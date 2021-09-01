Третю дозу вакцини від COVID-19 почали отримувати літні люди у Франції
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
У Франції третьою дозою препарату від коронавірусу COVID-19 почали вакцинувати низку категорій громадян. Зокрема, йдеться про людей старше 65 років і тих, кому рекомендована додаткова доза за станом здоров'я.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому для отримання третьої дози повинно пройти як мінімум півроку з моменту отримання останнього щеплення препаратом компанії Pfizer і Moderna. Ті, хто зробив однокомпонентне щеплення Johnson&Johnson, можуть зробити додаткову препаратом Pfizer і Moderna, але має пройти як мінімум чотири тижні.
У Франції 9 серпня введені спеціальні перепустки з QR-кодом, що підтверджують, що їхні власники або мають свіжий негативний результат тесту на зараженість коронавірусом, або вакциновані чи перехворіли COVID-19. Ці сертифікати необхідно пред'являти в транспорті, крім міського громадського, при відвідуванні ресторанів і кафе, музеїв, виставок, концертів та інших місць культурного відпочинку.
У регіонах Франції місцева влада має повноваження встановлювати контроль "санітарних паспортів" при відвідуванні великих торгових центрів.
Згідно з даними порталу Our World in Data, близько 70% населення Франції отримали як мінімум першу дозу вакцини від коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Эта ПАНДЕМИЯ для того и существует, чтоб от страха поумирали...
А на основании каких критериев определяется нужна третья доза или не нужна? Еще жив гад..получи..???наверное так.. 😀
https://www.gazeta.ru/science/2021/08/07_a_13842626.shtml
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https://nationalfile.com/study-fully-vaccinated-carry-251-times-the-normal-viral-load-of-covid-19-may-be-super-spreaders/
Сайт известен своими многочисленными фейками.
Не раз и не два сайт уличали в лживых сообщениях во время последней президентской компании в США.
Иногда сообщения на сайте вообще представляют собой околонаучный бред.
Поэтому я бы с большой осторожностью относилась ко всему тому, что там напечатано.
Ссылаться на National File - всё равно, что ссылаться на материалы информационного агентства ИА Панорама.
Хотя есть люди, которые и на ИА Панораму ссылаются.
Правдивых ученых банят и не дают выступать в СМИ- мешают бизнесу...
Кому фигня, а кому откаты и дерибан бюджета...
А как по мне , шоу для слабоумных.
Коллективный грабеж...
Откуда деньги на вакцину- с зарплат трудящихся...