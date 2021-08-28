Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження

Економіка України за підсумком кризового 2020 року могла впасти ще більше, ніж вийшло за фактом. Підтримали металурги, забезпечивши приплив валюти у країну і завантаживши роботою підприємства з інших галузей.

Про роль ГМК в економіці України написали журналісти РБК-Україна в дослідженні "Опора економіки. Як металургія стала ключовою галуззю в Україні", передає Цензор.НЕТ.

Ще минулого року на початку економічної кризи, спровокованої локдаунами через пандемію, провідні світові фінансові інституції, як от МВФ, пророкували Україні набагато більше падіння економіки. Але за фактом спад у 2020 році виявився досить помірним – на 4%. Ба більше, багато країн із сильними економіками (наприклад, деякі країни ЄС) впали куди помітніше, ніж Україна, пише видання.

"Нас же виручила "експортна" структура економіки, серед іншого за рахунок продовольства і продукції ГМК. Той же Китай, відновившись раніше інших країн, розігнав попит на метали та залізорудну сировину, чим, природно, скористалися й українські підприємства. За підсумком року галузь сплатила до бюджетів різних рівнів приблизно 1,6 млрд доларів. Крім того, металурги набагато рідше мали доступ до всіляких держпреференцій, ніж, скажімо, аграрії, які не зовсім справедливо монополізували за собою статус "локомотивів" економіки", - зазначають журналісти.

Чорні метали та вироби з них – один з основних базисів промисловості та економіки України. Ця продукція разом із залізною рудою становить майже третину всього експорту з країни за підсумками минулого року. У грошах це майже 13 млрд доларів. Тобто кожен третій експортний долар забезпечив сектор ГМК, порахували в РБК-Україна. "А у 2019 році ця галузь забезпечила 10,6% у структурі ВВП або 15,2 млрд доларів. Причому половину вкладу у ВВП забезпечили суміжні з ГМК галузі та споживчі витрати працівників.

Наприклад, минулого року підприємства ГМК сформували майже 40% залізничних вантажних перевезень – 120 млн тонн. Ще 66 млн тонн металургійної продукції та сировини було оброблено у морпортах, 3,4 млн тонн – у річкових портах", - наводить цифри видання. Що ж стосується співробітників підприємств, то у гірничо-металургійному комплексі зайнято майже 600 тисяч осіб, а це кожен 13-й найманий працівник у країні.

При цьому зарплата у металургів на 20% вища, ніж середня по країні. Не кажучи вже про те, що у галузі низький відсоток тіньової зайнятості. Саме в ГМК офіційно виплачується кожна 10-та гривня зарплат по країні, зазначають журналісти.

Раніше експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна витримала економічну кризу завдяки високим світовим цінам на сировину, зокрема на руду і зерно. Однак ці ціни почали падати, і найгіршим кроком влади зараз буде посилення податкового тиску на промисловість.

Як відомо, після стрибка цін на аграрну і металургійну продукцію, який почався в четвертому кварталі минулого року, почалося зниження попиту і цін на кукурудзу і руду. Ф'ючерси на руду впали одразу на 10% - до $134 за тонну, це мінімуму за останні 8 місяців. Економісти вже попередили українську владу, що зниження світових цін призведе до падіння валютної виручки, тому потрібно готуватися до ослаблення курсу гривні.