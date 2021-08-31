УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18000 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
2 767 34
карантин (16095) МОЗ (3881) школа (1824) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

МОЗ рекомендує вчителям проводити уроки в щитках

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ рекомендує вчителям проводити уроки в щитках

Під час проведення уроків педагогічним працівникам рекомендується використовувати захисні щитки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Освіта", про це йдеться в новій постанові Міністерства охорони здоров'я, якою затверджено протиепідемічні заходи в установах освіти на період карантину.

Документ містить нові вимоги до організації освітнього процесу, яких мають дотримуватись адміністрації закладів освіти та учасники освітнього процесу у новому навчальному році з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що багаторазовий захисний щиток, який використовуватиметься вчителями, має використовуватись та дезінфіковуватись відповідно до інструкцій виробника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернігові мерія закликала школи не проводити лінійки 1 вересня: це погіршить епідеміологічну ситуацію

Водночас учні початкової школи матимуть можливість пересуватись приміщеннями школи та відвідувати уроки без захисних масок.

Школярі віком від 12 років відвідуватимуть уроки без масок, але мають використовувати їх при пересуванні приміщеннями школи.

Водночас вхід до приміщення закладу освіти всіх школярів, вчителів та батьків є можливим лише за умови використання засобів індивідуального захисту.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
показати весь коментар
31.08.2021 10:58
+5
Достаточно того, что именно учителя всегда были членами избирательных комиссий и участвовали во всех фальсификациях выборов в современной Украине, чтоб понять, на сколько это гнилая богодельня...
показати весь коментар
31.08.2021 11:00
+3
Брядятина полная! А ученики на уроках что оденут. Или переносчиками "ковида" являются только учителя?
показати весь коментар
31.08.2021 11:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
показати весь коментар
31.08.2021 10:58 Відповісти
Достаточно того, что именно учителя всегда были членами избирательных комиссий и участвовали во всех фальсификациях выборов в современной Украине, чтоб понять, на сколько это гнилая богодельня...
показати весь коментар
31.08.2021 11:00 Відповісти
Вы одновременно правы и нет. Виноваты не учителя.А тот кто поставил их в такие условия. Это обычная практика коммунистов с однопартийной системой. Для видимости демократии. И эти коммунисты как ни странно все так же правят нами. Покопайтесь в биографиях кому немного за 50.
показати весь коментар
31.08.2021 11:05 Відповісти
Об этом и речь - кацапская оккупация извратила систему образования, сделала из нее урода на службе режима, и она такой остается до сих пор.
показати весь коментар
31.08.2021 11:07 Відповісти
Валить все на кацапов ,тоже неправильно. Было семь лет времени все это исправить. Видимо наши президенты - кацапы ))
показати весь коментар
31.08.2021 11:10 Відповісти
Было больше времени это исправить. Но, как в анекдоте про котов, которые "могут запомнить до 120 команд, но они не хотят". Уж очень удобно власти иметь под рукой такой инструмент.
показати весь коментар
31.08.2021 11:15 Відповісти
Це те про що я бажав почути !
показати весь коментар
31.08.2021 11:17 Відповісти
Но это не то, что я бы хотел видеть...
показати весь коментар
31.08.2021 11:19 Відповісти
о том и разговор....
показати весь коментар
31.08.2021 11:20 Відповісти
Покопайтесь у біографіях молодих депутатів в більшості діти і онуки комуняк, керівників кп минулих років. Досі править комуна, і партія наш рулєвой.
показати весь коментар
31.08.2021 11:20 Відповісти
Учитель по своему определению не может не быть лоялен к любой власти.
показати весь коментар
31.08.2021 11:42 Відповісти
По какому именно определению?
показати весь коментар
31.08.2021 11:43 Відповісти
По самой сути образовательного и воспитательного процесса.
показати весь коментар
31.08.2021 11:48 Відповісти
Образовательный и, тем более, воспитательный процесс бывает ОЧЕНЬ разный.
показати весь коментар
31.08.2021 11:49 Відповісти
Во все времена он прежде всего должен быть лоялен к стране, где происходит, и к действующей власти. Так было всегда.
показати весь коментар
31.08.2021 11:52 Відповісти
Те що залишилось від совка зогнило вже. Нового не створили. Нічого там реформувати. Створюється нова структура. Стара ліквідується.
Вчителі зараз просто раби - власність дебільної і повністю продажної системи.
Альтернативні варіанти вже власне є. Платиш 3 тис. за навчання дистанційно в онлайн школах. Навчання значно продуктивніше і займає вдвічі менше часу. Атестат, ДПА, ЗНО також є і нічим не відрізняються від звичайної школи.
показати весь коментар
31.08.2021 11:11 Відповісти
А разве они ещё живы? А на каком основании?
показати весь коментар
31.08.2021 11:03 Відповісти
Всегда думал, что щитки одевают на ноги.
И как оно помогает?
показати весь коментар
31.08.2021 11:04 Відповісти
Минздрав рекомендует учителям проводить уроки в щитках - Цензор.НЕТ 1412
показати весь коментар
31.08.2021 11:07 Відповісти
в сварочных ?Минздрав рекомендует учителям проводить уроки в щитках - Цензор.НЕТ 1885...
показати весь коментар
31.08.2021 11:13 Відповісти
Брядятина полная! А ученики на уроках что оденут. Или переносчиками "ковида" являются только учителя?
показати весь коментар
31.08.2021 11:17 Відповісти
Щиток для работы с болгаркой малоэффективен против ковида.
Вирус может обойти щиток и заразить учителя, поэтому учителям нужно вести уроки в автономных подводных скафандрах.
Подводные скафандры эффективно защитят от любых видов штаммов COVID-19.
показати весь коментар
31.08.2021 11:20 Відповісти
Щитки учителя тоже за свой счет должны покупать ? Бумага и тонер для принтера, маски, антисептики, канцелярия, теперь щитки...
показати весь коментар
31.08.2021 11:23 Відповісти
Родители сдадут как всегда. МОЗ рекомендує вчителям проводити уроки в щитках - Цензор.НЕТ 1894
показати весь коментар
31.08.2021 11:43 Відповісти
МОЗ рекомендує вчителям проводити уроки в щитках - Цензор.НЕТ 2866
показати весь коментар
31.08.2021 11:40 Відповісти
Угу, діти і ходять в масках, і їдять. Все, як ви кажете.
показати весь коментар
31.08.2021 11:54 Відповісти
А може ліпше "***********" намордники натягнути? МОЗ рекомендує вчителям проводити уроки в щитках - Цензор.НЕТ 2696
показати весь коментар
31.08.2021 12:02 Відповісти
Маразматики. Как щитки могут защитить от воздушно-капельной инфекции в классе? Дети что, плюются в учителей?
показати весь коментар
31.08.2021 13:35 Відповісти
Бывает.
показати весь коментар
31.08.2021 16:40 Відповісти
 
 