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Великобритания будет сотрудничать с талибами, если это будет необходимо - Джонсон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет работать с боевиками исламистского движения Талибан, которые захватили власть в Афганистане, если это будет необходимо.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
"Я хочу заверить людей, что наши политические и дипломатические усилия по поиску решения для Афганистана, работа с Талибаном, конечно, если потребуется, будут продолжаться", - сказал Джонсон.
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+18 YU ST
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+11 саша паламарчук
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+7 Герхард
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а може так и надо?
_Тьфу! Западом рулят сплошь чмошники беспринципные, а некоторые вообще прямо работают на путлеровский рейх. Нет среди гнилой верхушки черчиллей на нового фюрера и потому - зло торжествует! Херово всё это для человечества закончится.
Сотрудничать со средневековыми дикарями?? Ну ждите когда они вам Биг-Бен подорвут..
а гарантій,що уряд талібів довго протримається.НАТО і США виростило за 20р покоління,яке не сприймає середньовіччя талібів.
добрымутром.
шо б вы не искали - "у Великобритании нет друзей - у Великобритании есть интересы!"
и рог поставит на ребро, а почему собсвенно, если мы тырим нас не берут?
Тыковка@tukva2017 12 ч
Вся мнимая стабильность геополитического мироустройства оказалась не стабильнее карточного домика
Чуть ветерок дунул - и все рушится. И сидишь на стыке эпох, свесив ножки в пустоту... и ждешь, какая еще очередная карта из разрушающейся конструкции мимо пролетит... ДастБог, не зацепит.
Начиная с кетайских опиумных войн!
и все ведут игру свою
на эти игры всем насратьно надо- не пререиграть ...
ты кацапский платный итарас, мастер по распространению кацапской пропаганды и фейков !
сдрысни атседа гнида !!!