдаунов больше всего. Точную цифру не скажет никто, но средний и мелкий бизнес переживает серьезный кризис. А то что олиагархат зарабатывает на украинском сырье и какая-то часть от этих этих заработков перепадает украинцам это замечательно, только вот всей стране от этого не особо легче.
показати весь коментар
28.08.2021 11:32 Відповісти
Ты не особо переживай за теневую экономику, с ней все ок Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 1598
показати весь коментар
28.08.2021 11:54 Відповісти
Умиляют цифры, показывающие загруженность железнодорожного транспорта убыточными перевозками по заказу предприятий горно-металлургического комплекса.Значительная доля этих горно-металлургических предприятий принадлежит Ахметке.
показати весь коментар
28.08.2021 11:38 Відповісти
якщо доля сировини у ввп зростає це означає лише одне - економіка України продовжує стагнацію, і плану як це припинити немає.
показати весь коментар
28.08.2021 11:46 Відповісти
Нам очень интересно послушать мнение экспердов из конторы "РосБизнесКонсалтинг-Украина" Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 6911
показати весь коментар
28.08.2021 11:54 Відповісти
Экономисты предупредили власть, что нужно готовиться к ослаблению курса гривни.

- якщо зараз такі ціни на все при стоячому доларі , то страшно навіть уявити, скільки що буде коштувать при падінні курсу гривні при зростаючому курсі вже на третину обісціненого долара!
показати весь коментар
28.08.2021 12:09 Відповісти
Тому державі треба допомагати аграріям і промисловцям а не витрачати мільйони на призові сраним спарцмєнам які побачивши расєянина нараз біжуть до них на селфі, потім дивуються чому українці усілякими шляхами уникають податків, і правду мають...
показати весь коментар
28.08.2021 12:31 Відповісти
В воздухе отчётливо запахло свежим металлолом.
показати весь коментар
28.08.2021 13:01 Відповісти
Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 6201
показати весь коментар
28.08.2021 13:58 Відповісти
Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження - Цензор.НЕТ 8303 Може Зелю кудись "заекспортувати"
показати весь коментар
28.08.2021 15:47 Відповісти
 
 