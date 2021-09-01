Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх

Президент США Джо Байден назвав евакуацію з Афганістану "надзвичайним успіхом".

Про це він заявив під час брифінгу у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Байден відповів на критику щодо рішення вивести війська, повторивши, що він не буде продовжувати цю вічну війну.

Він також подякував військовим за те, що вони змогли завершити місію без подальших втрат.

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