2,7 млрд долларов от МВФ позволят увеличить социальные выплаты гражданам, - Шмыгаль
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Полученная на этой неделе помощь от Международного валютного фонда в размере более 2,7 млрд долларов будет способствовать макроэкономической стабильности, а также даст возможность увеличить социальные выплаты гражданам.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Украина на этой неделе получила от Международного валютного фонда более 2,7 млрд долларов безвозвратной помощи. Эти средства являются частью распределения в рамках поддержки стран-участниц МВФ в восстановлении экономики от негативных последствий пандемии.
Полученная финансовая помощь будет способствовать макроэкономической стабильности, а также даст возможность увеличить социальные выплаты гражданам", - отметил глава правительства.
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Ни кто эти деньги не пустит на прожрать и просрать. Их просто разворует это власть с олигархами.
Это, примерно, как отправлять гуманитарную помощь в ОРДЛО.
Ці гроші підуть на виплату боргів.
можешь еще погуглить, одноклеточное.
Под неё можно взять кредит у кого-то под более-менее цивилизованный процент.
По самому кредиту тоже свои проценты кредитору.
Гарантии МВФ нужны только тем, кому в долг уже не дают. Нормальные люди могут одолжить напрямую у кредитора ничего не платя посреднику (МВФ)
Греческий путь - бабло проесть и пропить, а потом просить еще.
Вот только Украина не Греция и давать бабло бесконечно никто не будет.
Средства немалые
Прожрать можно асе
Он из МВФных денег раздал 10 простым и 15 тысяч вренным пенсионерам. Но это перед ихними выборами. А у нас зачем?
Ну, и спионерят немножко. Какие хитрожопые без гешефта?