Биокластер для производства тест-систем и вакцин создадут в Украине, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине смогут производить вакцины и тест-системы для диагностики инфекционных болезней.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что на этой неделе правительство поддержало решение о создании биокластера "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий".
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"Кластер позволит уменьшить зависимость от импорта, а также объединить в одном месте государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал нашей страны", - подчеркнул глава правительства.
Он также добавил, что на базе биокластера должны начать изготовление тест-систем и вакцин с открытой технологией производства. А конечной целью должна стать разработка собственных вакцин.
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Пожалуйста, подождите...
когда же вы научитиесь в прошедшем времени разговаривать
Що вони усі, за якісь клістіри розмовляють???
Примерно, как перед выборами крутить быдлосериал с "положительным" главным героем.
Ну, или как Леня Голубков "Куплю жене сапоги! Ты не халявщик, Леня, ты партнер."...
В общем, несть числа примерам.
"Визуализация биокластера посредством фломастера".
ARBEIT MACHT FREI!
https://itcluster.kiev.ua/pro-nas/pytannia
🤗
Вы понимаете смысл этих формулировок??? Это не длинная линия по разливу зброженного молока, хотя и там части этих продуктов присутствуют.
Правильно - это полнофункциональная лаборатория биохакинга, или биопрограммирования???
Яяя....эээээ.....правильно понимаю,.....вы решили серьезно побазарить с программистом???
Хмммм.....вот сейчас ...я скажу правильно......Бог вам в помощь! Ню-ню, ищущий находит, желающий знать -узнает.
сказал бы цех сделают. а то так важно аж целый кластер да ещё и био. мир полон идиотов.