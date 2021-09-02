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Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом

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Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом

Російська Федерація не буде підтримувати продовження місії ОБСЄ на російському кордоні. Поточний мандат втратить силу після 30 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Росія сьогодні оголосила у Відні, що не підтримає продовження після 30 вересня місії прикордонників і спостерігачів ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах ("Донецьк" і "Гуково") на російсько-українському кордоні", - написав він.

Нагадаємо, в кінці травня через позицію Росії постійну раду ОБСЄ всього на два місяці продовжила мандат моніторингової місії на КПП "Гуково" і "Донецьк". Ці пункти пропуску перебувають на кордоні Росії з окупованим Донбасом.

Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
Готовятся, падлы, к массированным обстрелам населенных пунктов. ОБСЕ хоть и подслеповатое, но все равно разгуляться на всю катушку не дают.
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02.09.2021 15:00
+21
Нужно активней строить контррашистскую оборону.Очень мало времени.РПЦ --коллаборанты!!
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02.09.2021 15:02
+18
Меркель ,уходя, благословила кремлевского падонка на кровавые дела.РПЦ тоже освящает рашистских захватчиков и оружие против Украины!!
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02.09.2021 15:07
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02.09.2021 14:56 Відповісти
Готовятся, падлы, к массированным обстрелам населенных пунктов. ОБСЕ хоть и подслеповатое, но все равно разгуляться на всю катушку не дают.
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02.09.2021 15:00 Відповісти
конечно готовятся, и в дыре и в Крыму,
одним "мясом" будут защищаться, другим нападать, а сами - будут им командовать.
где наша армия боевых зебилов, ау 73 % ???
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02.09.2021 15:23 Відповісти
С дивана встань, защитник жопы Порошенко.
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02.09.2021 20:00 Відповісти
а ти залізний укроп ЗЕленого коліру, чи металевого ?
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02.09.2021 20:31 Відповісти
Нужно активней строить контррашистскую оборону.Очень мало времени.РПЦ --коллаборанты!!
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02.09.2021 15:02 Відповісти
Не з цією зрдницькою владою .
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02.09.2021 15:18 Відповісти
Уже цельный таек построили, один Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом - Цензор.НЕТ 97
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02.09.2021 16:49 Відповісти
Накидайте їм ще санкцій животворящих, бо щось їм мало здається.
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02.09.2021 15:03 Відповісти
Меркель ,уходя, благословила кремлевского падонка на кровавые дела.РПЦ тоже освящает рашистских захватчиков и оружие против Украины!!
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02.09.2021 15:07 Відповісти
Вова, отводи войска за Днепр!
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02.09.2021 15:15 Відповісти
Зате тепер "іхтамнєти" потечуть рікою, а не жалюгідним струмочком. Та й "любой воєнторг" значно підвищить об'єми продаж...
Тепер головне, щоб вава повернулася і продовжила читати мантру "нада просто пєрєстать стрєлять". А потім чергова "перемога" з відведенням військ... Все логічно.
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02.09.2021 15:26 Відповісти
Где вы, ******** беретесь? Подлизнул ПеПо - день удался
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02.09.2021 20:02 Відповісти
Кацапе, тікай до себе - тут тобі не подадуть а ні горілки, а ні бояри.
І, наступного разу, якщо вирішиш відкрити рота, переконайся, що він чистий.
А те, що ти кацап (ще й проплачений) - то зрозуміло по манері спілкування: персональна образа з матершиною (мат зараз замінює "язьік" на московії), нічого по темі статті, ну і звісно, ****** Пороха лайном... Які ж ви недолугі! Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом - Цензор.НЕТ 2599
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02.09.2021 21:57 Відповісти
Есть там обсе или нет-без разницы. КПД у них нулевой. А Global Hawk всё равно увидит всё что надо при облёте.
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02.09.2021 15:33 Відповісти
Ну,що,нарешті почнеться активна фаза...Коли там кацапсько-бульбашські маневри починаються?
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02.09.2021 15:36 Відповісти
Переоденут РФ солдат в белорусскую форму начнут войну с Украиной,назовут ее украинско-белорусской и скажут "мы тут нипричем".
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02.09.2021 15:53 Відповісти
после Крыма и Донбасса нам всё равно в какой их хоронить
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02.09.2021 20:34 Відповісти
Что-то готовят. Не просто так все это.
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02.09.2021 15:53 Відповісти
возможно, планируют аннексию. решили, что хуже не будет - отожрались немного на газовых деньгах, ну и вот
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03.09.2021 07:29 Відповісти








Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·16 мин

Москва резко сменила концепцию в течение часа. От «полный провал Зе в Вашингтоне» до «громадная угроза безопасности Донбасса». Принято решение об эскалации,
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02.09.2021 16:03 Відповісти
малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак, так в какой дырке у ботаксного, педофильного Шныря ты увидел желание мира???
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02.09.2021 16:05 Відповісти
К наступлению готовятся. Где там наши байрактари?
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02.09.2021 16:37 Відповісти
Санкции ордынцам усиливать нужно!
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02.09.2021 16:43 Відповісти
Значит готовятся, гады-московиты . . .
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02.09.2021 16:46 Відповісти
Вы не заголовки читайте, а источник!
- "02.09.21 14:53 Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом" - СОВСЕМ не соответствует тому, что в источнике новости - "....продление миссии на двух пропускных пунктах..."
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02.09.2021 16:58 Відповісти
Іхтамнєти показали що вони там не причьом.козли гвинторогі.
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02.09.2021 18:37 Відповісти
Планируют активизировать обстрелы и убийство мирных и военных и всегда отвергать и не признавать....и все сваливать на украинскую армию. Только мощный отпор и контрнаступление выиграет Украина, а если нет то это будет продолжаться бесконечно пока Украина не войдет в состав руССни.
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02.09.2021 18:37 Відповісти


Виктор Онегин@batiscafcusto





Вчера возле метро "Палац Спорта" (конечная автобуса 171) продавец с лотка (конфеты,фрукты) рассказывала о прелестях жизни в ЛНР - счастье там, 2-х пенсиях. Так что кто будет у нее что-то покупать, подумайте 100 раз кому Вы платите...
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02.09.2021 21:36 Відповісти
Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом - Цензор.НЕТ 55
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02.09.2021 21:49 Відповісти
Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом - Цензор.НЕТ 2852 Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом - Цензор.НЕТ 6430 Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом - Цензор.НЕТ 7000
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03.09.2021 05:49 Відповісти
Этап интеграции во внутрироссийское пространство.
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02.09.2021 22:20 Відповісти
У алкоголічки Захарової чергова "білочка", вимагає ввести ембарго на постачання зброї Україні ,
тобто ім можна постачати зброю донецьким гоблінам , а Украіні - зась 😏
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02.09.2021 23:30 Відповісти
Отлично.Этим нужно тыкать в морду шмеркелей и макронов как доказательство токсичности рашки вместе со всеми ее газопроводами и "мирными" инициативами
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03.09.2021 02:50 Відповісти
Ни что иное как ползучая аннексия територии. Теперь действия ВСУ они будут трактовать как нападение на Россию со всеми вытекающими.
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03.09.2021 09:29 Відповісти
Це відповідь телепням,які розповідають про поліцейських ОБСЄ на Донбасі замість миротворців.
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03.09.2021 10:08 Відповісти
 
 