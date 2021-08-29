З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Афганістані залишаються не більше 300 американців, які висловили бажання евакуюватися.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у неділю в ефірі телеканалу ABC держсекретар Ентоні Блінкен.
"Залишилися близько 300 громадян США, які повідомили нам про бажання виїхати. Ми ведемо активну роботу, допомагаючи їм дістатися до аеропорту, сісти в літак і покинути Афганістан", - сказав він у програмі "Цей тиждень" (This week).
Тим часом, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю телеканалу CBS News заявив, що американська адміністрація забезпечить безпечний виїзд з Афганістану громадянам США і союзникам і після 31 серпня.
"Ми гарантуємо безпечний виїзд будь-якому громадянину США або будь-якій людині, що має документи на проживання (в США). І, звичайно, після 31 серпня ми гарантуємо безпечний виїзд тим афганцям, які допомагали нам йти", - сказав він.
Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані попередив, що не має наміру терпіти перебування іноземних військ на своїй території після 31 серпня, у зв'язку з чим західні країни поспішають евакуювати всіх охочих до цієї дати.
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'He wrote me beautiful letters and we fell in love': Donald Trump on Kim Jong-un
людоедампрогрессивным силам мира бороться с капитализмом и американским империализмом, а для этого потребуется крепкое здоровье и непоколебимая решимость.
Как думаешь, комсомолец, сколько раз тебе надо сказать "*****", чтобы хотя бы победу Дедушки над американской нефтянкой компенсировать?
Ты и 81 млн байденобобиков с вашим Дедушкой уже столько сделали подарков Путину, что ты можешь хоть каждую секунду своей жизни бубнеть "*****-*****-*****" и тыкать в прохожих пальцем с визгом "это - русский, Байденом ************************* клянусь, это - русский", но все дерьмо, что ваша сенильная кремлевская шавка уже сотворила и еще сотворит в мире, это никак не компенсирует.
враг не в Кремле***** не в Кремле, а у них во рту, но они героически выкрикивают "*****" и за этот "подвиг" гордо называют себя борцами с Кремлем.
Кстати, а как тебе успехи другого победителя агентов Кремля - Верховного Бубочки? Тоже думаешь, что встреча двух мировых лидеров в сфере поиска мира в глазах Путина 1-го войдет в легенды?
Молодец же Дедушка: какой мощный удар по нефтедобыче нанес
, хоть и страны перепутал и нанес по своей.
19.08.2021. "Biden told ABC News that in addition to the 10,000 to 15,000 Americans who need to be evacuated, there are between 50,000 and 65,000 Afghans and their families the U.S. also wants to get out."
Проходит 9 дней и:
28.08.2021. "...At least 5,400 Americans have been evacuated since the Taliban took over on August 14..."
А теперь математика от Байдена:
10-15к - 5,4к = 300.
До речі, не пишуть, що "животворящий" потеліпався вшанувати загиблих американських військових: їх доставили додому.