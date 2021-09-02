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Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом

Российская Федерация не будет поддерживать продление миссии ОБСЕ на российской границе. Текущий мандат потеряет силу после 30 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Россия сегодня объявила в Вене, что не поддержит продление после 30 сентября миссии пограничников и наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах ("Донецк" и "Гуково") на российско-украинской границе", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские пограничники присутствовали при прохождении 102-го "гумконвоя" РФ в ОРДЛО, - ОБСЕ

Напомним, в конце мая из-за позиции России постоянный совет ОБСЕ всего на два месяца продлил мандат мониторинговой миссии на КПП "Гуково" и "Донецк". Эти пункты пропуска находятся на границе России с оккупированным Донбассом. 

Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом 01
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Топ комментарии
+32
Готовятся, падлы, к массированным обстрелам населенных пунктов. ОБСЕ хоть и подслеповатое, но все равно разгуляться на всю катушку не дают.
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02.09.2021 15:00
+21
Нужно активней строить контррашистскую оборону.Очень мало времени.РПЦ --коллаборанты!!
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02.09.2021 15:02
+18
Меркель ,уходя, благословила кремлевского падонка на кровавые дела.РПЦ тоже освящает рашистских захватчиков и оружие против Украины!!
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02.09.2021 15:07
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нарешті.
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02.09.2021 14:56 Ответить
Готовятся, падлы, к массированным обстрелам населенных пунктов. ОБСЕ хоть и подслеповатое, но все равно разгуляться на всю катушку не дают.
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02.09.2021 15:00 Ответить
конечно готовятся, и в дыре и в Крыму,
одним "мясом" будут защищаться, другим нападать, а сами - будут им командовать.
где наша армия боевых зебилов, ау 73 % ???
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02.09.2021 15:23 Ответить
С дивана встань, защитник жопы Порошенко.
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02.09.2021 20:00 Ответить
а ти залізний укроп ЗЕленого коліру, чи металевого ?
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02.09.2021 20:31 Ответить
Нужно активней строить контррашистскую оборону.Очень мало времени.РПЦ --коллаборанты!!
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02.09.2021 15:02 Ответить
Не з цією зрдницькою владою .
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02.09.2021 15:18 Ответить
Уже цельный таек построили, один Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом - Цензор.НЕТ 97
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02.09.2021 16:49 Ответить
Накидайте їм ще санкцій животворящих, бо щось їм мало здається.
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02.09.2021 15:03 Ответить
Меркель ,уходя, благословила кремлевского падонка на кровавые дела.РПЦ тоже освящает рашистских захватчиков и оружие против Украины!!
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02.09.2021 15:07 Ответить
Вова, отводи войска за Днепр!
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02.09.2021 15:15 Ответить
Зате тепер "іхтамнєти" потечуть рікою, а не жалюгідним струмочком. Та й "любой воєнторг" значно підвищить об'єми продаж...
Тепер головне, щоб вава повернулася і продовжила читати мантру "нада просто пєрєстать стрєлять". А потім чергова "перемога" з відведенням військ... Все логічно.
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02.09.2021 15:26 Ответить
Где вы, ******** беретесь? Подлизнул ПеПо - день удался
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02.09.2021 20:02 Ответить
Кацапе, тікай до себе - тут тобі не подадуть а ні горілки, а ні бояри.
І, наступного разу, якщо вирішиш відкрити рота, переконайся, що він чистий.
А те, що ти кацап (ще й проплачений) - то зрозуміло по манері спілкування: персональна образа з матершиною (мат зараз замінює "язьік" на московії), нічого по темі статті, ну і звісно, ****** Пороха лайном... Які ж ви недолугі! Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом - Цензор.НЕТ 2599
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02.09.2021 21:57 Ответить
Есть там обсе или нет-без разницы. КПД у них нулевой. А Global Hawk всё равно увидит всё что надо при облёте.
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02.09.2021 15:33 Ответить
Ну,що,нарешті почнеться активна фаза...Коли там кацапсько-бульбашські маневри починаються?
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02.09.2021 15:36 Ответить
Переоденут РФ солдат в белорусскую форму начнут войну с Украиной,назовут ее украинско-белорусской и скажут "мы тут нипричем".
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02.09.2021 15:53 Ответить
после Крыма и Донбасса нам всё равно в какой их хоронить
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02.09.2021 20:34 Ответить
Что-то готовят. Не просто так все это.
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02.09.2021 15:53 Ответить
возможно, планируют аннексию. решили, что хуже не будет - отожрались немного на газовых деньгах, ну и вот
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03.09.2021 07:29 Ответить








Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·16 мин

Москва резко сменила концепцию в течение часа. От «полный провал Зе в Вашингтоне» до «громадная угроза безопасности Донбасса». Принято решение об эскалации,
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02.09.2021 16:03 Ответить
малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак, так в какой дырке у ботаксного, педофильного Шныря ты увидел желание мира???
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02.09.2021 16:05 Ответить
К наступлению готовятся. Где там наши байрактари?
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02.09.2021 16:37 Ответить
Санкции ордынцам усиливать нужно!
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02.09.2021 16:43 Ответить
Значит готовятся, гады-московиты . . .
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02.09.2021 16:46 Ответить
Вы не заголовки читайте, а источник!
- "02.09.21 14:53 Россия отказалась продлить миссию ОБСЕ на границе с оккупированным Донбассом" - СОВСЕМ не соответствует тому, что в источнике новости - "....продление миссии на двух пропускных пунктах..."
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02.09.2021 16:58 Ответить
Іхтамнєти показали що вони там не причьом.козли гвинторогі.
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02.09.2021 18:37 Ответить
Планируют активизировать обстрелы и убийство мирных и военных и всегда отвергать и не признавать....и все сваливать на украинскую армию. Только мощный отпор и контрнаступление выиграет Украина, а если нет то это будет продолжаться бесконечно пока Украина не войдет в состав руССни.
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02.09.2021 18:37 Ответить


Виктор Онегин@batiscafcusto





Вчера возле метро "Палац Спорта" (конечная автобуса 171) продавец с лотка (конфеты,фрукты) рассказывала о прелестях жизни в ЛНР - счастье там, 2-х пенсиях. Так что кто будет у нее что-то покупать, подумайте 100 раз кому Вы платите...
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02.09.2021 21:36 Ответить
Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом - Цензор.НЕТ 55
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02.09.2021 21:49 Ответить
Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом - Цензор.НЕТ 2852 Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом - Цензор.НЕТ 6430 Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом - Цензор.НЕТ 7000
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03.09.2021 05:49 Ответить
Этап интеграции во внутрироссийское пространство.
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02.09.2021 22:20 Ответить
У алкоголічки Захарової чергова "білочка", вимагає ввести ембарго на постачання зброї Україні ,
тобто ім можна постачати зброю донецьким гоблінам , а Украіні - зась 😏
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02.09.2021 23:30 Ответить
Отлично.Этим нужно тыкать в морду шмеркелей и макронов как доказательство токсичности рашки вместе со всеми ее газопроводами и "мирными" инициативами
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03.09.2021 02:50 Ответить
Ни что иное как ползучая аннексия територии. Теперь действия ВСУ они будут трактовать как нападение на Россию со всеми вытекающими.
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03.09.2021 09:29 Ответить
Це відповідь телепням,які розповідають про поліцейських ОБСЄ на Донбасі замість миротворців.
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03.09.2021 10:08 Ответить
 
 