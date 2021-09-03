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Гидрометцентр (665) погода (2816)

На следующей неделе в Украине возможны заморозки, - Гидрометцентр

Новости Цензор.НЕТ Общество

На следующей неделе в Украине возможны заморозки, - Гидрометцентр

В Украине 3 сентября осадки не прогнозируются, температура днем ​​15-20°, но уже со следующей недели возможны заморозки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, на Левобережье страны местами порывы 15-20 м/с. Температура днем ​​15-20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 8-10°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 3 сентября ожидается сухая погода. Ветер западный, 7-12 м/с. В столице температура днем ​​17-19°, на Киевщине - ​15-20°.

Синоптики прогнозируют 4 сентября местами небольшие дожди, ночью в южной, днем ​​в северной части без осадков; температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 13-18°, в восточных областях 16-21°, в южной части 20-25°.

5 сентября без осадков, лишь днем ​​в северо-восточных областях местами небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем ​​13-18°; на Закарпатье и юге страны ночью 7-12°, днем ​​16-21°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

На Киевщине 4-5 сентября осадков не ожидается, лишь в субботу ночью вероятен небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4 сентября 7-12°, 5 сентября 3-8°; днем 13-18°.

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Согласно прогнозу, в Украине 6-7 сентября сохранится сухая погода, температура в южной части на Закарпатье ночью 5-11°, днем ​​16-21°, на остальной территории страны ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0- 2°, днем ​​11-16° тепла.

В столичном регионе 6-7 сентября осадки не прогнозируются, температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем ​​11-16° тепла.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Шото в этом году рано.
В прошлом тепло было почти до конца октября. В ноябре еще деревья зеленые стояли.
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03.09.2021 09:27
+3
Вона тільки починається.
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03.09.2021 09:23
+2
Вот оно - глобальное потепление. Наступного тижня в Україні можливі заморозки, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 6160
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03.09.2021 09:34
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Правила форума Совет форумчан
класно! як же набридла вже ця осінь! ))
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03.09.2021 09:21 Ответить
Вона тільки починається.
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03.09.2021 09:23 Ответить
Привіт із Буковелю, чувакі?)))
На следующей неделе в Украине возможны заморозки, - Гидрометцентр - Цензор.НЕТ 4141
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03.09.2021 09:24 Ответить
Шото в этом году рано.
В прошлом тепло было почти до конца октября. В ноябре еще деревья зеленые стояли.
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03.09.2021 09:27 Ответить
Это ёлки были...
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03.09.2021 09:38 Ответить
В этом году треш. Весны не было. Теперь и осени не будет(
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03.09.2021 09:30 Ответить
пшеницу хоть собрали уже? а то будет плохо если подморозит.

и еще рапс или шо там сеют китайцы(да, да, землю не мона покупать, ага)))
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03.09.2021 09:31 Ответить
Мороз - саме те, що треба. Після морозу соя і швидко скине листя і через тиждень буде суха, готова до збирання. Соняшнику теж на користь, аналогічно.
А пшеницю вже даааааавно зібрали
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03.09.2021 10:08 Ответить
Мой любимый ресурс Вентускай ничего подобного не прогнозирует... Ладно, поглядим.
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03.09.2021 09:32 Ответить
В Мариуполе море замерзает?
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03.09.2021 09:35 Ответить
Обычно- в декабре появляется первый лед, тонкий. А вот в январе-феврале может быть всякое! Без ледокола порт может и не работать, легко!
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03.09.2021 09:37 Ответить
У вас море пресноватое на вкус, поэтому - да.
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03.09.2021 09:42 Ответить
В 1987-м, на подходе к Бердянску, мы встретили довольно тяжелое вовсе немаленькое ледяное поле. И всё бы ничего, если бы это не случилось 1-го мая. Солнце... +22, как щас помню. И- ледяное поле... Наступного тижня в Україні можливі заморозки, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 8154
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03.09.2021 09:46 Ответить
В Кирилловке в середине мая плавали "айсберги" размером с водный мотоцикл.
И воздух такой холодный...., а солнце припекает...
Удивительный контраст.
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03.09.2021 09:49 Ответить
бабка надвоє гадала
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03.09.2021 09:34 Ответить
Вот оно - глобальное потепление. Наступного тижня в Україні можливі заморозки, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 6160
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03.09.2021 09:34 Ответить
Дощі ....холодно .
.*Кучки *(по народному ) йдуть . Наступного тижня в Україні можливі заморозки, - Гідрометцентр - Цензор.НЕТ 7453
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03.09.2021 09:56 Ответить
 
 