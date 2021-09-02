Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У рамках робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською взяли участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зеленський заявив, що завдяки українцям, які проживають у Штатах, територія нашої держави простягається до США.
"Хочу привітати вас з відкриттям "Українського дому". Реалізацією цього проекту займалася наш новий Посол у США Оксана Маркарова. Я вітаю її з цією подією", – сказав Президент.
Зеленський назвав відкриття "Українського дому" знаковим завершенням перебування Глави Української держави у Вашингтоні.
Він відзначив високий рівень підготовки нинішнього візиту, що був наповнений багатьма важливими зустрічами, зокрема з Президентом Джозефом Байденом, міністрами оборони та енергетики США.
Зеленський наголосив на важливості підтримки Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій країні. Стратегічне партнерство двох держав і надалі зміцнюватиметься, і українська громада у США відіграватиме значну роль у цьому процесі.
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но вроде она нормальная впрочем, правда мужик у нее довольно хриплозавромалоросс
да и сам он норм.(пока его не видишь, а уж как начинает говорить, то лучше Гадю Ссученко слышать - хоть покемарить можно)
Коллекция "постмодернистский соцреализм" межсезонье. Балалайка и физгармонь прилагаются.
Просто у нее фигура такая что все на ней сидит как на корове - седло.
На корову какое седло ни надень - будет херово выглядеть. Потому что корова - не породистая лошадка.
однак, вони змушені
02.09.2021 09:58
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Зеленский подчеркнул важность поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашей стране. Источник: https://censor.net/ru/n3285899\\\\\\\\\\\
Афганистан не сдал сотни ракет и получил за 20 лет оккупации - триллион долл
Мы - сдали сотни ракет и получили "меморандум" и помощь на 3-4млрд.
да и то - Обама помогал одеялами и таким прочим, а не оружием. мы ценим это, но - Вотафак?
Зеля бы мог наехать на Байдена.... правда не надо - она и так сидела возле Трампа как будто пианино крышкой что то отдавило....
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чет выпил немноговато и могу по клавишам ошибицца, нотыпонял
Мы можем скринов скинуть, если у вжопучЛенки с памятью нелады.......
Після зустрічі з Джо Байденом, Зеленський вирушив з Білого дому. Він не говорив з журналістами. Радше за все, це через присутність "Прямого" каналу на території Білого дому. Не давав жодних коментарів, тим паче, бачачи наш мікрофон. Сів швиденько в автівку і поїхав далі на інші зустрічі.
Далі Зеленський попрямував на зустріч з Українським конгресовим кокусом, який таки зібрався заради зустрічі з президентом України навіть під час несесійного періоду. І далі буде тривати зустріч там, після якої він поїде в нещодавно створений так званий Український дім. І вже є інформація, що там планує говорити з українськими медіа. Український дім - це не установа США, не організована за участю уряду США. І само собою, що "Прямий" туди не допускають, як і у всі такі закриті місця. Саме там вони і вирішили давати коментар. Це насправді трохи дивно, тому що не дати коментар просто навпроти Білого дому журналістам… не знаю, з яких причин: чи переживають, що наш телеканал буде давати якісь прямі запитання? Не зрозуміло, чому вирішили робити це все ввечері і не прокоментувати. Тим паче, що зустріч так довго тривала, що може бути насправді позитивним чинником для України. Але чомусь посоромились чи побоялись. Я не знаю насправді. Але зараз вже поїхали на іншу зустріч.
Freedom House повідомив, що передали адміністрації Байдена свій звіт, в якому відзначається скорочення свободи слова в Україні, напади на представників медіа, які частішають. І загалом вони відзначають погіршення стану свободи слова в Україні. Те, що сталося сьогодні з "Прямим", - це кричущий інцидент, непрофесіоналізм і порушення прав журналіста з боку Офісу президента на американській землі. Цікаво, як це буде сприйнято американськими чиновниками і колегами-журналістами в США?
Ця історія стовідсотково ще розвиватиметься, і цьому ще будуть приділяти увагу. Я думаю, що ми також будемо повідомляти. І якщо американці зараз виділяють більше грошей на розвиток демократії, вони чудово розуміють, що відбувається в Україні. Цим, в принципі, відома американська держава, що вони прекрасно розуміють і прекрасно бачать, і такі моменти повз них не проходять. Недаремно зі сторони Байдена ініціювали ці питання про демократію в Україні, про розвиток демократії в Україні, і що це є реальною проблемою. І мені здається, на жаль, я і телеканал "Прямий" стали дуже кричущим, дуже яскравим прикладом того, що американці і до того вже помітили, що у нас відбувається. Я думаю, що це так чи інакше вплине.
Плюс, мені здається, що зазвичай з цього тільки починається, і далі, можливо, ситуація навіть погіршиться і стосуватиметься не лише "Прямого" каналу. Тому що, як ми бачимо, будь-які незручні, будь-які чесні запитання, будь-які питання, які цікавлять безпосередньо українських громадян, не можуть бути озвучені. Тобто питання, які є хвалебними піснями українського президента - це єдина форма діалогу, яка зараз допускається Офісом президента. І за це соромно, і це бачать у США стовідсотково. Як будуть реагувати, як будуть продовжувати співпрацю з українською стороною, враховуючи порушення свобода слова в Україні - це питання. Але це питання буде розвиватися і ми побачимо це в майбутньому.