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Консульський відділ посольства України в Туреччині припинив роботу до 12 вересня

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Консульський відділ посольства України в Туреччині припинив роботу до 12 вересня

Консульський відділ посольства України в Туреччині тимчасово припиняє роботу із 31 серпня до 12 вересня.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Туреччині, інформує Цензор.НЕТ.

У диппредставництві не назвали причину зупинки роботи.

"У зв’язку із вимушеним закриттям із 31 серпня по 12 вересня консульський відділ не здійснюватиме прийом документів, а також видачу готових. Просимо врахувати та приносимо вибачення за незручності! У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної із загрозою Вашому життю чи здоров'ю, просимо звертатися за телефоном гарячої лінії: +90 539 550 98 98", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина почала останню фазу випробування власної вакцини від коронавірусу

Автор: Наталя Джума
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Тренируемся разрывать дипотношения?
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31.08.2021 12:46 Відповісти
с Турции поехали в Украину отдыхать. не работа а сказка
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01.09.2021 16:46 Відповісти
 
 