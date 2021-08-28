Останній британський літак із цивільними особами покинув Афганістан, починається евакуація військових
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Велика Британія завершила евакуаційні польоти з цивільними особами з аеропорту Кабула і почала повертати додому з Афганістану військовослужбовців.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в суботу агентство Associated Press.
Посол Великої Британії в Афганістані Лорі Брістоу заявив у суботу в аеропорту Кабула, що "настав час завершити цей етап операції зараз".
"Але ми не забули людей, яким потрібно виїхати. Ми продовжимо робити все можливе, щоб допомогти їм. Ми не забули і про хоробрих, порядних людей Афганістану. Вони заслуговують жити в мирі та безпеці", - додав він.
Протягом вихідних британські літаки з військовими вилітатимуть з Афганістану, але не виключено, що ними заберуть і певну кількість біженців.
Раніше британський генерал Нік Картер заявив, що Британія не змогла вивезти всіх людей, яких мала намір спочатку. Офіційні особи Великої Британії сподіваються, що деякі афганці зможуть виїхати з Афганістану сушею до сусідніх країн, де може бути опрацьовано їхні заявки на в'їзд до Великої Британії.
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Сопоставимо с официальными потерями СССР. Но режим Наджибуллы после выхода СА продержался 3 года, а режим Гани - 1 месяц.
Т.е. ни о каком "достойном выходе американцев по сравнению с совками" нет и речи.
Продержались несколько лет, а я что спорю с этим? Я про потери при непосредственном выходе. Советских мочили как катят. Потери были огромные. В сутки было- от десяток до сотни трупов.
учи матчасть
Звідкіля ти тут взявся, коми з крапками сувати, де ти ніхто?