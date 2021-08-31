МОЗ рекомендує вчителям проводити уроки в щитках

Під час проведення уроків педагогічним працівникам рекомендується використовувати захисні щитки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Освіта", про це йдеться в новій постанові Міністерства охорони здоров'я, якою затверджено протиепідемічні заходи в установах освіти на період карантину.

Документ містить нові вимоги до організації освітнього процесу, яких мають дотримуватись адміністрації закладів освіти та учасники освітнього процесу у новому навчальному році з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що багаторазовий захисний щиток, який використовуватиметься вчителями, має використовуватись та дезінфіковуватись відповідно до інструкцій виробника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернігові мерія закликала школи не проводити лінійки 1 вересня: це погіршить епідеміологічну ситуацію

Водночас учні початкової школи матимуть можливість пересуватись приміщеннями школи та відвідувати уроки без захисних масок.

Школярі віком від 12 років відвідуватимуть уроки без масок, але мають використовувати їх при пересуванні приміщеннями школи.

Водночас вхід до приміщення закладу освіти всіх школярів, вчителів та батьків є можливим лише за умови використання засобів індивідуального захисту.