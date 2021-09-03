На следующей неделе в Украине возможны заморозки, - Гидрометцентр

В Украине 3 сентября осадки не прогнозируются, температура днем ​​15-20°, но уже со следующей недели возможны заморозки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, на Левобережье страны местами порывы 15-20 м/с. Температура днем ​​15-20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 8-10°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 3 сентября ожидается сухая погода. Ветер западный, 7-12 м/с. В столице температура днем ​​17-19°, на Киевщине - ​15-20°.

Синоптики прогнозируют 4 сентября местами небольшие дожди, ночью в южной, днем ​​в северной части без осадков; температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 13-18°, в восточных областях 16-21°, в южной части 20-25°.

5 сентября без осадков, лишь днем ​​в северо-восточных областях местами небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем ​​13-18°; на Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днем ​​16-21°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

На Киевщине 4-5 сентября осадков не ожидается, лишь в субботу ночью вероятен небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4 сентября 7-12°, 5 сентября 3-8°; днем 13-18°.

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Согласно прогнозу, в Украине 6-7 сентября сохранится сухая погода, температура в южной части на Закарпатье ночью 5-11°, днем ​​16-21°, на остальной территории страны ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0- 2°, днем ​​11-16° тепла.

В столичном регионе 6-7 сентября осадки не прогнозируются, температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем ​​11-16° тепла.