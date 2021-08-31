Бумажную версию COVID-сертификата запустят осенью, - Минздрав
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Министерство здравоохранения планирует запустить бумажную версию цифрового сертификата вакцинации. Такой документ появится уже осенью.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила глава Директората по цифровой трансформации Минздрава Мария Карчевич.
Документ пригодится гражданами, которые не могут воспользоваться сертификатом в смартфоне или имеют проблемы с интернетом. На бумажных сертификатах будет QR-код, с помощью которого можно проверить их подлинность.
"Сейчас есть возможность генерировать сертификат через приложение "Дія", также в ближайшее время появится возможность через портал "Дія", а осенью хотим внедрить возможность получить сертификат через учреждение здравоохранения, в бумажной форме", - объяснила она.
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Вони реально дебіли, якщо людина має смартфон і згенерувала в "Дії" сертифікат, нах його роздруковувати)
Хоча ці зелені діджідибілізатори справді "талановиті", сертифікат цифровий є, але кілька місяців треба розробникам, щоб мати можливість друку)