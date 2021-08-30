Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ
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У ВООЗ заявили, що бустерні щеплення необхідно вводити для вакцинації від COVID-19 групам ризику. Хоча раніше в Організації вважали, що введення третьої дози є недоцільним.
Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Бустерна (третя) доза вакцини - це не розкіш, яку відібрали у тих, хто все ще чекає першого щеплення. Це спосіб забезпечити безпеку для людей з найбільш уразливих груп", - сказав Клюге.
Однак він зазначив, що потрібно ставитися обережно до бустерних щеплень, оскільки "доказів про їхню безпеку ще зовсім мало".
У свою чергу Клюге закликав країни, в яких достатньо препаратів для імунізації, поділитися вакцинами з іншими, особливу увагу він приділив країнам Східної Європи і Африки.
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Прикильно)))
Гордитесь компанией,в которой мы оказались?
"Если ты подхватил коронавирус, у тебя нет ни гроша, и ты в отчаянии, не пугайся - просто пей свою мочу, и всё будет хорошо". Именно такие советы сегодня дают испуганным людям сотни местных знахарей-колдунов в Демократической Республике Конго. Уличные рынки, и так забитые поддельными и сомнительными "чудодейственными" смесями, помогающими от всех болезней, сегодня предлагают суеверным людям и массу "традиционных лекарств", якобы избавляющих от коронавируса. На всём континенте список снадобий и рецептов такого рода огромен, от всем известных и простейших имбиря и лимонов до коры редких деревьев, "секретных трав" и частей тел краснокнижных животных. И даже бутылок с особой "заговоренной" мочой.
Я отговариваю от ограничений, связанных с выбором: вакцинироваться или нет. И любой дискриминации по этому поводу.
Ну и да, от вакцинации тоже. Не хочу быть подопытным кроликом (в случае вакцин от ковид), и не хочу иметь долгосрочных последствий для себя и потомков (прочие вакцины).
Ты кстати заметь: прирост населения в основном идет за счет тех стран, в которых с вакцинацией мягко говоря не очень. А вот доля белого (ой...) вакцинированного населения сокращается в плане темпов прироста.
И еще заметь два момента:
1) Мы там с тобой спорили о цыганах. Согласись, их быт в плане санитарии не сильно изменился по сравнению с веком эдак 17ым, когда ... в общем все ордами гибли от разных инфекционных болячек. Почему они до сих пор не передохли? От столбняка, дифтерии, кучи другого? От ковида наконец? Или, если их темпы рождаемости сильно превышают смертность - грубо говоря родятся 20 подыхают 18... то все равно. Где сотни трупов? В современном информационном обществе такого не скрыть.
2) Афганистан. Талибы. Ноль вакцин. Где огромные кладбища? В аэропорту. Где вповалку лежащие горы трупов от ковид? Где перегруженные госпитали?
Ну и где горы трупов?
И ты не ответил на мой вопрос: почему при объективном возложении мпх на санитарные нормы в аэропорту Кабула и в самом Кабуле - мы не наблюдаем вспышки ковид там? А ведь уже больше двух недель там это все длится.
Еще раз: где горы трупов в аэропорту Кабула и окрестностях от ковид? Где горы трупов на центральном вокзале Киева (туса цыганская там как была так и осталась несмотря на весь пиар нацкорпуса мол разогнали)?
(Про горы трупов на стройке метро виноградарь я тактично умолчу... потому как это мы обсуждали. Я почему вспомнил-то: Прикинь гады: перестали строить. Вот ваще. Заросло все...)
Я не предлагаю жить как в 17м веке полностью. Я предлагаю использовать полезный и эффективный опыт. Вне зависимости от того, из какого он века, года, страны и времени суток.
В условиях недоразвития этой псевдостраны застрявшей в 17ом веке - гарантированные горы трупов.
2. Далее, эвакуация из аэтопорта началась 15 августа и многие из тех, кто попал тогда в аэтропорт уже эвакуированы, а заболеваемость начинает расти через пару недель после массового мероприятия, т.е. это только начинается.
3. После теракта была гора трупов, которую оперативно разобрали, так что вожделеннуютобой гору трупов ты вряд ли там увидишь даже в случае роста заболеваемости и смертности от ковида.
А если серьезно - мы же обсуждаем ковид и смертность от него.
2. Понял. Где горы трупов от ковида после 29 августа - ведь на тот день толпы оттуда по мановению волшебной палочки никуда не делись.
Но даже так... где горы трупов на улицах... переполненные больницы... неу ты понял. Все то, чего не было при стройке метро на Виноградарь и схожих условиях в общем))
3. Так то теракт.
Блин... ну что за нафиг. Такая страшная-престрашная болезнь, что все по норкам разбежались аки крысы... что гор трупов нет.
Какое-то... несовпадение масштабов угрозы реальных и тех, что СМИ нам показывают.
Впервые заболевание было описано в древнеегипетском папирусе Эдвина Смита (ок. 1600 г. до н. э.)[5]. В папирусе описываются восемь случаев опухолей или язв молочной железы, которые были удалены при помощи прижигания раковой ткани, а также сообщается, что от этой болезни нет лечения.
Название «карцином» произошло от введённого Гиппократом (460-370 гг. до н. э.) термина «карцинома», обозначавшего злокачественную опухоль с перифокальным воспалением. (Гиппократ назвал опухоль карциномой, потому что она внешне напоминает краба)[6]. Он описал несколько видов рака, а также предложил термин ὄγκος[7].
2. В стране, где периодически расстреливают вакцинаторов и с тестированием не все радужно. Умер кто-то, закопали и все.
3. А чем уборка с улицы трупов от ковида отличается от уборки трупов от теракта? Тем, что трупы от ковида убирать быстрее.
Ты шо!!! То все харам. Или как там у них. В общем низзя им такие умные книжки читать. Немытые фанатики же (ну... такими нам их рисуют самые демократичные СМИ мира).
2. Да, верно, так и будет. Но только и там есть "рупоры демократии". Типа той же Нексты в РБ. Ну то есть агенты/злобные наймиты (кому как) Запада. Ну которые еще данные сдают резидентам Великобритании умудряясь находить их в хаосе эвакуации (или то мы не с тобой обсуждали?). Так вот. Они бы обязательно дали такой инфоповод в западные СМИ. Вот зуб даю. Чтоб еще раз насмеяться над антиваксами, и дискредитировать их движение. Вот полюбэ. Они бы обязательно засняли бы горы трупов (именно горы а не 1-2 трупа, как это обычно бывает) и передали бы на Запад, а там бы СМИ уже бы раздули бы это... типа "гляньте, до чего антиваксерство доводит / шо, хотите шоб так же как в Кабуле - шоб переполненные больницы, ездящие в аврале скорые (то шо им у нас приказывали в Киеве тупо мотаться пустыми по городу со включенными сиренами... то история умолчит, в отличеи от работавших на этих скорых знакомых санитаров) и так далее".
Но ... тишина. Как кстати и в РБ. И Некста НИ РАЗУ не публиковала страшилки, которыми потчевали нас тут - о РБ.
Странно, не находишь? Вообще же - даже чтоб что-то высосать из пальца... нужно чтоб там хоть что-то было. Иначе не поверят. Маркетинг, Антип. Он такой.
3. Тем что по логике адептов ковида - трупов должно быть в десятки раз больше чем сотня от теракта.
Умершие там будут от этих болезней и при талибах и при другой власти. Так что Ваше утверждение "1. О чем ты, какая онкология в 17м веке? Тогда и слов-то таких не знали)))" проверки не выдерживает, онкологические заболевания были известны с древних времен.
И я уточню: способ передачи.
Для передачи онкологии/сердечно-сосудистых социальная дистанция и масочный режим не критичны. Опять же, т.н. "суперраспространителей" у них не существует.
То есть сама по себе толпа без масок - она не является рассадником онкологии/сердечно-сосудистых. А вот ковида - по крайней мере, если судить по тому, что нам говорят - так более чем.
Хотя на практике оно все равно как-то выборочно получается. Смотри сам.
1. Толпа в аэропорту Кабула, все плюют на маски (эй, в переносном смысле) и соц. дистанцию - орд зараженных нет.
2. Та же толпа, но куда как более разреженная с масками закрывающими хотя бы рот - в торговом центре - так вызывает массовые заражения.
3. Толпа работяг на стройке метро Виноградарь - ковид не привлекает. Не, я-то сам бы испугался к ним подойти после рабочего дня)))
4. Детишки в школе без маски - прям сразу распространяют... читал тут некоторых... мол дети типа главная опасность и убивают бабушек и дедушек.
5. Толпы демонстрантов больше года тусующиеся на митингах в РБ - вирус опять же обходит стороной.
В общем какой-то он... избирательный.
В Киеве за сутки умирает 1-3 человека.
07.09.21 11:41Від коронавірусу в Києві за добу померли три людини, одужали - 232, виявили 304 нові випадки, - Кличко
05.09.21 14:29За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 141 новий випадок, - Кличко
Допустим, в Афганистане заболеваемость такая, что умирает в 10 раз больше. Тогда, учитывая, что население Кабула 600 тыс, а Киева 3 млн, за сутки в Кабуле умрет аж 6 человек. Если они 130 трупов от теракта оперативно растащили, то 6 тел умерших в разных местах - элементарно. Даже заолеваемость и смертность в 100 раз выше, чем в Украине, для наблюдателя за Кабулом не выльется в горы трупов.
Маски, которые как ты говоришь - спасают - вот тебе и причина. По твоей же логике, кстати))
А там их нет и заболеваемость должна быть не в 100 а в несколько тысяч раз выше. И смертность. Потому как - суперраспространители, толпа, безмаски... и ... хм... а талибы вообще знают что такое ИВЛ? Учитывая что бывшие сотрудники и больниц тоже - сидят по домам в страхе перед новой властью?
Если суммировать все те страхи по поводу как нас называют ковид-идиотов - то там уже должна лежать одна большая гора минимум ивл-щиков, а больше - трупов. Не под сотню. А тысяч под 50.
Я давал ссылки по Киеву. В первой из них написано "Так, за добу в столиці виявили 304 нові випадки коронавірусної інфекції (загалом від початку пандемії 225 999 випадків)."
Если мы предположим заболеваемость в 10 раз больше, то заболевших за все время пандемии будет 2,26 млн. на 3 млн или 75%, т.е. процент, обеспечивающий коллективный иммунитет. (А в Афганистане и вакцинацию против ковида проводили и скорее всего, вакцину получили в основном те, кто сейчас в аэропорту).
Так что про Ваше "заболеваемость должна быть не в 100 а в несколько тысяч раз выше" забудьте. Это физически невозможно.
Но тогда - каким образом у нас был пик весной, при том, что в плане соблюдения мер нас было не сравнить с Кабулом. У нас и масочки не носили единицы. И локдауны там всякие...
А как же супер-распространители? Они "физически невозможны" (с)? Ты сча агитки адептов ковида опроверг, на минуточку))
Если совсем кратко, то вывод прост.
1) Нам говорят - не носите масок + собираетесь в толпы = имеет ппц какой всплеск ковид.
(Некоторые экспрессивные личности даже предлагали прикинуть - сколько моя неодетая маска убила людей).
2) На деле - нифига. См. аэропорт Кабула, Минск во время митингов и вообще вся РБ, Берлин во время схожих протестов и наконец самое заколдованное место - стройка метро на Виноградарь.
Вывод = СМИ лгут.
Антип. Я просто рассказываю ваши же (не конкретно твои, а адептов ковида) страшилки. Которыми пугают нас. И говорю - вот смотрите. Аэропорт Кабул. Беларусь во время митингов против Луки. 100-тысячная демонстрация в Берлине. Стройка Виноградарь.
Чем там черт побери намазано, что ваши же страшилки, условия которых там прям вот точно как Вы описываете - и должны привести к уджасу, коллапсу, звиздецу и горам трупов - почему они НЕ работают-то?
Пик весной у нас был потому что до коллективного иммунитета нам двлеко, а масочный режим у нас соблюдают так себе. В метро процентов 30-40 с высунутыми носами или с масками на подбородке катаются.
То есть ты хочешь сказать... что нам стоило отменить ограничения...?
Ну переболели бы все, ну был бы коллективный иммунитет, ну умерли бы ну пусть не 6 но 126 на всю страну (все же Украина побольше Кабула).
А о чем я с самого начала говорил, не?)))))
И разве в Киеве не было заболеваемости, в 10 раз большей чем сейчас? Была. Ты приводил 141 чел в день заболевших. Бывали же времена когда по 1,5к было в Киеве, нет?
Это если верить страшилкам.
Я им не верю.
1. Представь, что в толпу Аэропорта Кабула попал суперраспространитель. И улетел через 3-4 часа. Ну, заразит он 5-6 человек, они по 3-4 (это если вокруг них все сплошь непереболевшие и непривитые). Ну, получится 24 случая максимум.
2. Представь, что в толпу Аэропорта Кабула попал суперраспространитель. И улетел через 3-4 дня. Ну, заразит он 50-100 человек, они по 3-4 (это если вокруг них все сплошь непереболевшие и непривитые). Ну, получится 400 случаев максимум. При средней летальности ковида в 2,6% умрет 10 человек и вряд ли в один день. Если там более сотни распотрошенных трупов за один день убрали, то 10 трупов за несколько дней - пустяк. Там из шасси взлетающих самолетов за раз практически столько же высыпалось и их довольно быстро убирали.
Кстати, суперраспространители - довольно редкое явление и это те, кто заражает более 6 человек за все время болезни.
Толпы не так страшны, на самом деле. Как и безмасочники. Так я это с самого начала говорил, а ты еще спорил)))
Отменяем эти вещи и хрен бы с ним. У нас и толпы пожиже и вакцинированных побольше. Ну заболеет пару сотен, так у нас и медицина покруче чем в Афгане. Вывезет.
Уже и смертность оказывается... не критична... 2,6% в среднем всего... (я еще учту что в а/п вряд ли там все из группы 65+)...
В общем нафиг эти маски и соцдистансирование - и в этом, Антип я с тобой согласен.
Хм. Эдак скоро одним антиваксером станет больше))
Когда чел хочет сбежать из Кабула, он и тест фальшивый купит или будет перед тестом горло и нос раствором хлорки промывать. Так что это там не показатель. А показатель то, что персонал посольства США в последнее время там переболел ковидом и даже помол улетал заболевшим. Этим скрывать болезнь не надо.
А как показал расчет, 10 трупов в несколько дней для аэтопорта Кабула не особо критично, а вот в Украине это зачем? Чтобы несколько сот антиваксеров и антимасочников на масках по паре-тройке гривен сэкономили
Странно. Там приводишь страшилку, тут опровергаешь...
Речь не в экономии. Речь чтоб не дышать отработанным воздухом и своими же зараженными соплями из подмасочного пространства. Чтоб здоровее быть)
1. https://www.bbc.com/russian/features-51489871
2. https://www.bbc.com/russian/features-52684037 (а там учитывая плотность толпы и то что они там постоянно тусуют в ожидании шанса улететь - считай условия в семье).
3. https://www.bbc.com/russian/news-55687892
Где вот это вот все? Почему оно в аэропорту Кабула, на стройке метро Виноградарь, на многомиллионных многодневных митингах в РБ - не работает?
Не, не надо быть свиноматками. Не надо. Не надо... зато следующего мужа чьей-то дочери будут звать не Антип или Олег а Ахмет. Все вроде ничо... но такими темпами в Киеве через лет 50 самым популярным предметом одежды будет паранджа.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Так, от болезней системы кровообращения в 2020 году умерли 408 721 украинец. Из них 284 997 умерли от ишемической болезни сердца, а 78 140 - от цереброваскулярных болезней. От онкологических болезней умерли 77 862 человека. Из них от злокачественных опухолей - 77 161.
Болезни органов дыхания стали причиной смертей 16 705 человек. В том числе от гриппа и пневмонии умерли 11 358 человек.
Еще 24 215 человек умерли от болезней органов пищеварения, 1 980 - от болезни печени вследствие злоупотребления алкоголем, 4 345 - от болезней нервной системы. Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной 6 822 смертей. Из них туберкулез - 2 886, ВИЧ - 2 868.
Например, с конца июня 2020 по конец июня 2021 от ковида умерла 51тысяча украинцев.И это не учитывая смертей от постковидного синдрома.
Но ни в транспорте, ни в магазинах вас никто не заразит ни онкозаболеваниями, ни сердечно-сосудистыми, а смертность от ковида давно превысила в разы смертность от остальных инфекций.
А я даю данные которые опубликовал Госстат...
От типа ковида чуть больше 20 тысяч..
От гриппа 11..
От рака 77..
От инсультаов и инфактов 400.. тысяч...
на 21 июня 2020 года 1002 умерших от ковида, на 20 июня 2021 - 52016. Итого за годичный период умерло 51014 человек.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Вопросы? Что, они не за один год умерли? Или ты обязательно хочешь учитывать периоды, когда ковида в Украине вообще не было или только начали умираить?
От нисколько до сколько угодно. Смотря что понимать под термином "действовать". А лекарство от этой хрени ровно такое же как лекарство от любого ОРВИ.
Відносно Ковіду - третя доза вже не має великого значення, ІМХО.
Штамм коронавируса "Дельта" передается с такой же активностью, как и коронавирус штамма "Альфа". Но его надо меньше, считает известный украинский доктор Евгений Комаровский, пишет gordonua.com. Вообще отношение современной медицины, то есть научной, эволюционирующей, исследующей медицины, к самому контактному пути передачи коронавируса принципиально за время пандемии изменилось. В начале пандемии этот путь рассматривался чуть ли не как самый главный, поэтому все мыли, стирали, а санитайзерам уделялось огромное внимание (помните, как много мы рассказывали о том, как открывать двери локтями, обрабатывать телефоны и ручки дверей?). Сейчас же стало ясно, что контактным путем получает вирус максимум 1% зараженных. Основной путь - аэрозольный.
Поэтому я бы сегодня вообще не заморачивался возможностью заражения через поверхности. Ну, это возможно, только когда какой-то реальный суперраспространитель начихал на что-то, а вы немедленно за это что-то схватились и тут же потерли себе глаз или начали облизывать то, на что он начихал. Других способов передачи я реально себе не представляю.
https://www.vesty.co.il/main/article/syhzt11k11t#autoplay
Минздрав Израиля разрешил делать третью прививку всем - подробности
Имеются в виду люди старше 12 лет, которые сделали вторую прививку более 5 месяцев назад. За месяц с начала прививочной кампании по вакцинации третьей дозой ее получили около 1,9 млн израильтян старше 30 лет.
Масові експерименти на людьми тривають.
В Квебеку планують штрикати діток 6-12 років з листопада-грудня.
https://www.journaldemontreal.com/2021/08/30/vers-une-vaccination-prudente-des-enfants?fbclid=IwAR2_mw-******************************-x6k6dF4ghlevGh0PKPUE0
Це називається =обережна вакцинація=, люди, правда, просять визначення цього ультрамодного терміну.
https://www.journaldemontreal.com/2021/08/30/vers-une-vaccination-prudente-des-enfants?fbclid=IwAR31o7vC-BhVZt9jc3IzhYj2BpY5DLyOf0XWI3sRbi6t6Kb83XDroGZjVTE
Une note de service interne qui circule dans un CIUSSS fait état de la vaccination des 6-12 ans dans les écoles primaires dès novembre et décembre.