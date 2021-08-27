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Афганистан (599) аэропорт (1494) Талибан (168)

Талибы устанавливают контроль над аэропортом Кабула

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Талибы устанавливают контроль над аэропортом Кабула

Подразделения движения "Талибан" в пятницу начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта.

Об этом сообщают из Кабула индийские журналисты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, талибы вошли на территорию военного сектора аэропорта.

Не исключено, что полностью контроль над аэропортом талибы установят уже в субботу.

До завершения миссии по эвакуации 31 августа контроль над аэропортом Кабула должны обеспечивать вооруженные силы США и их союзников.

Читайте: В Афганистане находятся 230 граждан Украины, - посол Серватюк

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+35


Вал Мишель

Группа RT волшебным образом очутилась в Кабуле за час до взрыва и всё сняла с наилучшего ракурса. Как и на Донбассе.
Это журналистская удача или высочайший профессионализм?
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27.08.2021 23:53
+21
Талибы устанавливают контроль над аэропортом Кабула - Цензор.НЕТ 8004
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27.08.2021 23:51
+11
Люблю мак есть прямо из колотушек. Ето тебе не магазинная засушенная безвкусная пыль, которую в пирожки размочить и размолоть нельзя не то что в сыром виде. Из-за наркоманов скоро молоко и хлеб запретят, если те найдут как его колоть в вену. Пускай кто хочет тот колется, быстрее сдохнет и не будет мешать другим.
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27.08.2021 23:56
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Талибы устанавливают контроль над аэропортом Кабула - Цензор.НЕТ 8004
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27.08.2021 23:51 Ответить
Люблю мак есть прямо из колотушек. Ето тебе не магазинная засушенная безвкусная пыль, которую в пирожки размочить и размолоть нельзя не то что в сыром виде. Из-за наркоманов скоро молоко и хлеб запретят, если те найдут как его колоть в вену. Пускай кто хочет тот колется, быстрее сдохнет и не будет мешать другим.
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27.08.2021 23:56 Ответить
В нашей дебильной стране почему то наказывают не преступников и психопатов, а невиновных людей из-за них. Типо если пойдет челенж бросаться под машины то запретят автомобили вместо лечить больных на голову
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28.08.2021 00:01 Ответить
Згоден. Смак дитинства. Це зовсім інший смак.
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28.08.2021 11:28 Ответить
Талибы устанавливают контроль над аэропортом Кабула - Цензор.НЕТ 2907, там-там-та-татам. Импотентов с кровати. Это просто эпично. И где славные голливудские бойовики? А тут, в аэропорту Кабула.
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27.08.2021 23:51 Ответить
Талибы устанавливают контроль над аэропортом Кабула - Цензор.НЕТ 5103 Это да. Где Ван Дамм и Сигал?
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27.08.2021 23:54 Ответить
у них спа-режим на Гаваях, там тоже есть аэропорт и бутафорские сцены спасения мира. Хорошо жить в своем мире, где нет насилия, где можно только улыбаться и жить для себя.
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28.08.2021 00:00 Ответить
А еще лучше жить в жопе Мира и критиковать тех, у кого клянчишь деньги.
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28.08.2021 00:54 Ответить
да, афганцы наклянчили несколько млрд. долл на развитие коррупции в Кабуле, между тем как весь Афган утопает в нищете. Американцы молодцы, проспонсировали коррупцию. И что теперь? Помогло бабло? Помогло?
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28.08.2021 01:14 Ответить
А хто спонсорує корупцію в Україні?☺
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28.08.2021 06:03 Ответить
Спонсорування корупції дуже вигідне для самих спонсорів.
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28.08.2021 11:17 Ответить


Вал Мишель

Группа RT волшебным образом очутилась в Кабуле за час до взрыва и всё сняла с наилучшего ракурса. Как и на Донбассе.
Это журналистская удача или высочайший профессионализм?
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27.08.2021 23:53 Ответить
Ще б пак! Длбб байден только ушами хлопать горазд и брать под козырёк путлеру.
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27.08.2021 23:56 Ответить
Верная примета.
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28.08.2021 05:51 Ответить
Чуйка вЄлікаго )(уйло.
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28.08.2021 10:02 Ответить
Це добра інформованість.
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28.08.2021 11:30 Ответить
Ждем когда бабуины захватят наш самолет а нача власть будет визжать что мыженеожидалитакого
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27.08.2021 23:54 Ответить
.. а там нет наших самолётов. Можно спокойно сидеть и мечтать!
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28.08.2021 06:02 Ответить
Это уже какой то сюр
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27.08.2021 23:55 Ответить
Закономерность когда в Белом Доме хозяйничает предатель США.
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27.08.2021 23:57 Ответить
До Мацквы рукой подать.
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27.08.2021 23:56 Ответить
А нафіга воно їм?
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28.08.2021 11:18 Ответить
Няшу Поклонскую типа бывшую прокураторшу Крыма,говорящий Кобыл РАБссии Лавров назначил Няшу послом РАБссии в Африканское Кабо-Верде... Талибы устанавливают контроль над аэропортом Кабула - Цензор.НЕТ 5463 Талибы устанавливают контроль над аэропортом Кабула - Цензор.НЕТ 5463
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27.08.2021 23:57 Ответить
Прикольно если правда. Потрахали ее все в Киеве, потом в крыму, потом на Рашке вся Госдура ее поимела и отправили подальше помятую старуху с гонореей в Африку
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28.08.2021 00:03 Ответить
Это же специально не придумаешь. Кабо-Верде - это место отдыха от цивилизации. 15 разбросанных островов в 600 км на запад от Африки, классическая пустыня, население 70% негры, электричество вечером отключают, мобильная связь очень плохая, с Россией нет, интернет - практически нет, язык - португальский суржик, семьи у нее нет. Что она там делать будет? Как такое место нашлось для Поклонской.
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28.08.2021 23:29 Ответить
полный провал Байдена Таліби встановлюють контроль над аеропортом Кабула - Цензор.НЕТ 4971
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27.08.2021 23:57 Ответить
22 афганских спецназовца, подготовленных по стандартам НАТО, сдались без боя талибам - их расстреляли на месте.

это же ждет американцев
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28.08.2021 00:08 Ответить
Контроль над аеропортом у якому більше ніколи не сяде жоден літак)
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27.08.2021 23:59 Ответить
А Кулєба нахваляється і далі вивозити українців. Кого вивозили до цього - а ХЗ. Таліби встановлюють контроль над аеропортом Кабула - Цензор.НЕТ 4665
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28.08.2021 00:05 Ответить
Шестилапьій отправит свое белавиа...
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28.08.2021 00:16 Ответить
за 20 лет американцы так и не поняли кто такие афганцы и талибы в т.ч.

их слово ничего не стоит
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27.08.2021 23:59 Ответить
Таліби встановлюють контроль над аеропортом Кабула - Цензор.НЕТ 6855

Таліби встановлюють контроль над аеропортом Кабула - Цензор.НЕТ 1448
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28.08.2021 00:00 Ответить
а дитинка чого з порожніми руками?
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28.08.2021 11:20 Ответить
Это хорошая новость...
Мавзолейные Мудаки Путлера вывезли из Афгана 230 баранов...Страны НАТо за этот же период вывезли из Афгана 100 000 людей...
Афганцы которых доставили в рюсский дяревня ОМСК просят Путлера вернуть их в Афган...а шо такое...быдло мавзолейное???? Таліби встановлюють контроль над аеропортом Кабула - Цензор.НЕТ 6888
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28.08.2021 00:01 Ответить
Они не вывозили афганцев,что то ты тут на фантазировал. Сша вывезли 28к, ФРГ 2500 из них 1850 афганцев, Бриты 5700к, Италия 1600 ,Франция 850 человек! как то не тянет на 100 тысяч)
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28.08.2021 01:28 Ответить
С 14 августа из Афганистана эвакуировали 104 тыс. человек, более 66 тыс. вывезли США, еще более 37 тыс. - другие страны-союзники.Источник: https://censor.net/ru/n3284925
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28.08.2021 05:58 Ответить
Дуже сумнівно. Цифра явно дута. Це не менше 66000/350=188 рейсів (навряд, що літаки були завантажені битком). Маячня.
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28.08.2021 11:36 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3282952/22_afganskih_spetsnazovtsa_podgotovlennyh_po_standartam_nato_sdalis_bez_boya_talibam_ih_rasstrelyali

Вот вам и торжество дерьмократии за 20 лет .
Таліби встановлюють контроль над аеропортом Кабула - Цензор.НЕТ 3131
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28.08.2021 00:01 Ответить
новый бронижелет для кволых и нездатных воевать?
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28.08.2021 02:40 Ответить
эх
нам бы кто ни будь подогнал бы столько добра..




Fuat

@lilygrutcher

·1 ч

Congressman Jim Banks (Rep) says Taliban has 75,000 vehicles, 200 airplanes and helicopters, 600,000 small arms and light weapons, night vision goggles and body armor. "They have now more Black Hawks than 85% of countries in the world."

Конгрессмен Джим Бэнкс (республиканец) говорит, что «Талибан» имеет 75 000 транспортных средств, 200 самолетов и вертолетов, 600 000 единиц стрелкового оружия и легких вооружений, очки ночного видения и бронежилеты. «Сейчас у них больше« Черных ястребов », чем в 85% стран мира».
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28.08.2021 00:05 Ответить
_Не, нам не... Это же Афганистан отказался от ЯО и разоружился. Это Афганистан задерживает рейх на пороге ЕС, оттягивает на себя силы фашистов, уже тренирующихся на учениях захватывать страны Балтии, а в 2010 напавшем на Польшу и убившем высшее политическое и военное руководство страны НАТО! Включая президента.
_Тупые, близорукие мерзавцы и холуи путлера - "миротворец", трумп и бла-бла-блайден!
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28.08.2021 00:25 Ответить
украинцы и их руководство лохи которыми подтерлись мерзавцы - подписанты Будапештского меморандума..
над нами смеются за нашей спиной - да и в открытую тоже..
Пример - эта наглая тетка с Эстонии..
Ну че - заслужили..
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28.08.2021 00:32 Ответить
а выход должен быть нестандартный - захват Баграма за 60 кілометрів на північ від Кабулу



найбільший аеропорт і військово-повітряна база ВПС . використовується ВПС Злітно-посадкова смуга завдовжки 3 000 метрів була побудована в 1976 році і здатна приймати важкі транспортні літаки і стратегічні бомбардувальники. На території авіабази Баграм знаходяться три великі ангари, контрольна башта і значне число технічних споруд. До злітно-посадкової смуги ведуть п'ять стернових доріжок, а загальне число летальних апаратів, що одночасно знаходяться на базі, може досягати 110.
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28.08.2021 00:05 Ответить
американцы троллят Трампа и Байдена вместе с ним..
Таліби встановлюють контроль над аеропортом Кабула - Цензор.НЕТ 16
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28.08.2021 00:13 Ответить
Таліби встановлюють контроль над аеропортом Кабула - Цензор.НЕТ 2317
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28.08.2021 10:21 Ответить
Ага, демократам тільки і залишається що, карикатури на Трампа постити після всирачки.
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28.08.2021 11:22 Ответить
Уже там погибли 13 американских спецнацовцев и 2 британца.
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28.08.2021 00:47 Ответить
Ничего страшного!Бывает
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28.08.2021 01:28 Ответить
До 15000 ще далеко.
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28.08.2021 11:38 Ответить
не когда не знал что слово талиб ...это студент...студент который имеет возраст после тридцати...их в пакистане воспитывали и учили....вот и результат....ИГ это не талибы
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28.08.2021 05:29 Ответить
студент, но не ВУЗа, а религиозного заведения, например, медресе
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28.08.2021 09:17 Ответить
Путинский интерфакс льет дерьмо в ушки доверчевых идиотов.
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28.08.2021 06:25 Ответить
Все делают правильно Американцы,нечего тратить деньги просто так,и оружие правильно ,что оставили.Теперь это забота козлостана и их друзей ,пусть кормят.
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28.08.2021 08:26 Ответить
своих граждан отдают талибам
не говоря уже про сотрудничавших с сша
это - правильно?
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28.08.2021 09:16 Ответить
Не придумывай муть.Никогда американцы никого не отдают .
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28.08.2021 11:06 Ответить
Кто, блин, отдает Дилетант? Твой ник- твоя сущность. Тролль!!!
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28.08.2021 11:56 Ответить
повторяется сценарий становления Лугандонии, только с восточным, горно-баранным колоритом, впрочем баранов и остатков горной промышленности хватает и у "гордого" народа Бимбасса..
73%ные зебилы, смотрите и учитесь, к чему приводит жлобская позиция "кака без разницы", равнодушные к судьбе Афганистана афганцы, не готовые защищать свою Родину, ещё не раз кровью умоются
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28.08.2021 09:01 Ответить
амеры решили эвакуироваться досрочно
в кабуле бросают даже американских граждан, никто их теперь уже не эвакуирует - сами добирайтесь, ножками
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28.08.2021 09:15 Ответить
Делитант из козлостана ,это тебе скабеева и параша тудей рассказала?
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28.08.2021 11:07 Ответить
Все достроково, як в Савєйскам саюзе.
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28.08.2021 11:34 Ответить
Ннну,такое...Возможно,минорное....
Почему США не забрали своего человека,который исполнял обязанности преза Афгана ?
Он ведь, имел паспорт гражданина США,а его дети получали образование,тоже в США.
Он где-то по наших савецких сусеках скитается. Узбекистан ? Таджикистан ? Где-то там.
А мы тут о простых афганцах трем. Да кому они надо,кроме самих себя ?
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28.08.2021 12:35 Ответить
 
 