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2,7 млрд доларів від МВФ дозволять збільшити соціальні виплати громадянам, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

2,7 млрд доларів від МВФ дозволять збільшити соціальні виплати громадянам, - Шмигаль

Отримана цього тижня допомога від Міжнародного валютного фонду в розмірі понад 2,7 млрд доларів сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна цього тижня отримала від Міжнародного валютного фонду більш як 2,7 млрд доларів безповоротної допомоги. Ці кошти є частиною розподілу в межах підтримки країн-учасниць МВФ у відновленні економіки від негативних наслідків пандемії.

Також читайте: Україна отримала $1,9 млрд SDR від МВФ

Отримана фінансова допомога сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам", - зазначив глава уряду.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3212.
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29.08.2021 19:03
+32
И мы даже знаем имена этих граждан...)
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29.08.2021 18:57
+29
2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7005
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29.08.2021 19:13
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И мы даже знаем имена этих граждан...)
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29.08.2021 18:57 Відповісти
2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3212.
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29.08.2021 19:03 Відповісти
2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7005
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29.08.2021 19:13 Відповісти
набутыливают
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30.08.2021 00:01 Відповісти
На ці кошти слід збудувати державні підприємства з виробництва ***********, бо скоро нічим буде відповідати на вогонь кацапів та їхніх холуїв...
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30.08.2021 14:38 Відповісти
Шестёрки ахметова и коломойши вместо экономических реформ будут раздавать кредит МВФ на выплату пенсий.
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29.08.2021 18:57 Відповісти
Думаю что на выплату пенсий врядли. Ибо повышение пенсии это т.с. регулярно. А на регулярно этих денег не хватит. Скорее всего на субсидиях раздеребанят. Там хрен чего где найдешь и отследишь. Может еще в качестве типа выплат ковидных предпринимателям как раньше делали.
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29.08.2021 19:22 Відповісти
Эта не живые деньги валюте ,а СПЗ. Ими можно или закрыть такие-же долги перед кредиторами или пойти к финансовым организациям, которые согласятся конвертировать СПЗ в реальную валюту за свои проценты. А пока ситуация сентярь-октябрь выглядит так "-5.4 + 2.7 = -2.7"
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29.08.2021 21:02 Відповісти
и что? проедать эти средства - верх глупости.
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30.08.2021 10:34 Відповісти
Так их и не проедят. Закроют часть выплат по кредитам за 3 квартал.
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30.08.2021 11:46 Відповісти
Это вранье. 2.7 млрд дали когда в сентябре-октябре нужно отдать 5.4 млрд.
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29.08.2021 18:58 Відповісти
Хаха как в анекдоте про ростовщика и дровосека
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30.08.2021 11:01 Відповісти
Логично, деньги прожрать-просрать и дожидаться нового кредита
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29.08.2021 18:58 Відповісти
ВЫ ВСЁ ВРЁТЕ!
Ни кто эти деньги не пустит на прожрать и просрать. Их просто разворует это власть с олигархами.
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29.08.2021 19:01 Відповісти
Почему то я даже догадываюсь какие граждане получат кусок от етого пирога 2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5508
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29.08.2021 18:58 Відповісти
Особенно поможет ахметовым с коломойскими. Особенно поможет списание Зенленским (за долю малую) ахметовым с коломойскими 100 миллиардов долгов перед бюджетом, и не списание этих денег с граждан.
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29.08.2021 18:59 Відповісти
Надо гражданам дать удочку а не готовую рыбу
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29.08.2021 19:02 Відповісти
Громадяни самі собі вудку зроблять, а подачки дають біомасі, щоб знову за цих клоунів проголосували.
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29.08.2021 19:05 Відповісти
Іншими словами - розкрасти і подачки бюджетникам дати, щоб за цих ЗЕлених уйобків знову проголосували
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29.08.2021 19:04 Відповісти
Хіба не МВФ Зюзя казав: "Ідіть в сраку"?
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29.08.2021 19:07 Відповісти
то в кино. в реале МВФ послал зелюков. утвержден транш кредита 1,9 bln, а о какой "помощи" мечтает шмыгаленок - непонятно. зе-банда разворовала много больше.
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29.08.2021 19:14 Відповісти
Помощь МВФ - это разовая подачка а не постоянная!!! И соцвыплаты оплачивают гражданам с заработанных денег бюджета !!! неучи шмыгалята-соросята блин.. но пипил хавает !!! жгите !!!
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29.08.2021 19:09 Відповісти
2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль

Это, примерно, как отправлять гуманитарную помощь в ОРДЛО. 2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2138
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29.08.2021 19:11 Відповісти
2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2229
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29.08.2021 19:13 Відповісти
от транша до транша, зеленые большевики, как немецкие порно-актрисы принимают спереди и сзади.
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29.08.2021 19:13 Відповісти
Брехня чергова.
Ці гроші підуть на виплату боргів.
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29.08.2021 19:14 Відповісти
Це якась дивна економіка: одна людина купує найдорожчу нерухомість в Європі, а держава бере позичку, щоб сплачувати населенню по соціальним зобов'язанням! WTF!?
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29.08.2021 19:16 Відповісти
..:хоча, на справді, кошти будуть потрачені не за призначенням.
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29.08.2021 19:17 Відповісти
А благодійність - концерт Ботічеллі для владної еліти на збір коштів для відкриття галереї художника коштував українським платникам до бюджету 19 млн, а зібрав 1,5 млн - ДУРНІ КЛОУНИ? Чи щось не так з народом?
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29.08.2021 19:21 Відповісти
Шмыга ни капельки не соврал на этот раз. Все для бедной бородатой бабушки зеленого внучка. Ведь она в баксовом эквиваленте пострадала больше всех. А пенсам наобещает в очередной раз Бойко и они умиротворенно будут соль на болт намазывать.
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29.08.2021 19:16 Відповісти
пенсов скоро будут травить дустом, как тараканов
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29.08.2021 23:32 Відповісти
А опять всё разворуют на дорогах. Ничего другого они не могут делать.
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29.08.2021 19:19 Відповісти
Брешете ,шановний !! А дерева саджати ,це що не героїчна праця на благо народа ???)))
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29.08.2021 19:37 Відповісти
Люди, схаменіться! Це не кредит, це не гроші. Це- SDR. Реально це дозволена затримка виплат до МВФ у розмірі $2,7 млрд, коли ми мали виплатити $5,4. Тільки ідіот може їх прожерти. Таке зробила вже Йулька, деякі дебіли до цього часу вірять в її економічні таланти, але за ці борги ми платимо і платимо, тому що розумні люди вкладають в те, що приносить дохід. Зелені дебіли зараз вивільнені бюджетні кошти прожеруть, зебіли будуть волати від щастя, але жодних проблем це не вирішить - це їх відкладе на рік. Зараз дивлюсь новини ICTV - гидко. Такого вилізування заду Вазеліну, я ще не бачив. І використовується , крім його крокодилових сліз на параді, в тому числі, і ця брехня про гроші з МВФ.
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29.08.2021 19:20 Відповісти
2,4 млрд. это безвозвратная помощь для компенсации потерь от ковида. Всего МВФ на это выделил около 600 млрд. Долл.
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29.08.2021 19:25 Відповісти
2,7
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29.08.2021 19:27 Відповісти
И специально для зебила родственная ссылка, чтоб не сказал что это укровская пропаганда- https://www.gazeta.ru/business/news/2021/08/03/n_16332362.shtml.
можешь еще погуглить, одноклеточное.
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29.08.2021 19:31 Відповісти
Мудило зебільное, почитай, что такое SDR.
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29.08.2021 19:28 Відповісти
МВФ вообще не даёт деньги. Он даёт SDR. Это гарантийная расписка.
Под неё можно взять кредит у кого-то под более-менее цивилизованный процент.
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29.08.2021 19:34 Відповісти
Расписка тоже не бесплатная. За неё МВФ берет свои 2-3% комисионных.
По самому кредиту тоже свои проценты кредитору.
Гарантии МВФ нужны только тем, кому в долг уже не дают. Нормальные люди могут одолжить напрямую у кредитора ничего не платя посреднику (МВФ)
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29.08.2021 19:38 Відповісти
Проценты разные
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30.08.2021 09:57 Відповісти
Пиковым месяцем для выплат по госдолгу станет сентябрь 2021 года, когда придется отдать более 3 млрд долларов - а что, уже не надо выплачивать ?
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29.08.2021 19:22 Відповісти
Деньги пойдут на социальные выплаты - шо,опять судьям пенсии повысят?
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29.08.2021 19:28 Відповісти
Почему только судьям, прокурорам...
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29.08.2021 19:35 Відповісти
Логично.

Греческий путь - бабло проесть и пропить, а потом просить еще.
Вот только Украина не Греция и давать бабло бесконечно никто не будет.
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29.08.2021 19:28 Відповісти
То есть не на развитие направим, а на проедание...
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29.08.2021 19:33 Відповісти
Проїсти замість покращення економіки, це все на шо здатні "молоді та енергійні", але кишені "слуг" поповняться ще на кілька мільярдів.
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29.08.2021 19:42 Відповісти
2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8803
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29.08.2021 20:46 Відповісти
Одне не розумію - це пальці? Чи таки орган? Забагато для тваринок. Хоча, для них, таки в нормі....
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29.08.2021 20:59 Відповісти
Візьмемо кредит, прожеремо, а віддавати хто і чим буде, шмигаль?
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29.08.2021 20:50 Відповісти
То есть кредит в 2,7 млрд пойдет не на развитие страны, а на заоблачные зарплаты судьям, мусорам, лещенкам-наемам. По факту зебилы повесили на шеи лохов73% - 3 лярда долгов.
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29.08.2021 20:54 Відповісти
Що саме погане: наголосували 73%, а віддуватись усім
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30.08.2021 08:53 Відповісти
Цим гімн...кам , скільки не дай - все мало буде. Найбільш цинічне створіння в історії нашої держави...
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29.08.2021 20:55 Відповісти
Фигня, спустят на выплаты, а не на развитие, а потом снова возьмут в долг
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29.08.2021 21:11 Відповісти
Пусть олигархи миллионеры увеличат отчисления!
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29.08.2021 21:25 Відповісти
пенсам надо просто перестать жрать.
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29.08.2021 23:35 Відповісти
Все це брехня квартальної влади. Ніяких $2,7 млрд не існує, є лише додаток на балансі рахунку України в МВФ, який буде витрачено на часткову компенсацію боргу перед МВФ (цей борг за останні 2 роки збільшився на 10 млрд доларів і був вже розкрадений Зе & Co)
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29.08.2021 21:34 Відповісти
Судя по комментариям многие до сих пор думаю, что миллиарды от МВФ прибывают в грузовиках, такие ящики с долларами )) Акститесь епрст, это не живые деньги ))
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29.08.2021 21:58 Відповісти
ТАК СКАЗАЛИ ЖЕ ЧТО НА БОРЬБУ С КОВИДОМ 19 !!!???
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29.08.2021 22:14 Відповісти
А можно просто поровну, зачем выплачивать кому-то, за что-то? Или просто в бюджет? Это наверно будет будущий подкуп пенсиков перед выборами? Или есть привилегированные? Или это будут не бюджетники и менты?
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29.08.2021 22:28 Відповісти
пускать кредиты на соц. выплаты - это ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
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29.08.2021 23:12 Відповісти
а чего ти хотел от зеленых утырков
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30.08.2021 09:22 Відповісти
даже если на пару гривен и дадут в соцвыплаты, то сразу же поднявшиеся цены отожрут уже пару сотен
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30.08.2021 02:11 Відповісти
хитрожопый шПигель!!! а твоему хозяину ахмету, что позволит???
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30.08.2021 08:48 Відповісти
Знову проїсти... Ну чому усі кредити проїдають, а не вкладають в реформи? А, зрозумів, якщо проїсти- то рейтинг зросте. А от реформи зазвичай непопулярні у населення (та ж Польща кінця 90-хх). Не хочемо як у польщі, краще проїсти.
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30.08.2021 08:51 Відповісти
Грьобаний стид,якщо нам виділили 2,7 млрд. та свинораші 18! Карл 18!!!! Це як взагалі??? Хіба це співвідносно? Треш і ганьба(((
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30.08.2021 09:06 Відповісти
А вложить в экономику
Средства немалые
Прожрать можно асе
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30.08.2021 09:20 Відповісти
дадим по копнйке заберем тисячи
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30.08.2021 09:21 Відповісти
Пример Путина заразителен!
Он из МВФных денег раздал 10 простым и 15 тысяч вренным пенсионерам. Но это перед ихними выборами. А у нас зачем?
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30.08.2021 10:12 Відповісти
Раздали пенсионерам по десять тысяч вонючих рублей, зато у нас для всех людей сделали праздник.
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30.08.2021 13:45 Відповісти
Короче, деньги решили профукать - для поднятия популярности.
Ну, и спионерят немножко. Какие хитрожопые без гешефта?
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30.08.2021 12:40 Відповісти
От і "соціальні виплати" для "беніслуг) підійшли вчасно, а то у них бюджет трохи збіднів після відпусток)
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30.08.2021 12:41 Відповісти
Понабирали дураков. Это не совсем деньги, но за кредиты ими можно расплатиться.
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30.08.2021 13:41 Відповісти
ну пояснить мені, який зв'язок між першим та другим?!
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30.08.2021 14:35 Відповісти
****. А в Діснейленді "воно" було? Позоріще.
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31.08.2021 19:52 Відповісти
 
 