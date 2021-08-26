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Туреччина почала останню фазу випробування власної вакцини від коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Туреччина почала останню фазу випробування власної вакцини від коронавірусу

Препарат Turkovac розробили в одному з турецьких університетів. Всіх охочих запрошують приєднатися до його випробувань.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Стартувала добровільна вакцинація вітчизняною вакциною проти COVID-19 TURKOVAC, яка була розроблена нашим університетом і проходить третю фазу дослідження", - заявив ректор Ерджієського університету професор Мустафа Чалиш.

Ректор закликав усіх охочих приєднатися до випробувань як волонтерів.

За минулу добу в Туреччині було виявлено майже 20 тис. нових випадків інфікування. 217 людей померли, 16,7 тис. одужали. У країні вже зробили понад 91 млн щеплень, з них перша доза - майже 47 млн, друга - майже 36 млн, третя - 8 млн.

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хм.. а можно братья турки Мы присоединимся к вам уже после полного испытания вакцины.. Турция начала последнюю фазу испытания собственной вакцины от коронавируса - Цензор.НЕТ 4140
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25.08.2021 23:47 Відповісти
Тогда наверное платить надо будет, а сейчас на халяву)
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26.08.2021 00:07 Відповісти
... халява обходится в итоге дороже всего. Турция начала последнюю фазу испытания собственной вакцины от коронавируса - Цензор.НЕТ 9095
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26.08.2021 00:10 Відповісти
 
 