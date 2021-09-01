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Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден назвав евакуацію з Афганістану "надзвичайним успіхом".
Про це він заявив під час брифінгу у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Байден відповів на критику щодо рішення вивести війська, повторивши, що він не буде продовжувати цю вічну війну.
Він також подякував військовим за те, що вони змогли завершити місію без подальших втрат.
Топ коментарі
+12 Strannik OZ
показати весь коментар01.09.2021 00:08
+11 Simon B
показати весь коментар01.09.2021 00:00
+8 Эрвин Шредингер
показати весь коментар01.09.2021 00:02
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_Во урод моральный! Впрочем как и большинство политиков.
Сильно больной
Тех, кто дергает ниточки этой марионетки, давно нужно судить и сажать хотя бы за издевательства над стариком, не считая всего остального
успех виден!
козлосракие возвращайтесь назад в Афганистан...покажите как надо!
Сильно больной
Тех, кто дергает ниточки этой марионетки, давно нужно судить и сажать хотя бы за издевательства над стариком, не считая всего остального
Враг беспорядочно бежит за нами!
США уже понимает крах, но признаться не может следуя старому принципу, "Да я знаю что он идиот, но это наш идиот".
Пруф від New York Times - How Trump's Plan to Secretly Meet With the Taliban Came Together, and Fell Apart.
Ще питання?
"Зробили що могли...."
Они рождаются раз в поколение.
Маккейн- Не скажу
Полученные материалы могут и будут использованы для лабораторного выращивания зебилов для опытов.
Бидон-тот ещё комик. Похлеще Зеленского.