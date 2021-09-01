Третью дозу вакцины от COVID-19 начали получать пожилые люди во Франции
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Во Франции третьей дозой препарата от коронавируса COVID-19 начали вакцинировать ряд категорий граждан. В частности, речь идет о людях старше 65 лет и тех, кому рекомендована дополнительная доза по состоянию здоровья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом, для получения третьей дозы должно пройти как минимум полгода с момента получения последней прививки препаратом компании Pfizer и Moderna. Те, кто сделал однокомпонентную прививку Johnson & Johnson, могут сделать дополнительную препаратом Pfizer и Moderna, но должно пройти как минимум четыре недели.
Во Франции 9 августа введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на зараженность коронавирусом, либо вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов и других мест культурного отдыха.
В регионах Франции местные власти обладают полномочиями устанавливать контроль "санитарных паспортов" при посещении крупных торговых центров.
Согласно данным портала Our World in Data, около 70% населения Франции получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
Эта ПАНДЕМИЯ для того и существует, чтоб от страха поумирали...
А на основании каких критериев определяется нужна третья доза или не нужна? Еще жив гад..получи..???наверное так.. 😀
https://www.gazeta.ru/science/2021/08/07_a_13842626.shtml
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https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
Сайт известен своими многочисленными фейками.
Не раз и не два сайт уличали в лживых сообщениях во время последней президентской компании в США.
Иногда сообщения на сайте вообще представляют собой околонаучный бред.
Поэтому я бы с большой осторожностью относилась ко всему тому, что там напечатано.
Ссылаться на National File - всё равно, что ссылаться на материалы информационного агентства ИА Панорама.
Хотя есть люди, которые и на ИА Панораму ссылаются.
Правдивых ученых банят и не дают выступать в СМИ- мешают бизнесу...
Кому фигня, а кому откаты и дерибан бюджета...
А как по мне , шоу для слабоумных.
Коллективный грабеж...
Откуда деньги на вакцину- с зарплат трудящихся...