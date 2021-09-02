Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП

У рамках робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською взяли участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський заявив, що завдяки українцям, які проживають у Штатах, територія нашої держави простягається до США.

"Хочу привітати вас з відкриттям "Українського дому". Реалізацією цього проекту займалася наш новий Посол у США Оксана Маркарова. Я вітаю її з цією подією", – сказав Президент.

Зеленський назвав відкриття "Українського дому" знаковим завершенням перебування Глави Української держави у Вашингтоні.

Він відзначив високий рівень підготовки нинішнього візиту, що був наповнений багатьма важливими зустрічами, зокрема з Президентом Джозефом Байденом, міністрами оборони та енергетики США.

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Зеленський наголосив на важливості підтримки Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій країні. Стратегічне партнерство двох держав і надалі зміцнюватиметься, і українська громада у США відіграватиме значну роль у цьому процесі.