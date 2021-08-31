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Бумажную версию COVID-сертификата запустят осенью, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

Бумажную версию COVID-сертификата запустят осенью, - Минздрав

Министерство здравоохранения планирует запустить бумажную версию цифрового сертификата вакцинации. Такой документ появится уже осенью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила глава Директората по цифровой трансформации Минздрава Мария Карчевич.

Документ пригодится гражданами, которые не могут воспользоваться сертификатом в смартфоне или имеют проблемы с интернетом. На бумажных сертификатах будет QR-код, с помощью которого можно проверить их подлинность.

"Сейчас есть возможность генерировать сертификат через приложение "Дія", также в ближайшее время появится возможность через портал "Дія", а осенью хотим внедрить возможность получить сертификат через учреждение здравоохранения, в бумажной форме", - объяснила она.

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О, бумажка это хорошо, разпечатал фековую и ходишь с ней. Думаю, кто-то те кюар коды будет проверять только по началу, как оно бывает обычно, а потом просто забьют на это хер, я так щетаю Бумажную версию COVID-сертификата запустят осенью, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9119
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31.08.2021 09:40 Ответить
Введут штрафы типа 17 тыс, как уже бывало, и выборочно проверят там-сям... Антиваксеров и попустит.
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31.08.2021 10:02 Ответить
ты уже укололся от всех штаммов..или пока только от одного..?
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31.08.2021 10:05 Ответить
С какой целью интересуешься? Паперову версію COVID-сертифіката запустять восени, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2959
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31.08.2021 10:07 Ответить
Много то штраф 17 тысчь заплатило? Есть статистика?
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31.08.2021 10:12 Ответить
Есть еще интереснее (УЖЕ есть) - использование поддельных документов. Там и статью можно нарисовать, при желании...
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31.08.2021 10:15 Ответить
Есть хоть один реальный приговор?
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31.08.2021 10:20 Ответить
Так в бумажной форме сертификат давным давно есть. Десятки тысяч уже предьявляли его при вьезде за рубежом. Но зеленым хочецца пиарить Дию...
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31.08.2021 09:42 Ответить
Документ стане в пригоді громадянам, які не можуть скористатися сертифікатом у смартфоні або мають проблеми з інтернетом Джерело: https://censor.net/ua/n3285425

Вони реально дебіли, якщо людина має смартфон і згенерувала в "Дії" сертифікат, нах його роздруковувати)
Хоча ці зелені діджідибілізатори справді "талановиті", сертифікат цифровий є, але кілька місяців треба розробникам, щоб мати можливість друку)
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31.08.2021 13:08 Ответить
 
 