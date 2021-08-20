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Великобритания будет сотрудничать с талибами, если это будет необходимо - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Великобритания будет сотрудничать с талибами, если это будет необходимо - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания будет работать с боевиками исламистского движения Талибан, которые захватили власть в Афганистане, если это будет необходимо.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Я хочу заверить людей, что наши политические и дипломатические усилия по поиску решения для Афганистана, работа с Талибаном, конечно, если потребуется, будут продолжаться", - сказал Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибан просит международной помощи в восстановлении Афганистана

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Топ комментарии
+18
Великобритания будет сотрудничать с талибами, если это будет необходимо - Джонсон - Цензор.НЕТ 7897
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20.08.2021 22:12
+11
А ще на Байдена гонять..... а тут таке ось!
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20.08.2021 22:08
+7
А почему с ИГИЛом и Алькаидой не хотели сотрудничать?
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20.08.2021 22:49
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А ще на Байдена гонять..... а тут таке ось!
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20.08.2021 22:08 Ответить
Великобритания будет сотрудничать с талибами, если это будет необходимо - Джонсон - Цензор.НЕТ 1256
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20.08.2021 22:11 Ответить
на байдена не гнать? - за бубу не голосовать!
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20.08.2021 22:17 Ответить
А шо, від того, що обісрався джонсон, неповносправний байден став кращим?
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21.08.2021 07:30 Ответить
у Великобритании нет друзей - у Великобритании есть интересы!
а може так и надо?
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20.08.2021 22:11 Ответить
А у какой страны не так?
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21.08.2021 20:09 Ответить
"Великобритания будет сотрудничать с талибами, если это будет необходимо - Джонсон"
_Тьфу! Западом рулят сплошь чмошники беспринципные, а некоторые вообще прямо работают на путлеровский рейх. Нет среди гнилой верхушки черчиллей на нового фюрера и потому - зло торжествует! Херово всё это для человечества закончится.
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20.08.2021 22:12 Ответить
У Британии уже более двухсот лет есть собственные интересы в Афганистане, у них между собой было три войны, и хотя Афган они так и не подчинили, но свое влияние у них там осталось.
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20.08.2021 22:28 Ответить
_Меня не интересуют попытки ольгинских ботов обосновать сотрудничество Запада с рейхом и его людоедами!
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20.08.2021 22:39 Ответить
черчилль також був гнилий і бігав з партії в партію. А воюючи з фюрером, просрав Британську імперію, бо за допомогу у війні (непотрібній, бо від Німеччини надійшли в 1940 цілком конкретні і почесні мирні пропозиції) Рузвельт обідрав Британію як липку, забравши останнє золото, яке зберігалося в Південній Африці, і змусив по дєшовці продати всі британські активи. І що ж чьорчіль отримав у сухому залишку? А ось що: замість Гітлера вигодували значно гіршого монстра сраліна й віддали йому пів-Європи, а Британську імперію не стало на що утримувати. Тобто утримувати структуру - чиновництво, силовиків і т.д. грошей вже не було. Тож недивно, що цей великий діяч, який свого часу організував такі блискучі "перемоги", як Галліполі та Нарвік, програв вибори 1945 року.
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21.08.2021 07:40 Ответить
Великобритания будет сотрудничать с талибами, если это будет необходимо - Джонсон - Цензор.НЕТ 7897
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20.08.2021 22:12 Ответить
даже такой прохиндейке, как ВОНА, ничего там не светит. бюджета там нет, а зарплату выдают патронами и герычем
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21.08.2021 11:04 Ответить
И это все, что мог выдать кабинет министров после срочного слета?
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20.08.2021 22:12 Ответить
Да уж...
Сотрудничать со средневековыми дикарями?? Ну ждите когда они вам Биг-Бен подорвут..
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20.08.2021 22:17 Ответить
Они сотрудничать с ними будут на своих условиях. Никто не допустит питекантропов в Биг-Бену даже близко. Если можно булет использовать стадо в своих целях, то бртты это сделают.
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21.08.2021 00:34 Ответить
Ви явно не слідкуєте за подіями. Пускають, причому у великих масштабах. А самих пітекантропів в Британії зараз налічується мінімум 7 мільйонів. Почав же запускати їх на початку 2000-х британський байден на ім'я Тоні Блер.
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21.08.2021 07:42 Ответить
Они и с чертом лысым будут сотрудничать.
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20.08.2021 22:22 Ответить
видосик по интернету разгоняют в котором наши военные по найму \ или кто они там \ застрявшие в Афганистане говорят что будут просить парашу о эвакуации потому . что Украина их бросила .
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20.08.2021 22:37 Ответить
все веселее и веселее...
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20.08.2021 22:23 Ответить
будуть талібів економікою на путь праведний ставити.мвф бабла Афгану не дасть.так що нем
а гарантій,що уряд талібів довго протримається.НАТО і США виростило за 20р покоління,яке не сприймає середньовіччя талібів.
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20.08.2021 22:25 Ответить
Это поколиння давно оттуда срыснуло...часть из них держит контейнеры на 7 км в Одессе
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20.08.2021 22:27 Ответить
побачим
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20.08.2021 22:32 Ответить
Уже всё увидели. С добрым утром. Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон - Цензор.НЕТ 2345
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20.08.2021 22:41 Ответить
не все побачили північ Афгану налаштований проти талібів.
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20.08.2021 22:55 Ответить
100% прикрывая этилом деятельности смешенного другую более прибыльную, а сейчас цена упадёт на товар))))
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21.08.2021 00:46 Ответить
А довго протримаються племена на Амазонці без МВФ? Срали шо одні, шо інші на гроші - дікуни, сер...
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21.08.2021 09:52 Ответить
Великобритания будет сотрудничать с талибами, если это будет необходимо - Джонсон - Цензор.НЕТ 5040
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20.08.2021 22:28 Ответить
Если в какой-то момент нужны будут их услуги, ну как вариант пойти походом против недругов Великобритании каких нибудь там, будут сотрудничать, помогут вооружением😁😁😁😁
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20.08.2021 22:30 Ответить
ну,лондон бывшая метрополия данной местности.они в ответе за народ афгана.
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20.08.2021 22:31 Ответить
даже не удобно произносить то место на котором бриты тот афганистан вертели....
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20.08.2021 22:33 Ответить
ну,у лондона прекрасные отношения почти со всеми своими бывшими колониями Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон - Цензор.НЕТ 2165.наладятся и с афганом
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20.08.2021 22:36 Ответить
тока для Вас и просто из огромного уважения,
шо б вы не искали - "у Великобритании нет друзей - у Великобритании есть интересы!"
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20.08.2021 22:45 Ответить
Ти або дурне, або просто не в курсі. Мусліми вже давно "вєртять" британців на тому місці, яке ти соромишся назвати. Британська тзв Ыліта боїться слово некомпліментарне проти них сказати.
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21.08.2021 07:45 Ответить
но слава богу всегда найдется нормальный субьектный пацан с вопросами...
и рог поставит на ребро, а почему собсвенно, если мы тырим нас не берут?
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20.08.2021 22:32 Ответить







Тыковка@tukva2017 12 ч

Вся мнимая стабильность геополитического мироустройства оказалась не стабильнее карточного домика
Чуть ветерок дунул - и все рушится. И сидишь на стыке эпох, свесив ножки в пустоту... и ждешь, какая еще очередная карта из разрушающейся конструкции мимо пролетит... ДастБог, не зацепит.
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20.08.2021 22:40 Ответить
Похоже мир уже не будет прежним.
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20.08.2021 22:45 Ответить
для кацапов - однозначно Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон - Цензор.НЕТ 2455
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20.08.2021 23:21 Ответить
Думаю, что не только для кацапов. Для всех. И основные усилия к этому приложили кацапы. Как не прискорбно, но большую часть дерьма в международных отношениях тем или иным образом инициировали именно они.
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20.08.2021 23:33 Ответить
А почему с ИГИЛом и Алькаидой не хотели сотрудничать?
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20.08.2021 22:49 Ответить
Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон - Цензор.НЕТ 758
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20.08.2021 23:34 Ответить
"Поэтому я утверждаю, что недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг - следовать им."© (Цитата из речи премьер-министра Англии Генри Джона Темпла Палмерстона в Палате общин 01.03.1848)
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20.08.2021 22:50 Ответить
...и наркотрафик! Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон - Цензор.НЕТ 6081 Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон - Цензор.НЕТ 1349
Начиная с кетайских опиумных войн! Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон - Цензор.НЕТ 4497
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20.08.2021 23:19 Ответить
100%. Которые и устроили британцы....
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21.08.2021 00:49 Ответить
Щоб зрозуміти,що він дійсно сказав,треба звернутися до оригінала.Заголовок і цитата не співпадають по суті.
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20.08.2021 22:57 Ответить
А ну розтлумач нам шо он там на самом деле сказал? Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон - Цензор.НЕТ 2033
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20.08.2021 23:20 Ответить
Дуєш інгліш?Чи не дуєш?
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21.08.2021 00:24 Ответить
Корупціонерів , комуністів , педофілів і ватніків можна було б продавати талібам у рабство . Вони б там в каменоломнях здобували щебінь і возили його тачками до залізниці . І всім би було харашо . Велике будівнитство , йо .
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20.08.2021 22:58 Ответить
не та англия стала... не та.
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20.08.2021 23:09 Ответить
Давно не та- одни индусы ( они это понятно ) и пакисанц
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21.08.2021 00:50 Ответить
все уподобились фуйлу
и все ведут игру свою
на эти игры всем насратьно надо- не пререиграть ...Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон - Цензор.НЕТ 3558
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20.08.2021 23:19 Ответить
чучело, лишнехромосомное под польским прокси - с таким ником мы тебе как раз поверим, безоговорочно Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон - Цензор.НЕТ 5023 Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон - Цензор.НЕТ 9479
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20.08.2021 23:25 Ответить
у тебя белочка, кацап! Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон - Цензор.НЕТ 4762 Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон - Цензор.НЕТ 3530 украинские солдаты в 2014 мочили твоих лишнехромосомных соотечественников сотнями в день! Велика Британія співпрацюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон - Цензор.НЕТ 8171
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20.08.2021 23:30 Ответить
какой ты нафиг тарас , чуть бот- так сразу тарас, бо другого имени не знает мразь,
ты кацапский платный итарас, мастер по распространению кацапской пропаганды и фейков !
сдрысни атседа гнида !!!
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20.08.2021 23:25 Ответить
Хих.....Великобритания торговала и с людоедами,....когда ей было необходимо. И...это факт.
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21.08.2021 07:07 Ответить
А я вчера писал засекайте время, через какое время они побегут договариваться с террористами.
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21.08.2021 07:10 Ответить
І уряд кетайських комуняк горді брити також побігли визнавати попереду всіх в 1949 році.
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21.08.2021 07:47 Ответить
Це те, про що говорив Арахамія!
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21.08.2021 07:32 Ответить
Они всегда были прагматичными людьми, просто это надо всегда помнить.
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21.08.2021 08:06 Ответить
а почему не сотрудничать? стеклянных бус у Британии много, что-нибудь стоящее у дикарей выменять может и получится. ну а нет, так и нет.
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21.08.2021 11:06 Ответить
 
 