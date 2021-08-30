2,7 млрд доларів від МВФ дозволять збільшити соціальні виплати громадянам, - Шмигаль
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Отримана цього тижня допомога від Міжнародного валютного фонду в розмірі понад 2,7 млрд доларів сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Україна цього тижня отримала від Міжнародного валютного фонду більш як 2,7 млрд доларів безповоротної допомоги. Ці кошти є частиною розподілу в межах підтримки країн-учасниць МВФ у відновленні економіки від негативних наслідків пандемії.
Отримана фінансова допомога сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам", - зазначив глава уряду.
Топ коментарі
+37 Maksim Perepelitca
показати весь коментар29.08.2021 19:03
+32 marusia klimova
показати весь коментар29.08.2021 18:57
+29 Myko
показати весь коментар29.08.2021 19:13
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Будь ласка, зачекайте...
Ни кто эти деньги не пустит на прожрать и просрать. Их просто разворует это власть с олигархами.
Это, примерно, как отправлять гуманитарную помощь в ОРДЛО.
Ці гроші підуть на виплату боргів.
можешь еще погуглить, одноклеточное.
Под неё можно взять кредит у кого-то под более-менее цивилизованный процент.
По самому кредиту тоже свои проценты кредитору.
Гарантии МВФ нужны только тем, кому в долг уже не дают. Нормальные люди могут одолжить напрямую у кредитора ничего не платя посреднику (МВФ)
Греческий путь - бабло проесть и пропить, а потом просить еще.
Вот только Украина не Греция и давать бабло бесконечно никто не будет.
Средства немалые
Прожрать можно асе
Он из МВФных денег раздал 10 простым и 15 тысяч вренным пенсионерам. Но это перед ихними выборами. А у нас зачем?
Ну, и спионерят немножко. Какие хитрожопые без гешефта?