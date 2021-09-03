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Гідрометцентр (156) погода (757)

Наступного тижня в Україні можливі заморозки, - Гідрометцентр

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Наступного тижня в Україні можливі заморозки, - Гідрометцентр

В Україні 3 вересня опади не прогнозуються, температура вдень 15-20°, але вже з наступного тижня можливі заморозки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише вночі у східних областях невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 15-20°, на високогір'ї Карпат і в горах Криму 8-10°", - йдеться в повідомленні.

У Києві та області 3 вересня очікується суха погода. Вітер західний, 7-12 м/с. У столиці температура вдень 17-19°, на Київщині - 15-20°.

Синоптики прогнозують 4 вересня місцями невеликі дощі, вночі в південній, вдень у північній частині без опадів; температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°; вдень 13-18°, у східних областях 16-21°, в південній частині 20-25°.

5 вересня без опадів, лише вдень у північно-східних областях місцями невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°; на Закарпатті та півдні країни вночі 7-12°, вдень 16-21°. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

На Київщині 4-5 вересня опадів не очікується, лише в суботу вночі можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4 вересня 7-12°, 5 вересня 3-8°; вдень 13-18°.

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Згідно з прогнозом, в Україні 6-7 вересня утримається суха погода, температура в південній частині на Закарпатті вночі 5-11°, вдень 16-21°, на решті території країни вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°, вдень 11-16° тепла.

У столичному регіоні 6-7 вересня опади не прогнозуються, температура вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-2°, вдень 11-16° тепла.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Шото в этом году рано.
В прошлом тепло было почти до конца октября. В ноябре еще деревья зеленые стояли.
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03.09.2021 09:27
+3
Вона тільки починається.
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03.09.2021 09:23
+2
Вот оно - глобальное потепление. Наступного тижня в Україні можливі заморозки, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 6160
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03.09.2021 09:34
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класно! як же набридла вже ця осінь! ))
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03.09.2021 09:21 Відповісти
Вона тільки починається.
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03.09.2021 09:23 Відповісти
Привіт із Буковелю, чувакі?)))
На следующей неделе в Украине возможны заморозки, - Гидрометцентр - Цензор.НЕТ 4141
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03.09.2021 09:24 Відповісти
Шото в этом году рано.
В прошлом тепло было почти до конца октября. В ноябре еще деревья зеленые стояли.
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03.09.2021 09:27 Відповісти
Это ёлки были...
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03.09.2021 09:38 Відповісти
В этом году треш. Весны не было. Теперь и осени не будет(
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03.09.2021 09:30 Відповісти
пшеницу хоть собрали уже? а то будет плохо если подморозит.

и еще рапс или шо там сеют китайцы(да, да, землю не мона покупать, ага)))
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03.09.2021 09:31 Відповісти
Мороз - саме те, що треба. Після морозу соя і швидко скине листя і через тиждень буде суха, готова до збирання. Соняшнику теж на користь, аналогічно.
А пшеницю вже даааааавно зібрали
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03.09.2021 10:08 Відповісти
Мой любимый ресурс Вентускай ничего подобного не прогнозирует... Ладно, поглядим.
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03.09.2021 09:32 Відповісти
В Мариуполе море замерзает?
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03.09.2021 09:35 Відповісти
Обычно- в декабре появляется первый лед, тонкий. А вот в январе-феврале может быть всякое! Без ледокола порт может и не работать, легко!
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03.09.2021 09:37 Відповісти
У вас море пресноватое на вкус, поэтому - да.
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03.09.2021 09:42 Відповісти
В 1987-м, на подходе к Бердянску, мы встретили довольно тяжелое вовсе немаленькое ледяное поле. И всё бы ничего, если бы это не случилось 1-го мая. Солнце... +22, как щас помню. И- ледяное поле... Наступного тижня в Україні можливі заморозки, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 8154
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03.09.2021 09:46 Відповісти
В Кирилловке в середине мая плавали "айсберги" размером с водный мотоцикл.
И воздух такой холодный...., а солнце припекает...
Удивительный контраст.
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03.09.2021 09:49 Відповісти
бабка надвоє гадала
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03.09.2021 09:34 Відповісти
Вот оно - глобальное потепление. Наступного тижня в Україні можливі заморозки, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 6160
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03.09.2021 09:34 Відповісти
Дощі ....холодно .
.*Кучки *(по народному ) йдуть . Наступного тижня в Україні можливі заморозки, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 7453
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03.09.2021 09:56 Відповісти
 
 