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Джонсон оголосив про завершення британської місії щодо евакуації персоналу з Афганістану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Джонсон оголосив про завершення британської місії щодо евакуації персоналу з Афганістану

Велика Британія завершила евакуацію британців і громадян Афганістану з Кабула, за два тижні в безпечні місця було вивезено понад 15 тис. осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

"Посол в Афганістані Лорі Брістоу покинув Кабул на борту одного з останніх рейсів. Всі військові, які залишалися, дипломати і цивільні службовці вже поїхали. Це завершення місії, раніше небаченої в нашому житті", - йдеться в опублікованому в неділю зверненні Джонсона, приуроченому до закінчення місії.

"У ці найтемніші і найскладніші моменти наші збройні сили робили великі і дивовижні подвиги. Британські війська і офіційні особи працювали цілодобово в жахливих умовах, щоб встигнути до безжалісного закінчення терміну. ​​Вони застосували все своє терпіння, турботу і розум для того, щоб допомогти людям, що перебувають у страху. Завдяки їхнім колосальним зусиллям країна підготувала, перевірила і вивезла в безпечне місце понад 15 тис. осіб менше, ніж за два тижні", - завив Джонсон.

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"Це і громадяни Великої Британії, і люди, які, без сумніву, довели лояльність нашій країні - перекладачі, які супроводжують, які допомагали гарантувати  безпеку наших людей упродовж двох десятиліть місії в Афганістані", - зазначив він.

Джонсон пообіцяв зберегти британську присутність у регіоні, а також подвоїти кошти, що спрямовуються для неї в цьому році на гуманітарне сприяння, до 286 млн фунтів стерлінгів.

"Ми разом з іншими нашими союзниками в США, в Європі і у світі будемо контактувати з "Талібаном", беручи до уваги не їхні слова, а їхні дії. І якщо цей новий режим у Кабулі хоче дипломатичного визнання або розморожування нині заморожених мільярдів, вони мають гарантувати безпечний виїзд всім, хто хоче покинути країну, поважати права жінок і дівчаток, перешкоджати новому перетворенню Афганістану в інкубатор світового тероризму, адже все це є руйнівним для Афганістану", - заявив британський прем'єр.

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"І ми використовуємо будь-які важелі - політичні, економічні, дипломатичні - для того, щоб надавати допомогу народу Афганістану і захищати нашу власну країну від будь-якої шкоди. І якщо люди шукатимуть свідчення енергії, духу і цінностей нашої країни, нашого бажання проявити світове лідерство у допомозі нужденним по всьому світу, я розповім їм про місію з евакуації людей із Кабула в останні 14 днів. Спасибі всім, хто взяв у ній участь, я вважаю, вони можуть пишатися тим, що вони зробили", - підкреслив він .

Напередодні начальник британського штабу оборони генерал Нік Картер в ефірі Бі-бі-сі заявив про завершення операції з евакуації іноземців та афганців із Кабула, яку проводила Велика Британія.

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Топ коментарі
+6
Англія наш найвірніший поки що союзник серед великих держав.. Немає заносів як у Трампушки чи в Дєда.
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29.08.2021 12:00
+2
Британия чемпион по выводу войск из Афганистана. 4-й раз выводят за 200 лет.
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29.08.2021 11:42
+2
Це справді так. Тому мені не подобається, коли про Джонсона говорять погані речі. Таке може робити лише кацап або підкацапник.
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29.08.2021 12:03
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Чётко и понято. Молодцы.
Нам ещё до них учиться и учиться.
Особенно выбирать себе власть.
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29.08.2021 11:23 Відповісти
Вчасно здриснути. Потім забути Афган як страшний сон.
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29.08.2021 11:58 Відповісти
Британцы покинули Афганистан ЧЕТВЕРТЫЙ раз. Уж они-то знают местные особенности.
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29.08.2021 19:23 Відповісти
Борис, ты прав!!!
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29.08.2021 16:04 Відповісти
За-то Зермакки толпы братушек Найема завозят. Потом снова 1 миллиард на эвакуации пуштунов запишут. Вчера 12 Украинских Воинов ранение получило и что ЗеМразь? Поплакало хоть? Или ему Ермак запретил озвучивать ежедневные потери Украины от оккупационных войск Фашисткой Федерации?
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29.08.2021 11:26 Відповісти
Британия чемпион по выводу войск из Афганистана. 4-й раз выводят за 200 лет.
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29.08.2021 11:42 Відповісти
он бы хоть в паликмахтерскую забрел как бомжик
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29.08.2021 11:52 Відповісти
Це до чого? Нєарасівий? Зате розумний і на своєму місці. Завидно? 😊
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29.08.2021 11:55 Відповісти
Англія наш найвірніший поки що союзник серед великих держав.. Немає заносів як у Трампушки чи в Дєда.
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29.08.2021 12:00 Відповісти
Це справді так. Тому мені не подобається, коли про Джонсона говорять погані речі. Таке може робити лише кацап або підкацапник.
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29.08.2021 12:03 Відповісти
а пострижку треба зробыть
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29.08.2021 19:58 Відповісти
Без цього ніяк? 🤔 А як щодо обрізання? 😊
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29.08.2021 20:08 Відповісти
дуже..он там один белый и остался))
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29.08.2021 19:58 Відповісти
Схоже на те, що найбільше з іноземних громадян у Афганістані було американців. Або українців. І ті, і інші своїх громадян все ще виводять. 🤢
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29.08.2021 11:53 Відповісти
це не справжній джонсон
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29.08.2021 11:53 Відповісти
 
 