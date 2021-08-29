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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) евакуація (1928)

З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

В Афганістані залишаються не більше 300 американців, які висловили бажання евакуюватися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у неділю в ефірі телеканалу ABC держсекретар Ентоні Блінкен.

"Залишилися близько 300 громадян США, які повідомили нам про бажання виїхати. Ми ведемо активну роботу, допомагаючи їм дістатися до аеропорту, сісти в літак і покинути Афганістан", - сказав він у програмі "Цей тиждень" (This week).

Тим часом, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю телеканалу CBS News заявив, що американська адміністрація забезпечить безпечний виїзд з Афганістану громадянам США і союзникам і після 31 серпня.

"Ми гарантуємо безпечний виїзд будь-якому громадянину США або будь-якій людині, що має документи на проживання (в США). І, звичайно, після 31 серпня ми гарантуємо безпечний виїзд тим афганцям, які допомагали нам йти", - сказав він.

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані попередив, що не має наміру терпіти перебування іноземних військ на своїй території після 31 серпня, у зв'язку з чим західні країни поспішають евакуювати всіх охочих до цієї дати.

Також читайте: Вибух в Кабулі: американські сили ліквідували терориста-смертника "Ісламської держави", - Reuters

Джерело: 


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Топ коментарі
+2
Пожалейте наших детей и внуков. Необразованный нарид решил голосованием за популиста решить все проблемы одним махом. И войну, и зубожиння. Теперь имеют и то и другое от ими же выбранной власти. И что характерно: даже друг другу боятся сказать о своем выборе в 19 году. Мне эта вся картина зебирателей напоминает старый анекдот: "Когда-то на Земле существовала развитая цивилизация собак. И когда они достигли вершины своей цивилизации то решили построить пирамиду из живых собак до самой Луны. И вот, когда еще совсем немного оставалось до цели, одна из собак пукнула и пирамида развалилась. И теперь собаки бегают и нюхают под хвост друг другу чтобы найти того вонючего предателя."
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29.08.2021 19:47
+2
Это все, что ты сумел из себя выдавить в защиту мощного Деда, "американец"?
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29.08.2021 21:52
+2
І як ти це зробиш, "великий українець" ?
До речі, не пишуть, що "животворящий" потеліпався вшанувати загиблих американських військових: їх доставили додому.
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29.08.2021 23:48
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Давайте,може собі оберемо президентом,якогось таліба.Все одно хужє не будєт.
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29.08.2021 19:36 Відповісти
Пожалейте наших детей и внуков. Необразованный нарид решил голосованием за популиста решить все проблемы одним махом. И войну, и зубожиння. Теперь имеют и то и другое от ими же выбранной власти. И что характерно: даже друг другу боятся сказать о своем выборе в 19 году. Мне эта вся картина зебирателей напоминает старый анекдот: "Когда-то на Земле существовала развитая цивилизация собак. И когда они достигли вершины своей цивилизации то решили построить пирамиду из живых собак до самой Луны. И вот, когда еще совсем немного оставалось до цели, одна из собак пукнула и пирамида развалилась. И теперь собаки бегают и нюхают под хвост друг другу чтобы найти того вонючего предателя."
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29.08.2021 19:47 Відповісти
А народ має голови на плечах.Гехай думає тією головою.
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29.08.2021 19:50 Відповісти
Вот это и есть наша беда. 30 лет, а все по-совковскому на плюшки непонятные бегут. Походу 73% голову только для приема еды применяют.
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29.08.2021 20:01 Відповісти
Тепер блінкіну доведеться вивозити їх на власному горбу. Бо дєдушка Жо сказав, що з 31-го усьо. Лавочка закриваєцця. І здав талібанцям списки тих, хто співпрацював з гамериканцями.
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29.08.2021 20:18 Відповісти
Во как бывает.......
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29.08.2021 19:41 Відповісти
3 самолета . После 31 августа " администрация обеспечит безопасный выезд". А талибы обеспечат?
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29.08.2021 19:43 Відповісти
...Якось дивно: Англія вивезла з Афганістану вже 15 тисяч людей, пише про завершення операції з евакуації. А українські організатори вивезли біля 600 людей, зате вважають себе ефективними /Єнін пише/ і краще когось...Як завжди, заяви Зе-лених дуже сумнівні і дійсність інша, нажаль...Потім будуть вивозити, по "домовленостям" з талібами?! Жах і крутійство, підстава літаків і людей та знищення шляху України в ЄС і НАТО...
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29.08.2021 23:13 Відповісти
хм.. а столько десятков тысяч афганцев которые поверили вам и сотрудничали с вами и хотят выехать потому как их ожидает либо смерть либо притеснения со стороны талибов!? что делать им !?
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29.08.2021 20:22 Відповісти
Те десятки тысячь могли бы дать надлежащий отпор слабовооружённому Талибану, но не хотят делать этого. Кстати амеры и не обещали никому эвакуацию в случае своего ухода, а то что уйдут рано или поздно, а не присоединят Афган в качестве ещё одного штата, было ясно изначально
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29.08.2021 20:41 Відповісти
Трамп говорил как они при нем будут выходить с Афгана - " пострадает хоть один невинный человек и мы вернемся и убьем всех, так что не шутите !!" (почти дословно, и там еще много чего интересного что идет в полный разрез с тем - как выходил Бидон )
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29.08.2021 20:45 Відповісти
Рыжий много чего говорил. К примеру, о том, шо у него с Ким Чен Ыном любовь.
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29.08.2021 20:48 Відповісти
я критиковал и Трампа, но этот импотент Бидон приведет США к краху во ВСЕМ !!!
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29.08.2021 21:01 Відповісти
И хорошо что у Афгана нету выхода к морю, а то бы американцы оставили бы талибам авианосец и подводные лодки, как можно было такое допустить и куда смотрела разведка , аналитика.. З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 7973
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29.08.2021 21:05 Відповісти
Швондирь, брехати негарно. То була політика. Трамп зіграв на марнославстві Ына - і той припинив кидатися ракетами. А дєдушка Жо, якого ти, беручі участь у фальсифікації виборів, увіпхав до Білого Дому, іще дасть тобі, телепню безмозкрму, просратися. Як тобі платити за бензин вдвічі дорожче, ніж при "Рижому", га? Як тобі інфляція? Як тобі ганьба з виводом військ з Афганістану? До речі, а як там твоя хатинка? Ти переробив уже її на гуртожиток для нелегалів, чиє життя ти будеш тепер забезпечувати з власних грошей? Гвинтівочку свою вдже здав фбр-івцям? Не переживай - скоро тобі видадуть маузер і чорну шкірянку. Будеш комісаром, полюватимеш білих расистів, які, гади, жити не дають решті населення і, як сказав дементивний старець, є зараз найбільшою загрозою для США.
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29.08.2021 21:22 Відповісти
Лечись, дебил. И беги Косоворотьку сметать, сметун диванныйЗ Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6590
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29.08.2021 21:26 Відповісти
А это тебе, шоб ты свою пасть заткнуло.

'He wrote me beautiful letters and we fell in love': Donald Trump on Kim Jong-un
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29.08.2021 21:27 Відповісти
У нас тоже сидел тут один пророссийский президент, постоянно Путину руки жал и обнимал, а мог бы как Байден смело сказать: "Путин - убийца!" - а потом спокойно подписать все бумаги, которые друг Володя попросил.
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29.08.2021 21:42 Відповісти
А шо такое "путин", русский?
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29.08.2021 21:49 Відповісти
Это все, что ты сумел из себя выдавить в защиту мощного Деда, "американец"?
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29.08.2021 21:52 Відповісти
русский, я просто не понял, о каком "путине" ты настрочил. Шо это такое? Поясни по-человечески.
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29.08.2021 21:56 Відповісти
Большой друг дедушки Джо, бабушки Ангелы и всего прогрессивного человечества.
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29.08.2021 21:57 Відповісти
русский, тебе нужно научиться внятно выражать свои "мысли". О ком идет речь?
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29.08.2021 21:59 Відповісти
Не знаешь дедушку Джо? Его у вас постоянно в новостях показывают, думаю, ты его должен был хоть раз увидеть.
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29.08.2021 22:00 Відповісти
русский, а правда, шо тебе будет срок, если ты своего фюрерка ****** назовешь?
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29.08.2021 22:02 Відповісти
Ты лучше скажи, "американец", Дедушка тебе нравится? Как же деда с ****** сражается: то американскую нефтянку нагнет, то на акт Конгресса, дающий ему право ввести новые антироссийские санкции, положит, то с Меркель договор для друга Володи подпишет, то Украине финансовую помощь обрежет - скоро Кремль в шампанском утонет.
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29.08.2021 22:07 Відповісти
русский, не лезь к людям, не твое это. И, кстати, я с 2014 пишу под своим именем и свои флагом. Я же не русский,из которого ***** надо пытками выдавливать. Привет мухосранску, русский.
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29.08.2021 22:09 Відповісти
А тебя, "американец", тоже от интернета отлучат, если напишешь, нравиться тебе мощный Дедушка? Радуешься тому, что тоже барыгу и "агента Кремля прогнали?
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29.08.2021 22:11 Відповісти
Я не обсуждаю подобные вопросы с дикой русней. За вас думает фюрер, а ваш "мнение" вам озвучивает *********. Какой смысл в попытках диалога с полуживотными из страны-помойки?
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29.08.2021 22:14 Відповісти
Так сразу и пиши, что ты способен только информацию от всяких "Сommie News Network" ретранслировать, а своих мыслей в голове нет, чтобы люди на очередного прогрессивного комсомольца время не тратили.
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29.08.2021 22:19 Відповісти
русский, меня мало интересуют твои эмоции и "мысли". Я же не зоопсихолог.
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29.08.2021 22:22 Відповісти
Понимаю, что ты у нас простой американский комсомолец. Когда хоть строительство амерсоца закончите? Пятилетку строительства самого прогрессивного в мире строя за 4 года правления Дедушки потянете?
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29.08.2021 22:29 Відповісти
русский, гуляй тундрой. Обратись к зоопсихологу.
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29.08.2021 22:30 Відповісти
Не трать так силы: тебе и всем прогрессивным людям США во главе с Дедушкой еще помогать России и всем людоедам прогрессивным силам мира бороться с капитализмом и американским империализмом, а для этого потребуется крепкое здоровье и непоколебимая решимость.
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29.08.2021 22:46 Відповісти
Я не трачу, русский. Я с тебя смеюсь, ты настырная мартышка З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1871
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29.08.2021 22:56 Відповісти
Все правильно делаешь и начал так делать еще с осени прошлого года: "Голосовать за Дедушку так, чтобы Путин спасибо сказал!".
Как думаешь, комсомолец, сколько раз тебе надо сказать "*****", чтобы хотя бы победу Дедушки над американской нефтянкой компенсировать?
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29.08.2021 23:00 Відповісти
русский, я почитал твой бессвязный бред...ты все это сам сочинял, или тебе мамка помогала? З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 9917
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29.08.2021 23:07 Відповісти
Не гордишься успехами Дедушки? А в Кремле им гордятся и даже не против, чтобы избиратели дедушки "*****" кричали.
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29.08.2021 23:09 Відповісти
З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 4405
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29.08.2021 23:10 Відповісти
А знаешь, как в Кремле тоже радуются этой совместной победе: нефтюшка, углеводородица уже по 70-75 - Дедушка только начал атаку на свою нефтегазовую отрасль, а уже каких успехов достиг.
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29.08.2021 23:18 Відповісти
Ты само читаешь свой поток сознания, русский? З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1248
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29.08.2021 23:19 Відповісти
Подожди, тебе не нравится план Байдена по сокращению добычи нефти и газа в США?! Грете нравится, в Кремле все поддерживают, ты сам за это голосовал. Ты в трампофашисты перешел?
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29.08.2021 23:24 Відповісти
Ты само с собою уже час диалог ведешь, русский. З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 9741
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29.08.2021 23:28 Відповісти
Конечно, забавно твои детские попытки оскорбить читать, но может быть ты посмотришь на достижения своего "Величайшего лидера современного мира в сфере поиска мира в глазах Путина", а потом на себя в зеркало и прекратишь уже нести эту ахинею про "русского"?
Ты и 81 млн байденобобиков с вашим Дедушкой уже столько сделали подарков Путину, что ты можешь хоть каждую секунду своей жизни бубнеть "*****-*****-*****" и тыкать в прохожих пальцем с визгом "это - русский, Байденом ************************* клянусь, это - русский", но все дерьмо, что ваша сенильная кремлевская шавка уже сотворила и еще сотворит в мире, это никак не компенсирует.
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29.08.2021 23:46 Відповісти
З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 3144
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30.08.2021 00:07 Відповісти
Люблю забавных людей, у которых враг не в Кремле ***** не в Кремле, а у них во рту, но они героически выкрикивают "*****" и за этот "подвиг" гордо называют себя борцами с Кремлем.

Кстати, а как тебе успехи другого победителя агентов Кремля - Верховного Бубочки? Тоже думаешь, что встреча двух мировых лидеров в сфере поиска мира в глазах Путина 1-го войдет в легенды?
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30.08.2021 00:15 Відповісти
З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1649
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30.08.2021 00:18 Відповісти
Ти диви, "амєриканскій" фразу розумну вивчив. "Поток сознанія" називається. Піши єсчьо!
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30.08.2021 08:28 Відповісти
Что-то хоть простое спрошу: цены на бензин нравятся?
Молодец же Дедушка: какой мощный удар по нефтедобыче нанес, хоть и страны перепутал и нанес по своей.
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29.08.2021 22:22 Відповісти
Я ж тобі писав, придурок, що то політика, тобто, звичайний політес. Трамп зіграв на марноставстві Ына - і той припинив ракети запускати. Головне - результат. А ти, убоге, так і не відповіло мені на запитання про братів по разуму з латиносської гамерики та мавзер з тужуркою і ціни на пальне, які при "Рижому" були в 2,5 раза нижчими. До речі, готуйся тікати назад в свою роїсю: козак байда ударними темпами розвалює Гамерику і тобі у своїй комуналці вже не вдасться відсидітися. З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 9952
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30.08.2021 08:15 Відповісти
Спеціально для мурзіка, бо відповідь потрапляє вниз і неясно - що до чого: Я ж тобі писав, придурок, що то політика, тобто, звичайний політес. Трамп зіграв на марноставстві Ына - і той припинив ракети запускати. Головне - результат. А ти, убоге, так і не відповіло мені на запитання про братів по разуму з латиносської гамерики та мавзер з тужуркою і ціни на пальне, які при "Рижому" були в 2,5 раза нижчими. До речі, готуйся тікати назад в свою роїсю: козак байда ударними темпами розвалює Гамерику і тобі у своїй комуналці вже не вдасться відсидітися. З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 2788
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30.08.2021 08:17 Відповісти
дебил, ты снова таблетки потерял?
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30.08.2021 15:31 Відповісти
У Байдена и с американцами интересная математика:
19.08.2021. "Biden told ABC News that in addition to the 10,000 to 15,000 Americans who need to be evacuated, there are between 50,000 and 65,000 Afghans and their families the U.S. also wants to get out."
Проходит 9 дней и:
28.08.2021. "...At least 5,400 Americans have been evacuated since the Taliban took over on August 14..."

А теперь математика от Байдена:
10-15к - 5,4к = 300.
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29.08.2021 21:14 Відповісти
І як ти це зробиш, "великий українець" ?
До речі, не пишуть, що "животворящий" потеліпався вшанувати загиблих американських військових: їх доставили додому.
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29.08.2021 23:48 Відповісти
 
 