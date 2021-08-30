2,7 млрд доларів від МВФ дозволять збільшити соціальні виплати громадянам, - Шмигаль

Отримана цього тижня допомога від Міжнародного валютного фонду в розмірі понад 2,7 млрд доларів сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна цього тижня отримала від Міжнародного валютного фонду більш як 2,7 млрд доларів безповоротної допомоги. Ці кошти є частиною розподілу в межах підтримки країн-учасниць МВФ у відновленні економіки від негативних наслідків пандемії.

Також читайте: Україна отримала $1,9 млрд SDR від МВФ

Отримана фінансова допомога сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам", - зазначив глава уряду.