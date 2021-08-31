"Укрзалізниця" запустить рейковий автобус між Шепетівкою і Кам'янцем-Подільським
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"Укрзалізниця" домовилася з 14 ОТГ Хмельницької області про запуск рейкового автобуса між Шепетівкою і Кам'янцем-Подільським (через Хмельницький).
Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Подольський", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Повідомляється, що на лінії буде працювати рейкобуса РА2 з відремонтованим салоном місткістю 222 посадочних місця.
Поїзд курсуватиме з понеділка по п'ятницю.
"До Хмельницького він прибуватиме о 8-й годині ранку, потім продовжить шлях до Кам'янця-Подільського й ввечері вирушатиме назад і приїжджатиме до Шепетівки близько 21:00", - повідомив в ефірі директор філії УЗ "Південно-Західна залізниця" Артем Миронович.
Дорога між кінцевими точками маршруту в одну сторону займе сім із половиною годин, рейкобус робитиме сім зупинок, може розвивати швидкість до 100 км/год.
Мінімальна ціна квитка становитиме 15 грн, максимальна - 102 грн.
"Завдяки перемовинам, які ми вели з керівництвом "Південно-Західної залізниці", та підписаному меморандуму з'явиться поїзд, який дуже потрібен усім громадам. Меморандум підписували 14 голів ОТГ", - заявив в ефірі телеканалу голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.
Запустити поїзд планують до кінця поточного тижня, наразі його тестують.
Будь ласка, зачекайте...
Ковбойский поезд. 200 км за 7 часов...
таким чином і надалі розмиватиметься волинська ідентичність об,єднаного шепетівського району...
мало того, що староконстянтинів князів острозьких прихопили до поділля, так хочуть ще й всю ту частину південно-східної волині(це тим, хто розуміє про що мова
Большое удовольствие доехать куда-нибудь за 4 часа и торчать на улице еще 6.
Ці "досягнення" минулого сторіччя ,а ось це сьогодення -Японський поїзд їде 600 км/год