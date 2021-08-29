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Джонсон объявил о завершении британской миссии по эвакуации персонала из Афганистана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Джонсон объявил о завершении британской миссии по эвакуации персонала из Афганистана

Великобритания завершила эвакуацию британцев и граждан Афганистана из Кабула, за две недели в безопасные места были вывезены более 15 тыс. человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Посол в Афганистане Лори Бристоу покинул Кабул на борту одного из последних рейсов. Все остававшиеся военные, дипломаты и гражданские служащие уже уехали - это завершение миссии, ранее невиданной в нашей жизни", - говорится в опубликованном в воскресенье обращении Джонсона, приуроченном к окончанию миссии.

"В эти самые темные и самые сложные моменты наши вооруженные силы совершали великие и удивительные подвиги. Британские войска и официальные лица работали круглосуточно в ужасающих условиях, чтобы успеть к безжалостному окончанию срока. Они применили все свое терпение, заботу и разум для того, чтобы помочь людям, находящимся в страхе. Благодаря их колоссальным усилиям, страна подготовила, проверила и вывезла в безопасное место более 15 тыс. человек менее, чем за две недели", - завил Джонсон.

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"Это и граждане Великобритании, и люди, которые без сомнения доказали лояльность нашей стране - переводчики, сопровождающие, помогавшие обеспечивать безопасность наших людей на протяжении двух десятилетий миссии в Афганистане", - отметил он.

Джонсон пообещал сохранить британское присутствие в регионе, а также удвоить средства, направляемые для него в этом году на гуманитарное содействие до 286 млн фунтов стерлингов.

"Мы вместе с другими нашими союзниками в США, в Европе и в мире будем контактировать с "Талибаном", принимая во внимание не их слова, а их действия. И если этот новый режим в Кабуле хочет дипломатического признания или размораживания ныне замороженных миллиардов, они должны обеспечить безопасный выезд всем, кто хочет покинуть страну, уважать права женщин и девочек, препятствовать новому превращению Афганистана в инкубатор мирового терроризма, потому как все это разрушительно для Афганистана", - заявил британский премьер.

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"И мы используем любые рычаги - политические, экономические, дипломатические - для того, чтобы оказывать помощь народу Афганистана и защищать нашу собственную страну от какого-либо ущерба. И если люди будут изыскивать свидетельства энергии, духа и ценностей нашей страны, нашего желания проявить мировое лидерство в помощи нуждающимся по всему миру, я расскажу им о миссии по эвакуации людей из Кабула в последние 14 дней. Спасибо всем, кто принял в ней участие, я полагаю, они могут быть очень горды тем, что они сделали", - подчеркнул он.

Накануне начальник британского штаба обороны генерал Ник Картер в эфире Би-би-си заявил о завершении операции по эвакуации иностранцев и афганцев из Кабула, которую проводила Великобритания.

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Топ комментарии
+6
Англія наш найвірніший поки що союзник серед великих держав.. Немає заносів як у Трампушки чи в Дєда.
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29.08.2021 12:00
+2
Британия чемпион по выводу войск из Афганистана. 4-й раз выводят за 200 лет.
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29.08.2021 11:42
+2
Це справді так. Тому мені не подобається, коли про Джонсона говорять погані речі. Таке може робити лише кацап або підкацапник.
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29.08.2021 12:03
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Чётко и понято. Молодцы.
Нам ещё до них учиться и учиться.
Особенно выбирать себе власть.
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29.08.2021 11:23 Ответить
Вчасно здриснути. Потім забути Афган як страшний сон.
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29.08.2021 11:58 Ответить
Британцы покинули Афганистан ЧЕТВЕРТЫЙ раз. Уж они-то знают местные особенности.
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29.08.2021 19:23 Ответить
Борис, ты прав!!!
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29.08.2021 16:04 Ответить
За-то Зермакки толпы братушек Найема завозят. Потом снова 1 миллиард на эвакуации пуштунов запишут. Вчера 12 Украинских Воинов ранение получило и что ЗеМразь? Поплакало хоть? Или ему Ермак запретил озвучивать ежедневные потери Украины от оккупационных войск Фашисткой Федерации?
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29.08.2021 11:26 Ответить
Британия чемпион по выводу войск из Афганистана. 4-й раз выводят за 200 лет.
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29.08.2021 11:42 Ответить
он бы хоть в паликмахтерскую забрел как бомжик
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29.08.2021 11:52 Ответить
Це до чого? Нєарасівий? Зате розумний і на своєму місці. Завидно? 😊
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29.08.2021 11:55 Ответить
Англія наш найвірніший поки що союзник серед великих держав.. Немає заносів як у Трампушки чи в Дєда.
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29.08.2021 12:00 Ответить
Це справді так. Тому мені не подобається, коли про Джонсона говорять погані речі. Таке може робити лише кацап або підкацапник.
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29.08.2021 12:03 Ответить
а пострижку треба зробыть
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29.08.2021 19:58 Ответить
Без цього ніяк? 🤔 А як щодо обрізання? 😊
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29.08.2021 20:08 Ответить
дуже..он там один белый и остался))
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29.08.2021 19:58 Ответить
Схоже на те, що найбільше з іноземних громадян у Афганістані було американців. Або українців. І ті, і інші своїх громадян все ще виводять. 🤢
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29.08.2021 11:53 Ответить
це не справжній джонсон
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29.08.2021 11:53 Ответить
 
 