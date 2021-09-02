Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые
Новости Цензор.НЕТ Общество
Ученые из Королевского колледжа Лондона заявили, что вакцинация вдвое снижает вероятность переноса длительного COVID-19. Речь идет о лицах, которые прошли полный курс прививок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Согласно исследованию, госпитализации среди полностью иммунизированных уменьшаются на 73%, а вероятность серьезных симптомов была снижена почти на треть - 31%.
Указано, что ученые проанализировали данные более 2 млн человек, которые проходили тест на COVID в период с 8 декабря 2020 года по 4 июля 2021 года.
Так, около 6 030 человек получили положительный тест после 14 дней после первой вакцинации. В то время как 2 370 сообщили о положительном результате не менее чем через семь дней после второй дозы.
Исследование показало, что наиболее распространенные симптомы, такие как потеря обоняния, кашель, лихорадка, головная боль и усталость, переносились вакцинированными легче.
Ученые также утверждают, что у полностью иммунизированных людей вдвое меньше шансов получить множественные симптомы в первую неделю болезни.
В частности, кашель был единственным симптомом, более распространенным у тех, кто получил первую дозу вакцины, по сравнению с теми, кто ее вообще не получал.
Кроме этого исследование показало, что люди от 60 лет, получившие обе дозы вакцины, обычно не имели никаких симптомов, чем те, кому не вводили инъекции.
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Значит вакцина защищает - в пролёте
Вакцинированные не заражают - в пролёте
Вакцинированные тяжело не болеют - в пролёте
Теперь осталось только "вдвое реже длительно"
Ну тут же предотвратила. Ни масочки, ни антисептика, ни социальной дистанции у пацанов)
на правом предплечье посм. - есть шрам?
вот и я тоже так думаю.
а тут просто Сорос насмехается с Биллом Гей...ттссс ом
Я гдето писал, что "вакцина может предотвратить инфицирование организма вирусом"?
Антиваксер в ЖОПЕ.
Так вот - надо побольше вакцин, да покрепче, покрепче
у нас вроде получше с вирусом ладят эти все беснующиеся?
два - скажи де був Яхве в 32-33-х роках?
три - скажи - знищити все живе бо ті кого ти створив "по подобі " - це як?
чотири - подумай над цим, хоча - навіщо?
один дурень може задати більше питань, ніж тисяча мудреців на них відповісти
ги
я просто для риторики - де було Яхвве коли мільйони людей тут вибач, їли дітей, бо голод тупо .... крутить мозок і людина не розуміє що робить
так що, пане, я поважаю вас, але не свисти будь добрим, за "бога"
його нема! те ж саме шо бойовики Гітлера християни мочились з бойовиками Сраліна - атеїстами - шо палучілась? Га? соррі, але "бомбануло"
В исследовании, опубликованном в Lancet, говорится: «Мы обнаружили, что вероятность появления симптомов в течение 28 или более дней после заражения после вакцинации снижается примерно вдвое при наличии двух доз вакцины.
Особливо сподобалось, що вакциновані втрату нюху переносять легше. Вакцина вводить їх одразу у нірвану .
А якщо серйозно то дуже погано, що у привитих єдина ознака захворювання це кашель. Вони будуть забезпечувати найбільше розповсюдження.
Единственная по-настоящему высокая эффективность вакцины наблюдается в финансовых отчетах фармакологических корпораций, в виде устойчивой ежемесячной динамике роста прибыли.