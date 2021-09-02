Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені
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Учені з Королівського коледжу Лондона заявили, що вакцинація вдвічі знижує ймовірність перенесення тривалого COVID-19. Йдеться про осіб, які пройшли повний курс щеплень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Згідно з дослідженням, госпіталізації серед повністю імунізованих зменшуються на 73%, а ймовірність серйозних симптомів була знижена майже на третину - 31%.
Зазначено, що вчені проаналізували дані понад 2 млн осіб, які проходили тест на COVID в період з 8 грудня 2020 року по 4 липня 2021 року.
Так, близько 6 030 осіб отримали позитивний тест після 14 днів після першої вакцинації. У той час як 2 370 повідомили про позитивний результат не менше ніж через сім днів після другої дози.
Дослідження показало, що найбільш поширені симптоми, такі, як втрата нюху, кашель, лихоманка, головний біль і втому, переносилися вакцинованими легше.
Вчені також стверджують, що у повністю імунізованих людей удвічі менше шансів отримати множинні симптоми в перший тиждень хвороби.
Зокрема, кашель був єдиним симптомом, більш поширеним у тих, хто отримав першу дозу вакцини, порівняно з тими, хто її взагалі не отримував.
Крім цього, дослідження показало, що люди від 60 років, які отримали обидві дози вакцини, зазвичай не мали ніяких симптомів, ніж ті, кому не вводили ін'єкції.
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Значит вакцина защищает - в пролёте
Вакцинированные не заражают - в пролёте
Вакцинированные тяжело не болеют - в пролёте
Теперь осталось только "вдвое реже длительно"
Ну тут же предотвратила. Ни масочки, ни антисептика, ни социальной дистанции у пацанов)
на правом предплечье посм. - есть шрам?
вот и я тоже так думаю.
а тут просто Сорос насмехается с Биллом Гей...ттссс ом
Я гдето писал, что "вакцина может предотвратить инфицирование организма вирусом"?
Антиваксер в ЖОПЕ.
Так вот - надо побольше вакцин, да покрепче, покрепче
у нас вроде получше с вирусом ладят эти все беснующиеся?
два - скажи де був Яхве в 32-33-х роках?
три - скажи - знищити все живе бо ті кого ти створив "по подобі " - це як?
чотири - подумай над цим, хоча - навіщо?
один дурень може задати більше питань, ніж тисяча мудреців на них відповісти
ги
я просто для риторики - де було Яхвве коли мільйони людей тут вибач, їли дітей, бо голод тупо .... крутить мозок і людина не розуміє що робить
так що, пане, я поважаю вас, але не свисти будь добрим, за "бога"
його нема! те ж саме шо бойовики Гітлера християни мочились з бойовиками Сраліна - атеїстами - шо палучілась? Га? соррі, але "бомбануло"
В исследовании, опубликованном в Lancet, говорится: «Мы обнаружили, что вероятность появления симптомов в течение 28 или более дней после заражения после вакцинации снижается примерно вдвое при наличии двух доз вакцины.
Особливо сподобалось, що вакциновані втрату нюху переносять легше. Вакцина вводить їх одразу у нірвану .
А якщо серйозно то дуже погано, що у привитих єдина ознака захворювання це кашель. Вони будуть забезпечувати найбільше розповсюдження.
Единственная по-настоящему высокая эффективность вакцины наблюдается в финансовых отчетах фармакологических корпораций, в виде устойчивой ежемесячной динамике роста прибыли.