Из Афганистана предстоит эвакуировать еще примерно 300 граждан США, - Блинкен
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В Афганистане остаются не более 300 американцев, которые высказали желание эвакуироваться.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала ABC госсекретарь Энтони Блинкен.
"Остались около 300 граждан США, которые сообщили нам о желании уехать. Мы ведем активную работу, помогая им добраться до аэропорта, сесть в самолет и покинуть Афганистан", - сказал он в программе "Эта неделя" (This week).
Между тем, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News заявил, что американская администрация обеспечит безопасный выезд из Афганистана гражданам США и союзникам и после 31 августа.
"Мы обеспечим безопасный выезд любому гражданину США или любому человеку, имеющему документы на жительство (в США). И, конечно, после 31 августа мы обеспечим безопасный выезд тем афганцам, которые помогали нам уходить", - сказал он.
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.
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людоедампрогрессивным силам мира бороться с капитализмом и американским империализмом, а для этого потребуется крепкое здоровье и непоколебимая решимость.
Как думаешь, комсомолец, сколько раз тебе надо сказать "*****", чтобы хотя бы победу Дедушки над американской нефтянкой компенсировать?
Ты и 81 млн байденобобиков с вашим Дедушкой уже столько сделали подарков Путину, что ты можешь хоть каждую секунду своей жизни бубнеть "*****-*****-*****" и тыкать в прохожих пальцем с визгом "это - русский, Байденом ************************* клянусь, это - русский", но все дерьмо, что ваша сенильная кремлевская шавка уже сотворила и еще сотворит в мире, это никак не компенсирует.
враг не в Кремле***** не в Кремле, а у них во рту, но они героически выкрикивают "*****" и за этот "подвиг" гордо называют себя борцами с Кремлем.
Кстати, а как тебе успехи другого победителя агентов Кремля - Верховного Бубочки? Тоже думаешь, что встреча двух мировых лидеров в сфере поиска мира в глазах Путина 1-го войдет в легенды?
Молодец же Дедушка: какой мощный удар по нефтедобыче нанес
, хоть и страны перепутал и нанес по своей.
19.08.2021. "Biden told ABC News that in addition to the 10,000 to 15,000 Americans who need to be evacuated, there are between 50,000 and 65,000 Afghans and their families the U.S. also wants to get out."
Проходит 9 дней и:
28.08.2021. "...At least 5,400 Americans have been evacuated since the Taliban took over on August 14..."
А теперь математика от Байдена:
10-15к - 5,4к = 300.
До речі, не пишуть, що "животворящий" потеліпався вшанувати загиблих американських військових: їх доставили додому.