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Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом
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Російська Федерація не буде підтримувати продовження місії ОБСЄ на російському кордоні. Поточний мандат втратить силу після 30 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Росія сьогодні оголосила у Відні, що не підтримає продовження після 30 вересня місії прикордонників і спостерігачів ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах ("Донецьк" і "Гуково") на російсько-українському кордоні", - написав він.
Нагадаємо, в кінці травня через позицію Росії постійну раду ОБСЄ всього на два місяці продовжила мандат моніторингової місії на КПП "Гуково" і "Донецьк". Ці пункти пропуску перебувають на кордоні Росії з окупованим Донбасом.
Топ коментарі
+32 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
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+21 Иван Кравченко 507ed38e
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+18 Иван Кравченко 507ed38e
показати весь коментар02.09.2021 15:07
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Будь ласка, зачекайте...
одним "мясом" будут защищаться, другим нападать, а сами - будут им командовать.
где наша армия боевых зебилов, ау 73 % ???
Тепер головне, щоб вава повернулася і продовжила читати мантру "нада просто пєрєстать стрєлять". А потім чергова "перемога" з відведенням військ... Все логічно.
І, наступного разу, якщо вирішиш відкрити рота, переконайся, що він чистий.
А те, що ти кацап (ще й проплачений) - то зрозуміло по манері спілкування: персональна образа з матершиною (мат зараз замінює "язьік" на московії), нічого по темі статті, ну і звісно, ****** Пороха лайном... Які ж ви недолугі!
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·16 мин
Москва резко сменила концепцию в течение часа. От «полный провал Зе в Вашингтоне» до «громадная угроза безопасности Донбасса». Принято решение об эскалации,
- "02.09.21 14:53 Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом" - СОВСЕМ не соответствует тому, что в источнике новости - "....продление миссии на двух пропускных пунктах..."
Виктор Онегин@batiscafcusto
Вчера возле метро "Палац Спорта" (конечная автобуса 171) продавец с лотка (конфеты,фрукты) рассказывала о прелестях жизни в ЛНР - счастье там, 2-х пенсиях. Так что кто будет у нее что-то покупать, подумайте 100 раз кому Вы платите...
тобто ім можна постачати зброю донецьким гоблінам , а Украіні - зась 😏