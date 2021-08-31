Минздрав рекомендует учителям проводить уроки в щитках
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При проведении уроков педагогическим работникам рекомендуется использовать защитные щитки.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Освіта", об этом говорится в новом постановлении Министерства здравоохранения, которым утверждены противоэпидемические мероприятия в учреждениях образования на период карантина.
Документ содержит новые требования к организации образовательного процесса, которые должны соблюдать администрации учебных заведений и участники образовательного процесса в новом учебном году с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни.
В Министерстве здравоохранения отмечают, что многоразовый защитный щиток, который будет использоваться учителями, должен использоваться и дезинфицироваться в соответствии с инструкциями производителя.
В то же время ученики начальной школы будут иметь возможность передвигаться по школе и посещать уроки без защитных масок.
Школьники в возрасте от 12 лет будут посещать уроки без масок, но должны использовать их при передвижении по школе.
В то же время вход в помещение учебного заведения всех школьников, учителей и родителей возможен только при условии использования средств индивидуальной защиты.
Пожалуйста, подождите...
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Вчителі зараз просто раби - власність дебільної і повністю продажної системи.
Альтернативні варіанти вже власне є. Платиш 3 тис. за навчання дистанційно в онлайн школах. Навчання значно продуктивніше і займає вдвічі менше часу. Атестат, ДПА, ЗНО також є і нічим не відрізняються від звичайної школи.
И как оно помогает?
Вирус может обойти щиток и заразить учителя, поэтому учителям нужно вести уроки в автономных подводных скафандрах.
Подводные скафандры эффективно защитят от любых видов штаммов COVID-19.