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залізниця (659) Кам'янець-Подільський (50) потяг (681) Укрзалізниця (2039) Хмельниччина (663) автобус (91)

"Укрзалізниця" запустить рейковий автобус між Шепетівкою і Кам'янцем-Подільським

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Укрзалізниця" домовилася з 14 ОТГ Хмельницької області про запуск рейкового автобуса між Шепетівкою і Кам'янцем-Подільським (через Хмельницький).

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Подольський", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що на лінії буде працювати рейкобуса РА2 з відремонтованим салоном місткістю 222 посадочних місця.

Поїзд курсуватиме з понеділка по п'ятницю.

"До Хмельницького він прибуватиме о 8-й годині ранку, потім продовжить шлях до Кам'янця-Подільського й ввечері вирушатиме назад і приїжджатиме до Шепетівки близько 21:00", - повідомив в ефірі директор філії УЗ "Південно-Західна залізниця" Артем Миронович.

Дорога між кінцевими точками маршруту в одну сторону займе сім із половиною годин, рейкобус робитиме сім зупинок, може розвивати швидкість до 100 км/год.

Мінімальна ціна квитка становитиме 15 грн, максимальна - 102 грн.

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"Завдяки перемовинам, які ми вели з керівництвом "Південно-Західної залізниці", та підписаному меморандуму з'явиться поїзд, який дуже потрібен усім громадам. Меморандум підписували 14 голів ОТГ", - заявив в ефірі телеканалу голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

Запустити поїзд планують до кінця поточного тижня, наразі його тестують.

Автор: Анастасія Потіха
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На маршрутке это расстояние - максимум 3 часа, с учетом петляния по Хмельницкому, ни хрена не приспособленному для транзита с севера на юг.
Ковбойский поезд. 200 км за 7 часов...
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31.08.2021 14:34 Відповісти
тут інше: обласна влада не хоче втратити вплив на райони...
таким чином і надалі розмиватиметься волинська ідентичність об,єднаного шепетівського району...
мало того, що староконстянтинів князів острозьких прихопили до поділля, так хочуть ще й всю ту частину південно-східної волині(це тим, хто розуміє про що мова
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31.08.2021 15:39 Відповісти
Событие мирового масштаба "Укрзализныця" запустит рельсовый автобус между Шепетовкой и Каменец-Подольским - Цензор.НЕТ 9963 .Нет сделать по всей стране пригородное сообщение,как в метро,с привязкой всего автотранспорта под них.Это было бы разумно.Экологически чист,практически независим от непогоды.Благодаря этому, многократно можно уменьшить вредные выбросы автобусами.
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31.08.2021 14:46 Відповісти
Гы, у них поезда интерсити повсеместно приходят в пункт назначения в собачью пору, когда не работает ни городской, ни пригородный транспорт.
Большое удовольствие доехать куда-нибудь за 4 часа и торчать на улице еще 6.
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31.08.2021 15:01 Відповісти
тут, якщо меморандум підписали 14 голів отг, маршрутні автобуси громад якраз і прибуватимуть під цей р/а...а громади, очевидно підведуть шляхи, відновлять будки на платформах і забезпечать наповнюваність
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31.08.2021 15:33 Відповісти
"может развивать скорость до 100 км/час. Источник: https://censor.net/ru/n32855232"

Ці "досягнення" минулого сторіччя ,а ось це сьогодення -Японський поїзд їде 600 км/год
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14.09.2021 19:53 Відповісти
 
 