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США перешли к финальной фазе эвакуации из Афганистана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США перешли к финальной фазе эвакуации из Афганистана

Вооруженные силы США перешли к финальной фазе эвакуации из Афганистана. Более 1 тыс. мирных жителей в аэропорту Кабула еще ожидают вылета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Силы США находятся на заключительном этапе ухода из Кабула, заканчивая двадцатилетнюю деятельность в Афганистане", - говорится в сообщении.

По слова представителя западных служб безопасности, более 1 тыс. мирным жителям в аэропорту еще предстоит вылететь до вывода войск. Дата и время окончания операции еще не определены.

"Мы хотим обеспечить, чтобы все иностранные гражданские лица и те, кто находится в опасности, были эвакуированы сегодня. Силы начнут вылетать, как только этот процесс будет завершен", - сказал он.

Читайте: Талибы устанавливают контроль над аэропортом Кабула

Автор: Богдан Гуньковський
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"полковника Брэддока" им не хватает! (кто в теме тот поймёт) США розпочали фінальну фазу евакуації з Афганістану - Цензор.НЕТ 7559
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29.08.2021 10:27 Ответить
 
 