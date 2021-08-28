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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) Велика Британія (3665) евакуація (1926)

Останній британський літак із цивільними особами покинув Афганістан, починається евакуація військових

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Останній британський літак із цивільними особами покинув Афганістан, починається евакуація військових

Велика Британія завершила евакуаційні польоти з цивільними особами з аеропорту Кабула і почала повертати додому з Афганістану військовослужбовців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в суботу агентство Associated Press.

Посол Великої Британії в Афганістані Лорі Брістоу заявив у суботу в аеропорту Кабула, що "настав час завершити цей етап операції зараз".

"Але ми не забули людей, яким потрібно виїхати. Ми продовжимо робити все можливе, щоб допомогти їм. Ми не забули і про хоробрих, порядних людей Афганістану. Вони заслуговують жити в мирі та безпеці", - додав він.

Протягом вихідних британські літаки з військовими вилітатимуть з Афганістану, але не виключено, що ними заберуть і певну кількість біженців.

Раніше британський генерал Нік Картер заявив, що Британія не змогла вивезти всіх людей, яких мала намір спочатку. Офіційні особи Великої Британії сподіваються, що деякі афганці зможуть виїхати з Афганістану сушею до сусідніх країн, де може бути опрацьовано їхні заявки на в'їзд до Великої Британії.

Також читайте: 28 серпня планується посадка трьох бортів із Афганістану, які евакуюють 360 осіб, зокрема 80 українців, - МЗС
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Топ коментарі
+3
Ты жрешь дерьмо из московитских инфопомоек. Ты обычная свинособака.
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28.08.2021 18:55
+2
После выхода совков Кабул держался несколько лет. Сейчас пал через несколько дней.
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28.08.2021 18:33
+2
русский, откуда ты это копипастишь?
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28.08.2021 18:53
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Британцы единственные, кто выводит войска из Афганистана 2-й раз.
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28.08.2021 18:26 Відповісти
Почитал про англо-афганские войны и понял, что не прав. Не 2-й, а 4-й!
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28.08.2021 18:32 Відповісти
В целом отлично получается. К примеру, советский выход был просто катастрофой.
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28.08.2021 18:30 Відповісти
После выхода совков Кабул держался несколько лет. Сейчас пал через несколько дней.
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28.08.2021 18:33 Відповісти
Изучи потери при выходи? Договорники с талибами и затем их кидалово. И всё станет понятно, а чём я.
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28.08.2021 18:46 Відповісти
*выходе
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28.08.2021 18:47 Відповісти
Потери США и их союзников - под 10 тыс., потери афганской армии - более 70 тыс.
Сопоставимо с официальными потерями СССР. Но режим Наджибуллы после выхода СА продержался 3 года, а режим Гани - 1 месяц.
Т.е. ни о каком "достойном выходе американцев по сравнению с совками" нет и речи.
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28.08.2021 18:51 Відповісти
Уууу. Ну и цифры у тебя))) Скабеева прислала? Останній британський літак із цивільними особами покинув Афганістан, починається евакуація військових - Цензор.НЕТ 339
Продержались несколько лет, а я что спорю с этим? Я про потери при непосредственном выходе. Советских мочили как катят. Потери были огромные. В сутки было- от десяток до сотни трупов.
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28.08.2021 18:59 Відповісти
ничего подобного
учи матчасть
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28.08.2021 18:42 Відповісти
Про что ты?
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28.08.2021 18:47 Відповісти
про то, что ты не владеешь темой
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28.08.2021 18:48 Відповісти
Конгрессмен Джим Бэнкс: "Талибан захватил военное оборудование США на сумму 85 млрд. долларов. Это включает 75 тысяч автомобилей, 200 самолетов и вертолетов и 600 тысяч единиц легкого вооружения. У талибов больше вертолетов Black Hawk, чем у 85% стран мира!"
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28.08.2021 18:42 Відповісти
русский, откуда ты это копипастишь?
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28.08.2021 18:53 Відповісти
Я украинец, а вот ты - явный козломордый свиноед.
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28.08.2021 18:54 Відповісти
Ты жрешь дерьмо из московитских инфопомоек. Ты обычная свинособака.
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28.08.2021 18:55 Відповісти
Спочатку була Перестройка. В мене було, що я з Афгану виходив у свій час. Прямо за бою в катастрофу прийшов.
Звідкіля ти тут взявся, коми з крапками сувати, де ти ніхто?
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28.08.2021 20:13 Відповісти
 
 