УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13593 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
5 249 81
Афганістан (450) Байден (2326) США (14482)

Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх
Фото: CNN

Президент США Джо Байден назвав евакуацію з Афганістану "надзвичайним успіхом".

Про це він заявив під час брифінгу у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Байден відповів на критику щодо рішення вивести війська, повторивши, що він не буде продовжувати цю вічну війну.

Він також подякував військовим за те, що вони змогли завершити місію без подальших втрат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Громадяни України звернулися до Зеленського з проханням про евакуацію з Афганістану. ВІДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
Байден всю жизнь пытался стать Президентом и как последняя возможность использовал 100% блеф и обман в предвыборной компании. Возвысил примитивный слой черных уголовников и гомосексуалистов, опустил интеллектуальный слой белых и поднял на высшую ступень недоразвитые народы. Именно эту стратегию используют все украинские Президенты, 100% блеф и враньё у них в крови.
США уже понимает крах, но признаться не может следуя старому принципу, "Да я знаю что он идиот, но это наш идиот".
показати весь коментар
01.09.2021 00:08
+11
Больной дед
Сильно больной
Тех, кто дергает ниточки этой марионетки, давно нужно судить и сажать хотя бы за издевательства над стариком, не считая всего остального
показати весь коментар
01.09.2021 00:00
+8
Мы быстро и планомерно отступаем!
Враг беспорядочно бежит за нами! Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 3930
показати весь коментар
01.09.2021 00:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Байден: Эвакуция из Афганистана - это чрезвычайный успех"
_Во урод моральный! Байден: Эвакуция из Афганистана - это чрезвычайный успех - Цензор.НЕТ 5705 Впрочем как и большинство политиков.
показати весь коментар
31.08.2021 23:59 Відповісти
еще бы - закопать в песок 1 000 000 000 000 000 долларов - это круто !
показати весь коментар
01.09.2021 00:00 Відповісти
Не закопать, а вооружить террористов на миллиарды военной техникой которая Украине и многим другим странам и не снилась.
показати весь коментар
01.09.2021 00:03 Відповісти
даже жалко как-то стало нарасию,если бы это баблище влили в ВСУ..
показати весь коментар
01.09.2021 00:05 Відповісти
Хм, думаю что нет, продали бы в Африку или даже в ДНР даже не ознакомившись.
показати весь коментар
01.09.2021 00:09 Відповісти
Больной дед
Сильно больной
Тех, кто дергает ниточки этой марионетки, давно нужно судить и сажать хотя бы за издевательства над стариком, не считая всего остального
показати весь коментар
01.09.2021 00:00 Відповісти
почему?
успех виден!
козлосракие возвращайтесь назад в Афганистан...покажите как надо!
показати весь коментар
01.09.2021 00:53 Відповісти
Саймон пише: Больной дед
Сильно больной
Тех, кто дергает ниточки этой марионетки, давно нужно судить и сажать хотя бы за издевательства над стариком, не считая всего остального
показати весь коментар
01.09.2021 07:48 Відповісти
Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 1731
показати весь коментар
01.09.2021 00:01 Відповісти
Врача !!! Скорее врача !!! У больного обострение !!! Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 4039
показати весь коментар
01.09.2021 00:02 Відповісти
Мы быстро и планомерно отступаем!
Враг беспорядочно бежит за нами! Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 3930
показати весь коментар
01.09.2021 00:02 Відповісти
Тринадцать погибших солдат это чрезвычайный успех? Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 4876
показати весь коментар
01.09.2021 00:03 Відповісти
Могло бути 13 тис.
показати весь коментар
01.09.2021 00:09 Відповісти
Да это успех... понять и принять решение это смелость, сохранить жизни это мудрость, . Правильно американцы сделали.
показати весь коментар
01.09.2021 07:21 Відповісти
Походу там действительно деменция
показати весь коментар
01.09.2021 00:03 Відповісти
Орвелл відпочіває......
показати весь коментар
01.09.2021 06:30 Відповісти
Байден всю жизнь пытался стать Президентом и как последняя возможность использовал 100% блеф и обман в предвыборной компании. Возвысил примитивный слой черных уголовников и гомосексуалистов, опустил интеллектуальный слой белых и поднял на высшую ступень недоразвитые народы. Именно эту стратегию используют все украинские Президенты, 100% блеф и враньё у них в крови.
США уже понимает крах, но признаться не может следуя старому принципу, "Да я знаю что он идиот, но это наш идиот".
показати весь коментар
01.09.2021 00:08 Відповісти
Трам був такий самий, тільки грав за іншу команду. Саме він почав переговори з Талібаном без посередництва влади Афганістану та навіть намагався запросити представників Талібану на переговори в Кэмп Девід. Взагалі, після Клінтона у США не було хороших президентів. Обама гарно стелив, але почав лягати під рашку та Іран.
показати весь коментар
01.09.2021 00:13 Відповісти
брехун і дурак
показати весь коментар
01.09.2021 00:44 Відповісти
Пруф від BBC - Trump cancels secret US meeting with Afghan Taliban.
Пруф від New York Times - How Trump's Plan to Secretly Meet With the Taliban Came Together, and Fell Apart.
Ще питання?
показати весь коментар
01.09.2021 01:11 Відповісти
BBC NYT либеральные клоаки .
показати весь коментар
01.09.2021 01:29 Відповісти
А яка різниця? Факт в тому, що він таки запрошував Талібан до Кемп Девід, що є конкретним зашкваром. Якщо так не подобаються BBC чи NY, то от пруф від FOX - Trump says talks with Taliban are 'dead,' after canceling secret Camp David summit.
показати весь коментар
01.09.2021 02:23 Відповісти
Такой бред нести после подписания Израилем мира с Арабскими странами при прямом участии Трампа . Ни один Американский президент этим похвалиться не мог . Я уже не говорю про утихомитивание Северной Кореи в результате чего премьер Японии заявил что Трамп заслуживает Нобелевки по миру . Клинтон ? В общем любой президент от демократов либо дурак либо старик с деменцией .
показати весь коментар
01.09.2021 01:33 Відповісти
Афганское правительство не существует и не существовало . Некого было включать в переговоры . Корумпированные некомпетентные временщики . Бывший президент Афгана сбежал на вертолете унося с собой 169 миллионов наличными самым первым из страны . Его дочурка живет в самом дорогом районе NY.
показати весь коментар
01.09.2021 01:40 Відповісти
Брехати негарно. Трам не знищував Америку і не ганьбив її, а робив усе, щоби повернути їй колишню велич.
показати весь коментар
01.09.2021 06:32 Відповісти
ти дебил кто клинтон ще тотмерзавец и корупционер последний из великих был Рейган
показати весь коментар
01.09.2021 10:00 Відповісти
А що вам не подобається, це ж ви зробили теракт у Нью Йорку, а США змусили піти на Афганістан і Ірак, бо мусульмани допомагають палестинцям боротися проти вас, нахабних окупантів.
показати весь коментар
01.09.2021 06:32 Відповісти
Успіхом був Берлінський повітряний міст, коли США переломали хребта Сталіну і не сдали Берлін і союзника. а зараз скажи відверто:
"Зробили що могли...."
показати весь коментар
01.09.2021 00:09 Відповісти
Профукано техніки на 85 лярдів - це успіх? Україна про таку військову допомогу може тільки мріяти.
показати весь коментар
01.09.2021 00:09 Відповісти
Зате, видно, віддали борг 400 лярдів ізраїлю.
показати весь коментар
01.09.2021 06:35 Відповісти
шо ти мелеш дурепа
показати весь коментар
01.09.2021 10:01 Відповісти
Такого позора, как при демократах, США еще не знала никогда !!! Трамп, возвращайся, бо пздц!
показати весь коментар
01.09.2021 00:11 Відповісти
Нахер трумпа! Нужен новый Маккейн, ещё лучше Рейган.
показати весь коментар
01.09.2021 00:21 Відповісти
Тут весь сыр-бор не в трампе, а в том что только Республиканцы умеют держать слово и преза за яйца..
показати весь коментар
01.09.2021 00:23 Відповісти
Республиканцы это лузеры без идей , конкретной программы . Они не умеют сражаться за власть . Сдают интересы своих избирателей при малейшем намеке на выгодную сделку с демократами . Если бы не Трамп 2016 году популярность Республиканцев упала ниже плинтуса среди избирателей .
показати весь коментар
01.09.2021 01:36 Відповісти
Немає слів,невже і в США президенти бувають посміховиськом? Так організовано виходили із Афгану,що аж зброї на 85 лярдів баксів покидали!
показати весь коментар
01.09.2021 06:34 Відповісти
Не покидали, а лишили за моральний ущерб, а місію свою виконали. 20 років, скільки можна, і нічого там не збудували, навіть дорога там всього одна, яку збудували ще британці.
показати весь коментар
01.09.2021 06:42 Відповісти
Такие как Рейган и Трамп- штучный товар
Они рождаются раз в поколение.
Маккейн- Не скажу
показати весь коментар
01.09.2021 03:22 Відповісти
Я скажу: маккейн у 2016 році грав за глобалістів і був частиною їхньої системи, яка вже на тоді майже склалася. Він підтримував клінтоншу, а значить підтримав би зараз увесь той жах, який коять дєрьмократи, обманом дорвавшись до влади.
показати весь коментар
01.09.2021 06:42 Відповісти
А шо Трамп робив не так? Маккейн, до речі, грав у команді глобалістів і підтримував кікімору клінтоншу. І не треба роздувати його значущість лише через те, що він виступив на Майдані в 2013 році. Рейган - це да. Титан. До речі, дєрьмократи цькували його так само, як і Трампа, тільки у них влади такої тоді не було. Малювали його недалеким дурнем - як і Дональда. Є інформація, що перед виборами вони втіхаря зверталися до кгб за компроматом на Рейгана. Нічого не нагадує?
показати весь коментар
01.09.2021 06:40 Відповісти
Маккейн не тому крутий, що виступав на Майдані, а тому, що люто ненавидів рашку і розумів справжню суть "світової бензоколонки".
показати весь коментар
01.09.2021 08:57 Відповісти
Один діяч також розпинався, що ненавидить раху, а куйла порве на шматки, І шо? А нічєго. Виявився жалюгідною маріонеткою хутіна. Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 6942
показати весь коментар
01.09.2021 13:50 Відповісти
Заскриншотил всех подряд.
Полученные материалы могут и будут использованы для лабораторного выращивания зебилов для опытов.
показати весь коментар
01.09.2021 00:23 Відповісти
такие успехи надо повторить ещё где нибудь.
показати весь коментар
01.09.2021 00:39 Відповісти
Ну і в чому різниця між Байденом і Зеленським?
показати весь коментар
01.09.2021 00:43 Відповісти
Нічим вони не відрізняються та й електорат в них такий самий - «все взять і паделіть»
показати весь коментар
01.09.2021 04:11 Відповісти
Між байденом і московською консервою порошнеком - ніякої. вувузєла, звісно, дурень і паскуда, але він іще не встиг (і, мабуть, не зможе) завдати Україні стільки зла, скільки завдав бідон Сполученим Штатам. Я розумію, у вас робота така, але вкажу вам на такий зв'язок - сиволапий гетьман вихвалявся своєю дружбою з бідоном (і на його вимогу прибрав шпокіна, який копав під синочка хантера). Цікаво, що і сиволапий, і дєдушка Жо - обидва є маріонетками хутіна. Сиволапий - ворог України, який завдав їй багато шкоди (підірвані склади, посаджені добровольці, відправлені в росію кавказці, які воювали за Україну, реанімована мумія мертвечука і т.д.) І якби не аваков, який не дав йому сфальсифікувати вибори, то ми мали б зараз лукашенко №2. Пояснюю: я - свободівець і голосував за Кошулинського. А в другому турі такі да - підтримав вувузєлу як менше зло. Хоча б тому, що воно таке дурне, що диктатора з нього виліпити ніяк не вдасться. А пєдро був майже готовий проросійський диктатор. Нагадаю: саме порошнек намагався увіпхнути до Конституції особливий статус бамбасу. І якби не кинута свободівцем граната, пропхав би. До речі, ви не знаєте, хто допоміг вувузєлі прийняти закон про продаж землі, бо йому голосів забракло? Ви правильно вгадали - патріотичний сиволапий гетьман зі своєю фракцією.
показати весь коментар
01.09.2021 07:07 Відповісти
Дедуля жжет.
показати весь коментар
01.09.2021 01:09 Відповісти
Рішення щодо виводу військ правильне. Але ... виводити так поспішно як вивели американці озброївши талібан та ігіл на роки ******** зброєю це дурість.
показати весь коментар
01.09.2021 01:10 Відповісти
Це не дурість. Це - свідомий злочин.
показати весь коментар
01.09.2021 06:44 Відповісти
Вивів Горбачов, якщо ви не в тємє. А байден пишеться з маленької букви, бо воно за наказом ляльководів знищує Америку, зокрема відкривши кордони й запустивши до країни 1,5 млн чорних та жовтих.
показати весь коментар
01.09.2021 07:10 Відповісти
Володимир больше в теме чем некоторые американцы на цензоре .
показати весь коментар
01.09.2021 07:40 Відповісти
Ти з якого підвалу пишеш, бідолашна? Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 9831
показати весь коментар
01.09.2021 07:53 Відповісти
До вашого відома США -- це емігрантська країна і створена білими, чорними і жовтими. І тримається ця держава на рівності і демократії, якщо ви не "в тємє", а розводите тут расистські і людиноненависницькі соплі.
показати весь коментар
01.09.2021 08:19 Відповісти
Спеціально для жертви глобалістичної пропаганди на ім'я стецьків: Сполучені Штати створювалися винятково білими європейцями, ба більше - англосаксами. Рівність і демократію, права людини та її недоторканість в ********* вигляді придумали саме вони, а не жовті та чорні. Іще при Рейгані білих в США було 85%. Але завдяки закону про імміграцію, прийнятому дєрьмократами в 1965 році, демографія почала різко змінюватися.і зараз кількість білих в США як носіїв вищої культури не дотягує й до 70%. Біоробот байден відкрив кордони - і 1,5 комп'ютерників, айтішників та конструкторів з Африки та латиносської америки ломонулися в США. Якщо так піде далі, то Сполучені Штати перетворяться на Гватемалу. Від такого культурного збагачення різко зростає злочинність і навантаження на працюючих американців, бо треба утримувати на соціалці чорних та жовтих, які працювати принципово не хочуть. Так зване cultural diversity - це величезне лихо. Глобалісти й куплена ними Ыліта знищують Стару Європу та США разом з Канадою. Саме глобалісти роздмухують зараз расизм проти білих. А ТИ, убога, наче про це нічого не знаєш і мантруєш дитсадківську мантру про те, що "всі люди браття". Тому я й питиаю: з якого підвалу ти пишеш, бідолахо?
показати весь коментар
01.09.2021 09:10 Відповісти
Никто в Мире даже не пытался эвакуировать более 100 000 народу за такой короткий срок....,была подобная олперация в Берлине в 1948 году,когда американцы садили каждые 3 минуты транспортник с продуктами питания и медикаментами....,на разргрузку давалось 15 минут....
показати весь коментар
01.09.2021 01:22 Відповісти
из 120 000 эвакуированных только 6000 американцев . Зачем было тащить столько дикарей в страну которая итак задыхается от нелегальной миграции ? тем более что среди прилитевших по предварительным подсчетам 100 находятся в списках террористов госдепа .
показати весь коментар
01.09.2021 01:43 Відповісти
Решение о выводе американских войск из Афгана подписал Дональд Трамп 27 сентября 2018 года....,а Байден в апреле всех предупредил из стран НАТО находящихся в Афгане,уходим по графику до 1 сентября...не пойму ...что не ЯСНО?
показати весь коментар
01.09.2021 01:27 Відповісти
Брехати негарно, бідон нікого нє пєрдупрєділ. Навіть брити офуїли від такого пердімонокля. Це Трамп винуватий, що дєдушка по-доброму залишив терористам цілу купу зброї?
показати весь коментар
01.09.2021 06:46 Відповісти
И первым что байден сделал закрыл стратегическую базу в Баграме откуда можно было без проблем улетать самолетам и вывозить гражданских с техникой . Свалка в Кабульском аэропорту его прямая заслуга .
показати весь коментар
01.09.2021 07:43 Відповісти
У нас теж є один персонаж, якій будь-який факап завжди оголошує перемогою
показати весь коментар
01.09.2021 02:10 Відповісти
Вот это великая личность: оставит след в Истории. Знаковая фигура для современной цивилизации, а не кака-то бла-бла-бла, а человек дела.
показати весь коментар
01.09.2021 05:09 Відповісти
Тада, вже залишив слєд, далі нікуди з такою ганьбою. Вже за одне те, що це неповносправне чмо запустило до США 1,5 млн чорних та жовтих, його четвертувати треба, гниду.
показати весь коментар
01.09.2021 06:49 Відповісти
Ага, успех. А "выборы" Байдена - самые честные выборы. И Байден - самый свежий мозгом политик на Земле.
показати весь коментар
01.09.2021 05:39 Відповісти
Ага ,успехов вам и дальше ,🤦🙄🤔😳🤣🤣🤣 ,Во как Зеленский на деда повлиял 🤣
показати весь коментар
01.09.2021 05:51 Відповісти
Нагадало 1989 рік ... вивід військ з Афганістану Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 5870
Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 5470
показати весь коментар
01.09.2021 06:07 Відповісти
Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 542
показати весь коментар
01.09.2021 06:10 Відповісти
Після виходу совка режим Наджибули протримався іще три роки, якщо хтось не в тємє.
показати весь коментар
01.09.2021 06:50 Відповісти
Главное поражение объявить победой, с кем поведешься /с ******/ от того и набираешься!
показати весь коментар
01.09.2021 06:42 Відповісти
?????...... Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 8601
показати весь коментар
01.09.2021 07:09 Відповісти
Ох не того президента назвали клоуном .
показати весь коментар
01.09.2021 07:19 Відповісти
дурак. хотя возраст... простительно
показати весь коментар
01.09.2021 08:01 Відповісти
Обалденный успех, 1-2 триллиона убытков, 2,5 тыс погибших 20 тыс раненых. И результат полное поражение от талибов.
показати весь коментар
01.09.2021 09:42 Відповісти
Известный всем тов. Гиркин выдвинул интересную версию, что всё это спецоперация США. Смысл приблизительно такой - Афган не имеет толком ни промышленности, ни инфраструктуры, и последние 20 лет основательно кормился на амриканские деньги. И теперь там оставили массу оружия и минимум 100 тысяч солдат афганской армии, которым раньше платили зарплату американцы. И чем им теперь заняться? Только отправить нести дальше зелёное знамя пророка, а географически это удобнее всего в Среднюю Азию. Ближе к Расии.
показати весь коментар
01.09.2021 10:21 Відповісти
чрезвычайный успех мир наблюдал онлайн, особенно когда люди цеплялись за шасси взлетающих самолетов и падали с высоты. "Сколько ни говори "халва", во рту сладко не станетвсех в успехе". А Байден пытается убедить себя в успехе, что так и было задумано. Если это успех, то как выглядит стадия "обосрались"?
показати весь коментар
01.09.2021 12:43 Відповісти
Такая же удачная ,как во Вьетнаме 1973.. Дежавю .Удачная три нет , пусть лучше спросят у 🇻🇳ветеранов ,пока ещё живы.
показати весь коментар
01.09.2021 13:10 Відповісти
Байден: "Эвакуация из Афганистана - это чрезвычайный успех".

Бидон-тот ещё комик. Похлеще Зеленского.
показати весь коментар
01.09.2021 14:38 Відповісти
эта эвакуация похожа на бегство....
показати весь коментар
01.09.2021 22:01 Відповісти
 
 