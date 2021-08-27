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Талибы устанавливают контроль над аэропортом Кабула
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Подразделения движения "Талибан" в пятницу начали занимать позиции на территории кабульского аэропорта.
Об этом сообщают из Кабула индийские журналисты, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В частности, талибы вошли на территорию военного сектора аэропорта.
Не исключено, что полностью контроль над аэропортом талибы установят уже в субботу.
До завершения миссии по эвакуации 31 августа контроль над аэропортом Кабула должны обеспечивать вооруженные силы США и их союзников.
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Вал Мишель
Группа RT волшебным образом очутилась в Кабуле за час до взрыва и всё сняла с наилучшего ракурса. Как и на Донбассе.
Это журналистская удача или высочайший профессионализм?
это же ждет американцев
их слово ничего не стоит
Мавзолейные Мудаки Путлера вывезли из Афгана 230 баранов...Страны НАТо за этот же период вывезли из Афгана 100 000 людей...
Афганцы которых доставили в рюсский дяревня ОМСК просят Путлера вернуть их в Афган...а шо такое...быдло мавзолейное????
Вот вам и торжество дерьмократии за 20 лет .
нам бы кто ни будь подогнал бы столько добра..
Fuat
@lilygrutcher
·1 ч
Congressman Jim Banks (Rep) says Taliban has 75,000 vehicles, 200 airplanes and helicopters, 600,000 small arms and light weapons, night vision goggles and body armor. "They have now more Black Hawks than 85% of countries in the world."
Конгрессмен Джим Бэнкс (республиканец) говорит, что «Талибан» имеет 75 000 транспортных средств, 200 самолетов и вертолетов, 600 000 единиц стрелкового оружия и легких вооружений, очки ночного видения и бронежилеты. «Сейчас у них больше« Черных ястребов », чем в 85% стран мира».
_Тупые, близорукие мерзавцы и холуи путлера - "миротворец", трумп и бла-бла-блайден!
над нами смеются за нашей спиной - да и в открытую тоже..
Пример - эта наглая тетка с Эстонии..
Ну че - заслужили..
найбільший аеропорт і військово-повітряна база ВПС . використовується ВПС Злітно-посадкова смуга завдовжки 3 000 метрів була побудована в 1976 році і здатна приймати важкі транспортні літаки і стратегічні бомбардувальники. На території авіабази Баграм знаходяться три великі ангари, контрольна башта і значне число технічних споруд. До злітно-посадкової смуги ведуть п'ять стернових доріжок, а загальне число летальних апаратів, що одночасно знаходяться на базі, може досягати 110.
не говоря уже про сотрудничавших с сша
это - правильно?
73%ные зебилы, смотрите и учитесь, к чему приводит жлобская позиция "кака без разницы", равнодушные к судьбе Афганистана афганцы, не готовые защищать свою Родину, ещё не раз кровью умоются
в кабуле бросают даже американских граждан, никто их теперь уже не эвакуирует - сами добирайтесь, ножками
Почему США не забрали своего человека,который исполнял обязанности преза Афгана ?
Он ведь, имел паспорт гражданина США,а его дети получали образование,тоже в США.
Он где-то по наших савецких сусеках скитается. Узбекистан ? Таджикистан ? Где-то там.
А мы тут о простых афганцах трем. Да кому они надо,кроме самих себя ?