Україна пережила економічну кризу завдяки експорту металу та зерна, - дослідження
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Економіка України за підсумком кризового 2020 року могла впасти ще більше, ніж вийшло за фактом. Підтримали металурги, забезпечивши приплив валюти у країну і завантаживши роботою підприємства з інших галузей.
Про роль ГМК в економіці України написали журналісти РБК-Україна в дослідженні "Опора економіки. Як металургія стала ключовою галуззю в Україні", передає Цензор.НЕТ.
Ще минулого року на початку економічної кризи, спровокованої локдаунами через пандемію, провідні світові фінансові інституції, як от МВФ, пророкували Україні набагато більше падіння економіки. Але за фактом спад у 2020 році виявився досить помірним – на 4%. Ба більше, багато країн із сильними економіками (наприклад, деякі країни ЄС) впали куди помітніше, ніж Україна, пише видання.
"Нас же виручила "експортна" структура економіки, серед іншого за рахунок продовольства і продукції ГМК. Той же Китай, відновившись раніше інших країн, розігнав попит на метали та залізорудну сировину, чим, природно, скористалися й українські підприємства. За підсумком року галузь сплатила до бюджетів різних рівнів приблизно 1,6 млрд доларів. Крім того, металурги набагато рідше мали доступ до всіляких держпреференцій, ніж, скажімо, аграрії, які не зовсім справедливо монополізували за собою статус "локомотивів" економіки", - зазначають журналісти.
Чорні метали та вироби з них – один з основних базисів промисловості та економіки України. Ця продукція разом із залізною рудою становить майже третину всього експорту з країни за підсумками минулого року. У грошах це майже 13 млрд доларів. Тобто кожен третій експортний долар забезпечив сектор ГМК, порахували в РБК-Україна. "А у 2019 році ця галузь забезпечила 10,6% у структурі ВВП або 15,2 млрд доларів. Причому половину вкладу у ВВП забезпечили суміжні з ГМК галузі та споживчі витрати працівників.
Наприклад, минулого року підприємства ГМК сформували майже 40% залізничних вантажних перевезень – 120 млн тонн. Ще 66 млн тонн металургійної продукції та сировини було оброблено у морпортах, 3,4 млн тонн – у річкових портах", - наводить цифри видання. Що ж стосується співробітників підприємств, то у гірничо-металургійному комплексі зайнято майже 600 тисяч осіб, а це кожен 13-й найманий працівник у країні.
При цьому зарплата у металургів на 20% вища, ніж середня по країні. Не кажучи вже про те, що у галузі низький відсоток тіньової зайнятості. Саме в ГМК офіційно виплачується кожна 10-та гривня зарплат по країні, зазначають журналісти.
Раніше експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна витримала економічну кризу завдяки високим світовим цінам на сировину, зокрема на руду і зерно. Однак ці ціни почали падати, і найгіршим кроком влади зараз буде посилення податкового тиску на промисловість.
Як відомо, після стрибка цін на аграрну і металургійну продукцію, який почався в четвертому кварталі минулого року, почалося зниження попиту і цін на кукурудзу і руду. Ф'ючерси на руду впали одразу на 10% - до $134 за тонну, це мінімуму за останні 8 місяців. Економісти вже попередили українську владу, що зниження світових цін призведе до падіння валютної виручки, тому потрібно готуватися до ослаблення курсу гривні.
Будь ласка, зачекайте...
Вони також стали одним з основних джерел припливу валюти в Україну?
Чомусь не згадали, що олігархи, бариги, політики, корупціонери переправляють в офшори не меншу суму валюти, що трудові мігранти в Україну?
Чому руйнівна проблема офшорів зникла з українського інформпростору?
Как он мог служть в Очистке??
Читай уважно
кредитом МВФ закриє?
зеленский и его шобла на прикорме у фирташа и охметова ...
ну да, фирташ отпрыгивает потихоньку
" разрешить предприятиям реструктуризировать долг за распределение и транспортировку газа с последующим списанием начисленной пени"
Реструктуризируют задолженность коммунальных установ перед облгазами за потребленный газ с 2014 при производстве тепла для бытовых потребителей
правда что тебе объяснять если шоколад вместо мозгов
Змотаюсь в Віденську оперу на горнятко кави..
🤑
Вже б Своєю ДНК б не і не пишалися..
🤗
Ну посмотрим следующие серии....
А якщо надавати данні про надходження, то потрібно озвучувати ВСІ цифри і чий концерн робив експорт.
А ще мені цікаво - ПДВ їм повертають? Бо мені з 2002 так і не повернули...
Гроші закордонних робітників дають Україні в рази більше.
В Україні існує кілька законних засобів платити менше податків. Це поверненні ПДВ при експорті, це фірми з "іноземним-офшорним" капіталом, це фірми без ПДВ.
Ви, заради сміху, для себе з'ясуйте у бугалтера, Скільки від заробленої тисячі вам треба заплатити податків, і скільки ви з них отримаєте на руки. Потім ви йдете до магазину і знову сплачуєте всі податки, закладені в собівартість товару. Податкова система настільки затримує розвиток країни, що ви собі не уявляєте! Бо ви змушені платити всі податки... А хтось ні.
Саме податкова система - головний якір розвитку. Але вона не пускає інозамний капітал - хто бажає працювати в країні, з такою податковою системою?
Тому працюють "схеми".... Де деякі отримують законне відшкодування, а інші - ні.
В барьбе за добробут страны!
За німи другія пріходют..
Ані тоже будуть трудни..
и посмотри на увеличение размера внешнего и внутреннего долга, а также дефицита бюджета.
А экономика не может вырасти за 1 день как думают 73%, на это надо годы.. Польше например понадобилось 10 лет что б она достигла того уровня, который у неё сейчас
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
А эти снобы со своими высокими технологичми и добавочной стоимостью - просто завидущие неудачники.
Типа если бы не он, не его комбинаты и ГОКи, которые он захватил с бандой после совка, некому было бы продавать за границу украинское сырье, поэтому он не вор, а спаситель нации.
И кто сказал, что кризис закончился?
Зе-Шапито уже много раз побеждало ковид, теперь вот решило, что победило кризис
Пенопласт 25 BauGut EPS-80 1м х 1м 100 мм
цена:
170₴
А економіка деяких африканських країн взагалі кризи не помітила... Щоб було зрозуміліше - проведіть експеремент:
Залізьте на першу сходинку драбини висотою метрів з 10. Потім попросіть когось потрясти ту драбину. На скільки ви впадете? А тепер залізьте на середину драбини і най потрусять, а потім на самий вершечок і повторіть експеремент.
Сидячі на дупі на неї вже не впадеш.
"Майже всі експерти погоджуються: крім болючого зростання цін в українських крамницях, від цієї ситуації є й позитив: Україна, як експортер продовольства - виграє від того, що її продукція дорожчає у світі, причому вся одразу. Від зерна і олії до яєць і птиці. Це більші доходи фермерів, краще наповнення бюджету, більше валюти в економіці, а відтак і міцніша українська гривня. "https://www.radiosvoboda.org/a/********-tsiny-produkty-inflatsiya-apk-export/31429974.html
Треба розвивати садівництво і тваринництво, а з ними насінництво та племінне тваринництво (частина мультіефекту) тоді буде запит на робочі руки і село буде жити !
В Украине громадная доля теневого ВВП и именно теневая экономика пострадала от локдаунов больше всего. Точную цифру не скажет никто, но средний и мелкий бизнес переживает серьезный кризис. А то что олиагархат зарабатывает на украинском сырье и какая-то часть от этих этих заработков перепадает украинцам это замечательно, только вот всей стране от этого не особо легче.
- якщо зараз такі ціни на все при стоячому доларі , то страшно навіть уявити, скільки що буде коштувать при падінні курсу гривні при зростаючому курсі вже на третину обісціненого долара!