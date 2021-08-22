УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
52941 відвідувач онлайн
Новини Політика України
1426 9
вакцина (3396) тестування (258) тест (246) Денис Шмигаль (1747)

Біокластер для виробництва тест-систем і вакцин створять в Україні, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Біокластер для виробництва тест-систем і вакцин створять в Україні, - Шмигаль

В Україні зможуть виробляти вакцини і тест-системи для діагностики інфекційних хвороб.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що цього тижня уряд підтримав рішення про створення біокластера "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій".

Також читайте: У Німеччині невакциновані від коронавірусу повинні будуть пред'являти тести для відвідування кафе, кінотеатрів і торжеств

"Кластер дасть можливість зменшити залежність від імпорту, а також об’єднати в одному місці державні та приватні ресурси, щоб максимально реалізувати освітній, науковий і технічний потенціал нашої країни", - підкреслив глава уряду.

Він також додав, що на базі біокластера маємо почати виготовлення тест-систем і вакцин з відкритою технологією виробництва. А кінцевою метою повинно стати розроблення власних вакцин.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в лесу возле университета?
когда же вы научитиесь в прошедшем времени разговаривать
показати весь коментар
22.08.2021 13:31 Відповісти
В тих зелених глісти у всіх???
Що вони усі, за якісь клістіри розмовляють???
показати весь коментар
22.08.2021 13:49 Відповісти
Тут все просто: ермак разослал методичку - всем употреблять это слово в положительном смысле. Похоже, прямо сейчас он и его песик зюзя продают х*йлу нас с вами и завтра придется прятать за красивыми словами свое паскудство.
Примерно, как перед выборами крутить быдлосериал с "положительным" главным героем.
Ну, или как Леня Голубков "Куплю жене сапоги! Ты не халявщик, Леня, ты партнер."...
В общем, несть числа примерам.
показати весь коментар
22.08.2021 14:01 Відповісти
Новояз от земразей.
"Визуализация биокластера посредством фломастера".
показати весь коментар
22.08.2021 13:53 Відповісти
Біокластер для виробництва тест-систем і вакцин створять в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3112
показати весь коментар
22.08.2021 13:55 Відповісти
З красивим банером зверху-
ARBEIT MACHT FREI!
показати весь коментар
22.08.2021 13:57 Відповісти
Що таке кластер?
https://itcluster.kiev.ua/pro-nas/pytannia
🤗
показати весь коментар
22.08.2021 14:03 Відповісти
Ну не вакцин, вы же правильно формулируйте. А законченных биологических программных продуктов. Т.е. оформленных функциональных биопрограмм!!!
Вы понимаете смысл этих формулировок??? Это не длинная линия по разливу зброженного молока, хотя и там части этих продуктов присутствуют.
Правильно - это полнофункциональная лаборатория биохакинга, или биопрограммирования???
Яяя....эээээ.....правильно понимаю,.....вы решили серьезно побазарить с программистом???
Хмммм.....вот сейчас ...я скажу правильно......Бог вам в помощь! Ню-ню, ищущий находит, желающий знать -узнает.
показати весь коментар
22.08.2021 15:12 Відповісти
высокопарные и заумные слова нужны только для одного что бы что то приукрасить или скрыть. арабская пословица.
сказал бы цех сделают. а то так важно аж целый кластер да ещё и био. мир полон идиотов.
показати весь коментар
22.08.2021 21:37 Відповісти
 
 