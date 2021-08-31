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Минздрав рекомендует учителям проводить уроки в щитках

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав рекомендует учителям проводить уроки в щитках

При проведении уроков педагогическим работникам рекомендуется использовать защитные щитки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Освіта", об этом говорится в новом постановлении Министерства здравоохранения, которым утверждены противоэпидемические мероприятия в учреждениях образования на период карантина.

Документ содержит новые требования к организации образовательного процесса, которые должны соблюдать администрации учебных заведений и участники образовательного процесса в новом учебном году с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что многоразовый защитный щиток, который будет использоваться учителями, должен использоваться и дезинфицироваться в соответствии с инструкциями производителя.

В то же время ученики начальной школы будут иметь возможность передвигаться по школе и посещать уроки без защитных масок.

Школьники в возрасте от 12 лет будут посещать уроки без масок, но должны использовать их при передвижении по школе.

В то же время вход в помещение учебного заведения всех школьников, учителей и родителей возможен только при условии использования средств индивидуальной защиты.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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31.08.2021 10:58
+5
Достаточно того, что именно учителя всегда были членами избирательных комиссий и участвовали во всех фальсификациях выборов в современной Украине, чтоб понять, на сколько это гнилая богодельня...
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31.08.2021 11:00
+3
Брядятина полная! А ученики на уроках что оденут. Или переносчиками "ковида" являются только учителя?
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31.08.2021 11:17
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Правила форума Совет форумчан
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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31.08.2021 10:58 Ответить
Достаточно того, что именно учителя всегда были членами избирательных комиссий и участвовали во всех фальсификациях выборов в современной Украине, чтоб понять, на сколько это гнилая богодельня...
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31.08.2021 11:00 Ответить
Вы одновременно правы и нет. Виноваты не учителя.А тот кто поставил их в такие условия. Это обычная практика коммунистов с однопартийной системой. Для видимости демократии. И эти коммунисты как ни странно все так же правят нами. Покопайтесь в биографиях кому немного за 50.
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31.08.2021 11:05 Ответить
Об этом и речь - кацапская оккупация извратила систему образования, сделала из нее урода на службе режима, и она такой остается до сих пор.
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31.08.2021 11:07 Ответить
Валить все на кацапов ,тоже неправильно. Было семь лет времени все это исправить. Видимо наши президенты - кацапы ))
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31.08.2021 11:10 Ответить
Было больше времени это исправить. Но, как в анекдоте про котов, которые "могут запомнить до 120 команд, но они не хотят". Уж очень удобно власти иметь под рукой такой инструмент.
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31.08.2021 11:15 Ответить
Це те про що я бажав почути !
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31.08.2021 11:17 Ответить
Но это не то, что я бы хотел видеть...
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31.08.2021 11:19 Ответить
о том и разговор....
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31.08.2021 11:20 Ответить
Покопайтесь у біографіях молодих депутатів в більшості діти і онуки комуняк, керівників кп минулих років. Досі править комуна, і партія наш рулєвой.
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31.08.2021 11:20 Ответить
Учитель по своему определению не может не быть лоялен к любой власти.
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31.08.2021 11:42 Ответить
По какому именно определению?
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31.08.2021 11:43 Ответить
По самой сути образовательного и воспитательного процесса.
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31.08.2021 11:48 Ответить
Образовательный и, тем более, воспитательный процесс бывает ОЧЕНЬ разный.
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31.08.2021 11:49 Ответить
Во все времена он прежде всего должен быть лоялен к стране, где происходит, и к действующей власти. Так было всегда.
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31.08.2021 11:52 Ответить
Те що залишилось від совка зогнило вже. Нового не створили. Нічого там реформувати. Створюється нова структура. Стара ліквідується.
Вчителі зараз просто раби - власність дебільної і повністю продажної системи.
Альтернативні варіанти вже власне є. Платиш 3 тис. за навчання дистанційно в онлайн школах. Навчання значно продуктивніше і займає вдвічі менше часу. Атестат, ДПА, ЗНО також є і нічим не відрізняються від звичайної школи.
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31.08.2021 11:11 Ответить
А разве они ещё живы? А на каком основании?
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31.08.2021 11:03 Ответить
Всегда думал, что щитки одевают на ноги.
И как оно помогает?
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31.08.2021 11:04 Ответить
Минздрав рекомендует учителям проводить уроки в щитках - Цензор.НЕТ 1412
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31.08.2021 11:07 Ответить
в сварочных ?Минздрав рекомендует учителям проводить уроки в щитках - Цензор.НЕТ 1885...
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31.08.2021 11:13 Ответить
Брядятина полная! А ученики на уроках что оденут. Или переносчиками "ковида" являются только учителя?
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31.08.2021 11:17 Ответить
Щиток для работы с болгаркой малоэффективен против ковида.
Вирус может обойти щиток и заразить учителя, поэтому учителям нужно вести уроки в автономных подводных скафандрах.
Подводные скафандры эффективно защитят от любых видов штаммов COVID-19.
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31.08.2021 11:20 Ответить
Щитки учителя тоже за свой счет должны покупать ? Бумага и тонер для принтера, маски, антисептики, канцелярия, теперь щитки...
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31.08.2021 11:23 Ответить
Родители сдадут как всегда. МОЗ рекомендує вчителям проводити уроки в щитках - Цензор.НЕТ 1894
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31.08.2021 11:43 Ответить
МОЗ рекомендує вчителям проводити уроки в щитках - Цензор.НЕТ 2866
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31.08.2021 11:40 Ответить
Угу, діти і ходять в масках, і їдять. Все, як ви кажете.
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31.08.2021 11:54 Ответить
А може ліпше "***********" намордники натягнути? МОЗ рекомендує вчителям проводити уроки в щитках - Цензор.НЕТ 2696
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31.08.2021 12:02 Ответить
Маразматики. Как щитки могут защитить от воздушно-капельной инфекции в классе? Дети что, плюются в учителей?
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31.08.2021 13:35 Ответить
Бывает.
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31.08.2021 16:40 Ответить
 
 