4328 69
Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Велика Британія співпрацюватиме з бойовиками ісламістського руху Талібан, які захопили владу в Афганістані, якщо це буде необхідно.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
"Я хочу запевнити людей, що наші політичні й дипломатичні зусилля з пошуку вирішення для Афганістану, робота з Талібаном, звичайно, якщо буде потрібно, триватимуть", - сказав Джонсон.
Топ коментарі
+18 YU ST
показати весь коментар20.08.2021 22:12
+11 саша паламарчук
показати весь коментар20.08.2021 22:08
+7 Герхард
показати весь коментар20.08.2021 22:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
а може так и надо?
_Тьфу! Западом рулят сплошь чмошники беспринципные, а некоторые вообще прямо работают на путлеровский рейх. Нет среди гнилой верхушки черчиллей на нового фюрера и потому - зло торжествует! Херово всё это для человечества закончится.
Сотрудничать со средневековыми дикарями?? Ну ждите когда они вам Биг-Бен подорвут..
а гарантій,що уряд талібів довго протримається.НАТО і США виростило за 20р покоління,яке не сприймає середньовіччя талібів.
добрымутром.
шо б вы не искали - "у Великобритании нет друзей - у Великобритании есть интересы!"
и рог поставит на ребро, а почему собсвенно, если мы тырим нас не берут?
Тыковка@tukva2017 12 ч
Вся мнимая стабильность геополитического мироустройства оказалась не стабильнее карточного домика
Чуть ветерок дунул - и все рушится. И сидишь на стыке эпох, свесив ножки в пустоту... и ждешь, какая еще очередная карта из разрушающейся конструкции мимо пролетит... ДастБог, не зацепит.
Начиная с кетайских опиумных войн!
и все ведут игру свою
на эти игры всем насратьно надо- не пререиграть ...
ты кацапский платный итарас, мастер по распространению кацапской пропаганды и фейков !
сдрысни атседа гнида !!!