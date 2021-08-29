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Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио

Паралимпийская сборная Украины завоевала уже 42 медали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, украинский дзюдоист Александр Назаренко добыл бронзу в весовой категории до 90 кг. Он выступает в классе B2 (спортсмены с врожденными недостатками зрения).

Пловец Андрей Трусов стал серебряным призером Паралимпийских игр на дистанции 400 м вольным стилем. Украинец выступает в классах S7, SB6, SM7, к которым относятся спортсмены, использующие для движения только туловище и руки.

Представитель Украины в пауэрлифтинге Наталья Олийнык получила серебро среди женщин с весом до 79 кг. Стоит отметить, что украинка смогла взять вес, который почти вдвое больше нее - 133 кг. Спортсменка выступает на Паралимпиаде впервые. Она соревнуется в классе паралимпийцев с повреждениями спинного мозга.

Украинец Денис Остапченко, для которого эти Игры стали дебютными, добыл серебро на дистанции 50 метров на спине. Он выступает в классе S3 - с врожденным параличом ног.

Также, сразу две награды завоевали пловцы Илья Яременко и Максим Веракса на дистанции 50 м вольным стилем. Они стали серебряным и бронзовым призерами.

Теперь в активе украинской сборной на Паралимпиаде в Токио 42 награды: 10 золотых медалей, 21 - серебряная и 11 бронзовых.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
Вкотре переконуюсь, що наші паралімпійці більш мотивовані , вони завжди привозять більше перемог.
Вітаю ! Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 4609
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29.08.2021 12:39
+21
І патріотизму в них куди більше.
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29.08.2021 12:40
+17
Молодці !!! Наші вітання !!!
Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 9977
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29.08.2021 12:40
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Правила форума Совет форумчан
Вкотре переконуюсь, що наші паралімпійці більш мотивовані , вони завжди привозять більше перемог.
Вітаю ! Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 4609
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29.08.2021 12:39 Ответить
І патріотизму в них куди більше.
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29.08.2021 12:40 Ответить
Вони молодці.Там конкуренція набагато менше. Крім України у світі мало хто переймається параолімпіцями. Це дуже добре,що ми на перших місцях. .Але це не є спорт великих досягнень, де ми можемо побачити справжній низький рівень нашої спортивної інфраструктури .
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29.08.2021 15:15 Ответить
Молодці !!! Наші вітання !!!
Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 9977
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29.08.2021 12:40 Ответить
Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 101Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 9972Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 2121 Украина завоевала уже 42 медали на Паралимпиаде-2020 в Токио - Цензор.НЕТ 6132
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29.08.2021 12:45 Ответить
Молодці! Така воля до життя і перемог варта поваги!
Але мене хвилює мовчання найвеличнішого: то він майже миттєво реагував на медалі наших спортсменів, а тут вже другу добу ні пари з вуст! І про обстріл Авдіївки - тиша... Невже таки передоз (нарешті)?
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29.08.2021 12:49 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Україна здобула вже 42 медалі на Паралімпіаді-2020 у Токіо - Цензор.НЕТ 8261

. і дякуємо за мужність і Перемоги...
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29.08.2021 12:55 Ответить
І жодних" обнимашек "з кацапами .....
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29.08.2021 12:56 Ответить
В очередной раз спортсмены с ограниченными способностями, в разы превосходят здоровых инвалидов!!!!
БРАВО!!!!!
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29.08.2021 12:57 Ответить
У спортсменов с ограниченными способностями больше развита мотивация к жизни.Отсюда результаты.
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29.08.2021 13:05 Ответить
Пора всех спортсменов ограничивать, и в способностях и в финансах, особенно футболистов.
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29.08.2021 13:12 Ответить
Ребята, Вы лучшие!!!
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29.08.2021 14:00 Ответить
Молодцы ребята, пятое место железно взяли в общем медальном зачёте, причём по количеству медалей 43 штуки даже больше, чем США которые занимают четвертое место.
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29.08.2021 14:44 Ответить
МОЛОДЦІ !!! ТАК ТРИМАТИ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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29.08.2021 15:17 Ответить
Все ж Україна велична країна. Не зважаючи на всі проблеми із економікою, системою країни в цілому та інше Україна в топі країн на паралімпіаді.
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29.08.2021 18:33 Ответить
В Украине выживание - национальный спорт.
Потому столько медалей.
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29.08.2021 21:38 Ответить
 
 