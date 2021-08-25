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Турция начала последнюю фазу испытания собственной вакцины от коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Турция начала последнюю фазу испытания собственной вакцины от коронавируса

Препарат Turkovac разработали в одном из турецких университетов. Всех желающих приглашают присоединиться к его испытаниям.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Стартовала добровольное вакцинация отечественной вакциной против COVID-19 TURKOVAC, которая была разработана нашим университетом и проходит третью фазу исследования", - заявил ректор Эрджиевского университета профессор Мустафа Чалыш.

Ректор призвал всех желающих присоединиться к испытаниям в качестве волонтеров.

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За прошедшие сутки в Турции было обнаружено почти 20 тыс. новых случаев инфицирования. 217 человек умерли, 16,7 тыс. выздоровели. В стране уже сделали более 91 млн прививок, из них первая доза - почти 47 млн, вторая - почти 36 млн, третья - 8 млн.

Автор: Ольга Лузан
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хм.. а можно братья турки Мы присоединимся к вам уже после полного испытания вакцины.. Турция начала последнюю фазу испытания собственной вакцины от коронавируса - Цензор.НЕТ 4140
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25.08.2021 23:47 Ответить
Тогда наверное платить надо будет, а сейчас на халяву)
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26.08.2021 00:07 Ответить
... халява обходится в итоге дороже всего. Турция начала последнюю фазу испытания собственной вакцины от коронавируса - Цензор.НЕТ 9095
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26.08.2021 00:10 Ответить
 
 