Минздрав рекомендует учителям проводить уроки в щитках

При проведении уроков педагогическим работникам рекомендуется использовать защитные щитки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Освіта", об этом говорится в новом постановлении Министерства здравоохранения, которым утверждены противоэпидемические мероприятия в учреждениях образования на период карантина.

Документ содержит новые требования к организации образовательного процесса, которые должны соблюдать администрации учебных заведений и участники образовательного процесса в новом учебном году с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что многоразовый защитный щиток, который будет использоваться учителями, должен использоваться и дезинфицироваться в соответствии с инструкциями производителя.

В то же время ученики начальной школы будут иметь возможность передвигаться по школе и посещать уроки без защитных масок.

Школьники в возрасте от 12 лет будут посещать уроки без масок, но должны использовать их при передвижении по школе.

В то же время вход в помещение учебного заведения всех школьников, учителей и родителей возможен только при условии использования средств индивидуальной защиты.

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