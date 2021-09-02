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Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом
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Российская Федерация не будет поддерживать продление миссии ОБСЕ на российской границе. Текущий мандат потеряет силу после 30 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
"Россия сегодня объявила в Вене, что не поддержит продление после 30 сентября миссии пограничников и наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах ("Донецк" и "Гуково") на российско-украинской границе", - написал он.
Напомним, в конце мая из-за позиции России постоянный совет ОБСЕ всего на два месяца продлил мандат мониторинговой миссии на КПП "Гуково" и "Донецк". Эти пункты пропуска находятся на границе России с оккупированным Донбассом.
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+32 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
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Пожалуйста, подождите...
одним "мясом" будут защищаться, другим нападать, а сами - будут им командовать.
где наша армия боевых зебилов, ау 73 % ???
Тепер головне, щоб вава повернулася і продовжила читати мантру "нада просто пєрєстать стрєлять". А потім чергова "перемога" з відведенням військ... Все логічно.
І, наступного разу, якщо вирішиш відкрити рота, переконайся, що він чистий.
А те, що ти кацап (ще й проплачений) - то зрозуміло по манері спілкування: персональна образа з матершиною (мат зараз замінює "язьік" на московії), нічого по темі статті, ну і звісно, ****** Пороха лайном... Які ж ви недолугі!
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·16 мин
Москва резко сменила концепцию в течение часа. От «полный провал Зе в Вашингтоне» до «громадная угроза безопасности Донбасса». Принято решение об эскалации,
- "02.09.21 14:53 Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом" - СОВСЕМ не соответствует тому, что в источнике новости - "....продление миссии на двух пропускных пунктах..."
Виктор Онегин@batiscafcusto
Вчера возле метро "Палац Спорта" (конечная автобуса 171) продавец с лотка (конфеты,фрукты) рассказывала о прелестях жизни в ЛНР - счастье там, 2-х пенсиях. Так что кто будет у нее что-то покупать, подумайте 100 раз кому Вы платите...
тобто ім можна постачати зброю донецьким гоблінам , а Украіні - зась 😏