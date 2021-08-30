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Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ

У ВООЗ заявили, що бустерні щеплення необхідно вводити для вакцинації від COVID-19 групам ризику. Хоча раніше в Організації вважали, що введення третьої дози є недоцільним.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Бустерна (третя) доза вакцини - це не розкіш, яку відібрали у тих, хто все ще чекає першого щеплення. Це спосіб забезпечити безпеку для людей з найбільш уразливих груп", - сказав Клюге.

Однак він зазначив, що потрібно ставитися обережно до бустерних щеплень, оскільки "доказів про їхню безпеку ще зовсім мало".

У свою чергу Клюге закликав країни, в яких достатньо препаратів для імунізації, поділитися вакцинами з іншими, особливу увагу він приділив країнам Східної Європи і Африки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передбачено кілька форматів: у КМДА розповіли, як працюватимуть столичні школи під час різних рівнів карантину

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Кто сказал что бесплатно? Если лично Вы за это не платите это совсем не означает, что кто-то не оплачивает этот праздник невиданной щедрости. Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1383
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30.08.2021 16:18
+7
и 7я. Контрольная Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6914
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30.08.2021 16:12
+6
Однако он отметил, что нужно относиться осторожно к бустерным прививкам, поскольку "доказательств об их безопасности еще совсем мало".

Прикильно))) Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1857
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30.08.2021 16:04
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Что такое бустерные прививки ? Новые опыты ?
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30.08.2021 16:04 Відповісти
почти тоже самое, что ревакцинация
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30.08.2021 16:04 Відповісти
Что такое бустерные прививки ?

дополнительный заработок
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30.08.2021 16:05 Відповісти
В играх бустеры это усилители. Типа привака такая взяла вжух и усилилась и лучше победила ковилду
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30.08.2021 16:06 Відповісти
Что такое бустер вообще я в курсе. Но в данном конкретном случае это бустерное увеличение заработка фармфирм производителей вакцины.
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30.08.2021 16:12 Відповісти
так бесплатно же ширяют
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30.08.2021 16:16 Відповісти
Кто сказал что бесплатно? Если лично Вы за это не платите это совсем не означает, что кто-то не оплачивает этот праздник невиданной щедрости. Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1383
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30.08.2021 16:18 Відповісти
А ты сравни цены полгода назад и сейчас на основные категории продуктов и сделай выводы.
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30.08.2021 16:41 Відповісти
Однако он отметил, что нужно относиться осторожно к бустерным прививкам, поскольку "доказательств об их безопасности еще совсем мало".

Прикильно))) Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1857
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30.08.2021 16:04 Відповісти
"особое внимание он уделил странам Восточной Европы и Африки.Источник: https://censor.net/ru/n3285306"
Гордитесь компанией,в которой мы оказались?
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30.08.2021 16:21 Відповісти
А что? В восточной Европе кто-то хуже нас развивается? Да и в ЮАР не плохо люди живут, наверное Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1736
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30.08.2021 16:24 Відповісти
По степени вакцинации нас уже и Зимбабве обскакало. Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6011
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30.08.2021 16:29 Відповісти
Искренне рад за Зимбабве. Глядишь меньше нужно будет помогать вечно "голодающим" африканцам.
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30.08.2021 16:31 Відповісти
На каких научных аргументах основаны эти антиваксерские фантазии?
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30.08.2021 17:58 Відповісти
Очень горжусь. А что?
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30.08.2021 16:31 Відповісти
А каким образом это можно прикрутить к нам? У них свои средства - у нас свои. Но в любом случае главное результат. Правда ведь? Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4452 Если их методы действеннее общепринятых то в чем проблема? А согласно статистике там за полтора года на более чем пять с половиной миллионов населения умерло от ковид всего 183 человека. Так что если верить статистике их методы лечения эффективнее рекомендуемых ВОЗ. Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1109 По крайней мере не хуже. Или не верить их статистике? В таком случае я ровно также могу не верить статистике любой страны. Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1109
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30.08.2021 21:07 Відповісти
Я считаю, что достоверность статистики Конго и статистики Германии различаются весьма сильно. Естественно, что у Вас может быыть и другое мнение. Я, например, предпочел вакцину Пфайзер, Вы в восторге от африканских средств... Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 438
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30.08.2021 21:18 Відповісти
Нет уж. Или верим всей статистике или подвергаем всю статистику сомнению. Я по любой стране смотрю статистику в одном источнике. Посему и равно к ней буду относиться. Я не собираюсь подстраивать ее под мои желания - там читаю, там не читаю. Иначе теряется всякая объективность суждений. И я не в восторге от африканских средств - не нужно перекручивать мои слова. Хотя и считаю что главное результат. У них свои средства народные и медицинские. Им подходит. У нас также свои средства имеются и народные и медицинские, которые подходят нам. Так что быть рядом со страной которая успешно борется с коронавирусом даже без вакцинации для меня лично вполне лестно. Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 1228 Во всяком случае лучше чем быть лузером, который провакцинировал более 50% населения, а по борьбе с короной уступает не самой экономически развитой африканской стране. Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6668
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30.08.2021 21:40 Відповісти
"бустерная" --- чтоб дедуля и бабуля долго ластами не махали
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30.08.2021 17:02 Відповісти
А что такое "уязвимые группы"?? Кто определяет и как??
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30.08.2021 16:05 Відповісти
ета у каво язва
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30.08.2021 16:08 Відповісти
Неа. Это те кто более других подвержен панике. Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2119
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30.08.2021 16:19 Відповісти
Кое-кому нравится, что от ковида умерло уже 53 тысячи украинцев? Они же и антиковидных вакцин не получали (лишили заработка фармфирм производителей вакцины) и уже никакой панике не подвержены...
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30.08.2021 16:25 Відповісти
Не интересно и старо. Было уже. Тут некий привитый Валера этой цифрой козырял покуда не запропал куда-то. Даже переживаю за него.
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30.08.2021 16:28 Відповісти
То есть Вы отговариваете от вакцинации не из неприязни, а чисто из научного интереса? Просто Вам любопытно знать сколько там украинцев в итоге от ковида помрет?
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30.08.2021 16:32 Відповісти
Ну зачем же передергивать? Ай-ай-ай как некрасиво. Вы же знаете как я отношусь к агитации против вакцинации. И знаете, что я нигде и никого не агитировал не вакцинироваться. Ну а на последний Ваш вопрос даже отвечать не хочется. Ибо, на мой взгляд, он лежит за гранью этики. Грубо, очень грубо тролите.
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30.08.2021 16:35 Відповісти
Тут кто - как.
Я отговариваю от ограничений, связанных с выбором: вакцинироваться или нет. И любой дискриминации по этому поводу.
Ну и да, от вакцинации тоже. Не хочу быть подопытным кроликом (в случае вакцин от ковид), и не хочу иметь долгосрочных последствий для себя и потомков (прочие вакцины).

Ты кстати заметь: прирост населения в основном идет за счет тех стран, в которых с вакцинацией мягко говоря не очень. А вот доля белого (ой...) вакцинированного населения сокращается в плане темпов прироста.

И еще заметь два момента:
1) Мы там с тобой спорили о цыганах. Согласись, их быт в плане санитарии не сильно изменился по сравнению с веком эдак 17ым, когда ... в общем все ордами гибли от разных инфекционных болячек. Почему они до сих пор не передохли? От столбняка, дифтерии, кучи другого? От ковида наконец? Или, если их темпы рождаемости сильно превышают смертность - грубо говоря родятся 20 подыхают 18... то все равно. Где сотни трупов? В современном информационном обществе такого не скрыть.
2) Афганистан. Талибы. Ноль вакцин. Где огромные кладбища? В аэропорту. Где вповалку лежащие горы трупов от ковид? Где перегруженные госпитали?
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30.08.2021 16:48 Відповісти
Предлагаете жить как в 17 веке? Женщины у цыган и обитателей Африки рожают по 5-7 детей, выживает 3-4 отсюда у них и прирост.
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30.08.2021 17:43 Відповісти
См. пункт 1 Антип. У живущих в Киеве цыган - 1 в 1 так же.
Ну и где горы трупов?
И ты не ответил на мой вопрос: почему при объективном возложении мпх на санитарные нормы в аэропорту Кабула и в самом Кабуле - мы не наблюдаем вспышки ковид там? А ведь уже больше двух недель там это все длится.
Еще раз: где горы трупов в аэропорту Кабула и окрестностях от ковид? Где горы трупов на центральном вокзале Киева (туса цыганская там как была так и осталась несмотря на весь пиар нацкорпуса мол разогнали)?
(Про горы трупов на стройке метро виноградарь я тактично умолчу... потому как это мы обсуждали. Я почему вспомнил-то: Прикинь гады: перестали строить. Вот ваще. Заросло все...)

Я не предлагаю жить как в 17м веке полностью. Я предлагаю использовать полезный и эффективный опыт. Вне зависимости от того, из какого он века, года, страны и времени суток.
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30.08.2021 18:08 Відповісти
Расскажи, почему должны быть горы трупов в аэропорту Кабула?
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30.08.2021 18:10 Відповісти
Как "почему"? Полное отсутствие масочного режима + повальное несоблюдение масочной дистанции + наверняка проблемы с вакцинацией = вспышка ковид.
В условиях недоразвития этой псевдостраны застрявшей в 17ом веке - гарантированные горы трупов.
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30.08.2021 18:12 Відповісти
1. В той толпе есть больные сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией, от которых смертность выше, чем от ковида. Ты горы трупов кмерших от этих болезней видишь? Нет. Так что, по твоей логике сердечно-сосудистых заболеваний или онкологических заболеваний нет? Так по-твоему?
2. Далее, эвакуация из аэтопорта началась 15 августа и многие из тех, кто попал тогда в аэтропорт уже эвакуированы, а заболеваемость начинает расти через пару недель после массового мероприятия, т.е. это только начинается.
3. После теракта была гора трупов, которую оперативно разобрали, так что вожделеннуютобой гору трупов ты вряд ли там увидишь даже в случае роста заболеваемости и смертности от ковида.
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30.08.2021 18:39 Відповісти
1. О чем ты, какая онкология в 17м веке? Тогда и слов-то таких не знали))) А чего комар не знает, от того не умрет (анекдот). И ...фи, какой моветон. Нет других заболеваний кроме ковид, просто нету...
А если серьезно - мы же обсуждаем ковид и смертность от него.
2. Понял. Где горы трупов от ковида после 29 августа - ведь на тот день толпы оттуда по мановению волшебной палочки никуда не делись.
Но даже так... где горы трупов на улицах... переполненные больницы... неу ты понял. Все то, чего не было при стройке метро на Виноградарь и схожих условиях в общем))
3. Так то теракт.
Блин... ну что за нафиг. Такая страшная-престрашная болезнь, что все по норкам разбежались аки крысы... что гор трупов нет.
Какое-то... несовпадение масштабов угрозы реальных и тех, что СМИ нам показывают.
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07.09.2021 10:18 Відповісти
1. Задолго до 17 века знали.
Впервые заболевание было описано в древнеегипетском папирусе Эдвина Смита (ок. 1600 г. до н. э.)[5]. В папирусе описываются восемь случаев опухолей или язв молочной железы, которые были удалены при помощи прижигания раковой ткани, а также сообщается, что от этой болезни нет лечения.
Название «карцином» произошло от введённого Гиппократом (460-370 гг. до н. э.) термина «карцинома», обозначавшего злокачественную опухоль с перифокальным воспалением. (Гиппократ назвал опухоль карциномой, потому что она внешне напоминает краба)[6]. Он описал несколько видов рака, а также предложил термин ὄγκος[7].
2. В стране, где периодически расстреливают вакцинаторов и с тестированием не все радужно. Умер кто-то, закопали и все.
3. А чем уборка с улицы трупов от ковида отличается от уборки трупов от теракта? Тем, что трупы от ковида убирать быстрее.
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07.09.2021 11:28 Відповісти
1. Ты сейчас всерьез упоминаешь великих ученых древности и талибов в одном контексте?))
Ты шо!!! То все харам. Или как там у них. В общем низзя им такие умные книжки читать. Немытые фанатики же (ну... такими нам их рисуют самые демократичные СМИ мира).
2. Да, верно, так и будет. Но только и там есть "рупоры демократии". Типа той же Нексты в РБ. Ну то есть агенты/злобные наймиты (кому как) Запада. Ну которые еще данные сдают резидентам Великобритании умудряясь находить их в хаосе эвакуации (или то мы не с тобой обсуждали?). Так вот. Они бы обязательно дали такой инфоповод в западные СМИ. Вот зуб даю. Чтоб еще раз насмеяться над антиваксами, и дискредитировать их движение. Вот полюбэ. Они бы обязательно засняли бы горы трупов (именно горы а не 1-2 трупа, как это обычно бывает) и передали бы на Запад, а там бы СМИ уже бы раздули бы это... типа "гляньте, до чего антиваксерство доводит / шо, хотите шоб так же как в Кабуле - шоб переполненные больницы, ездящие в аврале скорые (то шо им у нас приказывали в Киеве тупо мотаться пустыми по городу со включенными сиренами... то история умолчит, в отличеи от работавших на этих скорых знакомых санитаров) и так далее".
Но ... тишина. Как кстати и в РБ. И Некста НИ РАЗУ не публиковала страшилки, которыми потчевали нас тут - о РБ.
Странно, не находишь? Вообще же - даже чтоб что-то высосать из пальца... нужно чтоб там хоть что-то было. Иначе не поверят. Маркетинг, Антип. Он такой.
3. Тем что по логике адептов ковида - трупов должно быть в десятки раз больше чем сотня от теракта.
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07.09.2021 11:40 Відповісти
1. Мы обсуждаем вот это мое утверждение "1. В той толпе есть больные сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией, от которых смертность выше, чем от ковида. Ты горы трупов кмерших от этих болезней видишь? Нет. Так что, по твоей логике сердечно-сосудистых заболеваний или онкологических заболеваний нет? Так по-твоему?"
Умершие там будут от этих болезней и при талибах и при другой власти. Так что Ваше утверждение "1. О чем ты, какая онкология в 17м веке? Тогда и слов-то таких не знали)))" проверки не выдерживает, онкологические заболевания были известны с древних времен.
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07.09.2021 11:48 Відповісти
Тогда уточнение: в Афганистане при талибах.
И я уточню: способ передачи.
Для передачи онкологии/сердечно-сосудистых социальная дистанция и масочный режим не критичны. Опять же, т.н. "суперраспространителей" у них не существует.
То есть сама по себе толпа без масок - она не является рассадником онкологии/сердечно-сосудистых. А вот ковида - по крайней мере, если судить по тому, что нам говорят - так более чем.
Хотя на практике оно все равно как-то выборочно получается. Смотри сам.
1. Толпа в аэропорту Кабула, все плюют на маски (эй, в переносном смысле) и соц. дистанцию - орд зараженных нет.
2. Та же толпа, но куда как более разреженная с масками закрывающими хотя бы рот - в торговом центре - так вызывает массовые заражения.
3. Толпа работяг на стройке метро Виноградарь - ковид не привлекает. Не, я-то сам бы испугался к ним подойти после рабочего дня)))
4. Детишки в школе без маски - прям сразу распространяют... читал тут некоторых... мол дети типа главная опасность и убивают бабушек и дедушек.
5. Толпы демонстрантов больше года тусующиеся на митингах в РБ - вирус опять же обходит стороной.
В общем какой-то он... избирательный.
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07.09.2021 12:01 Відповісти
"3. Тем что по логике адептов ковида - трупов должно быть в десятки раз больше чем сотня от теракта."
В Киеве за сутки умирает 1-3 человека.

07.09.21 11:41Від коронавірусу в Києві за добу померли три людини, одужали - 232, виявили 304 нові випадки, - Кличко
05.09.21 14:29За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 141 новий випадок, - Кличко
Допустим, в Афганистане заболеваемость такая, что умирает в 10 раз больше. Тогда, учитывая, что население Кабула 600 тыс, а Киева 3 млн, за сутки в Кабуле умрет аж 6 человек. Если они 130 трупов от теракта оперативно растащили, то 6 тел умерших в разных местах - элементарно. Даже заолеваемость и смертность в 100 раз выше, чем в Украине, для наблюдателя за Кабулом не выльется в горы трупов.
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07.09.2021 11:59 Відповісти
Ты сча серьезно сравнил Киев с его масочным режимом, шарахающимися от безмасочника в транспорте ... гражданами, и толпу в аэропорту Кабула?
Маски, которые как ты говоришь - спасают - вот тебе и причина. По твоей же логике, кстати))
А там их нет и заболеваемость должна быть не в 100 а в несколько тысяч раз выше. И смертность. Потому как - суперраспространители, толпа, безмаски... и ... хм... а талибы вообще знают что такое ИВЛ? Учитывая что бывшие сотрудники и больниц тоже - сидят по домам в страхе перед новой властью?
Если суммировать все те страхи по поводу как нас называют ковид-идиотов - то там уже должна лежать одна большая гора минимум ивл-щиков, а больше - трупов. Не под сотню. А тысяч под 50.
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07.09.2021 12:06 Відповісти
Надо не только уметь читаить и считать, а и пользоваться этим.
Я давал ссылки по Киеву. В первой из них написано "Так, за добу в столиці виявили 304 нові випадки коронавірусної інфекції (загалом від початку пандемії 225 999 випадків)."
Если мы предположим заболеваемость в 10 раз больше, то заболевших за все время пандемии будет 2,26 млн. на 3 млн или 75%, т.е. процент, обеспечивающий коллективный иммунитет. (А в Афганистане и вакцинацию против ковида проводили и скорее всего, вакцину получили в основном те, кто сейчас в аэропорту).
Так что про Ваше "заболеваемость должна быть не в 100 а в несколько тысяч раз выше" забудьте. Это физически невозможно.
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07.09.2021 12:27 Відповісти
Ты исходишь из того, что игнорирование анти-ковидных мер дает нам всего-лишь 10 кратную прибавку к кол-ву случаев. Не 100-кратную, на 1000-кратную и так далее.
Но тогда - каким образом у нас был пик весной, при том, что в плане соблюдения мер нас было не сравнить с Кабулом. У нас и масочки не носили единицы. И локдауны там всякие...
А как же супер-распространители? Они "физически невозможны" (с)? Ты сча агитки адептов ковида опроверг, на минуточку))
Если совсем кратко, то вывод прост.
1) Нам говорят - не носите масок + собираетесь в толпы = имеет ппц какой всплеск ковид.
(Некоторые экспрессивные личности даже предлагали прикинуть - сколько моя неодетая маска убила людей).
2) На деле - нифига. См. аэропорт Кабула, Минск во время митингов и вообще вся РБ, Берлин во время схожих протестов и наконец самое заколдованное место - стройка метро на Виноградарь.
Вывод = СМИ лгут.
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07.09.2021 13:26 Відповісти
Из твоих утверждений, следует, что в Киеве за полтора года может переболеть ковидом в 1000 раз больше, чем 226 тыс человек, т.е. 226 млн человек. Объясни, каким образом?
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07.09.2021 13:58 Відповісти
Из моих утверждений - а если совсем честно то из утверждений адептов пандемии следует, что если все жители Киева соберутся в толпу "аэропорт Кабул - стайл", то сразу все непременно перезаразятся, потому как страшная пандемия бушует в мире (4 слова последних это не я придумал, это погранец в аэропорту... смешной он), потому как в толпе, да без масок, да без социальной дистанции. Все - это все население, которое соберется в толпу без масок и социальной дистанции. Соберется весь Киев = заболеет весь Киев. Потому как вирус заразный... да еще и дельта-штамм же.
Антип. Я просто рассказываю ваши же (не конкретно твои, а адептов ковида) страшилки. Которыми пугают нас. И говорю - вот смотрите. Аэропорт Кабул. Беларусь во время митингов против Луки. 100-тысячная демонстрация в Берлине. Стройка Виноградарь.
Чем там черт побери намазано, что ваши же страшилки, условия которых там прям вот точно как Вы описываете - и должны привести к уджасу, коллапсу, звиздецу и горам трупов - почему они НЕ работают-то?
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07.09.2021 14:07 Відповісти
Я тебе уже с цифрами показал, что при заболеваемости в 10 раз большей, чем в Киеве среди горожан уже будет столько переболевших, что будет достигнут коллективній иммунитет, т.е. эпидемия перестанет распространяться. И при этом на весь кабул будет порядка 6 умерших в день.
Пик весной у нас был потому что до коллективного иммунитета нам двлеко, а масочный режим у нас соблюдают так себе. В метро процентов 30-40 с высунутыми носами или с масками на подбородке катаются.
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07.09.2021 14:21 Відповісти
Погоди.
То есть ты хочешь сказать... что нам стоило отменить ограничения...?
Ну переболели бы все, ну был бы коллективный иммунитет, ну умерли бы ну пусть не 6 но 126 на всю страну (все же Украина побольше Кабула).
А о чем я с самого начала говорил, не?)))))
И разве в Киеве не было заболеваемости, в 10 раз большей чем сейчас? Была. Ты приводил 141 чел в день заболевших. Бывали же времена когда по 1,5к было в Киеве, нет?
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07.09.2021 14:38 Відповісти
Олег, так на мой вопрос Вы не ответили. Как в Киеве может переболеть 226 млн человек за полтора года?
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07.09.2021 14:33 Відповісти
Может переболеть 3млн. жителей, если они все вместе соберутся одной толпой на пару недель и среди них будут зараженные, хоть один.
Это если верить страшилкам.
Я им не верю.
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07.09.2021 14:39 Відповісти
Из каких источников Вы черпаете эти страшилки? Я что, каждую услышанную Вами городскую сплетню проверять должен?
1. Представь, что в толпу Аэропорта Кабула попал суперраспространитель. И улетел через 3-4 часа. Ну, заразит он 5-6 человек, они по 3-4 (это если вокруг них все сплошь непереболевшие и непривитые). Ну, получится 24 случая максимум.
2. Представь, что в толпу Аэропорта Кабула попал суперраспространитель. И улетел через 3-4 дня. Ну, заразит он 50-100 человек, они по 3-4 (это если вокруг них все сплошь непереболевшие и непривитые). Ну, получится 400 случаев максимум. При средней летальности ковида в 2,6% умрет 10 человек и вряд ли в один день. Если там более сотни распотрошенных трупов за один день убрали, то 10 трупов за несколько дней - пустяк. Там из шасси взлетающих самолетов за раз практически столько же высыпалось и их довольно быстро убирали.
Кстати, суперраспространители - довольно редкое явление и это те, кто заражает более 6 человек за все время болезни.
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07.09.2021 15:17 Відповісти
Короче. Выходит так.
Толпы не так страшны, на самом деле. Как и безмасочники. Так я это с самого начала говорил, а ты еще спорил)))
Отменяем эти вещи и хрен бы с ним. У нас и толпы пожиже и вакцинированных побольше. Ну заболеет пару сотен, так у нас и медицина покруче чем в Афгане. Вывезет.
Уже и смертность оказывается... не критична... 2,6% в среднем всего... (я еще учту что в а/п вряд ли там все из группы 65+)...
В общем нафиг эти маски и соцдистансирование - и в этом, Антип я с тобой согласен.
Хм. Эдак скоро одним антиваксером станет больше))
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07.09.2021 15:32 Відповісти
Оставь эти фантазии.
Когда чел хочет сбежать из Кабула, он и тест фальшивый купит или будет перед тестом горло и нос раствором хлорки промывать. Так что это там не показатель. А показатель то, что персонал посольства США в последнее время там переболел ковидом и даже помол улетал заболевшим. Этим скрывать болезнь не надо.
А как показал расчет, 10 трупов в несколько дней для аэтопорта Кабула не особо критично, а вот в Украине это зачем? Чтобы несколько сот антиваксеров и антимасочников на масках по паре-тройке гривен сэкономили
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07.09.2021 15:43 Відповісти
даже посол улетал заболевшим.
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07.09.2021 15:43 Відповісти
Бгг. Ты в другой ветке приводишь случай, как один учитель сняв масочку на одном уроке заразил полкласса. А тут говоришь что тусующий несколько часов в аэропорту чувак (а это дольше 1 урока), в куда как более плотной чем учебный класс американской школы - толпе, заразил 5-6 человек всего. А там на уроке 12-24...
Странно. Там приводишь страшилку, тут опровергаешь...
Речь не в экономии. Речь чтоб не дышать отработанным воздухом и своими же зараженными соплями из подмасочного пространства. Чтоб здоровее быть)
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07.09.2021 16:02 Відповісти
Короче:
1. https://www.bbc.com/russian/features-51489871
2. https://www.bbc.com/russian/features-52684037 (а там учитывая плотность толпы и то что они там постоянно тусуют в ожидании шанса улететь - считай условия в семье).
3. https://www.bbc.com/russian/news-55687892
Где вот это вот все? Почему оно в аэропорту Кабула, на стройке метро Виноградарь, на многомиллионных многодневных митингах в РБ - не работает?
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07.09.2021 12:10 Відповісти
См. пост выше.
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07.09.2021 12:28 Відповісти
Пардон, не масочной но социальной.
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30.08.2021 18:12 Відповісти
Я открою страшную тайну. Есть такое понятие "полный круг", существовало отнюдь не в исламе. И не в чужой религии некоего имени Яхве... 16 детей. Ну то такое...

Не, не надо быть свиноматками. Не надо. Не надо... зато следующего мужа чьей-то дочери будут звать не Антип или Олег а Ахмет. Все вроде ничо... но такими темпами в Киеве через лет 50 самым популярным предметом одежды будет паранджа.
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30.08.2021 18:09 Відповісти
В 2020 году умерли 616 835 украинцев. Самой распространенной причиной смертей стали болезни системы кровообращения. От осложнений COVID-19 умерли 20 709 человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Так, от болезней системы кровообращения в 2020 году умерли 408 721 украинец. Из них 284 997 умерли от ишемической болезни сердца, а 78 140 - от цереброваскулярных болезней. От онкологических болезней умерли 77 862 человека. Из них от злокачественных опухолей - 77 161.
Болезни органов дыхания стали причиной смертей 16 705 человек. В том числе от гриппа и пневмонии умерли 11 358 человек.
Еще 24 215 человек умерли от болезней органов пищеварения, 1 980 - от болезни печени вследствие злоупотребления алкоголем, 4 345 - от болезней нервной системы. Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной 6 822 смертей. Из них туберкулез - 2 886, ВИЧ - 2 868.
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30.08.2021 16:31 Відповісти
Не-не-не. Это Вы не по адресу. Сей момент Антипа не волнует.
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30.08.2021 16:32 Відповісти
Ну зачем же передергивать? Ай-ай-ай как некрасиво. Вы же знаете как я отношусь к смертям отразличных болезней. Ну а на последнее Ваше предложение даже комментировать не хочется. Ибо, на мой взгляд, оно лежит за гранью этики. Грубо, очень грубо тролите.
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30.08.2021 17:10 Відповісти
Первый умерший от ковида был в 13 марта 2020. Некорректно сравнивать смерти от всех видов рака со смертями от одного вируса и еще более некорректно сравнивать за 7 месяцев для ковида и за год от всех видов онкологии.
Например, с конца июня 2020 по конец июня 2021 от ковида умерла 51тысяча украинцев.И это не учитывая смертей от постковидного синдрома.
Но ни в транспорте, ни в магазинах вас никто не заразит ни онкозаболеваниями, ни сердечно-сосудистыми, а смертность от ковида давно превысила в разы смертность от остальных инфекций.
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30.08.2021 17:07 Відповісти
Не корректно выкладывать общее количество смертей от осложнения ковида за все время пандемии....
А я даю данные которые опубликовал Госстат...
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30.08.2021 17:11 Відповісти
с конца июня 2020 по конец июня 2021 прошел ровно один год. Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7365
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30.08.2021 17:36 Відповісти
Ага...а данные Госстата даются с 1 января..по 31 декабря....
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30.08.2021 17:45 Відповісти
Тоже ровно один год. Так в чем проблема сравнить данные по двум болезням, за годичные периоды для одной и другой?
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30.08.2021 17:54 Відповісти
Вот мы и смотрим данные за 2020 год...
От типа ковида чуть больше 20 тысяч..
От гриппа 11..
От рака 77..
От инсультаов и инфактов 400.. тысяч...
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30.08.2021 18:06 Відповісти
Вот смотрим За период в год с 1 января 2020 по 31 января 2020 от онкологии 77 тыс.
на 21 июня 2020 года 1002 умерших от ковида, на 20 июня 2021 - 52016. Итого за годичный период умерло 51014 человек.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/

Вопросы? Что, они не за один год умерли? Или ты обязательно хочешь учитывать периоды, когда ковида в Украине вообще не было или только начали умираить?
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30.08.2021 18:27 Відповісти
доказательств об их безопасности еще совсем мало . В Европе подождут .
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30.08.2021 16:05 Відповісти
ВОЗ - никому не нужная структура. У них одно на уме- как бы угодить всем . В том числе и тем странам, которые не могут себе позволить вакцинирование населения двумя инъекциями. Поэтому они и верещат на каждом углу о не нужности третьей дозы. Вот и все. Это единственная причина. .
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30.08.2021 16:08 Відповісти
А почему к примеру после 3й дозы сразу не влупить и 4ю? Хуже ж не будет, даже только лутьше Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8254
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30.08.2021 16:11 Відповісти
Записывайся добровольцем на испытания такого метода.
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30.08.2021 16:26 Відповісти
Ну это не к тем, кого Вы огульно называете антиваксерами. Они вообще и в первый то раз не хотят испытывать сии вакцины. Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5600
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30.08.2021 16:29 Відповісти
Можно хоть каждый день колоть, но по-чуть-чуть. Ты же как эскулап должен знать мудрость: "Одна капля лечит, две калечит" Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2994
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30.08.2021 16:29 Відповісти
Можешь лупить себе все, что угодно по сто раз. Необходимость 3 дозы есть. Это подтверждают во многих странах. А вообще то лекарство от этой хрени еще никто по ходу не изобрел. Сколько будет действовать вакцина тоже вопрос. Год, два???
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30.08.2021 16:32 Відповісти
Сколько будет действовать вакцина тоже вопрос. Год, два???

От нисколько до сколько угодно. Смотря что понимать под термином "действовать". А лекарство от этой хрени ровно такое же как лекарство от любого ОРВИ.
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30.08.2021 16:44 Відповісти
Полгода, доказано.
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30.08.2021 16:44 Відповісти
ВОЗ как набожная шлюха. Ты или крестик сними или трусы надень. Что значит осторожно делать прививку? Нельзя быть чуть-чуть беременным. Так же нельзя осторожно сделать прививку. Ты ее или сделал или нет. Это состояние атомарное.
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30.08.2021 16:09 Відповісти
Уязвимые, это те кто в конце второго года "пандемии" , все ждут кода же за ними придёт корона с косой.
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30.08.2021 16:09 Відповісти
Так самое интересное что даже моск не включают почему она за ними не приходит.
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30.08.2021 16:15 Відповісти
А если сделал 2 пирививки то через пол года третья доза будет третьей или таки первой, а четвертая соответственно второй?
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30.08.2021 16:09 Відповісти
Там очень даже запросто можно запутаться. Будут наверное вакциновые наркоманы. Те которые с иглы слазить не будут. Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5628
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30.08.2021 16:13 Відповісти
Всех наркоманов объединяет общая цель - добыть новую дозу.

Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3683
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30.08.2021 16:19 Відповісти
Воооот. А я о чем. Новую дозу еще более эффективную, которая ваще ковидлу поганую на куски порвет мгновенно.
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30.08.2021 16:21 Відповісти
У них сейчас мозги взорвутся от напряженных вычислений. Не надо так)))
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30.08.2021 16:13 Відповісти
Чует сердце, что после 3-й бустерной будет еще 4-я ускорительная, 5-я усиливающая и 6-я закрепляющая.
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30.08.2021 16:10 Відповісти
и 7я. Контрольная Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6914
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30.08.2021 16:12 Відповісти
7ая контрольная, 8-страховочная...
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30.08.2021 16:13 Відповісти
9-я перестраховочная Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 704
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30.08.2021 16:13 Відповісти
Кстати, а 10-я бонусная. Надо же включать маркетинговые ходы. Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3076
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30.08.2021 16:22 Відповісти
10-я Юбилейня Третья доза COVID-вакцины нужна уязвимым группам, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 2043
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30.08.2021 16:25 Відповісти
Та да. А я вот ее бонусной назвал. А вообще какой простор для маркетингового творчества и полета фантазии. Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2172
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30.08.2021 16:26 Відповісти
Дивлячись "гундосікии" наркомана, - розумію, шо ота його третя доза була зайвою!)))
Відносно Ковіду - третя доза вже не має великого значення, ІМХО.
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30.08.2021 16:13 Відповісти
Ну уже приходит понимание, как вирус попадает...и что попадает он ...АДРЕСНО!!! еще раз АДРЕСНО!!!! И НЕ!!!, не через аэрозоль, только часть его попадает через аэрозоль.....

Штамм коронавируса "Дельта" передается с такой же активностью, как и коронавирус штамма "Альфа". Но его надо меньше, считает известный украинский доктор Евгений Комаровский, пишет gordonua.com. Вообще отношение современной медицины, то есть научной, эволюционирующей, исследующей медицины, к самому контактному пути передачи коронавируса принципиально за время пандемии изменилось. В начале пандемии этот путь рассматривался чуть ли не как самый главный, поэтому все мыли, стирали, а санитайзерам уделялось огромное внимание (помните, как много мы рассказывали о том, как открывать двери локтями, обрабатывать телефоны и ручки дверей?). Сейчас же стало ясно, что контактным путем получает вирус максимум 1% зараженных. Основной путь - аэрозольный.
Поэтому я бы сегодня вообще не заморачивался возможностью заражения через поверхности. Ну, это возможно, только когда какой-то реальный суперраспространитель начихал на что-то, а вы немедленно за это что-то схватились и тут же потерли себе глаз или начали облизывать то, на что он начихал. Других способов передачи я реально себе не представляю.
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30.08.2021 16:42 Відповісти
Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6921
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30.08.2021 17:12 Відповісти
А "чемпіони світу" шпарять всім, незалежно від віку чи передумов.
https://www.vesty.co.il/main/article/syhzt11k11t#autoplay

Минздрав Израиля разрешил делать третью прививку всем - подробности
Имеются в виду люди старше 12 лет, которые сделали вторую прививку более 5 месяцев назад. За месяц с начала прививочной кампании по вакцинации третьей дозой ее получили около 1,9 млн израильтян старше 30 лет.

Масові експерименти на людьми тривають.

В Квебеку планують штрикати діток 6-12 років з листопада-грудня.
https://www.journaldemontreal.com/2021/08/30/vers-une-vaccination-prudente-des-enfants?fbclid=IwAR2_mw-******************************-x6k6dF4ghlevGh0PKPUE0

Це називається =обережна вакцинація=, люди, правда, просять визначення цього ультрамодного терміну.

https://www.journaldemontreal.com/2021/08/30/vers-une-vaccination-prudente-des-enfants?fbclid=IwAR31o7vC-BhVZt9jc3IzhYj2BpY5DLyOf0XWI3sRbi6t6Kb83XDroGZjVTE

Une note de service interne qui circule dans un CIUSSS fait état de la vaccination des 6-12 ans dans les écoles primaires dès novembre et décembre.
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30.08.2021 21:24 Відповісти
 
 