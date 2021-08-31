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железная дорога (1379) Каменец-Подольский (74) поезд (1010) Укрзализныця (2638) Хмельнитчина (794) автобус (86)

"Укрзализныця" запустит рельсовый автобус между Шепетовкой и Каменцем-Подольским

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Укрзализныця" договорилась с 14 ОТГ Хмельницкой области о запуске рельсового автобуса между Шепетовкой и Каменцем-Подольским (через Хмельницкий).

Об этом говорится в сюжете телеканала "Подольський", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сообщается, что на линии будет работать рельсобус РА2 с отремонтированным салоном вместительностью 222 посадочных места.

Поезд будет курсировать с понедельника по пятницу.

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"В Хмельницкий он будет прибывать в 8 часов утра, потом продолжит путь до Каменца-Подольского и вечером будет отправляться назад и приезжает в Шепетовку около 21.00", - сообщил в эфире директор филиала УЗ "Юго-Западная железная дорога" Артем Миронович.

Дорога между конечными точками маршрута в одну сторону составит семь с половиной часов, рельсобус будет делать 7 остановок, может развивать скорость до 100 км/час.

Минимальная цена билета составит 15 грн, максимальная - 102 грн.

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"Благодаря переговорам, которые мы вели с руководством "Юго-Западной ж/д", и подписанному меморандуму появится поезд, который очень нужен всем громадам. Меморандум подписывали 14 глав ОТГ", - заявил в эфире телеканала глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Запустить поезд планируют до конца текущей недели, сейчас его тестируют.
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На маршрутке это расстояние - максимум 3 часа, с учетом петляния по Хмельницкому, ни хрена не приспособленному для транзита с севера на юг.
Ковбойский поезд. 200 км за 7 часов...
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31.08.2021 14:34 Ответить
тут інше: обласна влада не хоче втратити вплив на райони...
таким чином і надалі розмиватиметься волинська ідентичність об,єднаного шепетівського району...
мало того, що староконстянтинів князів острозьких прихопили до поділля, так хочуть ще й всю ту частину південно-східної волині(це тим, хто розуміє про що мова
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31.08.2021 15:39 Ответить
Событие мирового масштаба "Укрзализныця" запустит рельсовый автобус между Шепетовкой и Каменец-Подольским - Цензор.НЕТ 9963 .Нет сделать по всей стране пригородное сообщение,как в метро,с привязкой всего автотранспорта под них.Это было бы разумно.Экологически чист,практически независим от непогоды.Благодаря этому, многократно можно уменьшить вредные выбросы автобусами.
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31.08.2021 14:46 Ответить
Гы, у них поезда интерсити повсеместно приходят в пункт назначения в собачью пору, когда не работает ни городской, ни пригородный транспорт.
Большое удовольствие доехать куда-нибудь за 4 часа и торчать на улице еще 6.
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31.08.2021 15:01 Ответить
тут, якщо меморандум підписали 14 голів отг, маршрутні автобуси громад якраз і прибуватимуть під цей р/а...а громади, очевидно підведуть шляхи, відновлять будки на платформах і забезпечать наповнюваність
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31.08.2021 15:33 Ответить
"может развивать скорость до 100 км/час. Источник: https://censor.net/ru/n32855232"

Ці "досягнення" минулого сторіччя ,а ось це сьогодення -Японський поїзд їде 600 км/год
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14.09.2021 19:53 Ответить
 
 