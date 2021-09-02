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Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені

Учені з Королівського коледжу Лондона заявили, що вакцинація вдвічі знижує ймовірність перенесення тривалого COVID-19. Йдеться про осіб, які пройшли повний курс щеплень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з дослідженням, госпіталізації серед повністю імунізованих зменшуються на 73%, а ймовірність серйозних симптомів була знижена майже на третину - 31%.

Зазначено, що вчені проаналізували дані понад 2 млн осіб, які проходили тест на COVID в період з 8 грудня 2020 року по 4 липня 2021 року.

Так, близько 6 030 осіб отримали позитивний тест після 14 днів після першої вакцинації. У той час як 2 370 повідомили про позитивний результат не менше ніж через сім днів після другої дози.

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Дослідження показало, що найбільш поширені симптоми, такі, як втрата нюху, кашель, лихоманка, головний біль і втому, переносилися вакцинованими легше.

Вчені також стверджують, що у повністю імунізованих людей удвічі менше шансів отримати множинні симптоми в перший тиждень хвороби.

Зокрема, кашель був єдиним симптомом, більш поширеним у тих, хто отримав першу дозу вакцини, порівняно з тими, хто її взагалі не отримував.

Крім цього, дослідження показало, що люди від 60 років, які отримали обидві дози вакцини, зазвичай не мали ніяких симптомів, ніж ті, кому не вводили ін'єкції.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Ага
Значит вакцина защищает - в пролёте
Вакцинированные не заражают - в пролёте
Вакцинированные тяжело не болеют - в пролёте
Теперь осталось только "вдвое реже длительно"
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02.09.2021 10:44
+7
А как это вакцЫнированные люди могут болеть в принципе? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 6840 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 1306 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 681 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 7235
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02.09.2021 10:43
+5
Смотри объясняю последний раз: ковид-диссидент не боится коронавириса, соответственно превентивные меры в виде таблеток ему не кчему, а вот коронабес это истерическое существо, которе дабы не заболеть даже огурец в жопу себе засунет, что уж там говорить про таблетки, андестуд? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 8924
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02.09.2021 10:53
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Правила форума Рада форумчан
Теперь нужно информацию антиваксерам, как действует конская таблетка от глистов Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 1618
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02.09.2021 10:43 Відповісти
Зачем ковид-диссидентам вообще принимать какие-то препараты? Они ж не верят в карено-вирис, а вот таблетки от глистов для животных как раз лупят коронабесы Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 8277
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02.09.2021 10:45 Відповісти
Так принимают же Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 1651 Конские таблетки от глистов у антиваксеров счас первое средство занять делом то, чем они думают Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 5197
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02.09.2021 10:47 Відповісти
Где статистика кто пьет конские таблетки больше: коронабесы или диссиденты?
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02.09.2021 10:50 Відповісти
Кто все эти люди? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 3256
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02.09.2021 10:51 Відповісти
Смотри объясняю последний раз: ковид-диссидент не боится коронавириса, соответственно превентивные меры в виде таблеток ему не кчему, а вот коронабес это истерическое существо, которе дабы не заболеть даже огурец в жопу себе засунет, что уж там говорить про таблетки, андестуд? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 8924
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02.09.2021 10:53 Відповісти
А ты кто? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 7000
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02.09.2021 11:04 Відповісти
Глисты начинают кашлять. Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 5628
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02.09.2021 10:47 Відповісти
А как это вакцЫнированные люди могут болеть в принципе? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 6840 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 1306 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 681 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 7235
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02.09.2021 10:43 Відповісти
Могут. Старые, ослабленные и т.п. Но тут главный вопрос в том, что вакцинированные сдыхают редко, а невакцинированные - "как карта ляжет". Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 1861
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02.09.2021 11:11 Відповісти
Ага
Значит вакцина защищает - в пролёте
Вакцинированные не заражают - в пролёте
Вакцинированные тяжело не болеют - в пролёте
Теперь осталось только "вдвое реже длительно"
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02.09.2021 10:44 Відповісти
А теперь расскажи, как вакцина может предотвратить инфицирование организма вирусом Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 985 Как ты у себя в голове это представляешь? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 9686
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02.09.2021 10:45 Відповісти
Вы про оспу слышали?
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02.09.2021 10:47 Відповісти
Оспа отскакивает от организма и не может в него попасть? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 1001
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02.09.2021 10:49 Відповісти
Т.е. другого средства ты для себя не нашел! Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 4693
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02.09.2021 11:16 Відповісти
Нет. После прививки человек не болеет, но не углубляйтесь. Не нужно напрягаться, смотрите телевизор - Вам там все объяснят.
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02.09.2021 11:23 Відповісти
Ненене. Не сливайся. "После прививки человек не болеет" - расшифруй подробнее, как прививка к этому приводит? И совсем не болеет? Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 7946
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02.09.2021 11:30 Відповісти
Начните с этого: https://uchebniki-online.net/559-biologiya-kostikov-6-klass.html
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02.09.2021 12:03 Відповісти
Ненене. Ты снова сливаешься. Своими словами расскажи. Мне же интересно, как у тебя в голове это выглядит Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 324
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02.09.2021 12:06 Відповісти
Он головой ест. Ну и еще кое что. Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 7575
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02.09.2021 13:02 Відповісти
О_о У Вас отлично получается лизать друг другу - не отвлекайтесь, оно вам не нужно.
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02.09.2021 13:10 Відповісти
Ты решил, что "кое что" , это лизать? Занятный парниша.
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02.09.2021 14:23 Відповісти
Оспу победили, ты когда последний раз общался с больным оспой, чтобы проверить действие прививки?
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02.09.2021 15:08 Відповісти
На этой фотографии два мальчика, подвергшихся воздействию одного и того же источника оспы - один был вакцинирован, один - нет.

Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 5093

Ну тут же предотвратила. Ни масочки, ни антисептика, ни социальной дистанции у пацанов)
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02.09.2021 10:48 Відповісти
та вакцина просто делает иммунитет покрепче. все совки это знают
на правом предплечье посм. - есть шрам?
вот и я тоже так думаю.
а тут просто Сорос насмехается с Биллом Гей...ттссс ом Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 1526
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02.09.2021 10:48 Відповісти
Проблемы с пониманием прочитанного? Дислексия, выходит, тоже в побочках от ширялова Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 220

Я гдето писал, что "вакцина может предотвратить инфицирование организма вирусом"?
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02.09.2021 10:48 Відповісти
Тогда давай про побочки Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 4310 Какие побочки у Комирнати? А у Модерны?
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02.09.2021 10:50 Відповісти
Походу съезд с темы тоже в побочках Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 2121
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02.09.2021 10:52 Відповісти
Т.е. ты решил съехать? ОК Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 2029
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02.09.2021 10:53 Відповісти
Последний окоп для производителей и любителей вакцин.: ... вакцинированные тоже умирают от вируса, но при этом не страдают, а получают оргазм.
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02.09.2021 10:54 Відповісти
ИТОГО:
Антиваксер в ЖОПЕ. Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 8492
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02.09.2021 12:59 Відповісти
(ням-ням, ооо, баксы, о этот хруст, продолжайте, оооо, это дасишь фошизмешь, то есть фонттастишть)
Так вот - надо побольше вакцин, да покрепче, покрепче Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 8296
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02.09.2021 10:46 Відповісти
"Полностью вакцинированные люди" - это три прививки? Или четыре?
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02.09.2021 10:47 Відповісти
контрольную будут в голову колоть сразу Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 157
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02.09.2021 10:48 Відповісти
Тридцать четыре
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02.09.2021 15:09 Відповісти
вивсьоврьоті, нікакога кавіда ніт!
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02.09.2021 10:47 Відповісти
Кирилл, а почему РПЦ запретила бесноваться, а у нас - бесновались?
у нас вроде получше с вирусом ладят эти все беснующиеся?
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02.09.2021 10:51 Відповісти
біснуватись неможна, щоб не палитись, що ти з РПЦ
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02.09.2021 10:52 Відповісти
я атеїст. раз
два - скажи де був Яхве в 32-33-х роках?
три - скажи - знищити все живе бо ті кого ти створив "по подобі " - це як?
чотири - подумай над цим, хоча - навіщо?
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02.09.2021 10:57 Відповісти
ти справді гадаєш, що я буду відповідати тут на тупі питання, на які вже сотні разів відповіли?
один дурень може задати більше питань, ніж тисяча мудреців на них відповісти
ги
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02.09.2021 11:02 Відповісти
а шо мені задавати питання, коли відповідь знаю?
я просто для риторики - де було Яхвве коли мільйони людей тут вибач, їли дітей, бо голод тупо .... крутить мозок і людина не розуміє що робить
так що, пане, я поважаю вас, але не свисти будь добрим, за "бога"
його нема! те ж саме шо бойовики Гітлера християни мочились з бойовиками Сраліна - атеїстами - шо палучілась? Га? соррі, але "бомбануло" Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 2717
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02.09.2021 11:12 Відповісти
Продлевать будете? Или на перековку?
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02.09.2021 11:02 Відповісти
Интересно девки пляшут.. Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 3017 То бишь они выяснили...что в в течении первых 28 дней.. больные вакцинированные будут шляться по улицам...ездить в транспорте...ходить по магазинам....не имея симптомов...и будут заражать...заражать...и еще раз заражать других людей...

В исследовании, опубликованном в Lancet, говорится: «Мы обнаружили, что вероятность появления симптомов в течение 28 или более дней после заражения после вакцинации снижается примерно вдвое при наличии двух доз вакцины.
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02.09.2021 11:12 Відповісти
Что к стати подтверждает тем фактом...что в странах имеющих большое количество вакцинированных количество болеющих гораздо выше чем в странах где процент вакцинированных низкий...
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02.09.2021 11:16 Відповісти
Это они про астразенеку. Которая произведена в ВБ. И втечении месяца вколота. При надлежащем хранении. Кто вакцинировался хоть смотрели до какого срока действует пфайзер. И как его хранили 4 месяца перед тем как вколоть. Условия хранения минус 70. Поэтому то что у англичан к нам не имеет никакого отношения. Кстати там статистика в разы больше в Украине.
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02.09.2021 11:16 Відповісти
Поэтому надежней всего колоть коронавак в этом смысле, он может храниться в обычном холодильнике
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02.09.2021 15:11 Відповісти
Якщо я правильно зрозумів текст статті то повністю привиті помирають без традиційних симптомів коронавірусу. В іншому все однаково для обох груп. Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 426
Особливо сподобалось, що вакциновані втрату нюху переносять легше. Вакцина вводить їх одразу у нірвану .
А якщо серйозно то дуже погано, що у привитих єдина ознака захворювання це кашель. Вони будуть забезпечувати найбільше розповсюдження.
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02.09.2021 11:18 Відповісти
Краще б написали, який відсоток вакцинованих захворів на ковід Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 6241
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02.09.2021 11:40 Відповісти
Вывод из исследования - вакцина практически никак не влияет на распространение и тяжесть болезни. Свидетельство этому - вспышки в практически полностью вакцинированных странах.
Единственная по-настоящему высокая эффективность вакцины наблюдается в финансовых отчетах фармакологических корпораций, в виде устойчивой ежемесячной динамике роста прибыли.
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02.09.2021 11:49 Відповісти
Не мешай бизнесу! Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 1695Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 1695[/img]http://arcanumclub.ru/smiles/smile53.gif[/img]
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02.09.2021 15:15 Відповісти
И именно поэтому их так раздражают невакцинированные?
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02.09.2021 11:59 Відповісти
 
 