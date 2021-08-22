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Биокластер для производства тест-систем и вакцин создадут в Украине, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Биокластер для производства тест-систем и вакцин создадут в Украине, - Шмыгаль

В Украине смогут производить вакцины и тест-системы для диагностики инфекционных болезней.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на этой неделе правительство поддержало решение о создании биокластера "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий".

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"Кластер позволит уменьшить зависимость от импорта, а также объединить в одном месте государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал нашей страны", - подчеркнул глава правительства.

Он также добавил, что на базе биокластера должны начать изготовление тест-систем и вакцин с открытой технологией производства. А конечной целью должна стать разработка собственных вакцин.

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в лесу возле университета?
когда же вы научитиесь в прошедшем времени разговаривать
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22.08.2021 13:31 Ответить
В тих зелених глісти у всіх???
Що вони усі, за якісь клістіри розмовляють???
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22.08.2021 13:49 Ответить
Тут все просто: ермак разослал методичку - всем употреблять это слово в положительном смысле. Похоже, прямо сейчас он и его песик зюзя продают х*йлу нас с вами и завтра придется прятать за красивыми словами свое паскудство.
Примерно, как перед выборами крутить быдлосериал с "положительным" главным героем.
Ну, или как Леня Голубков "Куплю жене сапоги! Ты не халявщик, Леня, ты партнер."...
В общем, несть числа примерам.
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22.08.2021 14:01 Ответить
Новояз от земразей.
"Визуализация биокластера посредством фломастера".
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22.08.2021 13:53 Ответить
Біокластер для виробництва тест-систем і вакцин створять в Україні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3112
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22.08.2021 13:55 Ответить
З красивим банером зверху-
ARBEIT MACHT FREI!
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22.08.2021 13:57 Ответить
Що таке кластер?
https://itcluster.kiev.ua/pro-nas/pytannia
🤗
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22.08.2021 14:03 Ответить
Ну не вакцин, вы же правильно формулируйте. А законченных биологических программных продуктов. Т.е. оформленных функциональных биопрограмм!!!
Вы понимаете смысл этих формулировок??? Это не длинная линия по разливу зброженного молока, хотя и там части этих продуктов присутствуют.
Правильно - это полнофункциональная лаборатория биохакинга, или биопрограммирования???
Яяя....эээээ.....правильно понимаю,.....вы решили серьезно побазарить с программистом???
Хмммм.....вот сейчас ...я скажу правильно......Бог вам в помощь! Ню-ню, ищущий находит, желающий знать -узнает.
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22.08.2021 15:12 Ответить
высокопарные и заумные слова нужны только для одного что бы что то приукрасить или скрыть. арабская пословица.
сказал бы цех сделают. а то так важно аж целый кластер да ещё и био. мир полон идиотов.
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22.08.2021 21:37 Ответить
 
 