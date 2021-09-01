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Третью дозу вакцины от COVID-19 начали получать пожилые люди во Франции

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Третью дозу вакцины от COVID-19 начали получать пожилые люди во Франции

Во Франции третьей дозой препарата от коронавируса COVID-19 начали вакцинировать ряд категорий граждан. В частности, речь идет о людях старше 65 лет и тех, кому рекомендована дополнительная доза по состоянию здоровья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом, для получения третьей дозы должно пройти как минимум полгода с момента получения последней прививки препаратом компании Pfizer и Moderna. Те, кто сделал однокомпонентную прививку Johnson & Johnson, могут сделать дополнительную препаратом Pfizer и Moderna, но должно пройти как минимум четыре недели.

Во Франции 9 августа введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на зараженность коронавирусом, либо вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов и других мест культурного отдыха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль об учебном годе во время пандемии: Чем больше прививок - тем меньше рисков

В регионах Франции местные власти обладают полномочиями устанавливать контроль "санитарных паспортов" при посещении крупных торговых центров.

Согласно данным портала Our World in Data, около 70% населения Франции получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
не любят французы пожилих людей .
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01.09.2021 18:54
+6
и тех, кому рекомендована дополнительная доза по состоянию здоровья.Источник: https://censor.net/ru/n3285806

А на основании каких критериев определяется нужна третья доза или не нужна? Еще жив гад..получи..???наверное так.. 😀
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01.09.2021 18:57
+4
Коллективный иммунитет ну никак не хочет появляться)
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01.09.2021 19:14
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не любят французы пожилих людей .
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01.09.2021 18:54 Ответить
У вас на кацапстане вообще людей не любят Третью дозу вакцины от COVID-19 начали получать пожилые люди во Франции - Цензор.НЕТ 7646 Люди у вас не выживают Третью дозу вакцины от COVID-19 начали получать пожилые люди во Франции - Цензор.НЕТ 5992
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01.09.2021 18:55 Ответить
Валерик , сколько модерны и файзера продал ? На мальдивский отдых хватит ?
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01.09.2021 19:09 Ответить
Других "аргументов" у тебя, каапчик, нет? Тебе куратор миску баланды не даст и с бутылки не разрешит вставать Третю дозу вакцини від COVID-19 почали отримувати літні люди у Франції - Цензор.НЕТ 5361
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01.09.2021 19:28 Ответить
А какие страны любят?
Эта ПАНДЕМИЯ для того и существует, чтоб от страха поумирали...
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01.09.2021 20:41 Ответить
Третю дозу вакцини від COVID-19 почали отримувати літні люди у Франції - Цензор.НЕТ 1153
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01.09.2021 22:02 Ответить
и тех, кому рекомендована дополнительная доза по состоянию здоровья.Источник: https://censor.net/ru/n3285806

А на основании каких критериев определяется нужна третья доза или не нужна? Еще жив гад..получи..???наверное так.. 😀
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01.09.2021 18:57 Ответить
антиваксерам положена конская таблетка от глистов Третю дозу вакцини від COVID-19 почали отримувати літні люди у Франції - Цензор.НЕТ 440

https://www.gazeta.ru/science/2021/08/07_a_13842626.shtml
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01.09.2021 19:00 Ответить
Я совсем не удивлен...что такой идиот как ты читает газету сРу...ну вот совсем..😀
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01.09.2021 19:08 Ответить
Это же ваша газета. Для вас это самый точный и правдивый источник Третю дозу вакцини від COVID-19 почали отримувати літні люди у Франції - Цензор.НЕТ 8975
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01.09.2021 19:39 Ответить
Точно такая же таблетка но сделанная для человека помогает излечить ковид с меньшими побочными эффектами неежели прививка .
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01.09.2021 19:15 Ответить
Хе-хе. кацапам невдомёк, что вакцина - это не лекарство, т.е. она НЕ ЛЕЧИТ. Это профилактическое средство, которое вырабатывает или усиливает защитную реакцию иммунной системы. Третю дозу вакцини від COVID-19 почали отримувати літні люди у Франції - Цензор.НЕТ 5532
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01.09.2021 19:24 Ответить
Валера торговый агент распространитель герболайфа не в курсе что вакцина ничего не усиливает ,а стрессует иммунную систему организма . Витамин С может способствовать иммунитету . Твоя псевдо вакцина провоцирует организм с непредсказуемыми последствиями включая автоимунные заболевания , сердечные приступы и легочные проблемы .

.
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01.09.2021 19:40 Ответить
Хе-хе. кацап продолжает копипастить фейки с кацапских помоек Третю дозу вакцини від COVID-19 почали отримувати літні люди у Франції - Цензор.НЕТ 5309
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01.09.2021 19:57 Ответить
Фигня эти вакцины, в США опять под 200 тыс в день, в Англии 35 тыс, в Израиле 11 тыс. А ведь в этих странах большой процент вакцинированных, особенно в Израиле.
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01.09.2021 19:01 Ответить
А смертность от КОВИДа там какая? А среди получивших полный курс вакцинации? Третю дозу вакцини від COVID-19 почали отримувати літні люди у Франції - Цензор.НЕТ 1598
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01.09.2021 19:03 Ответить
А смертность от вакцины превышает ковидную . В Швеции не истерят и показатели лучше чем у самых уколотых стран .
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01.09.2021 19:11 Ответить
А какая смертность от вакцины? Тока не от вашего спутника-вектор - это не вакцина. А от человеческих. От Файзер Комирнати, к примеру. Третю дозу вакцини від COVID-19 почали отримувати літні люди у Франції - Цензор.НЕТ 1853
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01.09.2021 19:25 Ответить
11980 на июль
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01.09.2021 19:27 Ответить
И ссылочку давай, тока на официальные данные, а не на фейкньюс, на которых ты сегодня уже обоср@лся Третю дозу вакцини від COVID-19 почали отримувати літні люди у Франції - Цензор.НЕТ 6486
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01.09.2021 19:29 Ответить
Я тебе уже давал ссылки . Иди продавай свою устаревшую вакцину. Это и не вакцина по большому счету если ее решили официально колоть каждые 5 месяцев .
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01.09.2021 19:32 Ответить
Ты не ссылки давал, а ваши помойки с фейками Третю дозу вакцини від COVID-19 почали отримувати літні люди у Франції - Цензор.НЕТ 9273
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01.09.2021 19:37 Ответить
Дело в том что вакцинированные несут в 251 раз больше вируса в себе чем не вакцинированные . И по мнению исследователей вспышки инфекции это вина вакцинированных .

https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
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01.09.2021 19:13 Ответить
Проект National File, который был основан в 2019 году, это веб-сайт, где собрались любители теории заговоров и сторонники псевдонаучных утверждений.
Сайт известен своими многочисленными фейками.
Не раз и не два сайт уличали в лживых сообщениях во время последней президентской компании в США.
Иногда сообщения на сайте вообще представляют собой околонаучный бред.
Поэтому я бы с большой осторожностью относилась ко всему тому, что там напечатано.
Ссылаться на National File - всё равно, что ссылаться на материалы информационного агентства ИА Панорама.
Хотя есть люди, которые и на ИА Панораму ссылаются.
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01.09.2021 19:27 Ответить
Валерик веб сайт говорит об исследованиях ученых из Оксфорда . Хватит постить убогие левацкие характеристики из википедии .
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01.09.2021 19:29 Ответить
Каких "учёных"? Давай список Третю дозу вакцини від COVID-19 почали отримувати літні люди у Франції - Цензор.НЕТ 7401
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01.09.2021 19:30 Ответить
У нищих слуг нет .
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01.09.2021 19:34 Ответить
Слился кацапчик, что и следовало доказать Третю дозу вакцини від COVID-19 почали отримувати літні люди у Франції - Цензор.НЕТ 5941
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01.09.2021 19:37 Ответить
Каких "учёных"? Давай список

Правдивых ученых банят и не дают выступать в СМИ- мешают бизнесу...
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01.09.2021 20:47 Ответить
И имена у них отбирают? Учёные 404? Как давеча кацапы на олимпиаде? Третю дозу вакцини від COVID-19 почали отримувати літні люди у Франції - Цензор.НЕТ 8259
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01.09.2021 20:59 Ответить
Фигня эти вакцины,

Кому фигня, а кому откаты и дерибан бюджета...
А как по мне , шоу для слабоумных.
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01.09.2021 20:44 Ответить
Коллективный иммунитет ну никак не хочет появляться)
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01.09.2021 19:14 Ответить
Коллективный иммунитет ну никак не хочет появляться)
Коллективный грабеж...
Откуда деньги на вакцину- с зарплат трудящихся...
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01.09.2021 20:46 Ответить
коллективный иммутет уже не знает, куда тикать и куда прятаться
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01.09.2021 21:10 Ответить
не за громами - и 5 доза и 15-я.....
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01.09.2021 22:59 Ответить
Главное держать интервал и не опускать градус страстей!
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02.09.2021 01:35 Ответить
 
 