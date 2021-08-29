Україна здобула вже 42 медалі на Паралімпіаді-2020 у Токіо
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Паралімпійська збірна України виборола вже 42 медалі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, український дзюдоїст Олександр Назаренко виборов бронзу у ваговій категорії до 90 кг. Він виступає в класі B2 (спортсмени з вродженими вадами зору).
Плавець Андрій Трусов став срібним призером Паралімпійських ігор на дистанції 400 м вільним стилем. Українець виступає в класах S7, SB6, SM7, до яких належать спортсмени, які використовують для руху тільки тулуб і руки.
Представниця України в пауерліфтингу Наталія Олійник отримала срібло серед жінок із вагою до 79 кг. Варто зазначити, що українка змогла взяти вагу, яка майже вдвічі більша за неї, - 133 кг. Спортсменка виступає на Паралімпіаді вперше. Вона змагається у класі паралімпійців з ушкодженнями спинного мозку.
Українець Денис Остапченко, для якого ці Ігри стали дебютними, виборов срібло на дистанції 50 метрів на спині. Він виступає в класі S3 (спортсмени з вродженим паралічем ніг).
Також дві нагороди вибороли плавці Ілля Яременко та Максим Веракса на дистанції 50 м вільним стилем. Вони здобули срібну та бронзову нагороди відповідно.
Тепер в активі української збірної на Паралімпіаді в Токіо 42 нагороди: 10 золотих медалей, 21 срібна та 11 бронзових.
Будь ласка, зачекайте...
Вітаю !
Але мене хвилює мовчання найвеличнішого: то він майже миттєво реагував на медалі наших спортсменів, а тут вже другу добу ні пари з вуст! І про обстріл Авдіївки - тиша... Невже таки передоз (нарешті)?
. і дякуємо за мужність і Перемоги...
БРАВО!!!!!
Потому столько медалей.