Паперову версію COVID-сертифіката запустять восени, - МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я планує запустити паперову версію цифрового сертифіката вакцинації. Такий документ з'явиться вже восени.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила глава Директорату з цифрової трансформації МОЗ Марія Карчевич.
Документ стане в пригоді громадянам, які не можуть скористатися сертифікатом у смартфоні або мають проблеми з інтернетом. На паперових сертифікатах буде QR-код, за допомогою якого можна перевірити їхню справжність.
"Зараз є можливість генерувати сертифікат через застосунок "Дія", також найближчим часом з’явиться можливість через портал "Дія", а восени хочемо впровадити можливість отримати сертифікат через заклад охорони здоров’я у паперовій формі", - пояснила вона.
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Вони реально дебіли, якщо людина має смартфон і згенерувала в "Дії" сертифікат, нах його роздруковувати)
Хоча ці зелені діджідибілізатори справді "талановиті", сертифікат цифровий є, але кілька місяців треба розробникам, щоб мати можливість друку)