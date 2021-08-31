Консульський відділ посольства України в Туреччині припинив роботу до 12 вересня

Консульський відділ посольства України в Туреччині тимчасово припиняє роботу із 31 серпня до 12 вересня.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Туреччині, інформує Цензор.НЕТ.

У диппредставництві не назвали причину зупинки роботи.

"У зв’язку із вимушеним закриттям із 31 серпня по 12 вересня консульський відділ не здійснюватиме прийом документів, а також видачу готових. Просимо врахувати та приносимо вибачення за незручності! У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної із загрозою Вашому життю чи здоров'ю, просимо звертатися за телефоном гарячої лінії: +90 539 550 98 98", - йдеться в повідомленні.

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