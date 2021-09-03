Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус

У Молдові невакцинованих вчителів зобов'язали регулярно здавати тести на COVID-19 за свій рахунок. Рішення підтримала президентка Майя Санду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

За словами Санду, вчителі повинні знизити ризик зараження дітей у школі.

"Я вважаю, що це (тести за свій рахунок, - ред.) правильне рішення. Тому що є вакцини, і я закликаю всіх вакцинуватися, бо ситуація дуже складна. Ми щодня чуємо про те, як люди, які ще 10 днів тому були здорові, вмирають", - зазначила вона.

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Вона додала, що безпека дітей у школах є важливим завданням держави. Крім того, Санду підкреслила, що на лікування хворих коронавірусів медична система витрачає багато грошей, яких не вистачає на лікування людей з іншими захворюваннями.

При цьому вона уточнила, що невакцинованих вчителів не звільнятимуть, як про це заявляла прем'єрка Наталія Гаврилиця.