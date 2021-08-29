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США розпочали фінальну фазу евакуації з Афганістану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США розпочали фінальну фазу евакуації з Афганістану

Збройні сили США розпочали фінальну фазу евакуації з Афганістану. Понад 1 тис. мирних жителів в аеропорту Кабула ще чекає вильоту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Сили США перебувають на завершальному етапі відходу з Кабула, закінчуючи двадцятирічну діяльність в Афганістані", - йдеться в повідомленні.

За слова представника західних служб безпеки, понад  1 тис. мирних жителів в аеропорту ще належить вилетіти до виведення військ. Дата і час закінчення операції ще не визначені.

"Ми хочемо забезпечити, щоб всі іноземні цивільні особи і ті, хто перебуває в небезпеці, були евакуйовані сьогодні. Сили США почнуть вилітати, щойно цей процес буде завершено", - сказав він.

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"полковника Брэддока" им не хватает! (кто в теме тот поймёт) США розпочали фінальну фазу евакуації з Афганістану - Цензор.НЕТ 7559
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29.08.2021 10:27 Відповісти
 
 