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Новини Політика України
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Зеленський (17467) США (14495) Вашингтон (70) Олена Зеленська (225) Український дім (2)

Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті

У рамках робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою Зеленською взяли участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський заявив, що завдяки українцям, які проживають у Штатах, територія нашої держави простягається до США.

"Хочу привітати вас з відкриттям "Українського дому". Реалізацією цього проекту займалася наш новий Посол у США Оксана Маркарова. Я вітаю її з цією подією", – сказав Президент.

Зеленський назвав відкриття "Українського дому" знаковим завершенням перебування Глави Української держави у Вашингтоні.

Він відзначив високий рівень підготовки нинішнього візиту, що був наповнений багатьма важливими зустрічами, зокрема з Президентом Джозефом Байденом, міністрами оборони та енергетики США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Подружжя Зеленських представило україномовний гід у Музеї Джорджа Вашингтона. ФОТО

Зеленський наголосив на важливості підтримки Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій країні. Стратегічне партнерство двох держав і надалі зміцнюватиметься, і українська громада у США відіграватиме значну роль у цьому процесі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Редакция прикольно ввела в обиход слово чета, как раз про зеленских, тобишь - хрен знает что Чета Зеленских приняла участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне, - ОП - Цензор.НЕТ 3502
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02.09.2021 10:00
+3
А тепер - до ДІСНЕЙЛЕНДУ!!!!!!!!!!
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02.09.2021 09:58
+3
Чета Зеленских приняла участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне, - ОП - Цензор.НЕТ 9191
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02.09.2021 10:01
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Кто Ленку одевает как лохушку! Просто интересно!
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02.09.2021 09:54 Відповісти
аааа, то шо в Японии была в желтом = оскорбление императора..... это круто.
но вроде она нормальная впрочем, правда мужик у нее довольно хриплозавромалоросс Чета Зеленских приняла участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне, - ОП - Цензор.НЕТ 1154
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02.09.2021 09:58 Відповісти
Редакция прикольно ввела в обиход слово чета, как раз про зеленских, тобишь - хрен знает что Чета Зеленских приняла участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне, - ОП - Цензор.НЕТ 3502
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02.09.2021 10:00 Відповісти
не, ну вроде жена у него норм.(пока молчит),

да и сам он норм.(пока его не видишь, а уж как начинает говорить, то лучше Гадю Ссученко слышать - хоть покемарить можно)
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02.09.2021 10:04 Відповісти
Лучшие криворожские и днепровские дизигнеры.

Коллекция "постмодернистский соцреализм" межсезонье. Балалайка и физгармонь прилагаются.
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02.09.2021 10:05 Відповісти
да нормально она одевается, перестаньте ее поносить.
Просто у нее фигура такая что все на ней сидит как на корове - седло.
На корову какое седло ни надень - будет херово выглядеть. Потому что корова - не породистая лошадка.
Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП - Цензор.НЕТ 4264
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02.09.2021 10:18 Відповісти
Но, но, но, это новая украинская Ылита! Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП - Цензор.НЕТ 9332
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02.09.2021 10:24 Відповісти
хіба їм хочеться оце все?
однак, вони змушені
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02.09.2021 10:38 Відповісти
жінка лисого.вона в них квартюрмєйстрель ;-0
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02.09.2021 10:49 Відповісти
да и сам Вовка, тоже неЛох. жлобьё криворожское
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02.09.2021 11:47 Відповісти
А тепер - до ДІСНЕЙЛЕНДУ!!!!!!!!!!
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02.09.2021 09:58 Відповісти
нумо і мерщій
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02.09.2021 10:41 Відповісти
Чита и Дрита 😂😂😂.
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02.09.2021 09:59 Відповісти
Чета Зеленских приняла участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне, - ОП - Цензор.НЕТ 9191
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02.09.2021 10:01 Відповісти
мальная впрочем, правда мужик у нее довольно хриплозавромалоросс Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП - Цензор.НЕТ 9237

02.09.2021 09:58
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Совет форумчан Правила форума

Имя:
Текст сообщения:

Зеленский подчеркнул важность поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашей стране. Источник: https://censor.net/ru/n3285899\\\\\\\\\\\
Афганистан не сдал сотни ракет и получил за 20 лет оккупации - триллион долл
Мы - сдали сотни ракет и получили "меморандум" и помощь на 3-4млрд.
да и то - Обама помогал одеялами и таким прочим, а не оружием. мы ценим это, но - Вотафак?
Зеля бы мог наехать на Байдена.... правда не надо - она и так сидела возле Трампа как будто пианино крышкой что то отдавило....
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
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02.09.2021 10:03 Відповісти
чтобы наезжать, нужны рычаги давления. А у нас их - ноль и маленькая тележка нолей к нему..
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02.09.2021 10:19 Відповісти
так именно - у нас, олег, страна - лох.
чет выпил немноговато и могу по клавишам ошибицца, нотыпонял
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02.09.2021 10:38 Відповісти
По-моему это украинская комната. Чисто для переночевать. Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП - Цензор.НЕТ 5565
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02.09.2021 10:03 Відповісти
А Ленка рассказала там смешную историю, как в соцсетях просила сдавать передвижение украинских войск за деньги для Рашки?
Мы можем скринов скинуть, если у вжопучЛенки с памятью нелады....... Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП - Цензор.НЕТ 3652 Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП - Цензор.НЕТ 3546
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02.09.2021 10:22 Відповісти
Кореспондент "Прямого" Катерина Лісунова з подвір'я Білого дому розповіла:
Після зустрічі з Джо Байденом, Зеленський вирушив з Білого дому. Він не говорив з журналістами. Радше за все, це через присутність "Прямого" каналу на території Білого дому. Не давав жодних коментарів, тим паче, бачачи наш мікрофон. Сів швиденько в автівку і поїхав далі на інші зустрічі.
Далі Зеленський попрямував на зустріч з Українським конгресовим кокусом, який таки зібрався заради зустрічі з президентом України навіть під час несесійного періоду. І далі буде тривати зустріч там, після якої він поїде в нещодавно створений так званий Український дім. І вже є інформація, що там планує говорити з українськими медіа. Український дім - це не установа США, не організована за участю уряду США. І само собою, що "Прямий" туди не допускають, як і у всі такі закриті місця. Саме там вони і вирішили давати коментар. Це насправді трохи дивно, тому що не дати коментар просто навпроти Білого дому журналістам… не знаю, з яких причин: чи переживають, що наш телеканал буде давати якісь прямі запитання? Не зрозуміло, чому вирішили робити це все ввечері і не прокоментувати. Тим паче, що зустріч так довго тривала, що може бути насправді позитивним чинником для України. Але чомусь посоромились чи побоялись. Я не знаю насправді. Але зараз вже поїхали на іншу зустріч.
Freedom House повідомив, що передали адміністрації Байдена свій звіт, в якому відзначається скорочення свободи слова в Україні, напади на представників медіа, які частішають. І загалом вони відзначають погіршення стану свободи слова в Україні. Те, що сталося сьогодні з "Прямим", - це кричущий інцидент, непрофесіоналізм і порушення прав журналіста з боку Офісу президента на американській землі. Цікаво, як це буде сприйнято американськими чиновниками і колегами-журналістами в США?
Ця історія стовідсотково ще розвиватиметься, і цьому ще будуть приділяти увагу. Я думаю, що ми також будемо повідомляти. І якщо американці зараз виділяють більше грошей на розвиток демократії, вони чудово розуміють, що відбувається в Україні. Цим, в принципі, відома американська держава, що вони прекрасно розуміють і прекрасно бачать, і такі моменти повз них не проходять. Недаремно зі сторони Байдена ініціювали ці питання про демократію в Україні, про розвиток демократії в Україні, і що це є реальною проблемою. І мені здається, на жаль, я і телеканал "Прямий" стали дуже кричущим, дуже яскравим прикладом того, що американці і до того вже помітили, що у нас відбувається. Я думаю, що це так чи інакше вплине.
Плюс, мені здається, що зазвичай з цього тільки починається, і далі, можливо, ситуація навіть погіршиться і стосуватиметься не лише "Прямого" каналу. Тому що, як ми бачимо, будь-які незручні, будь-які чесні запитання, будь-які питання, які цікавлять безпосередньо українських громадян, не можуть бути озвучені. Тобто питання, які є хвалебними піснями українського президента - це єдина форма діалогу, яка зараз допускається Офісом президента. І за це соромно, і це бачать у США стовідсотково. Як будуть реагувати, як будуть продовжувати співпрацю з українською стороною, враховуючи порушення свобода слова в Україні - це питання. Але це питання буде розвиватися і ми побачимо це в майбутньому.
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02.09.2021 10:24 Відповісти
"Чета Зеленских приняла участие" - чета Мухохлов Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП - Цензор.НЕТ 1678
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05.09.2021 15:46 Відповісти
 
 