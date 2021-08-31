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Консульський відділ посольства України в Туреччині припинив роботу до 12 вересня
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Консульський відділ посольства України в Туреччині тимчасово припиняє роботу із 31 серпня до 12 вересня.
Про це повідомляє пресслужба посольства України в Туреччині, інформує Цензор.НЕТ.
У диппредставництві не назвали причину зупинки роботи.
"У зв’язку із вимушеним закриттям із 31 серпня по 12 вересня консульський відділ не здійснюватиме прийом документів, а також видачу готових. Просимо врахувати та приносимо вибачення за незручності! У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної із загрозою Вашому життю чи здоров'ю, просимо звертатися за телефоном гарячої лінії: +90 539 550 98 98", - йдеться в повідомленні.
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Паравоз
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Beer Bear
показати весь коментар01.09.2021 16:46 Відповісти Мені подобається 0
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