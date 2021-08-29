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Україна здобула вже 42 медалі на Паралімпіаді-2020 у Токіо

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Україна здобула вже 42 медалі на Паралімпіаді-2020 у Токіо

Паралімпійська збірна України виборола вже 42 медалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, український дзюдоїст Олександр Назаренко виборов бронзу у ваговій категорії до 90 кг. Він виступає в класі B2 (спортсмени з вродженими вадами зору).

Плавець Андрій Трусов став срібним призером Паралімпійських ігор на дистанції 400 м вільним стилем. Українець виступає в класах S7, SB6, SM7, до яких належать спортсмени, які використовують для руху тільки тулуб і руки.

Представниця України в пауерліфтингу Наталія Олійник отримала срібло серед жінок із вагою до 79 кг. Варто зазначити, що українка змогла взяти вагу, яка майже вдвічі більша за неї, - 133 кг. Спортсменка виступає на Паралімпіаді вперше. Вона змагається у класі паралімпійців з ушкодженнями спинного мозку.

Українець Денис Остапченко, для якого ці Ігри стали дебютними, виборов срібло на дистанції 50 метрів на спині. Він виступає в класі S3  (спортсмени з вродженим паралічем ніг).

Також дві нагороди вибороли плавці Ілля Яременко та Максим Веракса на дистанції 50 м вільним стилем. Вони здобули срібну та бронзову нагороди відповідно.

Тепер в активі української збірної на Паралімпіаді в Токіо 42 нагороди: 10 золотих медалей, 21 срібна та 11 бронзових.

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Топ коментарі
+29
Вкотре переконуюсь, що наші паралімпійці більш мотивовані , вони завжди привозять більше перемог.
Вітаю ! Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 4609
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29.08.2021 12:39
+21
І патріотизму в них куди більше.
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29.08.2021 12:40
+17
Молодці !!! Наші вітання !!!
Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 9977
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29.08.2021 12:40
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Вкотре переконуюсь, що наші паралімпійці більш мотивовані , вони завжди привозять більше перемог.
Вітаю ! Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 4609
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29.08.2021 12:39 Відповісти
І патріотизму в них куди більше.
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29.08.2021 12:40 Відповісти
Вони молодці.Там конкуренція набагато менше. Крім України у світі мало хто переймається параолімпіцями. Це дуже добре,що ми на перших місцях. .Але це не є спорт великих досягнень, де ми можемо побачити справжній низький рівень нашої спортивної інфраструктури .
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29.08.2021 15:15 Відповісти
Молодці !!! Наші вітання !!!
Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 9977
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29.08.2021 12:40 Відповісти
Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 101Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 9972Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 2121 Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 6132
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29.08.2021 12:45 Відповісти
Молодці! Така воля до життя і перемог варта поваги!
Але мене хвилює мовчання найвеличнішого: то він майже миттєво реагував на медалі наших спортсменів, а тут вже другу добу ні пари з вуст! І про обстріл Авдіївки - тиша... Невже таки передоз (нарешті)?
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29.08.2021 12:49 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Україна здобула вже 42 медалі на Паралімпіаді-2020 у Токіо - Цензор.НЕТ 8261

. і дякуємо за мужність і Перемоги...
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29.08.2021 12:55 Відповісти
І жодних" обнимашек "з кацапами .....
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29.08.2021 12:56 Відповісти
В очередной раз спортсмены с ограниченными способностями, в разы превосходят здоровых инвалидов!!!!
БРАВО!!!!!
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29.08.2021 12:57 Відповісти
У спортсменов с ограниченными способностями больше развита мотивация к жизни.Отсюда результаты.
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29.08.2021 13:05 Відповісти
Пора всех спортсменов ограничивать, и в способностях и в финансах, особенно футболистов.
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29.08.2021 13:12 Відповісти
Ребята, Вы лучшие!!!
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29.08.2021 14:00 Відповісти
Молодцы ребята, пятое место железно взяли в общем медальном зачёте, причём по количеству медалей 43 штуки даже больше, чем США которые занимают четвертое место.
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29.08.2021 14:44 Відповісти
МОЛОДЦІ !!! ТАК ТРИМАТИ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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29.08.2021 15:17 Відповісти
Все ж Україна велична країна. Не зважаючи на всі проблеми із економікою, системою країни в цілому та інше Україна в топі країн на паралімпіаді.
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29.08.2021 18:33 Відповісти
В Украине выживание - национальный спорт.
Потому столько медалей.
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29.08.2021 21:38 Відповісти
 
 