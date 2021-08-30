Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ

У ВООЗ заявили, що бустерні щеплення необхідно вводити для вакцинації від COVID-19 групам ризику. Хоча раніше в Організації вважали, що введення третьої дози є недоцільним.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Бустерна (третя) доза вакцини - це не розкіш, яку відібрали у тих, хто все ще чекає першого щеплення. Це спосіб забезпечити безпеку для людей з найбільш уразливих груп", - сказав Клюге.

Однак він зазначив, що потрібно ставитися обережно до бустерних щеплень, оскільки "доказів про їхню безпеку ще зовсім мало".

У свою чергу Клюге закликав країни, в яких достатньо препаратів для імунізації, поділитися вакцинами з іншими, особливу увагу він приділив країнам Східної Європи і Африки.

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