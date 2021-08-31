МОЗ рекомендує вчителям проводити уроки в щитках
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Під час проведення уроків педагогічним працівникам рекомендується використовувати захисні щитки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Освіта", про це йдеться в новій постанові Міністерства охорони здоров'я, якою затверджено протиепідемічні заходи в установах освіти на період карантину.
Документ містить нові вимоги до організації освітнього процесу, яких мають дотримуватись адміністрації закладів освіти та учасники освітнього процесу у новому навчальному році з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби.
У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що багаторазовий захисний щиток, який використовуватиметься вчителями, має використовуватись та дезінфіковуватись відповідно до інструкцій виробника.
Водночас учні початкової школи матимуть можливість пересуватись приміщеннями школи та відвідувати уроки без захисних масок.
Школярі віком від 12 років відвідуватимуть уроки без масок, але мають використовувати їх при пересуванні приміщеннями школи.
Водночас вхід до приміщення закладу освіти всіх школярів, вчителів та батьків є можливим лише за умови використання засобів індивідуального захисту.
Будь ласка, зачекайте...
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Вчителі зараз просто раби - власність дебільної і повністю продажної системи.
Альтернативні варіанти вже власне є. Платиш 3 тис. за навчання дистанційно в онлайн школах. Навчання значно продуктивніше і займає вдвічі менше часу. Атестат, ДПА, ЗНО також є і нічим не відрізняються від звичайної школи.
И как оно помогает?
Вирус может обойти щиток и заразить учителя, поэтому учителям нужно вести уроки в автономных подводных скафандрах.
Подводные скафандры эффективно защитят от любых видов штаммов COVID-19.