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В США выбросили 15 млн доз вакцин от COVID-19, - NBC

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В США выбросили 15 млн доз вакцин от COVID-19, - NBC

С 1 марта этого года в США аптечные сети и местные власти выбросили около 15,1 миллиона доз вакцин от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Причинами могли стать трещина на ампуле, ошибка при разбавлении вакцины или неисправность холодильника для хранения препарата.

По данным телеканала, в отчете аптечной компании Walgreens сообщается о 2,6 миллионах неиспользованных доз, CVS - о 2,3 миллионах, аптек корпорации Walmart - о 1,6 миллионе, компании Rite Aid - о 1,1 миллионе.

Также вакцины выбрасывали и министерства здравоохранения штатов, но в меньших объемах.

Вакцинация в США проводится препаратами компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Ранее в Японии во флаконах одной из партий вакцины Moderna обнаружили твердые частицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Третью дозу вакцины от COVID-19 начали получать пожилые люди во Франции

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И это дерьмо уже у нас !!!
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02.09.2021 08:24 Ответить
В пути
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02.09.2021 08:25 Ответить
Я то думал чего колят пфайзером со сроком до сентября. И где его 4 месяца хранили
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02.09.2021 09:15 Ответить
шо то пошло не так. Прибыля падают. Пандемия в опасности!
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02.09.2021 09:35 Ответить
Антиваксерам жрать конскую таблетку от глистов! В голове она вам ничего не прибавит, но с другой стороны какая-то польза определенно будет! В США выбросили 15 млн доз вакцин от COVID-19, - NBC - Цензор.НЕТ 181
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02.09.2021 10:22 Ответить
 
 