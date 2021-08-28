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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) Великобритания (4255) эвакуация (1752)

Последний британский самолет с гражданскими лицами покинул Афганистан, начинается эвакуация военных

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Последний британский самолет с гражданскими лицами покинул Афганистан, начинается эвакуация военных

Великобритания завершила эвакуационные полеты с гражданскими лицами из аэропорта Кабула и начала возвращать домой из Афганистана военнослужащих

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в субботу агентство Associated Press.

Посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу заявил в субботу в аэропорту Кабула, что "пришло время завершить этот этап операции сейчас".

"Но мы не забыли людей, которым нужно уехать. Мы продолжим делать все возможное, чтобы помочь им. Мы не забыли и о храбрых, порядочных людях Афганистана. Они заслуживают жить в мире и безопасности", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От терактов в Кабуле погибло двое подданных Великобритании, - МИД Соединенного королевства

В течение выходных британские самолеты с военными будут вылетать из Афганистана, но не исключено, что на них заберут и некоторое количество беженцев.

Ранее британский генерал Ник Картер заявил, что Британия не смогла вывезти всех людей, которых намеревалась изначально. Официальные лица Великобритании надеются, что некоторые афганцы смогут выехать из Афганистана по суше в соседние страны, где могут быть обработаны их заявки на въезд в Великобританию.

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Топ комментарии
+3
Ты жрешь дерьмо из московитских инфопомоек. Ты обычная свинособака.
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28.08.2021 18:55
+2
После выхода совков Кабул держался несколько лет. Сейчас пал через несколько дней.
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28.08.2021 18:33
+2
русский, откуда ты это копипастишь?
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28.08.2021 18:53
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Британцы единственные, кто выводит войска из Афганистана 2-й раз.
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28.08.2021 18:26 Ответить
Почитал про англо-афганские войны и понял, что не прав. Не 2-й, а 4-й!
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28.08.2021 18:32 Ответить
В целом отлично получается. К примеру, советский выход был просто катастрофой.
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28.08.2021 18:30 Ответить
После выхода совков Кабул держался несколько лет. Сейчас пал через несколько дней.
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28.08.2021 18:33 Ответить
Изучи потери при выходи? Договорники с талибами и затем их кидалово. И всё станет понятно, а чём я.
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28.08.2021 18:46 Ответить
*выходе
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28.08.2021 18:47 Ответить
Потери США и их союзников - под 10 тыс., потери афганской армии - более 70 тыс.
Сопоставимо с официальными потерями СССР. Но режим Наджибуллы после выхода СА продержался 3 года, а режим Гани - 1 месяц.
Т.е. ни о каком "достойном выходе американцев по сравнению с совками" нет и речи.
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28.08.2021 18:51 Ответить
Уууу. Ну и цифры у тебя))) Скабеева прислала? Останній британський літак із цивільними особами покинув Афганістан, починається евакуація військових - Цензор.НЕТ 339
Продержались несколько лет, а я что спорю с этим? Я про потери при непосредственном выходе. Советских мочили как катят. Потери были огромные. В сутки было- от десяток до сотни трупов.
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28.08.2021 18:59 Ответить
ничего подобного
учи матчасть
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28.08.2021 18:42 Ответить
Про что ты?
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28.08.2021 18:47 Ответить
про то, что ты не владеешь темой
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28.08.2021 18:48 Ответить
Конгрессмен Джим Бэнкс: "Талибан захватил военное оборудование США на сумму 85 млрд. долларов. Это включает 75 тысяч автомобилей, 200 самолетов и вертолетов и 600 тысяч единиц легкого вооружения. У талибов больше вертолетов Black Hawk, чем у 85% стран мира!"
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28.08.2021 18:42 Ответить
русский, откуда ты это копипастишь?
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28.08.2021 18:53 Ответить
Я украинец, а вот ты - явный козломордый свиноед.
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28.08.2021 18:54 Ответить
Ты жрешь дерьмо из московитских инфопомоек. Ты обычная свинособака.
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28.08.2021 18:55 Ответить
Спочатку була Перестройка. В мене було, що я з Афгану виходив у свій час. Прямо за бою в катастрофу прийшов.
Звідкіля ти тут взявся, коми з крапками сувати, де ти ніхто?
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28.08.2021 20:13 Ответить
 
 