Байден: "Эвакуация из Афганистана - это чрезвычайный успех".

Президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистаном "чрезвычайным успехом".

Об этом он заявил во время брифинга в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Байден ответил на критику касательно решения вывести войска, повторив, что он не будет продолжать эту вечную войну.

Он также поблагодарил военных за то, что они смогли завершить миссию без дальнейших потерь.

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