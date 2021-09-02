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Новости Политика Украины
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Чета Зеленских приняла участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Чета Зеленских приняла участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне, - ОП

В рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской приняли участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский заявил, что благодаря украинцам, проживающим в Штатах, территория нашего государства простирается до США.

"Хочу поздравить вас с открытием "Украинского дома". Реализацией этого проекта занималась наш новый Посол в США Оксана Маркарова. Я поздравляю ее с этим событием", - сказал президент.

Глава государства назвал открытие "Украинского дома" знаковым завершением пребывания в Вашингтоне.

Он отметил высокий уровень подготовки нынешнего визита, который был наполнен многими важными встречами, в частности с Президентом Джозефом Байденом, министрами обороны и энергетики США.

Зеленский подчеркнул важность поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашей стране. Стратегическое партнерство двух государств и в дальнейшем будет укрепляться, и украинская громда в США будет играть значительную роль в этом процессе.

Также читайте: Зеленский прибыл в Калифорнию. Мэрию Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага, - ОПУ. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+4
Редакция прикольно ввела в обиход слово чета, как раз про зеленских, тобишь - хрен знает что Чета Зеленских приняла участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне, - ОП - Цензор.НЕТ 3502
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02.09.2021 10:00
+3
А тепер - до ДІСНЕЙЛЕНДУ!!!!!!!!!!
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02.09.2021 09:58
+3
Чета Зеленских приняла участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне, - ОП - Цензор.НЕТ 9191
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02.09.2021 10:01
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Правила форума Совет форумчан
Кто Ленку одевает как лохушку! Просто интересно!
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02.09.2021 09:54 Ответить
аааа, то шо в Японии была в желтом = оскорбление императора..... это круто.
но вроде она нормальная впрочем, правда мужик у нее довольно хриплозавромалоросс Чета Зеленских приняла участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне, - ОП - Цензор.НЕТ 1154
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02.09.2021 09:58 Ответить
Редакция прикольно ввела в обиход слово чета, как раз про зеленских, тобишь - хрен знает что Чета Зеленских приняла участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне, - ОП - Цензор.НЕТ 3502
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02.09.2021 10:00 Ответить
не, ну вроде жена у него норм.(пока молчит),

да и сам он норм.(пока его не видишь, а уж как начинает говорить, то лучше Гадю Ссученко слышать - хоть покемарить можно)
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02.09.2021 10:04 Ответить
Лучшие криворожские и днепровские дизигнеры.

Коллекция "постмодернистский соцреализм" межсезонье. Балалайка и физгармонь прилагаются.
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02.09.2021 10:05 Ответить
да нормально она одевается, перестаньте ее поносить.
Просто у нее фигура такая что все на ней сидит как на корове - седло.
На корову какое седло ни надень - будет херово выглядеть. Потому что корова - не породистая лошадка.
Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП - Цензор.НЕТ 4264
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02.09.2021 10:18 Ответить
Но, но, но, это новая украинская Ылита! Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП - Цензор.НЕТ 9332
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02.09.2021 10:24 Ответить
хіба їм хочеться оце все?
однак, вони змушені
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02.09.2021 10:38 Ответить
жінка лисого.вона в них квартюрмєйстрель ;-0
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02.09.2021 10:49 Ответить
да и сам Вовка, тоже неЛох. жлобьё криворожское
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02.09.2021 11:47 Ответить
А тепер - до ДІСНЕЙЛЕНДУ!!!!!!!!!!
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02.09.2021 09:58 Ответить
нумо і мерщій
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02.09.2021 10:41 Ответить
Чита и Дрита 😂😂😂.
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02.09.2021 09:59 Ответить
Чета Зеленских приняла участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне, - ОП - Цензор.НЕТ 9191
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02.09.2021 10:01 Ответить
мальная впрочем, правда мужик у нее довольно хриплозавромалоросс Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП - Цензор.НЕТ 9237

02.09.2021 09:58
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Совет форумчан Правила форума

Имя:
Текст сообщения:

Зеленский подчеркнул важность поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашей стране. Источник: https://censor.net/ru/n3285899\\\\\\\\\\\
Афганистан не сдал сотни ракет и получил за 20 лет оккупации - триллион долл
Мы - сдали сотни ракет и получили "меморандум" и помощь на 3-4млрд.
да и то - Обама помогал одеялами и таким прочим, а не оружием. мы ценим это, но - Вотафак?
Зеля бы мог наехать на Байдена.... правда не надо - она и так сидела возле Трампа как будто пианино крышкой что то отдавило....
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
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02.09.2021 10:03 Ответить
чтобы наезжать, нужны рычаги давления. А у нас их - ноль и маленькая тележка нолей к нему..
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02.09.2021 10:19 Ответить
так именно - у нас, олег, страна - лох.
чет выпил немноговато и могу по клавишам ошибицца, нотыпонял
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02.09.2021 10:38 Ответить
По-моему это украинская комната. Чисто для переночевать. Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП - Цензор.НЕТ 5565
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02.09.2021 10:03 Ответить
А Ленка рассказала там смешную историю, как в соцсетях просила сдавать передвижение украинских войск за деньги для Рашки?
Мы можем скринов скинуть, если у вжопучЛенки с памятью нелады....... Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП - Цензор.НЕТ 3652 Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП - Цензор.НЕТ 3546
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02.09.2021 10:22 Ответить
Кореспондент "Прямого" Катерина Лісунова з подвір'я Білого дому розповіла:
Після зустрічі з Джо Байденом, Зеленський вирушив з Білого дому. Він не говорив з журналістами. Радше за все, це через присутність "Прямого" каналу на території Білого дому. Не давав жодних коментарів, тим паче, бачачи наш мікрофон. Сів швиденько в автівку і поїхав далі на інші зустрічі.
Далі Зеленський попрямував на зустріч з Українським конгресовим кокусом, який таки зібрався заради зустрічі з президентом України навіть під час несесійного періоду. І далі буде тривати зустріч там, після якої він поїде в нещодавно створений так званий Український дім. І вже є інформація, що там планує говорити з українськими медіа. Український дім - це не установа США, не організована за участю уряду США. І само собою, що "Прямий" туди не допускають, як і у всі такі закриті місця. Саме там вони і вирішили давати коментар. Це насправді трохи дивно, тому що не дати коментар просто навпроти Білого дому журналістам… не знаю, з яких причин: чи переживають, що наш телеканал буде давати якісь прямі запитання? Не зрозуміло, чому вирішили робити це все ввечері і не прокоментувати. Тим паче, що зустріч так довго тривала, що може бути насправді позитивним чинником для України. Але чомусь посоромились чи побоялись. Я не знаю насправді. Але зараз вже поїхали на іншу зустріч.
Freedom House повідомив, що передали адміністрації Байдена свій звіт, в якому відзначається скорочення свободи слова в Україні, напади на представників медіа, які частішають. І загалом вони відзначають погіршення стану свободи слова в Україні. Те, що сталося сьогодні з "Прямим", - це кричущий інцидент, непрофесіоналізм і порушення прав журналіста з боку Офісу президента на американській землі. Цікаво, як це буде сприйнято американськими чиновниками і колегами-журналістами в США?
Ця історія стовідсотково ще розвиватиметься, і цьому ще будуть приділяти увагу. Я думаю, що ми також будемо повідомляти. І якщо американці зараз виділяють більше грошей на розвиток демократії, вони чудово розуміють, що відбувається в Україні. Цим, в принципі, відома американська держава, що вони прекрасно розуміють і прекрасно бачать, і такі моменти повз них не проходять. Недаремно зі сторони Байдена ініціювали ці питання про демократію в Україні, про розвиток демократії в Україні, і що це є реальною проблемою. І мені здається, на жаль, я і телеканал "Прямий" стали дуже кричущим, дуже яскравим прикладом того, що американці і до того вже помітили, що у нас відбувається. Я думаю, що це так чи інакше вплине.
Плюс, мені здається, що зазвичай з цього тільки починається, і далі, можливо, ситуація навіть погіршиться і стосуватиметься не лише "Прямого" каналу. Тому що, як ми бачимо, будь-які незручні, будь-які чесні запитання, будь-які питання, які цікавлять безпосередньо українських громадян, не можуть бути озвучені. Тобто питання, які є хвалебними піснями українського президента - це єдина форма діалогу, яка зараз допускається Офісом президента. І за це соромно, і це бачать у США стовідсотково. Як будуть реагувати, як будуть продовжувати співпрацю з українською стороною, враховуючи порушення свобода слова в Україні - це питання. Але це питання буде розвиватися і ми побачимо це в майбутньому.
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02.09.2021 10:24 Ответить
"Чета Зеленских приняла участие" - чета Мухохлов Подружжя Зеленських взяло участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні, - ОП - Цензор.НЕТ 1678
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05.09.2021 15:46 Ответить
 
 