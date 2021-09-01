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Афганистан (599) Байден (2385) США (23197)

Байден: Эвакуация из Афганистана - это чрезвычайный успех

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден: Эвакуация из Афганистана - это чрезвычайный успех
Фото: CNN

Президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистаном "чрезвычайным успехом".

Об этом он заявил во время брифинга в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Байден ответил на критику касательно решения вывести войска, повторив, что он не будет продолжать эту вечную войну.

Он также поблагодарил военных за то, что они смогли завершить миссию без дальнейших потерь.

Смотрите: Генерал-майор Крис Донахью - последний американский солдат, покинувший Афганистан. ФОТО дня

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Байден всю жизнь пытался стать Президентом и как последняя возможность использовал 100% блеф и обман в предвыборной компании. Возвысил примитивный слой черных уголовников и гомосексуалистов, опустил интеллектуальный слой белых и поднял на высшую ступень недоразвитые народы. Именно эту стратегию используют все украинские Президенты, 100% блеф и враньё у них в крови.
США уже понимает крах, но признаться не может следуя старому принципу, "Да я знаю что он идиот, но это наш идиот".
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01.09.2021 00:08
+11
Больной дед
Сильно больной
Тех, кто дергает ниточки этой марионетки, давно нужно судить и сажать хотя бы за издевательства над стариком, не считая всего остального
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01.09.2021 00:00
+8
Мы быстро и планомерно отступаем!
Враг беспорядочно бежит за нами! Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 3930
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01.09.2021 00:02
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"Байден: Эвакуция из Афганистана - это чрезвычайный успех"
_Во урод моральный! Байден: Эвакуция из Афганистана - это чрезвычайный успех - Цензор.НЕТ 5705 Впрочем как и большинство политиков.
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31.08.2021 23:59 Ответить
еще бы - закопать в песок 1 000 000 000 000 000 долларов - это круто !
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01.09.2021 00:00 Ответить
Не закопать, а вооружить террористов на миллиарды военной техникой которая Украине и многим другим странам и не снилась.
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01.09.2021 00:03 Ответить
даже жалко как-то стало нарасию,если бы это баблище влили в ВСУ..
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01.09.2021 00:05 Ответить
Хм, думаю что нет, продали бы в Африку или даже в ДНР даже не ознакомившись.
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01.09.2021 00:09 Ответить
Больной дед
Сильно больной
Тех, кто дергает ниточки этой марионетки, давно нужно судить и сажать хотя бы за издевательства над стариком, не считая всего остального
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01.09.2021 00:00 Ответить
почему?
успех виден!
козлосракие возвращайтесь назад в Афганистан...покажите как надо!
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01.09.2021 00:53 Ответить
Саймон пише: Больной дед
Сильно больной
Тех, кто дергает ниточки этой марионетки, давно нужно судить и сажать хотя бы за издевательства над стариком, не считая всего остального
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01.09.2021 07:48 Ответить
Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 1731
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01.09.2021 00:01 Ответить
Врача !!! Скорее врача !!! У больного обострение !!! Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 4039
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01.09.2021 00:02 Ответить
Мы быстро и планомерно отступаем!
Враг беспорядочно бежит за нами! Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 3930
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01.09.2021 00:02 Ответить
Тринадцать погибших солдат это чрезвычайный успех? Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 4876
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01.09.2021 00:03 Ответить
Могло бути 13 тис.
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01.09.2021 00:09 Ответить
Да это успех... понять и принять решение это смелость, сохранить жизни это мудрость, . Правильно американцы сделали.
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01.09.2021 07:21 Ответить
Походу там действительно деменция
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01.09.2021 00:03 Ответить
Орвелл відпочіває......
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01.09.2021 06:30 Ответить
Байден всю жизнь пытался стать Президентом и как последняя возможность использовал 100% блеф и обман в предвыборной компании. Возвысил примитивный слой черных уголовников и гомосексуалистов, опустил интеллектуальный слой белых и поднял на высшую ступень недоразвитые народы. Именно эту стратегию используют все украинские Президенты, 100% блеф и враньё у них в крови.
США уже понимает крах, но признаться не может следуя старому принципу, "Да я знаю что он идиот, но это наш идиот".
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01.09.2021 00:08 Ответить
Трам був такий самий, тільки грав за іншу команду. Саме він почав переговори з Талібаном без посередництва влади Афганістану та навіть намагався запросити представників Талібану на переговори в Кэмп Девід. Взагалі, після Клінтона у США не було хороших президентів. Обама гарно стелив, але почав лягати під рашку та Іран.
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01.09.2021 00:13 Ответить
брехун і дурак
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01.09.2021 00:44 Ответить
Пруф від BBC - Trump cancels secret US meeting with Afghan Taliban.
Пруф від New York Times - How Trump's Plan to Secretly Meet With the Taliban Came Together, and Fell Apart.
Ще питання?
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01.09.2021 01:11 Ответить
BBC NYT либеральные клоаки .
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01.09.2021 01:29 Ответить
А яка різниця? Факт в тому, що він таки запрошував Талібан до Кемп Девід, що є конкретним зашкваром. Якщо так не подобаються BBC чи NY, то от пруф від FOX - Trump says talks with Taliban are 'dead,' after canceling secret Camp David summit.
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01.09.2021 02:23 Ответить
Такой бред нести после подписания Израилем мира с Арабскими странами при прямом участии Трампа . Ни один Американский президент этим похвалиться не мог . Я уже не говорю про утихомитивание Северной Кореи в результате чего премьер Японии заявил что Трамп заслуживает Нобелевки по миру . Клинтон ? В общем любой президент от демократов либо дурак либо старик с деменцией .
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01.09.2021 01:33 Ответить
Афганское правительство не существует и не существовало . Некого было включать в переговоры . Корумпированные некомпетентные временщики . Бывший президент Афгана сбежал на вертолете унося с собой 169 миллионов наличными самым первым из страны . Его дочурка живет в самом дорогом районе NY.
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01.09.2021 01:40 Ответить
Брехати негарно. Трам не знищував Америку і не ганьбив її, а робив усе, щоби повернути їй колишню велич.
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01.09.2021 06:32 Ответить
ти дебил кто клинтон ще тотмерзавец и корупционер последний из великих был Рейган
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01.09.2021 10:00 Ответить
А що вам не подобається, це ж ви зробили теракт у Нью Йорку, а США змусили піти на Афганістан і Ірак, бо мусульмани допомагають палестинцям боротися проти вас, нахабних окупантів.
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01.09.2021 06:32 Ответить
Успіхом був Берлінський повітряний міст, коли США переломали хребта Сталіну і не сдали Берлін і союзника. а зараз скажи відверто:
"Зробили що могли...."
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01.09.2021 00:09 Ответить
Профукано техніки на 85 лярдів - це успіх? Україна про таку військову допомогу може тільки мріяти.
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01.09.2021 00:09 Ответить
Зате, видно, віддали борг 400 лярдів ізраїлю.
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01.09.2021 06:35 Ответить
шо ти мелеш дурепа
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01.09.2021 10:01 Ответить
Такого позора, как при демократах, США еще не знала никогда !!! Трамп, возвращайся, бо пздц!
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01.09.2021 00:11 Ответить
Нахер трумпа! Нужен новый Маккейн, ещё лучше Рейган.
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01.09.2021 00:21 Ответить
Тут весь сыр-бор не в трампе, а в том что только Республиканцы умеют держать слово и преза за яйца..
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01.09.2021 00:23 Ответить
Республиканцы это лузеры без идей , конкретной программы . Они не умеют сражаться за власть . Сдают интересы своих избирателей при малейшем намеке на выгодную сделку с демократами . Если бы не Трамп 2016 году популярность Республиканцев упала ниже плинтуса среди избирателей .
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01.09.2021 01:36 Ответить
Немає слів,невже і в США президенти бувають посміховиськом? Так організовано виходили із Афгану,що аж зброї на 85 лярдів баксів покидали!
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01.09.2021 06:34 Ответить
Не покидали, а лишили за моральний ущерб, а місію свою виконали. 20 років, скільки можна, і нічого там не збудували, навіть дорога там всього одна, яку збудували ще британці.
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01.09.2021 06:42 Ответить
Такие как Рейган и Трамп- штучный товар
Они рождаются раз в поколение.
Маккейн- Не скажу
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01.09.2021 03:22 Ответить
Я скажу: маккейн у 2016 році грав за глобалістів і був частиною їхньої системи, яка вже на тоді майже склалася. Він підтримував клінтоншу, а значить підтримав би зараз увесь той жах, який коять дєрьмократи, обманом дорвавшись до влади.
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01.09.2021 06:42 Ответить
А шо Трамп робив не так? Маккейн, до речі, грав у команді глобалістів і підтримував кікімору клінтоншу. І не треба роздувати його значущість лише через те, що він виступив на Майдані в 2013 році. Рейган - це да. Титан. До речі, дєрьмократи цькували його так само, як і Трампа, тільки у них влади такої тоді не було. Малювали його недалеким дурнем - як і Дональда. Є інформація, що перед виборами вони втіхаря зверталися до кгб за компроматом на Рейгана. Нічого не нагадує?
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01.09.2021 06:40 Ответить
Маккейн не тому крутий, що виступав на Майдані, а тому, що люто ненавидів рашку і розумів справжню суть "світової бензоколонки".
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01.09.2021 08:57 Ответить
Один діяч також розпинався, що ненавидить раху, а куйла порве на шматки, І шо? А нічєго. Виявився жалюгідною маріонеткою хутіна. Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 6942
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01.09.2021 13:50 Ответить
Заскриншотил всех подряд.
Полученные материалы могут и будут использованы для лабораторного выращивания зебилов для опытов.
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01.09.2021 00:23 Ответить
такие успехи надо повторить ещё где нибудь.
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01.09.2021 00:39 Ответить
Ну і в чому різниця між Байденом і Зеленським?
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01.09.2021 00:43 Ответить
Нічим вони не відрізняються та й електорат в них такий самий - «все взять і паделіть»
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01.09.2021 04:11 Ответить
Між байденом і московською консервою порошнеком - ніякої. вувузєла, звісно, дурень і паскуда, але він іще не встиг (і, мабуть, не зможе) завдати Україні стільки зла, скільки завдав бідон Сполученим Штатам. Я розумію, у вас робота така, але вкажу вам на такий зв'язок - сиволапий гетьман вихвалявся своєю дружбою з бідоном (і на його вимогу прибрав шпокіна, який копав під синочка хантера). Цікаво, що і сиволапий, і дєдушка Жо - обидва є маріонетками хутіна. Сиволапий - ворог України, який завдав їй багато шкоди (підірвані склади, посаджені добровольці, відправлені в росію кавказці, які воювали за Україну, реанімована мумія мертвечука і т.д.) І якби не аваков, який не дав йому сфальсифікувати вибори, то ми мали б зараз лукашенко №2. Пояснюю: я - свободівець і голосував за Кошулинського. А в другому турі такі да - підтримав вувузєлу як менше зло. Хоча б тому, що воно таке дурне, що диктатора з нього виліпити ніяк не вдасться. А пєдро був майже готовий проросійський диктатор. Нагадаю: саме порошнек намагався увіпхнути до Конституції особливий статус бамбасу. І якби не кинута свободівцем граната, пропхав би. До речі, ви не знаєте, хто допоміг вувузєлі прийняти закон про продаж землі, бо йому голосів забракло? Ви правильно вгадали - патріотичний сиволапий гетьман зі своєю фракцією.
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01.09.2021 07:07 Ответить
Дедуля жжет.
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01.09.2021 01:09 Ответить
Рішення щодо виводу військ правильне. Але ... виводити так поспішно як вивели американці озброївши талібан та ігіл на роки ******** зброєю це дурість.
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01.09.2021 01:10 Ответить
Це не дурість. Це - свідомий злочин.
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01.09.2021 06:44 Ответить
Вивів Горбачов, якщо ви не в тємє. А байден пишеться з маленької букви, бо воно за наказом ляльководів знищує Америку, зокрема відкривши кордони й запустивши до країни 1,5 млн чорних та жовтих.
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01.09.2021 07:10 Ответить
Володимир больше в теме чем некоторые американцы на цензоре .
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01.09.2021 07:40 Ответить
Ти з якого підвалу пишеш, бідолашна? Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 9831
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01.09.2021 07:53 Ответить
До вашого відома США -- це емігрантська країна і створена білими, чорними і жовтими. І тримається ця держава на рівності і демократії, якщо ви не "в тємє", а розводите тут расистські і людиноненависницькі соплі.
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01.09.2021 08:19 Ответить
Спеціально для жертви глобалістичної пропаганди на ім'я стецьків: Сполучені Штати створювалися винятково білими європейцями, ба більше - англосаксами. Рівність і демократію, права людини та її недоторканість в ********* вигляді придумали саме вони, а не жовті та чорні. Іще при Рейгані білих в США було 85%. Але завдяки закону про імміграцію, прийнятому дєрьмократами в 1965 році, демографія почала різко змінюватися.і зараз кількість білих в США як носіїв вищої культури не дотягує й до 70%. Біоробот байден відкрив кордони - і 1,5 комп'ютерників, айтішників та конструкторів з Африки та латиносської америки ломонулися в США. Якщо так піде далі, то Сполучені Штати перетворяться на Гватемалу. Від такого культурного збагачення різко зростає злочинність і навантаження на працюючих американців, бо треба утримувати на соціалці чорних та жовтих, які працювати принципово не хочуть. Так зване cultural diversity - це величезне лихо. Глобалісти й куплена ними Ыліта знищують Стару Європу та США разом з Канадою. Саме глобалісти роздмухують зараз расизм проти білих. А ТИ, убога, наче про це нічого не знаєш і мантруєш дитсадківську мантру про те, що "всі люди браття". Тому я й питиаю: з якого підвалу ти пишеш, бідолахо?
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01.09.2021 09:10 Ответить
Никто в Мире даже не пытался эвакуировать более 100 000 народу за такой короткий срок....,была подобная олперация в Берлине в 1948 году,когда американцы садили каждые 3 минуты транспортник с продуктами питания и медикаментами....,на разргрузку давалось 15 минут....
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01.09.2021 01:22 Ответить
из 120 000 эвакуированных только 6000 американцев . Зачем было тащить столько дикарей в страну которая итак задыхается от нелегальной миграции ? тем более что среди прилитевших по предварительным подсчетам 100 находятся в списках террористов госдепа .
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01.09.2021 01:43 Ответить
Решение о выводе американских войск из Афгана подписал Дональд Трамп 27 сентября 2018 года....,а Байден в апреле всех предупредил из стран НАТО находящихся в Афгане,уходим по графику до 1 сентября...не пойму ...что не ЯСНО?
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01.09.2021 01:27 Ответить
Брехати негарно, бідон нікого нє пєрдупрєділ. Навіть брити офуїли від такого пердімонокля. Це Трамп винуватий, що дєдушка по-доброму залишив терористам цілу купу зброї?
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01.09.2021 06:46 Ответить
И первым что байден сделал закрыл стратегическую базу в Баграме откуда можно было без проблем улетать самолетам и вывозить гражданских с техникой . Свалка в Кабульском аэропорту его прямая заслуга .
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01.09.2021 07:43 Ответить
У нас теж є один персонаж, якій будь-який факап завжди оголошує перемогою
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01.09.2021 02:10 Ответить
Вот это великая личность: оставит след в Истории. Знаковая фигура для современной цивилизации, а не кака-то бла-бла-бла, а человек дела.
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01.09.2021 05:09 Ответить
Тада, вже залишив слєд, далі нікуди з такою ганьбою. Вже за одне те, що це неповносправне чмо запустило до США 1,5 млн чорних та жовтих, його четвертувати треба, гниду.
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01.09.2021 06:49 Ответить
Ага, успех. А "выборы" Байдена - самые честные выборы. И Байден - самый свежий мозгом политик на Земле.
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01.09.2021 05:39 Ответить
Ага ,успехов вам и дальше ,🤦🙄🤔😳🤣🤣🤣 ,Во как Зеленский на деда повлиял 🤣
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01.09.2021 05:51 Ответить
Нагадало 1989 рік ... вивід військ з Афганістану Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 5870
Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 5470
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01.09.2021 06:07 Ответить
Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 542
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01.09.2021 06:10 Ответить
Після виходу совка режим Наджибули протримався іще три роки, якщо хтось не в тємє.
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01.09.2021 06:50 Ответить
Главное поражение объявить победой, с кем поведешься /с ******/ от того и набираешься!
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01.09.2021 06:42 Ответить
?????...... Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх - Цензор.НЕТ 8601
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01.09.2021 07:09 Ответить
Ох не того президента назвали клоуном .
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01.09.2021 07:19 Ответить
дурак. хотя возраст... простительно
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01.09.2021 08:01 Ответить
Обалденный успех, 1-2 триллиона убытков, 2,5 тыс погибших 20 тыс раненых. И результат полное поражение от талибов.
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01.09.2021 09:42 Ответить
Известный всем тов. Гиркин выдвинул интересную версию, что всё это спецоперация США. Смысл приблизительно такой - Афган не имеет толком ни промышленности, ни инфраструктуры, и последние 20 лет основательно кормился на амриканские деньги. И теперь там оставили массу оружия и минимум 100 тысяч солдат афганской армии, которым раньше платили зарплату американцы. И чем им теперь заняться? Только отправить нести дальше зелёное знамя пророка, а географически это удобнее всего в Среднюю Азию. Ближе к Расии.
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01.09.2021 10:21 Ответить
чрезвычайный успех мир наблюдал онлайн, особенно когда люди цеплялись за шасси взлетающих самолетов и падали с высоты. "Сколько ни говори "халва", во рту сладко не станетвсех в успехе". А Байден пытается убедить себя в успехе, что так и было задумано. Если это успех, то как выглядит стадия "обосрались"?
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01.09.2021 12:43 Ответить
Такая же удачная ,как во Вьетнаме 1973.. Дежавю .Удачная три нет , пусть лучше спросят у 🇻🇳ветеранов ,пока ещё живы.
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01.09.2021 13:10 Ответить
Байден: "Эвакуация из Афганистана - это чрезвычайный успех".

Бидон-тот ещё комик. Похлеще Зеленского.
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01.09.2021 14:38 Ответить
эта эвакуация похожа на бегство....
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01.09.2021 22:01 Ответить
 
 