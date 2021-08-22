Біокластер для виробництва тест-систем і вакцин створять в Україні, - Шмигаль
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В Україні зможуть виробляти вакцини і тест-системи для діагностики інфекційних хвороб.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що цього тижня уряд підтримав рішення про створення біокластера "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій".
"Кластер дасть можливість зменшити залежність від імпорту, а також об’єднати в одному місці державні та приватні ресурси, щоб максимально реалізувати освітній, науковий і технічний потенціал нашої країни", - підкреслив глава уряду.
Він також додав, що на базі біокластера маємо почати виготовлення тест-систем і вакцин з відкритою технологією виробництва. А кінцевою метою повинно стати розроблення власних вакцин.
Будь ласка, зачекайте...
когда же вы научитиесь в прошедшем времени разговаривать
Що вони усі, за якісь клістіри розмовляють???
Примерно, как перед выборами крутить быдлосериал с "положительным" главным героем.
Ну, или как Леня Голубков "Куплю жене сапоги! Ты не халявщик, Леня, ты партнер."...
В общем, несть числа примерам.
"Визуализация биокластера посредством фломастера".
ARBEIT MACHT FREI!
https://itcluster.kiev.ua/pro-nas/pytannia
🤗
Вы понимаете смысл этих формулировок??? Это не длинная линия по разливу зброженного молока, хотя и там части этих продуктов присутствуют.
Правильно - это полнофункциональная лаборатория биохакинга, или биопрограммирования???
Яяя....эээээ.....правильно понимаю,.....вы решили серьезно побазарить с программистом???
Хмммм.....вот сейчас ...я скажу правильно......Бог вам в помощь! Ню-ню, ищущий находит, желающий знать -узнает.
сказал бы цех сделают. а то так важно аж целый кластер да ещё и био. мир полон идиотов.