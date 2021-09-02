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Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые

Новости Цензор.НЕТ Общество

Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые

Ученые из Королевского колледжа Лондона заявили, что вакцинация вдвое снижает вероятность переноса длительного COVID-19. Речь идет о лицах, которые прошли полный курс прививок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно исследованию, госпитализации среди полностью иммунизированных уменьшаются на 73%, а вероятность серьезных симптомов была снижена почти на треть - 31%.

Указано, что ученые проанализировали данные более 2 млн человек, которые проходили тест на COVID в период с 8 декабря 2020 года по 4 июля 2021 года.

Так, около 6 030 человек получили положительный тест после 14 дней после первой вакцинации. В то время как 2 370 сообщили о положительном результате не менее чем через семь дней после второй дозы.

Исследование показало, что наиболее распространенные симптомы, такие как потеря обоняния, кашель, лихорадка, головная боль и усталость, переносились вакцинированными легче.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США выбросили 15 млн доз вакцин от COVID-19, - NBC

Ученые также утверждают, что у полностью иммунизированных людей вдвое меньше шансов получить множественные симптомы в первую неделю болезни.

В частности, кашель был единственным симптомом, более распространенным у тех, кто получил первую дозу вакцины, по сравнению с теми, кто ее вообще не получал.

Кроме этого исследование показало, что люди от 60 лет, получившие обе дозы вакцины, обычно не имели никаких симптомов, чем те, кому не вводили инъекции.

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Топ комментарии
+11
Ага
Значит вакцина защищает - в пролёте
Вакцинированные не заражают - в пролёте
Вакцинированные тяжело не болеют - в пролёте
Теперь осталось только "вдвое реже длительно"
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02.09.2021 10:44
+7
А как это вакцЫнированные люди могут болеть в принципе? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 6840 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 1306 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 681 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 7235
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02.09.2021 10:43
+5
Смотри объясняю последний раз: ковид-диссидент не боится коронавириса, соответственно превентивные меры в виде таблеток ему не кчему, а вот коронабес это истерическое существо, которе дабы не заболеть даже огурец в жопу себе засунет, что уж там говорить про таблетки, андестуд? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 8924
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02.09.2021 10:53
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Правила форума Совет форумчан
Теперь нужно информацию антиваксерам, как действует конская таблетка от глистов Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 1618
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02.09.2021 10:43 Ответить
Зачем ковид-диссидентам вообще принимать какие-то препараты? Они ж не верят в карено-вирис, а вот таблетки от глистов для животных как раз лупят коронабесы Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 8277
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02.09.2021 10:45 Ответить
Так принимают же Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 1651 Конские таблетки от глистов у антиваксеров счас первое средство занять делом то, чем они думают Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 5197
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02.09.2021 10:47 Ответить
Где статистика кто пьет конские таблетки больше: коронабесы или диссиденты?
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02.09.2021 10:50 Ответить
Кто все эти люди? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 3256
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02.09.2021 10:51 Ответить
Смотри объясняю последний раз: ковид-диссидент не боится коронавириса, соответственно превентивные меры в виде таблеток ему не кчему, а вот коронабес это истерическое существо, которе дабы не заболеть даже огурец в жопу себе засунет, что уж там говорить про таблетки, андестуд? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 8924
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02.09.2021 10:53 Ответить
А ты кто? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 7000
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02.09.2021 11:04 Ответить
Глисты начинают кашлять. Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 5628
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02.09.2021 10:47 Ответить
А как это вакцЫнированные люди могут болеть в принципе? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 6840 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 1306 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 681 Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 7235
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02.09.2021 10:43 Ответить
Могут. Старые, ослабленные и т.п. Но тут главный вопрос в том, что вакцинированные сдыхают редко, а невакцинированные - "как карта ляжет". Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 1861
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02.09.2021 11:11 Ответить
Ага
Значит вакцина защищает - в пролёте
Вакцинированные не заражают - в пролёте
Вакцинированные тяжело не болеют - в пролёте
Теперь осталось только "вдвое реже длительно"
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02.09.2021 10:44 Ответить
А теперь расскажи, как вакцина может предотвратить инфицирование организма вирусом Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 985 Как ты у себя в голове это представляешь? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 9686
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02.09.2021 10:45 Ответить
Вы про оспу слышали?
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02.09.2021 10:47 Ответить
Оспа отскакивает от организма и не может в него попасть? Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 1001
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02.09.2021 10:49 Ответить
Т.е. другого средства ты для себя не нашел! Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 4693
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02.09.2021 11:16 Ответить
Нет. После прививки человек не болеет, но не углубляйтесь. Не нужно напрягаться, смотрите телевизор - Вам там все объяснят.
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02.09.2021 11:23 Ответить
Ненене. Не сливайся. "После прививки человек не болеет" - расшифруй подробнее, как прививка к этому приводит? И совсем не болеет? Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 7946
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02.09.2021 11:30 Ответить
Начните с этого: https://uchebniki-online.net/559-biologiya-kostikov-6-klass.html
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02.09.2021 12:03 Ответить
Ненене. Ты снова сливаешься. Своими словами расскажи. Мне же интересно, как у тебя в голове это выглядит Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 324
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02.09.2021 12:06 Ответить
Он головой ест. Ну и еще кое что. Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 7575
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02.09.2021 13:02 Ответить
О_о У Вас отлично получается лизать друг другу - не отвлекайтесь, оно вам не нужно.
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02.09.2021 13:10 Ответить
Ты решил, что "кое что" , это лизать? Занятный парниша.
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02.09.2021 14:23 Ответить
Оспу победили, ты когда последний раз общался с больным оспой, чтобы проверить действие прививки?
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02.09.2021 15:08 Ответить
На этой фотографии два мальчика, подвергшихся воздействию одного и того же источника оспы - один был вакцинирован, один - нет.

Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 5093

Ну тут же предотвратила. Ни масочки, ни антисептика, ни социальной дистанции у пацанов)
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02.09.2021 10:48 Ответить
та вакцина просто делает иммунитет покрепче. все совки это знают
на правом предплечье посм. - есть шрам?
вот и я тоже так думаю.
а тут просто Сорос насмехается с Биллом Гей...ттссс ом Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 1526
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02.09.2021 10:48 Ответить
Проблемы с пониманием прочитанного? Дислексия, выходит, тоже в побочках от ширялова Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 220

Я гдето писал, что "вакцина может предотвратить инфицирование организма вирусом"?
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02.09.2021 10:48 Ответить
Тогда давай про побочки Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 4310 Какие побочки у Комирнати? А у Модерны?
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02.09.2021 10:50 Ответить
Походу съезд с темы тоже в побочках Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 2121
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02.09.2021 10:52 Ответить
Т.е. ты решил съехать? ОК Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 2029
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02.09.2021 10:53 Ответить
Последний окоп для производителей и любителей вакцин.: ... вакцинированные тоже умирают от вируса, но при этом не страдают, а получают оргазм.
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02.09.2021 10:54 Ответить
ИТОГО:
Антиваксер в ЖОПЕ. Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 8492
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02.09.2021 12:59 Ответить
(ням-ням, ооо, баксы, о этот хруст, продолжайте, оооо, это дасишь фошизмешь, то есть фонттастишть)
Так вот - надо побольше вакцин, да покрепче, покрепче Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 8296
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02.09.2021 10:46 Ответить
"Полностью вакцинированные люди" - это три прививки? Или четыре?
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02.09.2021 10:47 Ответить
контрольную будут в голову колоть сразу Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 157
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02.09.2021 10:48 Ответить
Тридцать четыре
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02.09.2021 15:09 Ответить
вивсьоврьоті, нікакога кавіда ніт!
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02.09.2021 10:47 Ответить
Кирилл, а почему РПЦ запретила бесноваться, а у нас - бесновались?
у нас вроде получше с вирусом ладят эти все беснующиеся?
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02.09.2021 10:51 Ответить
біснуватись неможна, щоб не палитись, що ти з РПЦ
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02.09.2021 10:52 Ответить
я атеїст. раз
два - скажи де був Яхве в 32-33-х роках?
три - скажи - знищити все живе бо ті кого ти створив "по подобі " - це як?
чотири - подумай над цим, хоча - навіщо?
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02.09.2021 10:57 Ответить
ти справді гадаєш, що я буду відповідати тут на тупі питання, на які вже сотні разів відповіли?
один дурень може задати більше питань, ніж тисяча мудреців на них відповісти
ги
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02.09.2021 11:02 Ответить
а шо мені задавати питання, коли відповідь знаю?
я просто для риторики - де було Яхвве коли мільйони людей тут вибач, їли дітей, бо голод тупо .... крутить мозок і людина не розуміє що робить
так що, пане, я поважаю вас, але не свисти будь добрим, за "бога"
його нема! те ж саме шо бойовики Гітлера християни мочились з бойовиками Сраліна - атеїстами - шо палучілась? Га? соррі, але "бомбануло" Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 2717
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02.09.2021 11:12 Ответить
Продлевать будете? Или на перековку?
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02.09.2021 11:02 Ответить
Интересно девки пляшут.. Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 3017 То бишь они выяснили...что в в течении первых 28 дней.. больные вакцинированные будут шляться по улицам...ездить в транспорте...ходить по магазинам....не имея симптомов...и будут заражать...заражать...и еще раз заражать других людей...

В исследовании, опубликованном в Lancet, говорится: «Мы обнаружили, что вероятность появления симптомов в течение 28 или более дней после заражения после вакцинации снижается примерно вдвое при наличии двух доз вакцины.
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02.09.2021 11:12 Ответить
Что к стати подтверждает тем фактом...что в странах имеющих большое количество вакцинированных количество болеющих гораздо выше чем в странах где процент вакцинированных низкий...
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02.09.2021 11:16 Ответить
Это они про астразенеку. Которая произведена в ВБ. И втечении месяца вколота. При надлежащем хранении. Кто вакцинировался хоть смотрели до какого срока действует пфайзер. И как его хранили 4 месяца перед тем как вколоть. Условия хранения минус 70. Поэтому то что у англичан к нам не имеет никакого отношения. Кстати там статистика в разы больше в Украине.
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02.09.2021 11:16 Ответить
Поэтому надежней всего колоть коронавак в этом смысле, он может храниться в обычном холодильнике
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02.09.2021 15:11 Ответить
Якщо я правильно зрозумів текст статті то повністю привиті помирають без традиційних симптомів коронавірусу. В іншому все однаково для обох груп. Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 426
Особливо сподобалось, що вакциновані втрату нюху переносять легше. Вакцина вводить їх одразу у нірвану .
А якщо серйозно то дуже погано, що у привитих єдина ознака захворювання це кашель. Вони будуть забезпечувати найбільше розповсюдження.
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02.09.2021 11:18 Ответить
Краще б написали, який відсоток вакцинованих захворів на ковід Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 6241
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02.09.2021 11:40 Ответить
Вывод из исследования - вакцина практически никак не влияет на распространение и тяжесть болезни. Свидетельство этому - вспышки в практически полностью вакцинированных странах.
Единственная по-настоящему высокая эффективность вакцины наблюдается в финансовых отчетах фармакологических корпораций, в виде устойчивой ежемесячной динамике роста прибыли.
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02.09.2021 11:49 Ответить
Не мешай бизнесу! Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 1695Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 1695[/img]http://arcanumclub.ru/smiles/smile53.gif[/img]
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02.09.2021 15:15 Ответить
И именно поэтому их так раздражают невакцинированные?
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02.09.2021 11:59 Ответить
 
 