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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) эвакуация (1754)

Из Афганистана предстоит эвакуировать еще примерно 300 граждан США, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Афганистане остаются не более 300 американцев, которые высказали желание эвакуироваться.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала ABC госсекретарь Энтони Блинкен.

"Остались около 300 граждан США, которые сообщили нам о желании уехать. Мы ведем активную работу, помогая им добраться до аэропорта, сесть в самолет и покинуть Афганистан", - сказал он в программе "Эта неделя" (This week).

Между тем, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News заявил, что американская администрация обеспечит безопасный выезд из Афганистана гражданам США и союзникам и после 31 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон объявил о завершении британской миссии по эвакуации персонала из Афганистана

"Мы обеспечим безопасный выезд любому гражданину США или любому человеку, имеющему документы на жительство (в США). И, конечно, после 31 августа мы обеспечим безопасный выезд тем афганцам, которые помогали нам уходить", - сказал он.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США перешли к финальной фазе эвакуации из Афганистана

Автор: Роман Свиридович

Источник: 


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Топ комментарии
+2
Пожалейте наших детей и внуков. Необразованный нарид решил голосованием за популиста решить все проблемы одним махом. И войну, и зубожиння. Теперь имеют и то и другое от ими же выбранной власти. И что характерно: даже друг другу боятся сказать о своем выборе в 19 году. Мне эта вся картина зебирателей напоминает старый анекдот: "Когда-то на Земле существовала развитая цивилизация собак. И когда они достигли вершины своей цивилизации то решили построить пирамиду из живых собак до самой Луны. И вот, когда еще совсем немного оставалось до цели, одна из собак пукнула и пирамида развалилась. И теперь собаки бегают и нюхают под хвост друг другу чтобы найти того вонючего предателя."
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29.08.2021 19:47
+2
Это все, что ты сумел из себя выдавить в защиту мощного Деда, "американец"?
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29.08.2021 21:52
+2
І як ти це зробиш, "великий українець" ?
До речі, не пишуть, що "животворящий" потеліпався вшанувати загиблих американських військових: їх доставили додому.
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29.08.2021 23:48
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Давайте,може собі оберемо президентом,якогось таліба.Все одно хужє не будєт.
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29.08.2021 19:36 Ответить
Пожалейте наших детей и внуков. Необразованный нарид решил голосованием за популиста решить все проблемы одним махом. И войну, и зубожиння. Теперь имеют и то и другое от ими же выбранной власти. И что характерно: даже друг другу боятся сказать о своем выборе в 19 году. Мне эта вся картина зебирателей напоминает старый анекдот: "Когда-то на Земле существовала развитая цивилизация собак. И когда они достигли вершины своей цивилизации то решили построить пирамиду из живых собак до самой Луны. И вот, когда еще совсем немного оставалось до цели, одна из собак пукнула и пирамида развалилась. И теперь собаки бегают и нюхают под хвост друг другу чтобы найти того вонючего предателя."
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29.08.2021 19:47 Ответить
А народ має голови на плечах.Гехай думає тією головою.
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29.08.2021 19:50 Ответить
Вот это и есть наша беда. 30 лет, а все по-совковскому на плюшки непонятные бегут. Походу 73% голову только для приема еды применяют.
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29.08.2021 20:01 Ответить
Тепер блінкіну доведеться вивозити їх на власному горбу. Бо дєдушка Жо сказав, що з 31-го усьо. Лавочка закриваєцця. І здав талібанцям списки тих, хто співпрацював з гамериканцями.
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29.08.2021 20:18 Ответить
Во как бывает.......
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29.08.2021 19:41 Ответить
3 самолета . После 31 августа " администрация обеспечит безопасный выезд". А талибы обеспечат?
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29.08.2021 19:43 Ответить
...Якось дивно: Англія вивезла з Афганістану вже 15 тисяч людей, пише про завершення операції з евакуації. А українські організатори вивезли біля 600 людей, зате вважають себе ефективними /Єнін пише/ і краще когось...Як завжди, заяви Зе-лених дуже сумнівні і дійсність інша, нажаль...Потім будуть вивозити, по "домовленостям" з талібами?! Жах і крутійство, підстава літаків і людей та знищення шляху України в ЄС і НАТО...
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29.08.2021 23:13 Ответить
хм.. а столько десятков тысяч афганцев которые поверили вам и сотрудничали с вами и хотят выехать потому как их ожидает либо смерть либо притеснения со стороны талибов!? что делать им !?
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29.08.2021 20:22 Ответить
Те десятки тысячь могли бы дать надлежащий отпор слабовооружённому Талибану, но не хотят делать этого. Кстати амеры и не обещали никому эвакуацию в случае своего ухода, а то что уйдут рано или поздно, а не присоединят Афган в качестве ещё одного штата, было ясно изначально
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29.08.2021 20:41 Ответить
Трамп говорил как они при нем будут выходить с Афгана - " пострадает хоть один невинный человек и мы вернемся и убьем всех, так что не шутите !!" (почти дословно, и там еще много чего интересного что идет в полный разрез с тем - как выходил Бидон )
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29.08.2021 20:45 Ответить
Рыжий много чего говорил. К примеру, о том, шо у него с Ким Чен Ыном любовь.
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29.08.2021 20:48 Ответить
я критиковал и Трампа, но этот импотент Бидон приведет США к краху во ВСЕМ !!!
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29.08.2021 21:01 Ответить
И хорошо что у Афгана нету выхода к морю, а то бы американцы оставили бы талибам авианосец и подводные лодки, как можно было такое допустить и куда смотрела разведка , аналитика.. З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 7973
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29.08.2021 21:05 Ответить
Швондирь, брехати негарно. То була політика. Трамп зіграв на марнославстві Ына - і той припинив кидатися ракетами. А дєдушка Жо, якого ти, беручі участь у фальсифікації виборів, увіпхав до Білого Дому, іще дасть тобі, телепню безмозкрму, просратися. Як тобі платити за бензин вдвічі дорожче, ніж при "Рижому", га? Як тобі інфляція? Як тобі ганьба з виводом військ з Афганістану? До речі, а як там твоя хатинка? Ти переробив уже її на гуртожиток для нелегалів, чиє життя ти будеш тепер забезпечувати з власних грошей? Гвинтівочку свою вдже здав фбр-івцям? Не переживай - скоро тобі видадуть маузер і чорну шкірянку. Будеш комісаром, полюватимеш білих расистів, які, гади, жити не дають решті населення і, як сказав дементивний старець, є зараз найбільшою загрозою для США.
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29.08.2021 21:22 Ответить
Лечись, дебил. И беги Косоворотьку сметать, сметун диванныйЗ Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 6590
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29.08.2021 21:26 Ответить
А это тебе, шоб ты свою пасть заткнуло.

'He wrote me beautiful letters and we fell in love': Donald Trump on Kim Jong-un
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29.08.2021 21:27 Ответить
У нас тоже сидел тут один пророссийский президент, постоянно Путину руки жал и обнимал, а мог бы как Байден смело сказать: "Путин - убийца!" - а потом спокойно подписать все бумаги, которые друг Володя попросил.
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29.08.2021 21:42 Ответить
А шо такое "путин", русский?
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29.08.2021 21:49 Ответить
Это все, что ты сумел из себя выдавить в защиту мощного Деда, "американец"?
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29.08.2021 21:52 Ответить
русский, я просто не понял, о каком "путине" ты настрочил. Шо это такое? Поясни по-человечески.
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29.08.2021 21:56 Ответить
Большой друг дедушки Джо, бабушки Ангелы и всего прогрессивного человечества.
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29.08.2021 21:57 Ответить
русский, тебе нужно научиться внятно выражать свои "мысли". О ком идет речь?
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29.08.2021 21:59 Ответить
Не знаешь дедушку Джо? Его у вас постоянно в новостях показывают, думаю, ты его должен был хоть раз увидеть.
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29.08.2021 22:00 Ответить
русский, а правда, шо тебе будет срок, если ты своего фюрерка ****** назовешь?
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29.08.2021 22:02 Ответить
Ты лучше скажи, "американец", Дедушка тебе нравится? Как же деда с ****** сражается: то американскую нефтянку нагнет, то на акт Конгресса, дающий ему право ввести новые антироссийские санкции, положит, то с Меркель договор для друга Володи подпишет, то Украине финансовую помощь обрежет - скоро Кремль в шампанском утонет.
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29.08.2021 22:07 Ответить
русский, не лезь к людям, не твое это. И, кстати, я с 2014 пишу под своим именем и свои флагом. Я же не русский,из которого ***** надо пытками выдавливать. Привет мухосранску, русский.
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29.08.2021 22:09 Ответить
А тебя, "американец", тоже от интернета отлучат, если напишешь, нравиться тебе мощный Дедушка? Радуешься тому, что тоже барыгу и "агента Кремля прогнали?
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29.08.2021 22:11 Ответить
Я не обсуждаю подобные вопросы с дикой русней. За вас думает фюрер, а ваш "мнение" вам озвучивает *********. Какой смысл в попытках диалога с полуживотными из страны-помойки?
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29.08.2021 22:14 Ответить
Так сразу и пиши, что ты способен только информацию от всяких "Сommie News Network" ретранслировать, а своих мыслей в голове нет, чтобы люди на очередного прогрессивного комсомольца время не тратили.
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29.08.2021 22:19 Ответить
русский, меня мало интересуют твои эмоции и "мысли". Я же не зоопсихолог.
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29.08.2021 22:22 Ответить
Понимаю, что ты у нас простой американский комсомолец. Когда хоть строительство амерсоца закончите? Пятилетку строительства самого прогрессивного в мире строя за 4 года правления Дедушки потянете?
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29.08.2021 22:29 Ответить
русский, гуляй тундрой. Обратись к зоопсихологу.
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29.08.2021 22:30 Ответить
Не трать так силы: тебе и всем прогрессивным людям США во главе с Дедушкой еще помогать России и всем людоедам прогрессивным силам мира бороться с капитализмом и американским империализмом, а для этого потребуется крепкое здоровье и непоколебимая решимость.
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29.08.2021 22:46 Ответить
Я не трачу, русский. Я с тебя смеюсь, ты настырная мартышка З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1871
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29.08.2021 22:56 Ответить
Все правильно делаешь и начал так делать еще с осени прошлого года: "Голосовать за Дедушку так, чтобы Путин спасибо сказал!".
Как думаешь, комсомолец, сколько раз тебе надо сказать "*****", чтобы хотя бы победу Дедушки над американской нефтянкой компенсировать?
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29.08.2021 23:00 Ответить
русский, я почитал твой бессвязный бред...ты все это сам сочинял, или тебе мамка помогала? З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 9917
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29.08.2021 23:07 Ответить
Не гордишься успехами Дедушки? А в Кремле им гордятся и даже не против, чтобы избиратели дедушки "*****" кричали.
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29.08.2021 23:09 Ответить
З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 4405
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29.08.2021 23:10 Ответить
А знаешь, как в Кремле тоже радуются этой совместной победе: нефтюшка, углеводородица уже по 70-75 - Дедушка только начал атаку на свою нефтегазовую отрасль, а уже каких успехов достиг.
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29.08.2021 23:18 Ответить
Ты само читаешь свой поток сознания, русский? З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1248
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29.08.2021 23:19 Ответить
Подожди, тебе не нравится план Байдена по сокращению добычи нефти и газа в США?! Грете нравится, в Кремле все поддерживают, ты сам за это голосовал. Ты в трампофашисты перешел?
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29.08.2021 23:24 Ответить
Ты само с собою уже час диалог ведешь, русский. З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 9741
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29.08.2021 23:28 Ответить
Конечно, забавно твои детские попытки оскорбить читать, но может быть ты посмотришь на достижения своего "Величайшего лидера современного мира в сфере поиска мира в глазах Путина", а потом на себя в зеркало и прекратишь уже нести эту ахинею про "русского"?
Ты и 81 млн байденобобиков с вашим Дедушкой уже столько сделали подарков Путину, что ты можешь хоть каждую секунду своей жизни бубнеть "*****-*****-*****" и тыкать в прохожих пальцем с визгом "это - русский, Байденом ************************* клянусь, это - русский", но все дерьмо, что ваша сенильная кремлевская шавка уже сотворила и еще сотворит в мире, это никак не компенсирует.
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29.08.2021 23:46 Ответить
З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 3144
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30.08.2021 00:07 Ответить
Люблю забавных людей, у которых враг не в Кремле ***** не в Кремле, а у них во рту, но они героически выкрикивают "*****" и за этот "подвиг" гордо называют себя борцами с Кремлем.

Кстати, а как тебе успехи другого победителя агентов Кремля - Верховного Бубочки? Тоже думаешь, что встреча двух мировых лидеров в сфере поиска мира в глазах Путина 1-го войдет в легенды?
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30.08.2021 00:15 Ответить
З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1649
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30.08.2021 00:18 Ответить
Ти диви, "амєриканскій" фразу розумну вивчив. "Поток сознанія" називається. Піши єсчьо!
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30.08.2021 08:28 Ответить
Что-то хоть простое спрошу: цены на бензин нравятся?
Молодец же Дедушка: какой мощный удар по нефтедобыче нанес, хоть и страны перепутал и нанес по своей.
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29.08.2021 22:22 Ответить
Я ж тобі писав, придурок, що то політика, тобто, звичайний політес. Трамп зіграв на марноставстві Ына - і той припинив ракети запускати. Головне - результат. А ти, убоге, так і не відповіло мені на запитання про братів по разуму з латиносської гамерики та мавзер з тужуркою і ціни на пальне, які при "Рижому" були в 2,5 раза нижчими. До речі, готуйся тікати назад в свою роїсю: козак байда ударними темпами розвалює Гамерику і тобі у своїй комуналці вже не вдасться відсидітися. З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 9952
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30.08.2021 08:15 Ответить
Спеціально для мурзіка, бо відповідь потрапляє вниз і неясно - що до чого: Я ж тобі писав, придурок, що то політика, тобто, звичайний політес. Трамп зіграв на марноставстві Ына - і той припинив ракети запускати. Головне - результат. А ти, убоге, так і не відповіло мені на запитання про братів по разуму з латиносської гамерики та мавзер з тужуркою і ціни на пальне, які при "Рижому" були в 2,5 раза нижчими. До речі, готуйся тікати назад в свою роїсю: козак байда ударними темпами розвалює Гамерику і тобі у своїй комуналці вже не вдасться відсидітися. З Афганістану необхідно евакуювати ще приблизно 300 громадян США, - Блінкен - Цензор.НЕТ 2788
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30.08.2021 08:17 Ответить
дебил, ты снова таблетки потерял?
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30.08.2021 15:31 Ответить
У Байдена и с американцами интересная математика:
19.08.2021. "Biden told ABC News that in addition to the 10,000 to 15,000 Americans who need to be evacuated, there are between 50,000 and 65,000 Afghans and their families the U.S. also wants to get out."
Проходит 9 дней и:
28.08.2021. "...At least 5,400 Americans have been evacuated since the Taliban took over on August 14..."

А теперь математика от Байдена:
10-15к - 5,4к = 300.
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29.08.2021 21:14 Ответить
І як ти це зробиш, "великий українець" ?
До речі, не пишуть, що "животворящий" потеліпався вшанувати загиблих американських військових: їх доставили додому.
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29.08.2021 23:48 Ответить
 
 