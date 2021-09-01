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Байден: Эвакуация из Афганистана - это чрезвычайный успех
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден назвал эвакуацию из Афганистаном "чрезвычайным успехом".
Об этом он заявил во время брифинга в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Байден ответил на критику касательно решения вывести войска, повторив, что он не будет продолжать эту вечную войну.
Он также поблагодарил военных за то, что они смогли завершить миссию без дальнейших потерь.
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+12 Strannik OZ
показать весь комментарий01.09.2021 00:08
+11 Simon B
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+8 Эрвин Шредингер
показать весь комментарий01.09.2021 00:02
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_Во урод моральный! Впрочем как и большинство политиков.
Сильно больной
Тех, кто дергает ниточки этой марионетки, давно нужно судить и сажать хотя бы за издевательства над стариком, не считая всего остального
успех виден!
козлосракие возвращайтесь назад в Афганистан...покажите как надо!
Сильно больной
Тех, кто дергает ниточки этой марионетки, давно нужно судить и сажать хотя бы за издевательства над стариком, не считая всего остального
Враг беспорядочно бежит за нами!
США уже понимает крах, но признаться не может следуя старому принципу, "Да я знаю что он идиот, но это наш идиот".
Пруф від New York Times - How Trump's Plan to Secretly Meet With the Taliban Came Together, and Fell Apart.
Ще питання?
"Зробили що могли...."
Они рождаются раз в поколение.
Маккейн- Не скажу
Полученные материалы могут и будут использованы для лабораторного выращивания зебилов для опытов.
Бидон-тот ещё комик. Похлеще Зеленского.