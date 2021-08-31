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Паперову версію COVID-сертифіката запустять восени, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Паперову версію COVID-сертифіката запустять восени, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я планує запустити паперову версію цифрового сертифіката вакцинації. Такий документ з'явиться вже восени.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила глава Директорату з цифрової трансформації МОЗ Марія Карчевич.

Документ стане в пригоді громадянам, які не можуть скористатися сертифікатом у смартфоні або мають проблеми з інтернетом. На паперових сертифікатах буде QR-код, за допомогою якого можна перевірити їхню справжність.

"Зараз є можливість генерувати сертифікат через застосунок "Дія", також найближчим часом з’явиться можливість через портал "Дія", а восени хочемо впровадити можливість отримати сертифікат через заклад охорони здоров’я у паперовій формі", - пояснила вона.

Також читайте: COVID-сертифікати в "Дії" згенерували майже 300 тис. українців, - Федоров

Автор: Наталя Джума
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О, бумажка это хорошо, разпечатал фековую и ходишь с ней. Думаю, кто-то те кюар коды будет проверять только по началу, как оно бывает обычно, а потом просто забьют на это хер, я так щетаю Бумажную версию COVID-сертификата запустят осенью, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9119
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31.08.2021 09:40 Відповісти
Введут штрафы типа 17 тыс, как уже бывало, и выборочно проверят там-сям... Антиваксеров и попустит.
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31.08.2021 10:02 Відповісти
ты уже укололся от всех штаммов..или пока только от одного..?
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31.08.2021 10:05 Відповісти
С какой целью интересуешься? Паперову версію COVID-сертифіката запустять восени, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2959
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31.08.2021 10:07 Відповісти
Много то штраф 17 тысчь заплатило? Есть статистика?
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31.08.2021 10:12 Відповісти
Есть еще интереснее (УЖЕ есть) - использование поддельных документов. Там и статью можно нарисовать, при желании...
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31.08.2021 10:15 Відповісти
Есть хоть один реальный приговор?
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31.08.2021 10:20 Відповісти
Так в бумажной форме сертификат давным давно есть. Десятки тысяч уже предьявляли его при вьезде за рубежом. Но зеленым хочецца пиарить Дию...
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31.08.2021 09:42 Відповісти
Документ стане в пригоді громадянам, які не можуть скористатися сертифікатом у смартфоні або мають проблеми з інтернетом Джерело: https://censor.net/ua/n3285425

Вони реально дебіли, якщо людина має смартфон і згенерувала в "Дії" сертифікат, нах його роздруковувати)
Хоча ці зелені діджідибілізатори справді "талановиті", сертифікат цифровий є, але кілька місяців треба розробникам, щоб мати можливість друку)
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31.08.2021 13:08 Відповісти
 
 